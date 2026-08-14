Юбки-шали, браслеты-метеориты и преппи-кроссовки: модный дайджест

Марсианский дроп Urbantiger, пестрые букле-костюмы Lime Studio, флористический велюр J.Kim и драпированные балетки Coccinelle — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
C наступлением осени акцент всё чаще смещается с палитры на фактуру. Однако в новой коллекции Lime Studio команда решила не останавливаться на чем-то одном и выпустила вязаные сеты из аквамариново-алого букле, жаккардовые рубашки в пеструю клетку, миди-платья из морковного трикотажа , небесно-лилово-лимонные костюмы из твида, а еще — рубашки и юбки из бургунди-вельвета. По части обуви тоже никакой однотонной базы: и без того заметные образы стилисты дополняют двухцветными балетками, низкими ботильонами из красной кожи или песочной замши с контрастным мысом. А задача успокоить всё это фэшн-безумие легла на покатые плечи укороченного черного пальто и шоколадного макси-тренча.
Rockabi
За образцовой осенне-зимней базой выстраиваемся в очередь к Rockabi: петербуржцы показали новую коллекцию Identity, в которой отразились все узнаваемые фэшн-коды марки — минимализм, графичные силуэты и натуральные материалы. Главные хайлайты дропа — три модели верхней одежды — кожаная куртка Rei с воротом-стойкой и два пальто — кожаное с натуральным ворсом Nocturne и кашемирово-шерстяное Agnes — длиной чуть выше колена с округлой горловиной. Плюс: увидели широкую линейку костюмов, каждый из которых — это переосмысленная архитектура женского силуэта разных эпох. Например, плечистый кроп-жакет Charlotte 00's в паре с одноименной юбкой обращается к эстетике начала нулевых, а приталенный жакет Audry напоминает о стиле New Look из 1950-х. Про трикотаж тоже не забыли: дополнили коллекцию трендовыми кардиганами с удлиненным воротом и пушистыми джемперами из кашемира в темно-синем и песочном оттенках.
ДЛТ
Бережем мамины нервы и собираемся в школу заранее: в аккурат к началу сезона на пятый этаж ДЛТ завезли новые коллекции для детей. За безупречно сидящими костюмами отправляемся к Emporio Armani, повседневные поло и лонгсливы нашлись у Brunello Cucinelli, форму для физкультуры ищем у C.P. Company и Diesel и думаем о выпускных уже сейчас — нарядные платья есть у Eirene и Ella.B, а образы для мальчиков — у Stefano Ricci Junior и Il Gufo. Не забываем про сменку: за туфли и балетки отвечают Burberry, Moschino и Stefano Ricci, а лоферы и ботинки можно найти у MSGM и Rondinella.
J.Kim
Отправной точкой осенне-зимней коллекции J.Kim Permafrost Blossom стал образ вечной мерзлоты: грубой земли с выцветшей травой и редкими цветами, с усилием пробивающими себе путь к солнцу. В этом контексте Женя Ким размышляет о современных женщинах Узбекистана, которые несмотря на климатические и другие условия одеваются ярко, но при этом элегантно даже в повседневной жизни. И демонстрируют это на базаре — ключевой точке притяжения людей, которая также стала источником вдохновения для дизайнера. Отсюда — хаотичное сочетание пайеток, страз, принтов и текстур — так, интуитивно, женщины Узбекистана украшают себя каждый день, порой используя для этого подручные средства. Среди хайлайтов коллекции — костюмы и лонгсливы из флористического велюра, трикотажные платья, топы и макси-юбки с имитацией шали, завязанной вокруг плеч или бедер, рубашки и жакеты с асимметричным воротом и диагональным срезом по низу изделия и стейтмент-наушники, расшитые бисером и пайетками.
Stardust
Ювелиры-метеоритики Stardust шесть лет создают украшения из упавших на Землю космических тел. Прежде, чем вы получите кольца, кулоны, браслеты и запонки, целая команда отправляется в разные точки мира на поиски того самого метеорита. С пандемийного 2020-го года бренд работал только онлайн, и вот 11 августа состоялось открытие первого флагмана в Петербурге на Маяковского, 17А. Спешим вживую примерить украшения Stardust и увидеть метеориты, чей возраст порой достигает 4,5 миллиарда лет (!).
Urbantiger
К началу осеннего сезона Urbantiger радует не только новой коллекцией (о ней тоже расскажем!), но и масштабной трансформацией — полным погружением в эстетику аутдора. И нет, это не отказ от прежнего ДНК. Напротив, это более точная его формулировка. Весь фокус бренда теперь направлен на создание функциональных и технологичных вещей, при этом не лишенных яркости и уникальности.
Новая фэшн-философия отразилась в осеннем дропе, вдохновленном Марсом. В его основе — продуманный технологичный крой, дышащие мембраны и водоотталкивающие пропитки, благодаря которым чувствуешь себя комфортно в любой локации — от ветреной равнины и лесной тропы до марсианского кемпинга. Палитра и графика коллекции тоже отсылают к красной планете.
В женскую коллекцию вошли худи и брюки из трикотажа с peach-эффектом (достигается за счет обработки, которая делает поверхность бархатистой и мягкой на ощупь!) велосипедки из высокотехнологичного трикотажа (почти не ощущается на теле), лонгслив с digital-принтом, вдохновленным космическими явлениями, легкая куртка из современной ткани на основе хлопка и кроп-жилет с влагоотталкивающей пропиткой. А для мужчин отшили нейлоновые бомберы (устойчивы к разрывам и механическим нагрузкам), рубашки и брюки-трансформеры из 100% хлопка, а еще — куртки и брюки из черно-красного рипстопа.
No One
Главными героями нового кампейна итальянских обувщиков Barracuda стали студенты, а сама съемка прошла в нетипичном университетском кампусе: аудитории расположены в вековом палаццо, а внутренний двор — это бывший монастырский клуатр. На контрасте с историческими декорациями выступают кроссовки из осенней коллекции бренда: пары с трендовыми леопардовыми вставками, мощным шипованным протектором (в духе экипировки для полевых практик факультета естественных наук) и футуристичные модели на массивной 3D-подошве собственной инженерной разработки бренда Barracuda.
Coccinelle
Рассматриваем первую пару из осенне-зимней коллекции Coccinelle под названием The Gardener's Studio: уже знакомую модель балеток Coccinelle Risako повторили в необычно задрапированной коже в оттенке Eucalipto. Планируем носить с fairy-core-платями, а позже — с шерстяными гольфами и трикотажными бермудами.
Комментарии (0)