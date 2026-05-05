30 арт + фэшн образов Met Gala 2026: Винсент Ван Гог, Густав Климт, импрессионисты, прерафаэлиты и даже Ника Самофракийская!

Нельзя просто так взять и не закосплеить Венеру Милосскую на балу с дресс-кодом «Мода — это искусство» (даже вопреки просьбам куратора Эндрю Болтона!). Собрали высокохудожественную галерею (на зависть Лувру!) по мотивам лучших образов Met Gala 2026 : посетили зал трибьютов Густаву Климту, заглянули в греческий дворик и получили щедрый совриск-архив из отсылок к Поллоку, Беллмеру и Кляйну.
Ким Кардашьян в образе, который боди-артизаны Whitaker Malem создали вместе с британским художником Алленом Джонсоном по мотивам реального слепка модели из 1960-х (ну а за авангардистскую промо-съемку в честь Met Gala взялась Надя Ли Коэн!)
Появление Мадонны на дорожке Met Gala превратилось в арт + фэшн перформанс — при помощи тюля и шляпы-корабля Saint Laurent она вместе с ассистентками дива воссоздала картину британской сюрреалистки Леоноры Каррингтон «Искушение святого Антония» (1974)
Бейонсе в платье-скелете от экс-худрука Balmain Оливье Рустена (ощущение, что дива пришла на бал не Института костюма, а палеонтологического музея — но RnB диве это к лицу!) — а на деле в образе-оммаже гравюре «Visitor» (1944) новоорлеанской художницы Кэролайн Дюрьё
Хейли Бибер в литом корсете Saint Laurent, который отсылает к легендарной кутюрной коллекции FW'69 Ива Сен-Лорана и скульптора Клода Лаланна
Сабрина Карпентер в Christian Dior — в платье из кинопленок фильма «Сабрина» с Одри Хепберн
Эмма Чемберлейн в Mugler по мотивам образа «Химеры», в котором на показе кутюрной коллекции Тьерри Мюглера FW'95 вышла супермодель Адриана Скленарикова. А еще в референсах — платье-бабочка Mugler 1997 года, «Звездная ночь» (1889) и «Ирисы» (1889) Винсента Ван Гога: художница Анна Деллер-Йи вручную (40 часов!) расписала наряд Эммы по мотивам постимпрессионистских полотен
Хантер Шафер в Prada — оммаж картине «Портрет Меды Примавези» (ок. 1912) Густава Климта
Карди Би в гротескном платье Marc Jacobs косплеила «Субстанцию» — а именно, фотографическую серию Ханса Беллмера «Куклы» (1934-1935)
Тема приспущенной бретельки раскрыта — это отсылка к оригинальной версии «Портрета леди Х» Джона Сингера Сарджента: художника упрекали в вульгарности образа и потребовали сделать благопристойный апдейт, ну а Лорен Санчез-Безос в Schiaparelli, Клэр Фой в Erdem и Джулианна Мур в Bottega Veneta (и украшениях Messika!) обратились к исходнику
Кайли Дженнер в Schiaparelli — в референсах Венера Милосская!
Чарли ХСХ в Saint Laurent — двойной фэшн-оммаж: и «Ирисам» Винсента Ван Гога (1889), и жакетам Yves Saint из кутюрной коллекции весна-лето 1988 года, созданных по мотивам постимпрессионистского полотна
Лит + фэшн отсылка! Энн Хэтэйуэй в Marc Jacobs и украшениях Bvlgari — оммаж стихотворению английского романтика Джона Китса «Ода греческой вазе» (1819)
Кендалл Дженнер в Gap Studio и украшениях Buccellati — ну просто Ника Самофракийская нашего сердца!
Палома Эльсессер в арт-крафте Bureau of Imagination Франческо Риссо, сочиненного по мотивам «Леды и лебедь» (1962) американского абстракциониста Сая Твомбли. Экс-креативный директор Marni создал наряд из сотни винтажных платьев, найденных на eBay
Сабин Гетти в Ashi Studio — оммаж Венере Медицейской
Грейси Абрамс в Chanel — оммаж знаменитому «Потрету Адели Блох-Бауэр» (1903-1907) Густава Климта
Люк Эванс в кастоме Palomo Spain и очках Ray-Ban — тема арт-супергероев Тома оф Финлянда раскрыта
Винус Уильямс в Swarovski — и восхитительная арт-самоцитата «Двойного портрета Винус Уильямс» (2022) Роба Пруитта, написанного по заказу Национальной портретной галереи!
Без кобальтового оттенка Ива Кляйна никуда — доказано Тессой Томпсон в Valentino и Алексой Эш в old Celine
Эйлин Гу вышла в платье-пузырьках, созданном Iris van Herpen в коллаборации с совриск-дуэтом A.A.Murakami (Азуса Мураками и Александр Гроувз!) — плюс считываем отсылку к скульптурам японца Кохэя Нава!
Розе в Saint Laurent — оммаж «Птицам» патриарха кубизма Жоржа Брака
Тема мраморной вуали Рафаэля Монти раскрыта — спасибо Хайди Клум в образе от мейкап-артиста Майкла Марино
Анок Яй в Balenciaga притворялась статуей «Скорбящей Девы Марии» (с застывшими слезами!) и косплеила кутюрный образ Кристобаля Баленсиаги из коллекции 1949 года
Хадсон Уильямс в Balenciaga — ну просто «Матадор» (1866) Эдуарда Мане!
Ла Ла Энтони в Wiederhoeft — оммаж «Древу жизни» (1909) Густава Климта!
Хлое Маль в Colleen Allen — оммаж картине «Пылающий июнь» (ок. 1895) прерафаэлита Фредерика Лейтона, которая стала референсом для дебютной обложки Vogue Джессики Честейн в 2013 году
Одри Нуна в Robert Wun и украшениях Messika напоминает нам об экспрессионистских полотнах Джексона Поллока
Рейчел Зеглер в Schiaparelli — оммаж «Казни Джейн Грей» (1833) Поля Деларош по мотивам трагической гибели «королевы девяти дней»
Костюм Tanner Fletcher Бена Платта — лучший мерч для фанатов пуантилизма и картины «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» Жоржа Сёра
Наоми Уоттс в платье-натюрморте Christian Dior по мотивам фламандского полотна «Ваза с цветами» (1716) Маргареты Хаверман
Художница Эми Шеральд в Thom Browne закосплеила картину собственного сочинения
