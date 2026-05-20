Как, с чем и зачем носить фартуки в 2026 году?

По душе вам это или нет, фэшн-фартуки официально in! Факт заверили все — от иконы Хлои Севиньи и звезды «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве до визажиста (и дамы сердца Ильи Куруча!) Ксюши Голайда и инфлюенсера (и начинающей традвайф!) Марии Червоткиной. Рассказываем, как мы до этого дошли, и показываем стайлинг-трюки, которые помогут освоиться в тренде.
Плотники, мясники, швеи, садоводы и домохозяйки — нет, это не марш профессий в честь первого мая, а показ весенне-летней коллекции Miu Miu, во время которого Миучча Прада сделала фартук great again. Отправной точкой стали кадры из книги немецкого фотографа Хельги Пэрис «Женщины на работе», и в частности снимки работниц швейной фабрики в Восточном Берлине 1980-х. «Мы, занимающиеся модой, всегда говорим о гламуре или богатых людях, но мы также должны признать, что жизнь очень сложна. А фартук для меня — это воплощение настоящей и действительно трудной жизни женщин — от фабрик до домов», — объяснила после показа Прада, которая в молодости состояла в коммунистической партии Италии и часто эстетизировала труд, в особенности женский.
Вопрос о том, насколько этично и просто по-человечески продавать рабочие фартуки (символы непростой и, честно скажем, не слишком финансово благополучной жизни) за 1800€, остается открытым. Как и тот, что задает редактор британского Vogue Розалинд Яна: «Какова грань между ярким передничком Эммы Коррин, перекочевавшим с подиума Miu Miu на красную дорожку 100 Nights of Hero, и глобальным поворотом в сторону реакционной политики?». Конечно, это выглядит слегка подозрительно на фоне трэдвайфизма (вспоминаем многодетную и вечно стоящую на кухне в кутюре Нару Смит!) и глобальной популярности консервативной идеологии.
Однако очень сложно заподозрить в пропаганде Миуччу, которая редко пытается угодить элите — и вообще хоть кому-то. Вместо этого она безупречно улавливает злободневную, иногда мейнстримную, мысль и развивает ее в сказку — о прошлом, настоящем или будущем, которого, возможно, никогда не случится. Так и в этом случае. Фартуки — это не униформа, а преувеличенная история о труде и женщине. Призыв к размышление, но никак не призыв к тому, чтобы отправиться мыть посуду. Как правильно заметила в той же статье Розалинд Яна: «Если вы можете себе это (фартук Miu Miu — прим. ред.) позволить, то, вероятно, кто-то другой сделает это за вас».
Как носить фартук?
Как платье
Фиксируем стайлинг-трюк с показа Miu Miu, который позже повторила звезда сериала «Индустрия» Майхала Херролд: надеваем фартук поверх купального топа (того, что с треугольными чашечками!). При желании идем по пути фэшн-редактора Алексы Чанг и отказываемся от любого бра — и купального, и бельевого. А если хотите оставить только намек на тренд, то присмотритесь к вариантам, только стилизованным под фартуки, например, белое макси Сalvin Klein на Ренате Реинсве или цветочное мини на показе Ashley Williams.
Как топ
Если фартук нельзя плотно завязать сзади или вы просто хотите добавить многослойности в образ, этот трюк для вас. Миксуем фартуки — от пасторально-ажурных до БДСМных — с юбками или брюками. Причем можно взять низ как в тон (как сделала визажист Ксюша Голайда), так и контрастный по цвету и стилю (на показе Miu Miu под расшитый кристаллами кремовый фартук надели юбку из черной кожи).
Как декоративный слой
Если в предыдущих случаях фартук выполнял какую-то практическую задачу, то здесь он просто ради красоты. С его помощью можно добавить яркий цветовой акцент (как сделали на шоу Miu Miu), усложнить базовый лук (берем пример с Хлои Севиньи) или собрать части образа в одно целое (Лотта Волкова зарифмовала карамельный оттенок фартука с цветом туфель). В общем, как мы видим, вещь максимально функциональная!
Вместо юбки
Всё точно так же, как в трюке с юбкой — только вместо низа добавляем дополнительный слой сверху. Это может быть что угодно — от простой футболки до акцентного поло и даже маскулинного жакета с широкими плечами.
Как передник
Мария Червоткина в переднике Glumkimberly
Полуфартуки, или передники, тоже в почете: в доказательство их отшила Миучча Прада в весенне-летней коллекции, а у нас вовсю выгуливает фэшн-инфлюенсер Мария Червоткина. Стайлинг-диапазон передника не ограничен — смело наслаивайте поверх трикотажных макси-юбок или джинсов, а еще — сочиняйте эклектичные комбо с офискорными двойками или феминными ретро-платьями.
Комментарии (0)