Вещи

14 восхитительных совриск-подарков от отдела моды Собака.ru: мем-лошадки, блюдечки-баюны и ква-ква-скакуны

Дарите искусство! Свинцовые единороги, крейзи-клатчи, всадник Петрова-Водкина и лучший вид на Петербург: собрали вишлист праздничного совриска, от которого разбегаются глаза!

Мем-объект

Без названия, 2025
Фото предоставлено Алиной Глазун

Без названия, 2025

Художница Алина Глазун (c восхитительной фэшн-коллекцией которидикюлей Valentino и Balenciaga!) наделила советские детские картинки по развитию речи символизмом средневековых дролери — получился парадоксальный мем-объект с лошадкой в бархате и хрустале.

Алина Глазун

Художница

Искушенным ценителям и коллекционерам добро пожаловать в галерею Myth. Там всегда есть мои фирменные работы с хрустальными подвесками — можно поймать лошадку, а заодно белую полосу в жизни. Недорогое тиражное искусство и мерч ищите в Arttube Editions. Нарядная шелкография к приближающемуся году Лошади — идеальный вариант для тех, кто хочет мою работу в коллекцию, но не готов к серьезным тратам на искусство.

Автофикшн «Бритва Оккама»

«Бритва Оккама» Виталий Пушницкий, книжное издательство Дениса Химиляйне, 6 000 руб.
Фото предоставлено Денисом Химиляйне

Фото предоставлено Денисом Химиляйне

Важнейшая совриск-премьера сезона от издательской программы коллекционера Дениса Химиляйне — книга «Бритва Оккама», где автофикшн художника и философа Виталия Пушницкого притворяется экфрасисом, паблик-током и переносной выставкой (все, везде и сразу!).

Виталий Пушницкий

Художник

«Бритва Оккама» — простой текст с описанием погружения и решения задачи. Разговорный жанр снимает наукообразность повествования и переносит все в плоскость простого диалога. Это может выглядеть шуткой, но все высказывания о большом должны быть легкими. Лучше разговаривать с другом за рюмкой чая о сложных вещах, чем скучать на лекциях, где даже живые вопросы превращаются в окаменелости.

Как уже понятно из опыта поколений, книга людей умными не делает. Книга — это объект эстетизации вашей жизни. Просто стоит подержать ее в руках, узнав ее вес, понюхать ее свежий типографский аромат, пошуршать качественной бумагой. Посмотреть картинки и поставить на полку, удовлетворясь приобщением к хорошо сделанной вещи.

Поздравляю всех эстетов, кто купит книгу. У вас есть вкус! А как известно, у кого есть вкус, у того есть и совесть. Я рад найти сообщников в этом холодном космосе.

Фото предоставлено Денисом Химиляйне

Фото предоставлено Денисом Химиляйне

Денис Химиляйне

Совриск-коллекционер и книжный издатель

В отличие от детей, которых нужно зачинать в трезвости, хорошие начинания приходят в голову за распитием. Так получилось и с издательской программой. Если вам говорят, что трезвость способствует креативу, пожалейте человека: видимо, ему нельзя пить из-за проблем со здоровьем.

Мы стараемся, чтобы книги были направлены не на высоколобых девушек-искусствоведов, которые легко переходят с Делеза на Агамбена, а, говоря журналистским штампом, на широкий круг читателей. Читать ее не обязательно, обязательно ее купить. Человек ценит то, на что потратил деньги. Приобретя книгу по цене бутылки вина, вы вырастете в собственных глазах, даже ее не читая. Ее можно красиво разместить на журнальном столике, она приятно пахнет. Есть что-то эстетское в ленивом перебирании страниц за рюмкой коньяка.

Как коллекционер российского совриска, я вижу большой недостаток книг о нем: очень много написано об искусстве средневековой Италии или про русский авангард начала XX века, а про текущую художественную жизнь почти ничего не выпускается. Какие-то каталоги к выставкам, сборники статей, книги про шестидесятников, которых почему-то принято считать частью сегодняшнего современного искусства, хотя лучшие их вещи делались 40–50 лет назад. Моя книжная программа частично станет кирпичом в описании 2020-х годов XXI века. Сейчас вышло две книги Виталия Пушницкого и Лизы Бобковой, на следующий год запланировано три: Хаим Сокол, Женя Гранильщиков, Ольга и Олег Татаринцевы.

