Знакомьтесь, арт-ковродел (и немного Линч!) Рома Peeks — его работы висят в Третьяковке и у комика Оливера Три, а совсем скоро станут хэдлайнерами стенда Hideout на ярмарке 1703!

Знаю, что арт-резиденция Hideout заявилась на ярмарку 1703 и ты будешь хедлайнером их стенда. Уже ткешь новую порцию кидкорных ковров?

Я больше ковры руками почти не делаю, я только их рисую. В какой-то момент

я понял, что это просто механика: не нужно никакого таланта, чтобы делать ковер. Потому что в ковре известно, что выйдет в итоге: есть эскиз, по которому ты ничего лишнего не изобретешь. Это неинтересно как процесс. Я раньше делал ковры во фристайле, задавал тему в голове и набивал сразу тафтинг-пистолетом без наброска. Вот это увлекательно. Но сейчас я делаю эскизы, а механику делает роборука. Мой друг Максим Силенков написал программу для нее, а я настроил все детали пистолета — используем в арт-резиденции «Сильно» в Дербенте.

В Дагестане роборука-ткач, должно быть, выглядит вызывающе. Там же центр ручного ковроделия: сумахи, килимы, табасаранские, дербентские!

Кто плетет, тот плетет. Например, высоко в горах есть селения, где живут женщины, которые плетут ковры. Как это понять? Несложно, но страшно немножко: там на кладбищах везде плиты, на которых изображены ножнички.

Я к этим мастерицам обратился со своими эскизами, но они ответили: «Мы не умеем». То есть они специализируются исключительно на орнаментах, которые делают всю жизнь. Мама, бабушка у них так же делали. Это невероятный труд.

Суперспецы по традиционным коврам остались не только в Дагестане — это прежде всего целые семьи ткачей в Иране. У меня опыт с коврами гигантский. Я до того, как стал их сам делать, занимался продажей традиционных персидских, индийских и афганских ковров. Я ездил по домам на Рублевке и замерял пространство под эти ковры. И я знаю кучу всяких бандитов из-за этого, олигархов наших. Я ездил в Иран, Афганистан по текстильным делам.