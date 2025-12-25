8 фэшн-подарков от директора отдела моды Собака.ru Юлии Машнич: котоочки, шанелеходы и книги!

Фэшн-антология «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года», KM20, 3 500 руб.

Книга в максимально модном переплете хоть и притворяется coffee table book, на самом деле — толковый учебник новейшей фэшн-истории (той ее части, которую с 2008 по 2024 год было отчетливо видно из окон КМ20). Писали квартетом: фаундер концепт-стора КМ20 и верховная фэшн-мать зумеров (с талантом публициста) Ольга Карпуть, журналисты Павел Вардишвили и Антон Гулевский, а также эксперт по моде и кристаллам Анна Биневская