The Observer

"The Observer" Миша Никатин, онлайн-галерея «Объединение», 150 000 руб.
Фото предоставлено онлайн-галереей «Объединение»

"Tip of the Tongue" Миша Никатин, онлайн-галерея «Объединение», 150 000 руб.
Фото предоставлено онлайн-галереей «Объединение»

Петербург — это любовь! Вместе с нами так считает классный московский художник Миша Никатин, увековечивший городских котов (читай: важнейших хранителей исторических дворов-колодцев!) на картине The Observer. Работа вошла в художественный полиптих «Ты и я, том второй: Город страниц», специально созданный для сольной выставки в «Подписных изданиях» (в партнерстве с онлайн-галереей «Объединение»!). Ну а книжный заботливо препарировал полотна Никатина на мерч-открытки, тубусы и этюдники.

Миша Никатин

Художник

Мы давно дружим с «Подписными изданиями», желание сделать совместный проект витало в воздухе. Весной ко мне в мастерскую приехали арт-директор Аня Гордейчук и куратор букинистики Аня Канунникова c конфетами «Птичка» и набором винтажных открыток по книгам Виктора Пивоварова из «Академии» — это было очень мило и положило начало нашему проекту. Хотелось вспомнить и переосмыслить серию “You and Me”. Мне пришла мысль создать серию небольших холстов, напоминающих книги: есть фронтальное изображение, обложка и корешок с названием картины. Все получилось деликатно, качественно и нежно.

Dream

"Dream" Мария Катьянова
Фото предоставлено Shift gallery

Китайский календарь нарекает 2026-й годом Красной Огненной Лошади, а мы — сверкающего серебряного единорога, как на картине “Dream” петербургской художницы Марии Катьяновой (гуру фигуративизма, совершившей марьяж живописи и литья из металла!).

Мария Катьянова

Художница

“Dream” — моя работа из проекта “Sleeping Beauty”, построенного вокруг метафоры столетнего сна. Фигуру единорога отлила из свинца: в новом материале простой символ обрел мистические и возвышенные черты. Получился витальный окрыленный образ, который как бы намекает: мечты, будь то грезы, амбиции или воспоминания детства, всегда дарят силы меняться и делают нас свободнее.

Хрустальная сумка Recoulage

Хрустальное ведро Recoulage, цена по запросу
Фото предоставлено Recoulage

Керамика — аут, стекло — ин! В этом убеждена выпускница Академии Штиглица Александра Пацаманюк (ее хрустальный динозавр “Aeterna renascentia” — в топ-3 самых дорогих продаж Cosmoscow 2025!). Суперсила художницы — возрождение утраченной техники гравировки стекла при помощи алмазного инструмента. На бис повторила арт-прием на хрустальных сумках-ведерках Recoulage, украшенных резными феями, нимфами и рождественскими звездами.

Александра Пацаманюк

Художница

Основателям бренда кулонов-мюзле Recoulage Евгению и Марии Шишкиным очень нравится посуда, которую я придумываю в «Никольских хрустальных мастерских» Пензенской области — когда-то там делали плафоны для фонарей Троицкого моста в Петербурге. Ребята предложили объединиться и сделать их фирменные пластиковые сумки-ведра из стекла. Все 12 ведерок выполнены из хрусталя в таких техниках, как выдувание и гравировка. На них обитают феи и эльфы, кометы и звезды — меня очень вдохновляют сказки, люблю их с детства. Особенно «Алису в Cтране чудес» и сборник «Ужасно скрипучая дверь и другие люди» Евгения Клюева.

Мария Шишкина

Фаундер Recoulage

Изначально форма Vedro — с дном в виде плакетки от шампанского, — была создана нами из биоразлагаемого пластика методом 3D-печати. Я много лет восхищаюсь Сашиным подходом в работе с стеклом, и когда появилась идея переосмыслить Vedro в стекле, пазл сложился мгновенно. Каждое объект выдувался в деревянной форме, и именно она ограничила тираж: сгорела на двенадцатом ведре.

«Телефон бога»

«Телефон бога» Максим Савва
Данил Дэге

Лучший совриск-навигатор для сентиментального путешествия по Петер- бургу — живописные полотна объединения «7 сон Мадам Лебовски» из двух участников — художника Максима Саввы и его собаки Мадам Лебовски (неистово готовятся к персональной выставке в Eggz Gallery с 10 января!).

