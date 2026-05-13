В чем пойти на выпускной в 2026 году? Выбрали отличные платья, за которые не будет неловко через десять лет

Пока жизнь не успела навешать взрослых ярлыков, есть время попробовать себя в любом амплуа. Готическая дива, русалка, героиня фильмов Вонга Карвая или летучая мышь — нашли 23 платья, которые помогут раскрыться любой вашей субличности.
Valentino, ДЛТ, 2 070 000 руб.
Сбиваем спесь с драгоценного (во всех смыслах) платья Valentino с помощью правильных обуви и аксессуаров, например, панк-мэриджейнов на высокой платформе или нелепого (в лучшем смысле слова!) ободка-пружинки в духе Prada
Schiaparelli, TSUM Collect, 869 000 руб.
Коллекционный фэшн-лот — архитектурно скроенное платье-футляр Schiaparelli с фирменными анатомическими отсылками (всё внимание на золотистый губной барельеф!)
Tatyana Kochnova Atelier, 695 000 руб.
Платья с русалочьим силуэтом (с резко расширяющимся к низу подолом) одобрили и выпустили в своих кутюрных коллекциях Valentino, Armani Privé и Robert Wun. А Татьяна Кочнова опередила фэшн-расписание и показала платье-трансформер (со съемной юбкой!) еще в конце 2025 года
Будуаркор — важный подиумный тренд, который не обошел стороной и выпускные. Чтобы не косплеить голого короля, присматриваемся к закрытым платьям с бельевыми деталями, например, кружевным лифом и шнуровкой, как на миди Ranevsky
Stas Lopatkin, «Пассаж», 360 000 руб.
По следам недавно прошедшего Met Gala выгуливаем модный арт-объект из кутюрной коллекции Stas Lopatkin — кринолиновое платье-айсберг с колонной вручную вышитых пингвинов
Сдаем экзамен по фэшн-востоковедению в бархатном ципао-платье с бисерной бахромой Rasario
Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 190 800 руб.
Если вместо пены морской только мыльная (и та от усталости перед ЕГЭ и ГОСами!) — платье с ракушечным бра вам в моральную помощь
Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 176 252 руб.
Скромное нюдовое макси в духе древнегреческих хитонов сочинили итальянцы Fabiana Filippi и дополнили его съемным воротником-горгерой
За самыми впечатляющими драпировками (на зависть мастерицам Alaia!) выстраиваемся в очередь в примерочные Murashka
Daniil Antsiferov, 85 000 руб.
Я его слепила из того, что было, или Как выглядел мой годовой проект по домоведению
Акварельное мини-платье Diesel пригодится и после дня X — просто меняем босоножки на вьетнамки, а клатч — на соломенный гранд-тоут
В этом году банты везде — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до кокеткорных мини Kalmanovich
Альтернатива экстранарядным вышивкам и кринолинам — лаконичная макси-комбинация в трендовый горошек Aline
Но если всё-таки хочется чего-нибудь с приставкой «экстра», присмотритесь к платью-гибриду Muus — с простым черным верхом на тонких бретелях и фантазийной юбкой из тафты
Цветочный принт летом — не новость, но в этом сезоне в почете не просто флористические узоры, а с ностальгическим вайбом. Ретро-бутоны украсили рабочие фартуки и халаты Prada (среди референсов — униформа работниц берлинской швейной фабрики 1980-х!), сарафаны Chloe и шифоновые миди-платья с накидками Namelazz
Я: «Ой, да мне все равно, какой диплом будет»
Также мое платье-манифест, купленное за полгода до выпускного:
Тебе меня не узнать, ведь я летучая мышь
Петербуржцы Autentiments поженили базовую белую футболку с фирменными массивными плечами и сдобрили союз драпировками и асимметричным шлейфом — получилось нетривиальное вечернее платье с вайбом 1980-х
Платья-колонны не сдают позиций — заверено Гвинет Пэлтроу в переливающемся на фоне красной дорожки «Оскара» макси Armani Privé и Деми Мур в пайеточном Jacquemus на открытии Каннского кинофестиваля
Botrois, «У Красного моста», 19 900 руб.
Продолжаем шинуазри-тему с восточным платье-туникой Botrois (при желании трансформируем в стейтмент-топ при поддержке полупрозрачных шароваров и остроносых мюлей!)
Если вы не прогуливали стайлинг-уроки Лотты Волковой, то точно знаете, с чем миксовать экстремально феминное платье-футляр. Вот шпаргалка: с акцентными или телесными капроновыми гольфами, остроносыми туфлями с винтажным эффектом и диким маникюром (можно списывать точь-в-точь!)
Пасторальные ретро-ночнушки Chloe есть у нас дома! Причем носить их можно хоть на красную ковровую дорожку — доказано фэшн-журналистом Алексой Чанг во время Венецианского кинофестиваля
Вдохновляемся победоносным розово-красным колорблоком Джесси Бакли во время церемонии награждения «Оскара» и сочетаем пастельное платье MAAG с алыми слингбэками или клатчем
