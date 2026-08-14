Юбки-шали, браслеты-метеориты и преппи-кроссовки: модный дайджест

К началу осеннего сезона Urbantiger радует не только новой коллекцией (о ней тоже расскажем!), но и масштабной трансформацией — полным погружением в эстетику аутдора. И нет, это не отказ от прежнего ДНК. Напротив, это более точная его формулировка. Весь фокус бренда теперь направлен на создание функциональных и технологичных вещей, при этом не лишенных яркости и уникальности.

Новая фэшн-философия отразилась в осеннем дропе, вдохновленном Марсом. В его основе — продуманный технологичный крой, дышащие мембраны и водоотталкивающие пропитки, благодаря которым чувствуешь себя комфортно в любой локации — от ветреной равнины и лесной тропы до марсианского кемпинга. Палитра и графика коллекции тоже отсылают к красной планете.

В женскую коллекцию вошли худи и брюки из трикотажа с peach-эффектом (достигается за счет обработки, которая делает поверхность бархатистой и мягкой на ощупь!) велосипедки из высокотехнологичного трикотажа (почти не ощущается на теле), лонгслив с digital-принтом, вдохновленным космическими явлениями, легкая куртка из современной ткани на основе хлопка и кроп-жилет с влагоотталкивающей пропиткой. А для мужчин отшили нейлоновые бомберы (устойчивы к разрывам и механическим нагрузкам), рубашки и брюки-трансформеры из 100% хлопка, а еще — куртки и брюки из черно-красного рипстопа.