Максим Савва

Художник

Лучшие встречи — те, что не состоялись, лучшее ощущение от выставки — когда выходишь на улицу, лучший момент вечеринки — дорога домой. А еще у моего бога есть телефон. Иногда я звоню ему утром, когда гуляю с собакой. Обычно у него автоответчик, он любит текстовые, но иногда получается дозвониться. Бог деликатно спрашивает, как мои дела, я начинаю рассказывать и никак не могу остановиться.

«Хранители португальского монастыря»

«Хранители португальского монастыря» Jolie Alien
Фото предоставлено Евгенией Макаровой

Сумка Jolie Objects, 32 000 руб.
Фото предоставлено Евгенией Макаровой

Готовимся косплеить «красного коня» (маскот 2026 года по китайскому календарю!), как это делают лягушки-скакуны (звонко поквакивая!) со сказочных картин художницы и фэшн-дизайнера Жени Макаровой aka Jolie Alien (в анамнезе — модель Valentino, Fendi и Louis Vuitton!).

Jolie Alien

Художница, модель и фэшн-дизайнер

Мои работы про хрупкую силу, про атмосферу больше события и искаженный реализм. Рисовала хранителей монастыря, когда жила в резиденции в Португалии, — отсюда и локация в названии картины. А лягушки просто нравятся: они маленькие и почти везде могут жить.

Котоблюдечки и блюр-вазы

Котоблюдечко Вити Фицнера
Фото предоставлено Витей Фицнером

Блюр-ваза Вити Фицнера
Фото предоставлено Витей Фицнером

Автор гротескных шарфов-галстуков FitsnerBabaeva и фэшн-каллиграф Витя Фицнер раскрыл субличность керамиста в дизайн- лаборатории «Антихрупкость» Гжельского завода — теперь мастерски украшает фарфоровые сервизы сказочными котами-баюнами и заблюренными розочками aka старинными агашками (под слоем заводской пыли!).

Витя Фицнер

Фэшн-каллиграф и сэнсэй фарфора

Я взял фотографии заводской продукции, где все выверено и глянцево, и просто размыл принты. В каждом размытом пятне живет память о рисунках, созданных руками мастеров, но без декоративной шумности. Как будто роспись не успела проявиться. Это жест против визуальной усталости и потока фабричного орнамента на заводах, где каждая тарелка и ваза обязана быть идеальной. Размытие здесь не про разрушение, а про освобождение: вещь перестает кричать рисунком и становится почти медитативной.

Кидкор-вышивка «Привет, гобелен»

«Привет, гобелен» Саша Браулов, DiDi Gallery, 100 000 руб.
Фото предоставлено DiDi Gallery

Cерия «Привет, гобелен». Гобелен, ручная вышивка. 2025
Фото предоставлено DiDi Gallery

Даем бесценный арт-совет худруку Christian Dior Джонатану Андерсону и всем фанатам советских елочных игрушек! Стартерпак для высокохудожественной ностальгии на голубом фэшн-огоньке — оливье, бабулин хрусталь и олдскульные картины-гобелены, которые петербургский художник Саша Браулов дополнил вышивкой кидкорных снегурочек и тигропионеров!

Саша Браулов

Художник

Я документирую всякие житейские истории, которые каким-то образом откликнулись внутри. Про мое детство, которое пришлось на 1990-е годы, про детство моих дочерей. Порой в вышивках возникают фантасмагоричные герои, присутствие которых часто ощущаешь ребенком. Сюжеты стараюсь делать жизнеутверждающие, подбадривающие и с нотками юмора — как негатив «красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина.

Котоклатчи

Котоклатч Юрия Отинова
Фото предоставлено Юрием Отиновым

Совриск-ответ праздничным мяу-ридикюлям Valentino от Алессандро Микеле — макабрические котоклатчи (да, это кот!) из бестиария гуру папье-маше Юрия Отинова (его дикие маски-мухоморы обитают в коллекции сенсационной «Галереи 9Б» в Нижнем Новгороде, а могли бы украсить фонды Кунсткамеры!).

Юрий Отинов

Художник

Я придумал странный способ работать с папье-маше: в мире никто так не делает, классная и уникальная техника. Вокруг нее я строю свою творческую практику. Люблю добавлять в маски и сумки всяческие найденные объекты: бесконечное количество бижутерии, природные материалы и флуоресцентные краски. Мне нравится представлять смесь папье-маше как независимый организм, живущий в окружающем меня мире. Он сам вырастил на себе все материалы и композиции.

Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Алина Глазун, Денис Химиляйне, Виталий Пушницкий

Комментарии (0)

