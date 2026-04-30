Как носить бермуды и кюлоты? Вот 7 отличных стайлинг-трюков

В промежуточном состоянии застряла не только погода, но и фэшн-низы, длина которых колеблется между длинными шортами и короткими брюками. Бермуды и кюлоты мощно ворвались в коллекции трендсеттеров — от Loewe до Celine и Alaia — и в гардеробы главных it-girls (заметили их у похорошевшей Марго Робби, набирающей инфлюенс-силу Деву Кассель и у фаундера главной амстердамской винтажки Nhogirl Джуньян Чжан!). По этому поводу узнали, как приручить прихотливые в стайлинге айтемы и где найти лучшие прямо сейчас.
С обувью с вытянутым мысом
Основная сложность в стайлинге бермудов — риск нарушения пропорций, из-за чего ноги могут казаться короче. Чтобы этого избежать, советуем выбирать обувь с вытянутым или острым мысом. Это могут быть классические остроносые слингбэки, как у парижского стилиста Сведае, балетки с закругленным, но все-таки чуть удлиненным мысом, как на подиуме Toteme, или ботинки-носки со слегка квадратным (но все еще вытянутым!) носом с шоу Courreges.
С высокими сапогами
При желании открытую обувь можно заменить на закрытые сапоги всё с тем же острым носом. Важно: обратите внимание, чтобы не было промежутка между сапогом и кюлотами (или бермудами) — голенище должно заходить прямо под брючину. Того же эффекта удлиненной ноги можно добиться с помощью плотных колготок. Именно так сделала фэшн-инфлюенсер Марта Сиган — замиксовала темно-серые кюлоты с черными остроносыми туфлями на танкетке и непрозрачными колготками в тон к обуви.
С акцентом на талию: ремни и пояса
Работая с пропорциями, не игнорируйте и другие части тела. Удлинить ноги можно не только за счет правильной обуви, но и с помощью акцента на талии. Сразу оба приема использовала Дева Кассель для шоу Christian Dior FW'26, а сам Джонатан Андерсон (только во время Недели мода сезона SS'26) отдал предпочтение второму — приструнил ультраширокие кюлоты поясом из той же ткани. Трюк сработает и с вернувшимися в моду комбинезонами: на показе Zimmermann увидели ретро-комбинезон из денима в сочетании с ультрамодным широким поясом.
А еще — шарфы, рубашки и всё, что попадется под руку
Вообще, подчеркнуть талию можно всем, чем вам угодно. Поэтому смело берите в оборот рубашки, шарфы, сверкающие кушаки или камербанды.
По-миллениальски (с заправленным верхом!)
Еще один способ подсмотрели у Марго Робби — верх, слегка заправленный под пояс бермудов. Этот стайлинг-трюк позволяет даже в таком экстремально расслабленном луке из оверсайз-лонгслива и спортивных шортов разглядеть пропорции фигуры и отделить ноги от остального туловища. Тем же путем пошли фэшн-инфлюенсеры Дебора Роса (поженила прием с остроносыми туфлями!) и Марта Санчес Кастаньеда.
С приталенным топом
Гармонизируем объемный низ с помощью ультраприталенного топа. У фаундера главной амстердамской винтажки Nhogirl (с вау-стайлингом в соцсетях!) Джуньян Чжан забираем базовую майку с трендовым U-образным вырезом. Присматриваемся с кроше-топу с завязками, как у стилиста Ханны Льюис. Или предпочитаем архитектурный корсет с баской с показа Khaite.
С лоферами
Необъяснимый (с точки зрения выстраивания пропорций тела!) мэтч — бермуды или кюлоты в сочетании с классическими лоферами. Но если посмотреть внимательнее, то мы понимаем, что дело тут совсем не в архитектуре тела, а в удачном контрасте стилей. Строгие лоферы из кожи структурируют расслабленные шорты или брюки, тем самым собирая весь образ воедино и не позволяя фигуре расплыться. А если всё-таки хотите чуть удлинить ноги, то выбирайте пары с небольшим каблуком, как у Zimmermann, или с чуть вытянутым носом, как на подиуме Loewe.
