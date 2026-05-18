Туфли-кроше, панк-мюли и прозрачные слингбэки: выбрали 20 самых нарядных пар для выпускного

Уверенно шагаем во взрослую жизнь на золотистых каблуках, изумрудно-атласных шпильках и далматиновых танкетках. Выбрали 20 лучших пар для пятибалльного дуэта с кокеткорными мини Valentino, готическими футлярами Ranevsky, демикутюрными ципао Rasario и другими платьями для выпускного.
Chanel, TSUM Collect, 285 500 руб.
Кому нужны туфли на каблуках, если есть золотые
слитки балетки Chanel с уже фирменной астрой (камелия — out!)
Миранда Пристли сделала культовые шипы Rockstud great again: не отстаем и шагаем в модном авангарде на шпильках Valentino (предсказываем туфлям тотальный солдаут и звание it-shoes!)
Saint Laurent, ДЛТ, 110 000 руб.
Не просто босоножки, а готовый стайлинг-трюк. Худрук Saint Laurent сочинил пару сразу из четырех оттенков атласа — без лишних усилий обеспечат минималистичной комбинации или строгому футляру приставку «вау»
Инди-слиз — всё еще с нами: говорим «да» эстетике 2010-х и обуваем стейтмент-лодочки с люверсами и неоново-кислотными кристаллами
Прозрачная обувь — это неоспоримый тренд вот уже несколько сезонов подряд. Под описание подходят не только ультрамодные желейные пары (сделали все — от Chloe до Lime, а Befree даже сделали отдельную категорию «желейная обувь»!), но и варианты из сетки. Например, небесно-голубые peep-toe, дополненные пряжками со стразами, от итальянцев Le Silla
Santoni, «Кашемир и Шелк», 82 657 руб.
Нет, это не отсылка к гардеробу Барби. В этом году фуксия вернулась под другим предлогом — вспомнив китч 1980-х, визажисты Chloe и Enfants Riches Déprimés накрасили губы моделей ярко-розовой помадой, а обувщики Santoni сделали ставку на неоновую замшу и отшили из нее аккуратные слингбэки с фигурной шпилькой
By Far, «Кенгуру», 56 000 руб.
Просто сабо — хорошо, а на ультрамодной танкетке — еще лучше!
При создании фантазийных мэриджейнов «Круэлла» ни один далматин не пострадал
RxBshoes, «Пассаж», 35 500 руб.
Рубрика «коллекционный лот»: ретро-туфли RxBshoes из оригинального твида Chanel, созданные вручную в петербургской мастерской
Пушистомания захватила не только осенне-зимний гардероб, но и показы сезона SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не заставляем (а вот новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас — да!), но присмотреться к меховой (псевдорысь!) юбке Vaquera или будуаркорным сабо Age of Innocence очень даже советуем
Miista, «У Красного моста», 28 900 руб.
В условиях экономической рецессии затягиваем потуже пояса, а в случае вьетнамок Miista — ремешки (тут их целых восемь!)
Обувные флористы Mark Levillen вырастили крепдешиновые пионы на биколорных мюлях (с зелеными каблуками-стеблями!)
Coccinelle, BNSclub, 24 900 руб.
Мягчайшие слингбэки Coccinelle выполнены из замши в горчичном оттенке и дополнены акцентным золотистым брендингом
Важнейшие стейтмент-аксессуары года — ремни и пояса, которые не только обернулись вокруг двубортных пальто Celine, кожаных юбок-карандашей Schiaparelli и джинсовых комбинезонов Moschino, но и обняли черные слингбэки Geox
Нам это надо: прелестные кроше-вязанки из новой коллекции Askent (Мария-Антуанетта в пасторальном фэшн-раю!)
Наш ответ лодочкам-акулам Prada — псевдопоношенная пара с микро-плавничками Love Republic. Важный бонус: за безупречность острых мысов можно не переживать!
Туфли Valley с ремешком на щиколотке и чуть завышенной линией декольте пригодятся и после дня X — просто меняем нарядное платье на юбку-карандаш и рубашку, а клатч — на вместительный тоут
Не прячем драгоценные босоножки под длинным подолом, а сочиняем нетривиальный лук в восточном стиле — миксуем пару с атласными или шифоновыми шароварами, топом с ориентальными вышивками, макси-кимоно и чалмой
Всё связано! В этом году банты повсюду — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до лакированных сабо MAAG
