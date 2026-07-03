Диско-топы, корсеты-гобелены и декадентские пончо: модный дайджест

Демикутюрная коллекция в стиле ар-деко Yudashkin, эклектичное модное шоу Lime, бытовой фэшн-абсурд Red September и другие главные релизы недели — в материале Собака.ru.
Any Wowzers x Рома Peeks
С восторгом следим за фэшн-успехами бренда главных петербургских пижам Any Wowzers, чьи расписные рубашки и брюки (с homecore-уклоном!) уважают актриса Аглая Тарасова, фэшн-инфлюенсеры Марианна Елисеева и Илона Столье. Фаундер (экс-дизайнер Isabel Marant и Zimmermann!) Анна Баркова заколлабилась с арт-ковроделом Ромой Peeks (его работы висят в Третьяковке и в резиденции Hideout, а еще — числятся в коллекции рэп-ювелира Alligator Jesus!). А результат — три лазурных костюма из полупрозрачного батиста и хрустящего поплина, щедро украшенные фирменной крейзи-графикой — можно увидеть вживую и примерить, начиная с сегодняшнего дня. И после выгуливать по маршруту «Кафе Бенуа» — Новая Голландия — кинотеатр Michele как минимум до осени (I woke up like this!).
Анна Баркова, основатель Any Wowzers
Принты придумывал и рисовал Рома. Мне очень хотелось увидеть именно его фантазии на тему Any Wowzers. Главным мотивом стали человечки — яркие, разные, интересные и объединенные друг с другом кольцами. Для меня это символ того, что несмотря на различия, когда мы вместе — мы сильнее. И важно иметь кого-то по правую и левую руку, чтобы было кому ее протянуть.
К слову, идея коллаборации пришла в голову девушке Ромы, Ульяне, которая уже имела в коллекции несколько костюмов AW. Именно она стала соединяющим звеном — человеком, который прочувствовал обе наши творческие вселенные, и понял, что они подружатся. Поэтому и съемку дропа мы решили сделать на самих ребятах — Роме и Ульяне.
Рома Peeks
Я тот парень, который заставил всех снова искренне полюбить ковры. Мои холсты уже оккупировали самые модные квартиры, а теперь при помощи пижам Any Wowzers я превращаю в арт-объект самого человека. Мой принцип в принтах — Dopamine First: cмесь детского восторга, цифрового глюка и форм, которые плывут, как сознание перед сном. Потому что ткань должна заряжать энергией еще до первой чашки кофе.
Lime
Настраиваемся на кутюрную Неделю в моды в Париже (старт: 6 июля!) и отправляемся на показ летней коллекции Lime Studio. В этом сезоне команда повторила свой излюбленный трюк и сняла кампейн в духе эклектичного фэшн-шоу. На первый план вышли изделия из из жаккарда с гобеленовым узором: приталенная куртка с бархатной отделкой, укороченный жакет прямого силуэта, платье с V-образным вырезом, корсет с фижмами и мини-юбка с декоративными ремешками. Из той же ткани в цветочный принт были выполнены балетки с длинными лентами и сумка-кисет с бахромой. Акцентный жаккард стилисты Lime успокоили с помощью повседневной базы, например, пеструю юбку замиксовали с офискорной рубашкой и рабочей курткой, а жакет дополнили расклешенной макси-юбкой из белоснежного хлопка.
Meowshka
В новой коллекции Meowshka Лидия Метельская и Виктория Сергеева пропели фэшн-оду лету. Для съемки команда отправилась на природу, где пастельные оттенки дропа — от фисташковой асимметричной юбки до кремовых блумерсов с акцентным бантом и голубой блузы с объемными рукавами — рифмовались с цветами летнего сада, чистого неба и фасадом загородного особняка. Особое место занимает новый фирменный принт с мыльными пузыриками, в том числе в форме котиков, которые дали имя всей коллекции — Bubbles. Ощущение легкости и свободы отразилось и на выборе тканей: все модели выполнены из натуральных и дышащих материалов — шелкового шифона, батиста, хлопкового шитья, кружева, фактурного жаккарда и атласного шелка.
