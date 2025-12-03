Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вещи

В России появился новый сервис Ozon Селект

Ozon запустил сервис с избранными фэшн-брендами. Основу каталога составляют одежда, обувь и аксессуары известных российских брендов среднего и премиального ценовых сегментов, отобранные вручную. Например, в Ozon Селект уже доступны коллекции YULIAWAVE, Belle you, Askent.

Новое приложение Ozon Селект упростит поиск для покупателей и поможет российским игрокам фэшн-индустрии увеличить аудиторию и расширить географию продаж.

В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых отечественных марок среднего сегмента и выше. Интерес к ним давно растет: почти 27 миллионов клиентов приобретали на Ozon вещи в категории «Мода» дороже 20 тысяч рублей. Покупатели смогут приобрести в Ozon Селект не только мужскую, женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, но и косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для дома.

Особое внимание Ozon Селект уделит  товарному виду и качеству упаковки: по желанию продавцов покупки будут доставлять в фирменных боксах Селект, а некоторые вещи — пломбировать, возвраты станут бережно переупаковывать. Селект сохраняет привычные сервисы платформы, например, удобную доставку в 78 тысяч пунктов выдачи по всей стране и возможность оплаты после примерки.

Приложение уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений.

