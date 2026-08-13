Как по волшебству! Почему модная индустрия вспомнила про детские сказки и сделала их главным фэшн-референсом сезона?

Здесь все: Страшила, Красная Шапочка, Джека Скеллингтона и мифический конь Энбарр. Нет, это не новый состав группы USB, а краткий список участников осенне-зимних показов Сhanel, Simone Rocha и Robert Wun. Дизайнеры, натренировавшие фантазию и умения во время бума на моду Средневековья, Возрождения и Викторианской эпохи, решили пойти еще дальше — в мир сказок.
Отчаянный времена требуют отчаянных мер — решили дизайнеры и со всех ног бросились подальше от действительности, променяв реальный мир на сказочный. Эскапизмом увлекся Матье Блази, превратив кутюрный показ Сhanel в fairy-tale-попурри: на подиуме без труда ужились Страшила (да, тот самый из «Волшебника Изумрудного города»!) в соломенном трио из пальто, шляпы и обуви, сразу все Гуси-Лебеди, присевшие на платье-флэппер, и Джек в обнимку со своим бобовым стеблем-каблуком.
Симон Роша в процессе подготовки коллекции Simone Rocha FW'26 обратилась к ирландскому фольклору, а отправной точкой стал белоснежный конь Энбарр, который, согласно мифологии, является единственным способом добраться до страны вечной молодости — Тир на Ног. Отсюда — старомодные кринолины, атласные шнуровки и меховые кейпы, напоминающие накидки наездниц.
Фэшн-фантазер Роберт Вун сделал главными героями своего показа знакомых всем персонажей из сказок: увидели Красную Шапочку в готическом плаще (вышла из-под мрачного пера братьев Гримм!), серого Зайку и бурого Медвежонка со своими мягкими копиями подмышкой, Джека Скеллингтона в остеологическом костюме и печальное существо в воздушном платье и с острыми рогами, держащее в руках рогатого мишку. «Это мама Бэмби. Самый грустный персонаж во всех сказках», — объяснил Вун после показа.
Без явных отсылок к фольклору, но с явным сказочным вайбом прошли показы Moschino (солнечный зайчик в облаках!), Maison Margiela (Гленн Мартенс выпустил на подиум фарфоровых кукол), Jacquemus (чего только стоят колпаки и камербанды в разноцветный горох!) и Christian Dior (Джонатан Андерсон, как Белоснежка, приручил всю флору и фауну — от туфель-хразантем до сумок-броненосцев!).
Закрываем все детские гештальты и наряжаемся в любимых сказочных персонажей хоть каждый день: примеряем амплуа Незнайки и микуем апельсиновый плащ Walk of Shame с лимонной юбкой-бестселлером State Venice, для образа Мальвины не обойтись без аквамариновой юбки May of May, а если вы скорее Пьеро, то срочно забирайте готический воротник-горгеру Your Antihero. Назначаем себя принцессой Тридевятого царства или как минимум «Морской» вечеринки в «Севкабель Порту» (мощно зафиналим лето 22 августа!) и облачаемся в панк-лонгсливы с диадемой Annuko и коронуемся тиарой Planta Rosa (если принта не достаточно!).
Кто вы из «Винкс»? Для Флоры нашлись цветочные ретроблумерсы Meowshka, Стелле суждено сиять в солнечном кейпе Planta Rosa, а Музе точно не обойтись без лилового корсета Say No More. Туфли Золушки (не хрустальные, а золотые!) сочинили обувные феи Age of Innocence, Черный Лебедь машет перышками на причудливом головном уборе Jolie Alien Objects, а молодильные яблоки лучше всего складывать в переливающуюся сумку Bitte Ruhe.
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