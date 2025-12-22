Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

85 бесценных арт + фэшн подарков: кирасы, редимейды и совриск-котики

Новогодний стартерпак для неистовых арт + фэшн коллекционеров: снежные иппошары скульптора Надежды Лихогруд, балетные клатчи Ульяны Сергеенко, хищные коготки Hugo Kreit, драгоценные броши-креветошики Letters and Stones (playful jewellery — мегатренд!), серо-буро-малиновые верблюды металлописца Константина Решетникова и очень много (почти хичкоковских!) птиц — от гусешпилек Moschino до мемолебедей Алины Глазун!

Елочная игрушка-лошадка M_U_R, 95 000 руб.
Сумка Valentino, ДЛТ, 339 000 руб.
Бритва Оккама. L'OBJET COLLECTOR DE LUXE. Коллекция Дениса Химиляйне, 200 000 руб.
Клатч Chloe, ДЛТ, 676 500 руб.
Корсет Atelier Biser, цена по запросу
Морской ларец, Маяна Насыбуллова, Pop-Up Gallery, 88 000 руб.
The Book of Colour Concepts 1686-1963 2 vol., «Подписные издания», 28 113 руб.
Стулья для ночного клуба Playboy Milano, Rouge Kuznetsky, 269 900 руб.
Серьги Russkaya Skazka, 97 500 руб.
Клатч Lina Gasanova, стоимость по запросу
Юбка Cloche, 60 000 руб.
Блюдо Solid Water, 30 000 руб.
Подвесчник Polspotten, Yadoma, 40 400 руб.
Без названия, Алина Глазун, Myth gallery, 360 000 руб. «Настенный объект с лебедями сочетает в себе всё, что я люблю: яркую визуальность, иронию
«Настенный объект с лебедями сочетает в себе всё, что я люблю: яркую визуальность, иронию, нотки мемности и даже бархатный занавес»

Туфли Moschino, KM20, 81 800 руб.
Ваза Prisakaru Ceramics, 50 000 руб.
Надя Лихогруд «Снежный шар», Obdn, 50 000 руб.
Сыворотка Medical Beauty Research, ДЛТ, 142 600 руб.
Оля Австрейх Fragile, Obdn, 80 000 руб.
Колье «Русские самоцветы», 780 000 руб.
Жакет Jeanette for St.Martin Sport из дикого шёлка, Meowshka Vintage, 158 000 руб.
Cabinet of Curiosities, «Подписные издания», 28 114 руб.
Александра Пацаманюк «five o’clock», Sample, 100 000 руб.
Najibida, 49 000 руб.
Стайлер Remez, 29 990 руб.
Сумка Diesel, Au Pont Rouge, 32 900 руб.
Серьги Style Avenue, 71 600 руб.
Сумка 4forms, 22 890 руб.
Данил Дэге «Собрание профсоюза бездельников», DiDi Gallery, 500 000 руб.
«Тини» Влад Муханов, DiDi Gallery, 120 000 руб.
Ulyana Sergeenko, 550 000 руб.
Camel Константин Решетников, DiDi Gallery, 60 000 руб.
Алина Бровина «ТЫ МОЯ ЗВЕЗДОЧКА!», Obdn, 40 000 руб.
Креветка Letters and Stones, 330 000 руб.
Крем Académie Scientifique de Beauté, 27 783 руб.
Геля Писарева. Без названия. Дверь из дома художницы в Шувалово-Озерки. Flor et Lavr Gallery, 1 500 000 руб.
Кольцо Hugo Kreit, KM20, 38 600 руб.
Ян Гинзбург «Репродукция брюк Василия Катаняна», Marina Gisich Gallery, 250 000 руб.
Fashionphile. The Books of Iconic Bags, «Подписные издания», 20 380 руб.
Серьги Swarovski, AllTime, 21 900 руб.
Тоня Углова «Луковица Анна», 16 000 руб.
Всеволод Абазов «Ножницы», Obdn, 50 000 руб.
Ева Гец «Капи», Bizart, 15 000 руб.
Малышки 18:22 «Игровой набор "Хорошая девочка"», Shift Gallery, 65 000 руб.
Кольцо Lili Archive, ДЛТ, 37 400 руб.
Виталий Пушницкий Mono no Avare #1, Marina Gisich Gallery, 570 000 руб.
Asiknova Ceramics, 170 000 руб.
Карусель Dzhanelli, 323 000 руб.
Парфюмерная вода Amouage, ДЛТ, 75 270 руб.
Мюли Jil Sander, 175 000 руб.
Пудель с бантом Povedaii, Teta, 42 000 руб.
Ваза «Московский универмаг», 18 900 руб.
Сумка Principe di Bologna, NO ONE, 20 990 руб.
Картина «Ресторан» Леры Поповой, Sample, 200 000 руб.
Смартфон HUAWEI, 69 999 руб.
Сумка Furla, 35 500 руб.
Кардиган Fabiana Filippi, Кашемир и Шелк, 92 098 руб.
Dashka Monashka x Glumkimberly, 800 000 руб.
Полушубок Secellerie, 445 000 руб.
Набор косметики Margy's, 62 500 руб.
Блуза Edomo, 47 900 руб.
Покрывало Eburet, 24 000 руб.
Парфюм NEANDERTAL, DayNight, 21 252 руб.
Шкатулка J.Kim, 29 850 руб.
Ночная восстанавливающая сыворотка-масло для лица CLARINS PRECIOUS, Золотое яблоко, 38 600 руб.
Дубленка DIEGO M, ДЛТ, 69 950 руб.
Подсвечник Александра Карпинского, fabula gallery, 398 475 руб.
Маска Atelier Biser, цена по запросу
Адвент-календарь La Sultane de Saba, Кенгуру, 64 990 руб.
Пальто Pompa, 139 990 руб.
Вазы Seletti, IRNBY, 43 000 руб.
Набор Л'Окситан, 21 990 руб.
Топ Cois, 148 000 руб.
Парфюм Cave, 32 000 руб.
Сумка Ushatava, 55 900 руб.
Dior от Yves Saint Laurent, Assouline Publishing, Galerie 46, 31 600 руб.
Паровой стайлер L'Oreal, Золотое Яблоко, 45 336 руб.
Шанелеходы Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 90 750 руб.
Чокер Tatyana Kochnova Atelier, 80 000 руб.
Сумка Ottolinger, Golden Line, 71 400 руб.
Ольга Трейвас, объект «Желудь», Sample, 217 000 руб.
Сумка Coccinelle, 44 000 руб.
Набор посуды Omoikiri, 33 800 руб.
Ваза SAMPLE х Вика Когай «Лев и стрелы», 25 000 руб.
Фен Trouver, 29 990 руб.
Ремень MM6, Rendez-Vous, 36 680 руб.
Sac du Jour, 22 000 руб.
