Платья-фартуки, хиппи-футболки и травянистые кисеты: модный дайджест

Отпускные ретро-платья Lime (с кружевом, вышивкой и оборками!), капсула для хайкинга Maison x Lilit, очки-невидимки Ushatava и летние бомберы (для +9°C самое то!) Pampalche — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
Ретро-эстетика стала отправной точкой для новой коллекции Lime Studio. Отсюда — платья-фартуки с кружевом, сарафаны с расклешенной юбкой, корсетные топы с вышивкой и блузы с оборками в винтажном стиле. Модели выполнены из фактурных льна и хлопка в белом, бежевом и молочном оттенках — идеальны для комбо с золотистыми серьгами-вишенками и жемчужными заколками. Помимо украшений дополняем образы полупрозрачными косынками, сумками из рафии и плетеными балетками.
Maison x Lilit
Рассматриваем коллаборацию Оксаны Милковской с Лилит Рашоян, арт-директором и основателем бренда аксессуаров для волос Hairmates. Основной темой коллекции стал хайкинг. В дроп вошли ветровки, анораки, толстовка и футболка, которые, само собой, можно надевать не только на прогулку в горы. А, например, накинуть поверх купальника, когда на пляже становится ветрено (специально для комфорта верхнюю одежду снаблили мягким хлопковым подкладом!).
Homies
Знакомьтесь, новые тапки Homies! Модель Barehom создана на основе классических Heel Socks и дополнена функциональной подошвой Vibram (их знаменитые пятипалые сникеры заинфлюенсила нам фэшн-редактор Леандра Медин!). Между ней и стелькой расположили специальный слой из микропористого материала Vibram Diflex Light Gold, который обеспечивает амортизацию и улучшает воздухопроницаемость. За счет этого пара подходит не только для города, но и для хайкинга и даже бега.
Imakebags
Heartbreaking news: Imakebags завершает историю своей культовой модели SEVA. Ей пели оды и фэшн-дифиримбы, многократно вносили в списки it-bag и хвастались главные трендсеттеры — от диджея Кирилла Шаповалова до инфлюенсера Марии Червоткиной. Но вместо того, чтобы превращать сумку в вечный хит команда решила попрощаться с ней на пике. Последний тираж SEVA уже доступен на сайте и в шоуруме на Фонтанке, 54 со скидками до 50%.
Pampalche
Летняя коллекция по-петербургски: посмотрев в окно, команда Pampalche решила выпустить верхнюю одежду — бомберы и плащ-пыльник в новом оттенке. Первые отшили в двух вариантах — глубоком бордовом и молочном с эффектом лазерной гравировки в виде коры платана — и дополнили двухсторонними шарфами. Второй создали из архивного шелка с показа Armani Privé в оттенке античного золота. А за летний (если погода и забыла, что почти июнь, то мы — нет!) вайб отвечает ретро-кисет из архивного хлопка Gucci, по цвету и текстуре оттенку напоминающего свежую осоку.
Arny Praht
Сумочники Arny Praht продолжают расширять зону фэшн-влияния: на этот раз выпустили микродроп футболок Summer of Love. Лето 1967 года вошло в историю как «Лето любви» — время, когда хиппи заполнили улицы всех крупных городов США и Канады и в один голос подпевали песням The Beatles. И именно цитаты из их песен украсили футболки из нового дропа бренда.
Ushatava
«Мне хотелось, чтобы новые очки Ushatava были настолько простыми, будто ты купил их на заправке. Они не стремятся быть модными, в этом их сила», — объясняет ультралаконичный дизайн новинки Нино Ушатава. Очки 04 с правильной, чуть зауженной к периферии прямоугольной формой сойдутся с любым лицом, образом и поводом. И в каждом из случаев будут спокойно выполнять свою функцию — защищать глаза от солнца, не перетягивая внимание на себя. А первой оправу примерила модель (ходила на дебютном показе Демны в Gucci!) и страстный любитель черных очков Катя Лецкая.
Kappa x OBLADAET
Спортивный бренд Kappa представил свою вторую совместную коллекцию с рэп-артистом OBLADAET (Назар Вотяков). В центре коллаборации — культурный микс родной для бренда Италии и Санкт-Петербурга, сыгравшего ключевую роль в карьере артиста. Так, футболки украсили принтами, имитирующими текстуру мрамора, а обновленные кроссовки Kappa NUBI PC изготовили из термохромного материала, который под воздействием тепла меняет оттенок из графитового в светло-серый. Плюс: заметили отсылки к футболу (напомним: OBLADAET сотрудничал с петербургским «Зенитом»!). В дроп вошли три модели джерси со светоотражающими принтами, посвященными пятилетию Players — бренда и творческого объединения артиста. А еще — носки с терминами-вышивками trivela, lace kick и pass/trap, которые подсказывают, какая часть стопы участвует в каждой конкретной технике. Приобрести айтемы можно на сайте и в мобильном приложении Спортмастер (с 30 мая!), а также в монобрендовых магазинах Kappa (уже сейчас!).
Karl Lagerfeld
Обратный отчет до отпуска пошел: чтобы открытый чемодан не пугал своей пустотой, срочно запасаемся айтемами из летней коллекции Karl Lagerfeld. Наши фавориты — льняная двойка с ультрамодными бермудами и легким жакетом, махровые шорты в небесно-голубом оттенке, кроп-джинсовка из розового денима и ярко-оранжевый боди, который планируем носить в тандеме с пижамными или городскими шелковыми брюками.
Комментарии (0)