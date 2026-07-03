Диско-топы, корсеты-гобелены и декадентские пончо: модный дайджест

Принты придумывал и рисовал Рома. Мне очень хотелось увидеть именно его фантазии на тему Any Wowzers. Главным мотивом стали человечки — яркие, разные, интересные и объединенные друг с другом кольцами. Для меня это символ того, что несмотря на различия, когда мы вместе — мы сильнее. И важно иметь кого-то по правую и левую руку, чтобы было кому ее протянуть.



К слову, идея коллаборации пришла в голову девушке Ромы, Ульяне, которая уже имела в коллекции несколько костюмов AW. Именно она стала соединяющим звеном — человеком, который прочувствовал обе наши творческие вселенные, и понял, что они подружатся. Поэтому и съемку дропа мы решили сделать на самих ребятах — Роме и Ульяне.