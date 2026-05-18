Туфли-кроше, панк-мюли и прозрачные слингбэки: выбрали 20 самых нарядных пар для выпускного

Уверенно шагаем во взрослую жизнь на золотистых каблуках, изумрудно-атласных шпильках и далматиновых танкетках. Выбрали 20 лучших пар для пятибалльного дуэта с кокеткорными мини Valentino, готическими футлярами Ranevsky, демикутюрными ципао Rasario и другими платьями для выпускного

Chanel, TSUM Collect, 285 500 руб. Кому нужны туфли на каблуках, если есть золотые слитки балетки Chanel с уже фирменной астрой (камелия — out!)

Valentino, ДЛТ, 145 500 руб. Миранда Пристли сделала культовые шипы Rockstud great again: не отстаем и шагаем в модном авангарде на шпильках Valentino (предсказываем туфлям тотальный солдаут и звание it-shoes!)

Миранда Пристли сделала культовые шипы Rockstud great again: не отстаем и шагаем в модном авангарде на шпильках Valentino (предсказываем туфлям тотальный солдаут и звание it-shoes!) 

Saint Laurent, ДЛТ, 110 000 руб. Не просто босоножки, а готовый стайлинг-трюк. Худрук Saint Laurent сочинил пару сразу из четырех оттенков атласа

Не просто босоножки, а готовый стайлинг-трюк. Худрук Saint Laurent сочинил пару сразу из четырех оттенков атласа — без лишних усилий обеспечат минималистичной комбинации или строгому футляру приставку «вау»

№21, Golden Line, 94 500 руб. Инди-слиз — всё еще с нами: говорим «да» эстетике 2010-х и обуваем стейтмент-лодочки с люверсами и неоново-кислотными кристаллами

Инди-слиз — всё еще с нами: говорим «да» эстетике 2010-х и обуваем стейтмент-лодочки с люверсами и неоново-кислотными кристаллами

Le Silla, No One, 83 990 руб. Прозрачная обувь — это неоспоримый тренд вот уже несколько сезонов подряд. Под описание подходят не только ультрамодные

Прозрачная обувь — это неоспоримый тренд вот уже несколько сезонов подряд. Под описание подходят не только ультрамодные желейные пары (сделали все — от Chloe до Lime, а Befree даже сделали отдельную категорию «желейная обувь»!), но и варианты из сетки. Например, небесно-голубые peep-toe, дополненные пряжками со стразами, от итальянцев Le Silla

Santoni, «Кашемир и Шелк», 82 657 руб. Нет, это не отсылка к гардеробу Барби. В этом году фуксия вернулась под другим предлогом — вспомнив китч 1980-х

Нет, это не отсылка к гардеробу Барби. В этом году фуксия вернулась под другим предлогом — вспомнив китч 1980-х, визажисты Chloe и Enfants Riches Déprimés накрасили губы моделей ярко-розовой помадой, а обувщики Santoni сделали ставку на неоновую замшу и отшили из нее аккуратные слингбэки с фигурной шпилькой

By Far, «Кенгуру», 56 000 руб. Просто сабо — хорошо, а на ультрамодной танкетке — еще лучше!

Просто сабо — хорошо, а на ультрамодной танкетке — еще лучше!

Prodan, 35 900 руб. При создании фантазийных мэриджейнов «Круэлла» ни один далматин не пострадал

При создании фантазийных мэриджейнов «Круэлла» ни один далматин не пострадал

RxBshoes, «Пассаж», 35 500 руб. Рубрика «коллекционный лот»: ретро-туфли RxBshoes из оригинального твида Chanel, созданные вручную в петербургской мастерской

Рубрика «коллекционный лот»: ретро-туфли RxBshoes из оригинального твида Chanel, созданные вручную в петербургской мастерской 

Age of Innocence, 29 700 руб. Пушистомания захватила не только осенне-зимний гардероб, но и показы сезона SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не

Пушистомания захватила не только осенне-зимний гардероб, но и показы сезона SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не заставляем (а вот новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас — да!), но присмотреться к меховой (псевдорысь!) юбке Vaquera или будуаркорным сабо Age of Innocence очень даже советуем

Miista, «У Красного моста», 28 900 руб. В условиях экономической рецессии затягиваем потуже пояса, а в случае вьетнамок Miista — ремешки (тут их целых восемь!)

В условиях экономической рецессии затягиваем потуже пояса, а в случае вьетнамок Miista — ремешки (тут их целых восемь!)

Mark Levillen, 28 000 руб. Обувные флористы Mark Levillen вырастили крепдешиновые пионы на биколорных мюлях (с зелеными каблуками-стеблями!)

Обувные флористы Mark Levillen вырастили крепдешиновые пионы на биколорных мюлях (с зелеными каблуками-стеблями!)

Coccinelle, BNSclub, 24 900 руб. Мягчайшие слингбэки Coccinelle выполнены из замши в горчичном оттенке и дополнены акцентным золотистым брендингом

Мягчайшие слингбэки Coccinelle выполнены из замши в горчичном оттенке и дополнены акцентным золотистым брендингом 

Geox, Lamoda, 18 990 руб. Важнейшие стейтмент-аксессуары года — ремни и пояса, которые не только обернулись вокруг двубортных пальто Celine, кожаных

Важнейшие стейтмент-аксессуары года — ремни и пояса, которые не только обернулись вокруг двубортных пальто Celine, кожаных юбок-карандашей Schiaparelli и джинсовых комбинезонов Moschino, но и обняли черные слингбэки Geox

Askent, 15 000 руб. Нам это надо: прелестные кроше-вязанки из новой коллекции Askent (Мария-Антуанетта в пасторальном фэшн-раю!)

Нам это надо: прелестные кроше-вязанки из новой коллекции Askent (Мария-Антуанетта в пасторальном фэшн-раю!)

Love Republic, 13 599 руб. Наш ответ лодочкам-акулам Prada — псевдопоношенная пара с микро-плавничками Love Republic. Важный бонус: за безупречность острых мысов можно не переживать!

Наш ответ лодочкам-акулам Prada — псевдопоношенная пара с микро-плавничками Love Republic. Важный бонус: за безупречность острых мысов можно не переживать!

Valley, 13 279 руб. Туфли Valley с ремешком на щиколотке и чуть завышенной линией декольте пригодятся и после дня X — просто меняем нарядное платье на юбку-карандаш и рубашку, а клатч — на вместительный тоут

Туфли Valley с ремешком на щиколотке и чуть завышенной линией декольте пригодятся и после дня X — просто меняем нарядное платье на юбку-карандаш и рубашку, а клатч — на вместительный тоут

Lime, 10 999 руб. Не прячем драгоценные босоножки под длинным подолом, а сочиняем нетривиальный лук в восточном стиле — миксуем пару с атласными или

Не прячем драгоценные босоножки под длинным подолом, а сочиняем нетривиальный лук в восточном стиле — миксуем пару с атласными или шифоновыми шароварами, топом с ориентальными вышивками, макси-кимоно и чалмой

MAAG, 3 599 руб. Всё связано! В этом году банты повсюду — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до лакированных сабо MAAG

Всё связано! В этом году банты повсюду — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до лакированных сабо MAAG

