Деми Мур, Джейн Фонда, Келли Разерфорд и Джоан Коллинз: лучшие (и худшие!) выходы на открытии 79-ого Каннского кинофестиваля

Во Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Председателем жюри стал южнокорейский режиссер Пак Чжан Ук («Олдбой», «Служанка», «Жажда»), а фильмом открытия — комедия французского режиссера Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй», посмотреть который съехались Деми Мур, Джейн Фонда, Филиппин Леруа-Болье и Келли Разерфорд. Рассматриваем (и обсуждаем!) лучшие и худшие выходы красной ковровой дорожки.
Деми Мур в Jacquemus
Филиппин Леруа-Болье в Saint Laurent
Мурад Османн и Наталья Османн в Rasario
Келли Разерфорд в Giorgio Armani
Рут Негга в Christian Dior
Джейн Фонда в Gucci
Джоан Коллинз в Stephane Rolland
Поппи Делевинь в John Galliano
Икрам Абди Омар в Stella McCartney
Майка Монро в Ashi Studio
Карлос Сайнс и Ребекка Дональдсон
Член жюри Каннского кинофестиваля Деми Мур, актриса Майка Монро и Наталья Османн выбрали сиять и надели на красную ковровую дорожку минималистичные и облегающие фигуру макси, расшитые стразами и пайетками. Внезапный (и не менее сверкающий!) дабл-дрессинг случился у тихороскошной дивы Келли Разерфорд в черном макси Giorgio Armani и кинолегенды Джейн Фонда, которая вышла в похожем платье, но от Gucci. Следом за звездой 1970-х увидели еще одну диву — Джоан Коллинз (aka Алексис Колби из «Династии»!) в орхидееподобных оборках Stephane Rolland. Белоснежный монохром поддержала модель Икрам Абди Омар, выбрав modest-макси с драпировками Stella McCartney. А тему оборок до конца раскрыла Филиппин Леруа-Болье в подиумном платье Saint Laurent. Бельевая эстетика тоже в почете (несмотря на прошлогоднее ужесточение дресс-кода!): увидели Поппи Делевинь в архивном будуаркоре John Galliano 2007 года и члена жюри Рут Негга в шелковой комбинации Christian Dior с кружевом и бахромой.
Кому нужны кувшинки Christian Dior, когда есть пионы Elie Saab: Хайди Клум резво поменяла вуаль Рафаэля Монти с арт-дорожки Met Gala 2026 на голые драпировки со спонтанным бутоном (спойлер: лучше не стало!). А вот то, что не меняется никогда, так это высота прически легенды Каннского кинофестиваля — Лены Лениной. Пока немецкая актриса Лилли Круг косплеила выпускницу из 2010-ого, фэшн-инфлюенсер Каролин Даур нашла самый дорогой в мире пипидастр — в коллекции Roksanda.
