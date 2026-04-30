Как носить бермуды и кюлоты? Вот 7 отличных стайлинг-трюков

Необъяснимый (с точки зрения выстраивания пропорций тела!) мэтч — бермуды или кюлоты в сочетании с классическими лоферами. Но если посмотреть внимательнее, то мы понимаем, что дело тут совсем не в архитектуре тела, а в удачном контрасте стилей. Строгие лоферы из кожи структурируют расслабленные шорты или брюки, тем самым собирая весь образ воедино и не позволяя фигуре расплыться. А если всё-таки хотите чуть удлинить ноги, то выбирайте пары с небольшим каблуком, как у Zimmermann, или с чуть вытянутым носом, как на подиуме Loewe.