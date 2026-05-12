Деми Мур, Джейн Фонда, Келли Разерфорд и Джоан Коллинз: лучшие (и худшие!) выходы на открытии 79-ого Каннского кинофестиваля

Член жюри Каннского кинофестиваля Деми Мур, актриса Майка Монро и Наталья Османн выбрали сиять и надели на красную ковровую дорожку минималистичные и облегающие фигуру макси, расшитые стразами и пайетками. Внезапный (и не менее сверкающий!) дабл-дрессинг случился у тихороскошной дивы Келли Разерфорд в черном макси Giorgio Armani и кинолегенды Джейн Фонда, которая вышла в похожем платье, но от Gucci. Следом за звездой 1970-х увидели еще одну диву — Джоан Коллинз (aka Алексис Колби из «Династии»!) в орхидееподобных оборках Stephane Rolland. Белоснежный монохром поддержала модель Икрам Абди Омар, выбрав modest-макси с драпировками Stella McCartney. А тему оборок до конца раскрыла Филиппин Леруа-Болье в подиумном платье Saint Laurent. Бельевая эстетика тоже в почете (несмотря на прошлогоднее ужесточение дресс-кода!): увидели Поппи Делевинь в архивном будуаркоре John Galliano 2007 года и члена жюри Рут Негга в шелковой комбинации Christian Dior с кружевом и бахромой.