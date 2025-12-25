597 подарков на Новый год: ювелирные, детские, авангардные, макабрические, кутюрные и бесценный арт + фэшн!

Искать подарки на Новый год — бу, испугались! Решили упростить ежегодный декабрьский (а порой и январский) квест и собрали за вас 597 фэшн-подарков на все случаи жизни: от бюджетных до роскошных, от сервисных до совриск-авангардных, от зефирных до макабрических. Для удобства распределили находки по ценовым категориям и жанрам (не благодарите).