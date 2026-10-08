Золотистый металлик, оксфорды и клатч XXL: 8 трендов сумок и обуви с Недель моды

Про pink-помешательство мы уже рассказывали здесь. Однако одеждой оно не ограничилось и мгновенно перекинулось на сумки. Особенно удачно аксессуары в цвете клубничного йогурта смотрятся в белом монохроме — доказано подиумными луками Jil Sander и Courreges. При желании розовую кросс-боди на цепочке можно поставить в трио, добавив к кремовым брюкам черный жакет, как это сделал худрук Christian Dior Джонатан Андерсон. А для вечернего тандема с будуркорным платьем из кружева или классическим смокингом забираем акцентный багет с бахромой Fendi и атласный клатч-бант Vaquera.