Как, с чем и зачем носить фартуки в 2026 году?

Вопрос о том, насколько этично и просто по-человечески продавать рабочие фартуки (символы непростой и, честно скажем, не слишком финансово благополучной жизни) за 1800€, остается открытым. Как и тот, что задает редактор британского Vogue Розалинд Яна: «Какова грань между ярким передничком Эммы Коррин, перекочевавшим с подиума Miu Miu на красную дорожку 100 Nights of Hero, и глобальным поворотом в сторону реакционной политики?». Конечно, это выглядит слегка подозрительно на фоне трэдвайфизма (вспоминаем многодетную и вечно стоящую на кухне в кутюре Нару Смит!) и глобальной популярности консервативной идеологии.

Однако очень сложно заподозрить в пропаганде Миуччу, которая редко пытается угодить элите — и вообще хоть кому-то. Вместо этого она безупречно улавливает злободневную, иногда мейнстримную, мысль и развивает ее в сказку — о прошлом, настоящем или будущем, которого, возможно, никогда не случится. Так и в этом случае. Фартуки — это не униформа, а преувеличенная история о труде и женщине. Призыв к размышление, но никак не призыв к тому, чтобы отправиться мыть посуду. Как правильно заметила в той же статье Розалинд Яна: «Если вы можете себе это (фартук Miu Miu — прим. ред.) позволить, то, вероятно, кто-то другой сделает это за вас».