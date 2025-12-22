85 бесценных арт + фэшн подарков: кирасы, редимейды и совриск-котики

Новогодний стартерпак для неистовых арт + фэшн коллекционеров: снежные иппошары скульптора Надежды Лихогруд, балетные клатчи Ульяны Сергеенко, хищные коготки Hugo Kreit, драгоценные броши-креветошики Letters and Stones (playful jewellery — мегатренд!), серо-буро-малиновые верблюды металлописца Константина Решетникова и очень много (почти хичкоковских!) птиц — от гусешпилек Moschino до мемолебедей Алины Глазун!
Корсет Atelier Biser, цена по запросу
Без названия, Алина Глазун, Myth gallery, 360 000 руб.
«Настенный объект с лебедями сочетает в себе всё, что я люблю: яркую визуальность, иронию, нотки мемности и даже бархатный занавес»
Маска Atelier Biser, цена по запросу
