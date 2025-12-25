Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

8 фэшн-подарков от директора отдела моды Собака.ru Юлии Машнич: котоочки, шанелеходы и книги!

Русская земля крепка кутюром. Директор отдела моды Юлия Машнич собрала самые артизанальные, виртуозные и драгоценные подарки под фэшн-елку: от сумочек из стекла и хрустальных слез до драгоценной тульи-клумбы.

Котоочки Ulyana Sergeenko, 150 000 руб. Гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко переизобрела очки «кошачий глаз». Это мяу-оптика с элементами советского
Архивы пресс-служб

Гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко переизобрела очки «кошачий глаз». Это мяу-оптика с элементами советского серванта: резные (с фацетной отделкой!) линзы — в лучших традициях Гусь-Хрустального!

Фэшн-антология «Мода 2.0. История индустрии с 2008 года», KM20, 3 500 руб. Книга в максимально модном переплете хоть и притворяется coffee table book
Архивы пресс-служб

Книга в максимально модном переплете хоть и притворяется coffee table book, на самом деле — толковый учебник новейшей фэшн-истории (той ее части, которую с 2008 по 2024 год было отчетливо видно из окон КМ20). Писали квартетом: фаундер концепт-стора КМ20 и верховная фэшн-мать зумеров (с талантом публициста) Ольга Карпуть, журналисты Павел Вардишвили и Антон Гулевский, а также эксперт по моде и кристаллам Анна Биневская

Оби-бант Meowshka, 31 000 руб. 2026-й — год бантика (засвидетельствовано каждым вторым луком Джонатана Андерсона в Dior и целым корпусом вау-блуз
Архивы пресс-служб

2026-й — год бантика (засвидетельствовано каждым вторым луком Джонатана Андерсона в Dior и целым корпусом вау-блуз Энтони Ваккарелло в Saint Laurent). Выбрали алый пояс-бант Meowshka из плотного шелка, чтобы подвизаться добрым фэшн-подвигом

Хтонический худ Cocoshnick, 20 000 руб. Дикий капюшон до вмешательства человека — из мохера, шерсти и акрила. Косматый худ — гермошлем петербургскои
Архивы пресс-служб

Дикий капюшон до вмешательства человека — из мохера, шерсти и акрила. Косматый худ — гермошлем петербургской зимы, а голова-помпон — ее уверенный тренд (и оберег от сосулек!)

Бронекорсет Atelier Biser, цена по запросу Делаем ставки, в чьем концертном гардеробе корсет-кираса окажется первым — среди клиентов петербургского
Архивы пресс-служб

Делаем ставки, в чьем концертном гардеробе корсет-кираса окажется первым — среди клиентов петербургского кутюрье- феномена Ксении Подвальной Джей Ло, Бейонсе и Дженни из Blackpink

Ювелирные сумочки Belik, цена по запросу Кутюр-комбо из травленой латуни, прессованного стекла и хрустальных слез Сююмбике (последняя правительница
Архивы пресс-служб

Кутюр-комбо из травленой латуни, прессованного стекла и хрустальных слез Сююмбике (последняя правительница Казанского ханства и фронтвумен последней коллекции Belik) — оммаж старинным татарским микросумочкам-коранницам и ценность музейного уровня

Золотая шапочка Tatyana Kochnova Atelier, 85 000 руб. Тулья Diora gold (а не шапочка из фольги!) сплетена из сетки и вручную расшита золотыми цветами
Архивы пресс-служб

Тулья Diora gold (а не шапочка из фольги!) сплетена из сетки и вручную расшита золотыми цветами-пайетками и разноцветными камнями. Головной убор повышенной лучезарности: способен заменить ювелирные украшения, а также неистово эманировать за вас

Шанелеходы Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 63 525 руб. Пасхалочка сапогам-шоперу Balenciaga — сумкоботильоны Михары Ясухиро из DayNight
Архивы пресс-служб

Пасхалочка сапогам-шоперу Balenciaga — сумкоботильоны Михары Ясухиро из DayNight

Материал из номера:
Декабрь
Люди:
Ксения Подвальная, Юлия Машнич, Татьяна Кочнова Мария Белик, Лидия Метельская, Ульяна Сергеенко

Комментарии (0)

