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Как по волшебству! Почему модная индустрия вспомнила про детские сказки и сделала их главным фэшн-референсом сезона?

Здесь все: Страшила, Красная Шапочка, Джека Скеллингтона и мифический конь Энбарр. Нет, это не новый состав группы USB, а краткий список участников осенне-зимних показов Сhanel, Simone Rocha и Robert Wun. Дизайнеры, натренировавшие фантазию и умения во время бума на моду Средневековья, Возрождения и Викторианской эпохи, решили пойти еще дальше — в мир сказок. 

Chanel FW'26 Couture

Chanel FW'26 Couture

Chanel FW'26 Couture

Chanel FW'26 Couture

Maison Margiela FW'26

Maison Margiela FW'26

Moschino FW'26

Moschino FW'26

Simone Rocha FW'26

Simone Rocha FW'26

Отчаянный времена требуют отчаянных мер — решили дизайнеры и со всех ног бросились подальше от действительности, променяв реальный мир на сказочный. Эскапизмом увлекся Матье Блази, превратив кутюрный показ Сhanel в fairy-tale-попурри: на подиуме без труда ужились Страшила (да, тот самый из «Волшебника Изумрудного города»!) в соломенном трио из пальто, шляпы и обуви, сразу все Гуси-Лебеди, присевшие на платье-флэппер, и Джек в обнимку со своим бобовым стеблем-каблуком.

Симон Роша в процессе подготовки коллекции Simone Rocha FW'26 обратилась к ирландскому фольклору, а отправной точкой стал белоснежный конь Энбарр, который, согласно мифологии, является единственным способом добраться до страны вечной молодости — Тир на Ног. Отсюда — старомодные кринолины, атласные шнуровки и меховые кейпы, напоминающие накидки наездниц. 

Robert Wun FW'26 Couture

Robert Wun FW'26 Couture

Schiaparelli FW'26 Couture

Schiaparelli FW'26 Couture

Matières Fécales FW'26

Matières Fécales FW'26

Jacquemus FW'26

Jacquemus FW'26

Christian Dior FW'26 Couture

Christian Dior FW'26 Couture

Фэшн-фантазер Роберт Вун сделал главными героями своего показа знакомых всем персонажей из сказок: увидели Красную Шапочку в готическом плаще (вышла из-под мрачного пера братьев Гримм!), серого Зайку и бурого Медвежонка со своими мягкими копиями подмышкой, Джека Скеллингтона в остеологическом костюме и печальное существо в воздушном платье и с острыми рогами, держащее в руках рогатого мишку. «Это мама Бэмби. Самый грустный персонаж во всех сказках», — объяснил Вун после показа. 

Без явных отсылок к фольклору, но с явным сказочным вайбом прошли показы Moschino (солнечный зайчик в облаках!), Maison Margiela (Гленн Мартенс выпустил на подиум фарфоровых кукол), Jacquemus (чего только стоят колпаки и камербанды в разноцветный горох!) и Christian Dior (Джонатан Андерсон, как Белоснежка, приручил всю флору и фауну — от туфель-хразантем до сумок-броненосцев!). 

Платье Valentino, ДЛТ, 1 995 000 руб.

Платье Valentino, ДЛТ, 1 995 000 руб.

Головной убор Jolie Alien Objects, 150 000 руб.

Головной убор Jolie Alien Objects, 150 000 руб.

Серьги Hugo Kreit, КМ20, 112 600 руб.

Серьги Hugo Kreit, КМ20, 112 600 руб.

Кейп Planta Rosa, 110 000 руб.

Кейп Planta Rosa, 110 000 руб.

Тиара Planta Rosa, 110 000 руб.

Тиара Planta Rosa, 110 000 руб.

Шорты Meowshka, 67 600 руб.

Шорты Meowshka, 67 600 руб.

Плащ Walk of Shame, 64 900 руб.

Плащ Walk of Shame, 64 900 руб.

Закрываем все детские гештальты и наряжаемся в любимых сказочных персонажей хоть каждый день: примеряем амплуа Незнайки и микуем апельсиновый плащ Walk of Shame с лимонной юбкой-бестселлером State Venice, для образа Мальвины не обойтись без аквамариновой юбки May of May, а если вы скорее Пьеро, то срочно забирайте готический воротник-горгеру Your Antihero. Назначаем себя принцессой Тридевятого царства или как минимум «Морской» вечеринки в «Севкабель Порту» (мощно зафиналим лето 22 августа!) и облачаемся в панк-лонгсливы с диадемой Annuko и коронуемся тиарой Planta Rosa (если принта не достаточно!). 

Юбка State Venice, 58 000 руб.

Юбка State Venice, 58 000 руб.

Костюм M_U_R, 54 000 руб.

Костюм M_U_R, 54 000 руб.

Платье и накидка 12Storeez, 49 000 руб.

Платье и накидка 12Storeez, 49 000 руб.

Юбка May of May, 45 000 руб.

Юбка May of May, 45 000 руб.

Брюки Ola Ola, 38 000 руб.

Брюки Ola Ola, 38 000 руб.

Жакет Level44, 29 700 руб.

Жакет Level44, 29 700 руб.

Платье Sister Jane, Lamoda, 27 799 руб.

Платье Sister Jane, Lamoda, 27 799 руб.

Кто вы из «Винкс»? Для Флоры нашлись цветочные ретроблумерсы Meowshka, Стелле суждено сиять в солнечном кейпе Planta Rosa, а Музе точно не обойтись без лилового корсета Say No More. Туфли Золушки (не хрустальные, а золотые!) сочинили обувные феи Age of Innocence, Черный Лебедь машет перышками на причудливом головном уборе Jolie Alien Objects, а молодильные яблоки лучше всего складывать в переливающуюся сумку Bitte Ruhe. 

Шорты Eré de toi, 19 900 руб.

Шорты Eré de toi, 19 900 руб.

Балетки Age of Innocence, 19 460 руб.

Балетки Age of Innocence, 19 460 руб.

Сумка Bitte Ruhe, 16 500 руб.

Сумка Bitte Ruhe, 16 500 руб.

Корсет Say No More, 15 615 руб.

Корсет Say No More, 15 615 руб.

Блуза Bunny Poem, 12 900 руб.

Блуза Bunny Poem, 12 900 руб.

Воротник Your Antihero, 10 800 руб.

Воротник Your Antihero, 10 800 руб.

Лонгслив Annuko, 9 900 руб.

Лонгслив Annuko, 9 900 руб.

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