Yudashkin
С радостью наблюдаем за триумфальным фэшн-ренессансом культового дома Yudashkin и рассматриваем новую демикутюрную коллекцию, в которой команда во главе с худруком Галиной Юдашкиной поженила моду ар-деко с трендовым силуэтом-баллоном. За первое отвечают полупрозрачное макси-платье, украшенное пайетками, в духе 1920-х, атласный сет из топа и юбки в пол и, главный хайлайт коллекции, алое платье из шелкового бархата. А за второе — объемные юбки из небесно-голубой и оливковой тафты, которые запросто можно миксовать с футболками или лонгсливами из тонкого трикотажа и вьетнамками на плоской подошве. Примерить новинки можно в Москве в новом офлайн-пространстве модного дома на Еропкинском переулке, 16. Плюс: совсем скоро (уже в октябре!) команда откроет двери нового бутика на Пятницкой 40/1.
Мария Войтович, дизайнер линии Valentin Yudashkin
Вдохновение для этой коллекции — это сумма воспоминаний. Я листала архивы Дома, свои личные архивы. Пересматривала фотографии с выставок разных лет, которые я посетила. Некоторые силуэты и отделка были навеяны эпохой ар-деко. В одном платье мы использовали интересные пайетки в виде солнца. Это очень редкая форма в современном мире, которую мы нашли у одного старинного французского производства. В коллекции есть пастельные цвета и более яркая и свежая палитра. Сейчас лето, и мы можем позволить себе больше свободы в работе с цветом.
Red September
В новом кампейне Red September одежда становится одним из основных персонажей бытовой, и одновременно абсурдной, постановки, порой совсем не подходящей к декорациям и действиям героев. Команда бренда предлагает задуматься, а почему бы не испечь блины в пышной миди-юбке, не поболтать с попугаем в будуаркорных чулках из алого капрона и не провести утреннюю бьюти-рутину сразу в рубашке и на каблуках. Каждая вещь оказывается выброшенной из привычного контекста и заодно захватывает и нас, позволяя посмотреть на одежду как на отражение характера и настроения того, кто ее носит, а не обязывающего места или подходящего случая.
Say No More х Т-Premuim
Бренд Say No More объединился с сервисом для премиальных клиентов T-Premium от Т-Банка — вместе они выпустили коллаборацию Not Perfect, but Muse, вдохновленную героинями, которые, несмотря на ошибки и неудачи, продолжают делать то, что любят. Лицом первого дропа, а также его дизайнером стала Кристина Лисовец-Касап, креативный директор Say No More. За пять лет Кристина прошла путь от звездного стилиста до фаундера известного бренда, который поселился в гардеробах главных селебрити — от Елизаветы Базыкиной и Ксении Собчак до Екатерины Мухийной и Ирины Шейк. В коллекцию вошли диско-топ с открытой спиной, расклешенная миди-юбка с высокой посадкой и топ-халтер из той же костюмной ткани, а еще — зеркальная сука и трендовые браслеты для предплечья.
«Подписные издания» x SHU
Спецы по технологичному кэжуалу SHU, а точнее — их беговой фэшн-департамент SHU RUN™, показали коллаборацию с «Подписными изданиями». В дроп вошли футболки и шоперы с надписями Running is sexy, Reader & Runner и Speed reading. Футболки можно приобрести на сайте SHU и во флагмане марки на Литейном проспекте, а шоперы — в магазине «Подписные издания». Важно: в рамках коллаборации действует промокод RUNNING15SEXY, который даёт скидку 15% на мерч и всю коллекцию SHU RUN™ SS’26, а так же на весь ассортимент «Подписных Изданий».
RomaUvarovDesign
Декаданс, карнавал, Оскар Уайльд, ностальгия и увядающий сад — вот ключевые составляющие новой коллекции RomaUvarovDesign. Вместо того, чтобы пытаться описать коллекцию и ее отсылки дизайнер предлагает «убежать от реального, изучить картинки и разогнать мысль». Но мы всё-таки немного расскажем: съемочным фоном стали фотообои с персональной выставки современной художницы Устины Яковлевой, а главными героями — свободные рубашки и платья с цветочным принтом в духе XIX века и вышивкой-надписью «but i still remember everything», выполненной вручную алжирским глазком и отсылающей к произведениям Марселя Пруста, жаккардовые пончо с подкладкой из винтажной парчи, а еще — расшитые бисером сумки-фермуары и соломенные шляпы фирмы «Гримуар», кастомизированные дореволюционными лентами и перьевым плюмажем. Конечно, это еще не всё. Поэтому смотрите новую коллекцию и смело ныряйте в мир собственных ассоциаций.
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