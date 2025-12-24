14 восхитительных совриск-подарков от отдела моды Собака.ru: мем-лошадки, блюдечки-баюны и ква-ква-скакуны

Художник

«Бритва Оккама» — простой текст с описанием погружения и решения задачи. Разговорный жанр снимает наукообразность повествования и переносит все в плоскость простого диалога. Это может выглядеть шуткой, но все высказывания о большом должны быть легкими. Лучше разговаривать с другом за рюмкой чая о сложных вещах, чем скучать на лекциях, где даже живые вопросы превращаются в окаменелости.

Как уже понятно из опыта поколений, книга людей умными не делает. Книга — это объект эстетизации вашей жизни. Просто стоит подержать ее в руках, узнав ее вес, понюхать ее свежий типографский аромат, пошуршать качественной бумагой. Посмотреть картинки и поставить на полку, удовлетворясь приобщением к хорошо сделанной вещи.

Поздравляю всех эстетов, кто купит книгу. У вас есть вкус! А как известно, у кого есть вкус, у того есть и совесть. Я рад найти сообщников в этом холодном космосе.