Как по волшебству! Почему модная индустрия вспомнила про детские сказки и сделала их главным фэшн-референсом сезона?

Отчаянный времена требуют отчаянных мер — решили дизайнеры и со всех ног бросились подальше от действительности, променяв реальный мир на сказочный. Эскапизмом увлекся Матье Блази, превратив кутюрный показ Сhanel в fairy-tale-попурри: на подиуме без труда ужились Страшила (да, тот самый из «Волшебника Изумрудного города»!) в соломенном трио из пальто, шляпы и обуви, сразу все Гуси-Лебеди, присевшие на платье-флэппер, и Джек в обнимку со своим бобовым стеблем-каблуком.

Симон Роша в процессе подготовки коллекции Simone Rocha FW'26 обратилась к ирландскому фольклору, а отправной точкой стал белоснежный конь Энбарр, который, согласно мифологии, является единственным способом добраться до страны вечной молодости — Тир на Ног. Отсюда — старомодные кринолины, атласные шнуровки и меховые кейпы, напоминающие накидки наездниц.