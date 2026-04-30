Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Как носить бермуды и кюлоты? Вот 7 отличных стайлинг-трюков

В промежуточном состоянии застряла не только погода, но и фэшн-низы, длина которых колеблется между длинными шортами и короткими брюками. Бермуды и кюлоты мощно ворвались в коллекции трендсеттеров — от Loewe до Celine и Alaia — и в гардеробы главных it-girls (заметили их у похорошевшей Марго Робби, набирающей инфлюенс-силу Деву Кассель и у фаундера главной амстердамской винтажки Nhogirl Джуньян Чжан!). По этому поводу узнали, как приручить прихотливые в стайлинге айтемы и где найти лучшие прямо сейчас.

С обувью с вытянутым мысом

Courreges SS'26

Courreges SS'26

Сведае

Сведае

Toteme SS'26

Toteme SS'26

Основная сложность в стайлинге бермудов — риск нарушения пропорций, из-за чего ноги могут казаться короче. Чтобы этого избежать, советуем выбирать обувь с вытянутым или острым мысом. Это могут быть классические остроносые слингбэки, как у парижского стилиста Сведае, балетки с закругленным, но все-таки чуть удлиненным мысом, как на подиуме Toteme, или ботинки-носки со слегка квадратным (но все еще вытянутым!) носом с шоу Courreges. 

С высокими сапогами

Celine SS'26

Celine SS'26

Мэрилин Нваулор-Каземакс

Мэрилин Нваулор-Каземакс

Alaia FW'26

Alaia FW'26

Энна Кнежевич

Энна Кнежевич

Hermes SS'26

Hermes SS'26

Марта Сиган

Марта Сиган

При желании открытую обувь можно заменить на закрытые сапоги всё с тем же острым носом. Важно: обратите внимание, чтобы не было промежутка между сапогом и кюлотами (или бермудами) — голенище должно заходить прямо под брючину. Того же эффекта удлиненной ноги можно добиться с помощью плотных колготок. Именно так сделала фэшн-инфлюенсер Марта Сиган — замиксовала темно-серые кюлоты с черными остроносыми туфлями на танкетке и непрозрачными колготками в тон к обуви. 

С акцентом на талию: ремни и пояса

Christian Dior SS'26

Christian Dior SS'26

Дева Кассель на показе Christian Dior FW'26

Дева Кассель на показе Christian Dior FW'26

Zimmermann FW'26

Zimmermann FW'26

Каролин

Каролин

Работая с пропорциями, не игнорируйте и другие части тела. Удлинить ноги можно не только за счет правильной обуви, но и с помощью акцента на талии. Сразу оба приема использовала Дева Кассель для шоу Christian Dior FW'26, а сам Джонатан Андерсон (только во время Недели мода сезона SS'26) отдал предпочтение второму — приструнил ультраширокие кюлоты поясом из той же ткани. Трюк сработает и с вернувшимися в моду комбинезонами: на показе Zimmermann увидели ретро-комбинезон из денима в сочетании с ультрамодным широким поясом.

А еще — шарфы, рубашки и всё, что попадется под руку

Сина Анжули

Сина Анжули

Louis Vuitton SS'26

Louis Vuitton SS'26

Карина Балабан

Карина Балабан

Вообще, подчеркнуть талию можно всем, чем вам угодно. Поэтому смело берите в оборот рубашки, шарфы, сверкающие кушаки или камербанды. 

По-миллениальски  (с заправленным верхом!)

Марго Робби

Марго Робби

Дебора Роса

Дебора Роса

Марта Санчес Кастаньеда

Марта Санчес Кастаньеда

Еще один способ подсмотрели у Марго Робби — верх, слегка заправленный под пояс бермудов. Этот стайлинг-трюк позволяет даже в таком экстремально расслабленном луке из оверсайз-лонгслива и спортивных шортов разглядеть пропорции фигуры и отделить ноги от остального туловища. Тем же путем пошли фэшн-инфлюенсеры Дебора Роса (поженила прием с остроносыми туфлями!) и Марта Санчес Кастаньеда. 

С приталенным топом

Khaite SS'26

Khaite SS'26

Джуньян Чжан

Джуньян Чжан

Ханна Льюис

Ханна Льюис

Гармонизируем объемный низ с помощью ультраприталенного топа. У фаундера главной амстердамской винтажки Nhogirl (с вау-стайлингом в соцсетях!) Джуньян Чжан забираем базовую майку с трендовым U-образным вырезом. Присматриваемся с кроше-топу с завязками, как у стилиста Ханны Льюис. Или предпочитаем архитектурный корсет с баской с показа Khaite. 

С лоферами

Loewe SS'26

Loewe SS'26

Zimmermann FW'26

Zimmermann FW'26

Кристина Чени

Кристина Чени

Необъяснимый (с точки зрения выстраивания пропорций тела!) мэтч — бермуды или кюлоты в сочетании с классическими лоферами. Но если посмотреть внимательнее, то мы понимаем, что дело тут совсем не в архитектуре тела, а в удачном контрасте стилей. Строгие лоферы из кожи структурируют расслабленные шорты или брюки, тем самым собирая весь образ воедино и не позволяя фигуре расплыться. А если всё-таки хотите чуть удлинить ноги, то выбирайте пары с небольшим каблуком, как у Zimmermann, или с чуть вытянутым носом, как на подиуме Loewe. 

Бермуды и кюлоты

Saint Laurent, ДЛТ, 338 500 руб.

Saint Laurent, ДЛТ, 338 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 135 000 руб.

Saint Tokyo, 27 000 руб.

Saint Tokyo, 27 000 руб.

Ushatava, 19 900 руб.

Ushatava, 19 900 руб.

Walk of Shame, 17 600 руб.

Walk of Shame, 17 600 руб.

Autentiments, 15 900 руб.

Autentiments, 15 900 руб.

State Venice, 15 200 руб.

State Venice, 15 200 руб.

Level44, 14 900 руб.

Level44, 14 900 руб.

Kolesman, 14 500 руб.

Kolesman, 14 500 руб.

Gate31, 10 990 руб.

Gate31, 10 990 руб.

Azalie, 10 220 руб.

Azalie, 10 220 руб.

Mankova, 8 990 руб.

Mankova, 8 990 руб.

Annuko, 8 900 руб.

Annuko, 8 900 руб.

Lime, 6 999 руб.

Lime, 6 999 руб.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: