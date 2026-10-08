Золотистый металлик, оксфорды и клатч XXL: 8 трендов сумок и обуви с Недель моды

Продолжаем резюмировать только что завершившийся fashion month: вчера рассказали о главных трендах в одежде (от юбок с фижмами и кружевных лифов до пастельно-розовых тренчей!), а сегодня показываем самые модные аксессуары следующего сезона. Готовимся чередовать сабо на прозрачной танкетке, как на шоу Balenciaga, с дистресс-лоферами с показа Miu Miu, отказываемся от тоутов в пользу гигантских клатчей Dries Van Noten и продолжаем собирать личный террариум (за лучшими сумками-питонами идем к Khaite и Valentino!).
Туфли со шнуровкой
Вместе с феминными юбочными двойками (фэшн-рекордсмены последних Недель моды!) из 1940-50-х к нам вернулись винтажные гибриды ботильонов и оксфордов. В то время шнуровка делала обувь функциональной, удобной и практичной, а сегодня превращает любой брючный костюм или платье-футляр в power dressing с ретровайбом за счет схожести со строгими маскулинными ботинками.
Питон
Объявляем 2026 годом питона и продолжаем заселять фэшн-террариум сумками с ультрамодным змеиным принтом. Причем уважением пользуются особи всех форм, размеров и окрасок — от шипастых кросс-боди Valentino (Rockstud снова in!) и вместительных почтальонок Miu Miu до двухцветных хобо Marni (скрестили питона со страусом!) и изумрудных тоутов с золотистыми ручками Dolce&Gabbana.
Дикие лоферы
Знаем, но не можем доказать, что среди дизайнеров был объявлен конкурс на самые эксцентричные лоферы сезона. Потому что иначе разноцветные кристаллы Bottega Veneta, контрастные танкетки Vaquera, дистресс-эффект Miu Miu и перфорацию Tod's объяснить не можем.
Золотистый металлик
Heartbreaking news: Энтони Ваккарелло покидает Saint Laurent после 10 лет на посту креативного директора. Завершить главу имени себя дизайнер решил без лишней скромности — показал полностью золотую коллекцию (за исключением последних девяти в траурном черном). Микротрибьюты культовому худруку Saint Laurent заметили и во время других шоу: в Chloe и Christian Dior, не сговариваясь, отшили металлик-босоножки с бантиками, у Givenchy нашлись увесистые слитки с цветочными помпонами, а у Abra забрали в вишлисты ботильоны с богатой меховой опушкой.
Гранд-клатчи
Вечерние клатчи — out, повседневные — in: заручившись поддержкой креативных директоров Dries Van Noten, Ferragamo и Victoria Beckham, сумки без ручек потеснили удобные тоуты и шопперы в кэжуал-гардеробе. Причем, судя по показам, чем больше эти клатчи — тем лучше. А сочетать их советуют со всем — хоть с меланжевой худи, хоть с офискорными брюками, хоть с «голым» платьем из латекса.
Розовая сумка
Про pink-помешательство мы уже рассказывали здесь. Однако одеждой оно не ограничилось и мгновенно перекинулось на сумки. Особенно удачно аксессуары в цвете клубничного йогурта смотрятся в белом монохроме — доказано подиумными луками Jil Sander и Courreges. При желании розовую кросс-боди на цепочке можно поставить в трио, добавив к кремовым брюкам черный жакет, как это сделал худрук Christian Dior Джонатан Андерсон. А для вечернего тандема с будуркорным платьем из кружева или классическим смокингом забираем акцентный багет с бахромой Fendi и атласный клатч-бант Vaquera.
Прозрачная обувь
Несмотря на всю недружелюбность к стопам обувь из прозрачного пластика уже который сезон подряд не теряет популярность. Верность винилу хранят Пьерпаоло Пиччоли из Balenciaga и Симон Роша в бренде имени себя — показали почти идентичные сабо на невидимой танкетке. А в Tod's пошли дальше и отшили мокасины из бургунди-ПВХ. Но есть более гуманный вариант — полупрозрачная (и пропускающая воздух!) сетка, за которую проголосовали в Chanel и Ferragamo.
Широкий пояс
Тонкие, в виде цепей, многослойные и посаженные на бедра — каких ремней мы только не видели за последние несколько сезонов. Ловите очередную фэшн-мутацию — ультраширокие пояса, которые не вдеваем в шлевки, а затягиваем поверх и без того приталенных платьев, сафари-комбинезонов и миди-юбок из кожи или струящегося шелка.
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