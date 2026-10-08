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Показы и коллекции

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Золотистый металлик, оксфорды и клатч XXL: 8 трендов сумок и обуви с Недель моды

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: вчера рассказали о главных трендах в одежде (от юбок с фижмами и кружевных лифов до пастельно-розовых тренчей!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Готовимся чередовать сабо на прозрачной танкетке, как на шоу Balenciaga, с дистресс-лоферами с показа Miu Miu, отказываемся от тоутов в пользу гигантских клатчей Dries Van Noten и продолжаем собирать личный террариум (за лучшими сумками-питонами идем к Khaite и Valentino!). 

Туфли со шнуровкой 

Chanel SS'27

Chanel SS'27

Enfants Riches Déprimés SS'27

Enfants Riches Déprimés SS'27

Chloe SS'27

Chloe SS'27

Celine SS'27

Celine SS'27

Abra SS'27

Abra SS'27

Вместе с феминными юбочными двойками (фэшн-рекордсмены последних Недель моды!) из 1940-50-х к нам вернулись винтажные гибриды ботильонов и оксфордов. В то время шнуровка делала обувь функциональной, удобной и практичной, а сегодня превращает любой брючный костюм или платье-футляр в power dressing с ретровайбом за счет схожести со строгими маскулинными ботинками. 

Питон

Prada SS'27

Prada SS'27

Khaite SS'27

Khaite SS'27

Valentino SS'27

Valentino SS'27 

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27

Marni SS'27

Marni SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Dolce&Gabbana SS'27

Объявляем 2026 годом питона и продолжаем заселять фэшн-террариум сумками с ультрамодным змеиным принтом. Причем уважением пользуются особи всех форм, размеров и окрасок — от шипастых кросс-боди Valentino (Rockstud снова in!) и вместительных почтальонок Miu Miu до двухцветных хобо Marni (скрестили питона со страусом!) и изумрудных тоутов с золотистыми ручками Dolce&Gabbana. 

Дикие лоферы

Miu Miu SS'27

Miu Miu SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27

Courreges SS'27

Courreges SS'27

Bottega Veneta SS'27

Bottega Veneta SS'27

Tod's SS'27

Tod's SS'27

Jil Sander SS'27

Jil Sander SS'27

Знаем, но не можем доказать, что среди дизайнеров был объявлен конкурс на самые эксцентричные лоферы сезона. Потому что иначе разноцветные кристаллы Bottega Veneta, контрастные танкетки Vaquera, дистресс-эффект Miu Miu и перфорацию Tod's объяснить не можем. 

Золотистый металлик

Chloe SS'27

Chloe SS'27

Saint Laurent SS'27

Saint Laurent SS'27

Givenchy SS'27

Givenchy SS'27

Abra SS'27

Abra SS'27

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27

Heartbreaking news: Энтони Ваккарелло покидает Saint Laurent после 10 лет на посту креативного директора. Завершить главу имени себя дизайнер решил без лишней скромности — показал полностью золотую коллекцию (за исключением последних девяти в траурном черном). Микротрибьюты культовому худруку Saint Laurent заметили и во время других шоу: в Chloe и Christian Dior, не сговариваясь, отшили металлик-босоножки с бантиками, у Givenchy нашлись увесистые слитки с цветочными помпонами, а у Abra забрали в вишлисты ботильоны с богатой меховой опушкой. 

Гранд-клатчи

Dries Van Noten SS'27

Dries Van Noten SS'27

Ferragamo SS'27

Ferragamo SS'27

Victoria Beckham SS'27

Victoria Beckham SS'27

Вечерние клатчи — out, повседневные — in: заручившись поддержкой креативных директоров Dries Van Noten, Ferragamo и Victoria Beckham, сумки без ручек потеснили удобные тоуты и шопперы в кэжуал-гардеробе. Причем, судя по показам, чем больше эти клатчи — тем лучше. А сочетать их советуют со всем — хоть с меланжевой худи, хоть с офискорными брюками, хоть с «голым» платьем из латекса.

Розовая сумка

Christian Dior SS'27

Christian Dior SS'27

Jil Sander SS'27

Jil Sander SS'27

Fendi SS'27

Fendi SS'27

Marni SS'27

Marni SS'27

Vaquera SS'27

Vaquera SS'27

Courreges SS'27

Courreges SS'27

Про pink-помешательство мы уже рассказывали здесь. Однако одеждой оно не ограничилось и мгновенно перекинулось на сумки. Особенно удачно аксессуары в цвете клубничного йогурта смотрятся в белом монохроме — доказано подиумными луками Jil Sander и Courreges. При желании розовую кросс-боди на цепочке можно поставить в трио, добавив к кремовым брюкам черный жакет, как это сделал худрук Christian Dior Джонатан Андерсон. А для вечернего тандема с будуркорным платьем из кружева или классическим смокингом забираем акцентный багет с бахромой Fendi и атласный клатч-бант Vaquera. 

Прозрачная обувь

Balenciaga SS'27

Balenciaga SS'27

Chanel SS'27

Chanel SS'27

Tod's SS'27

Tod's SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

MM6 Maison Margiela SS'27

Simone Rocha SS'27

Simone Rocha SS'27

Ferragamo SS'27

Ferragamo SS'27

Несмотря на всю недружелюбность к стопам обувь из прозрачного пластика уже который сезон подряд не теряет популярность. Верность винилу хранят Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga и Симон Роша в бренде имени себя — показали почти идентичные сабо на невидимой танкетке. А в Tod's пошли дальше и отшили мокасины из бургунди-ПВХ. Но есть более гуманный вариант — полупрозрачная (и пропускающая воздух!) сетка, за которую проголосовали в Chanel и Ferragamo. 

Широкий пояс

Celine SS'27

Celine SS'27

Alberta Ferretti SS'27

Alberta Ferretti SS'27

Valentino SS'27

Valentino SS'27

Hermes SS'27

Hermes SS'27

Situationist SS'27

Situationist SS'27

Тонкие, в виде цепей, многослойные и посаженные на бедра — каких ремней мы только не видели за последние несколько сезонов. Ловите очередную фэшн-мутацию — ультраширокие пояса, которые не вдеваем в шлевки, а затягиваем поверх и без того приталенных платьев, сафари-комбинезонов и миди-юбок из кожи или струящегося шелка. 

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