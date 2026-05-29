Платья-фартуки, хиппи-футболки и травянистые кисеты: модный дайджест

Спортивный бренд Kappa представил свою вторую совместную коллекцию с рэп-артистом OBLADAET (Назар Вотяков). В центре коллаборации — культурный микс родной для бренда Италии и Санкт-Петербурга, сыгравшего ключевую роль в карьере артиста. Так, футболки украсили принтами, имитирующими текстуру мрамора, а обновленные кроссовки Kappa NUBI PC изготовили из термохромного материала, который под воздействием тепла меняет оттенок из графитового в светло-серый. Плюс: заметили отсылки к футболу (напомним: OBLADAET сотрудничал с петербургским «Зенитом»!). В дроп вошли три модели джерси со светоотражающими принтами, посвященными пятилетию Players — бренда и творческого объединения артиста. А еще — носки с терминами-вышивками trivela, lace kick и pass/trap, которые подсказывают, какая часть стопы участвует в каждой конкретной технике. Приобрести айтемы можно на сайте и в мобильном приложении Спортмастер (с 30 мая!), а также в монобрендовых магазинах Kappa (уже сейчас!).