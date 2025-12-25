597 подарков на Новый год: ювелирные, детские, авангардные, макабрические, кутюрные и бесценный арт + фэшн!

Искать подарки на Новый год — бу, испугались! Решили упростить ежегодный декабрьский (а порой и январский) квест и собрали за вас 597 фэшн-подарков на все случаи жизни: от бюджетных до роскошных, от сервисных до совриск-авангардных, от зефирных до макабрических. Для удобства распределили находки по ценовым категориям и жанрам (не благодарите).
20 драгоценных подарков на Новый год
Ювелирный вишлист!
80 детских подарков на Новый год
Лошадки, лебеди и домики-самобранки!
85 бесценных арт + фэшн подарков
Кирасы, редимейды и совриск-котики!
8 кутюрных фэшн-подарков
Котоочки, бронекорсеты, шанелеходы и ювелирные сумочки!
90 отличных подарков на бюджет до 20 тысяч
Хюгге-мандарины, шинуазри-сервиз и великий парфюм!
85 неотразимых подарков до 10 тысяч
Арт-масленки, свечи-помидоры и шапки-узелки!
70 классных подарков до 5 тысяч
Шкатулки-панкейки, минодьеры-сердца и гольфы с бахромой
80 восхитительных подарков до 3 тысяч
Ключницы-лапки, невидимые пусеты и книги о пчелах
14 идеальных совриск-подарков
Мем-лошадки, блюдечки-баюны и ква-ква-скакуны!
65 сказочных подарков для мужчин
Лампы-поганки, серьги-пружины и малахитовые запонки
Колье аквамарином-айсбергом Parure Atelier, солидные запонки-пингвины Mercury и ожерелье-венки Pasquale Bruni — наш драгоценный вишлист к приближающимся праздникам. За ослепительный блеск в новом году выступают хоры бриллиантов, дуэты турмалинов, ансамбли рубинов и соло гигантских спессартинов — все они спелись в нашей подборке самых желанных jewelry-подарков.
Складываем под новогоднюю кидкор-елочку все самое сказочное и волшебное: от грызунков-слонопотамов Lukno и кубиков-фальконье Raduga Grez до экоустойчивых лошадок-качалок Eburet, рыцарских доспехов Provolka и лебедей-горынычей, притворяющихся советскими игрушками (таких точно нет в коллекции Джонатана Андерсона!).
Новогодний стартерпак для неистовых арт + фэшн коллекционеров: снежные иппошары скульптора Надежды Лихогруд, балетные клатчи Ульяны Сергеенко, хищные коготки Hugo Kreit, драгоценные броши-креветошики Letters and Stones (playful jewellery — мегатренд!), серо-буро-малиновые верблюды металлописца Константина Решетникова и очень много (почти хичкоковских!) птиц — от гусешпилек Moschino до мемолебедей Алины Глазун!
Русская земля крепка кутюром. Директор отдела моды Юлия Машнич собрала самые артизанальные, виртуозные и драгоценные подарки под фэшн-елку: от сумочек из стекла и хрустальных слез до драгоценной тульи-клумбы.
Жирафы, свинки и морские коньки — главные герои нашего новогоднего вишлиста, собранного из ориенталистских арома-хитов Arabesque Perfumes, меховых рашнкор-кейпов Solove, совриск-мобилей Kinetic Levi и высокохудожественных ваз y.object Яны Давыдовой, украшенных Палеолитической Венерой.
Кошелек-картофель-фри Undercover, мохныте гринч-клатчи Kolesman, японофильские арт-шкатулки (читай: natsume!) Lhasa, гребень из рога буйвола Lera Treyger и книга рецептов для спонтанного ночного перекуса (в том числе блюд из культовых фильмов — от «Один дома» до «Марсианина»!) — хедлайнеры нашего праздничного вишлиста.
Продолжаем пополнять свои и чужие новогодние вишлисты (о подарках в дружелюбном к кошельку диапазоне до 3000 рублей рассказали здесь) — теперь уже вариантами до 5000. Среди любимчиков — клетчатые труселя (униформа январских каникул), пазлы с средиземноморским застольем Elemental, курочка-подсвечник «Лукоморье» и кучерявые тапки-следки Mankova.
Примерили на себя роль Деда Мороза и принесли вам пару мешков вау-идей для новогодних подарков. И столько же способов избежать банкротства после праздников (все айтемы достанутся вам меньше, чем за 3000!). Наши личные фавориты — переливающаяся подставка-ракушка из арт-кладовых Irnby, атласный кисет belle you, елочная игрушка-лапоть Rupor и дофаминовая пашотница The Dar Store x Nane.
Дарите искусство! Свинцовые единороги, крейзи-клатчи, всадник Петрова-Водкина и лучший вид на Петербург: собрали вишлист праздничного совриска, от которого разбегаются глаза!
Фэшн-лыжи Prada, готические броши-ирисы House of Leo, клыкастые кольца Letters&Stones и бруталистские арт-скамьи Петра Бизара — собрали 65 превосходных подарков для мужского вишлиста.
