В России появился новый сервис Ozon Селект

Новое приложение Ozon Селект упростит поиск для покупателей и поможет российским игрокам фэшн-индустрии увеличить аудиторию и расширить географию продаж.

В каталоге представлены проверенные вещи от популярных брендов и нишевых отечественных марок среднего сегмента и выше. Интерес к ним давно растет: почти 27 миллионов клиентов приобретали на Ozon вещи в категории «Мода» дороже 20 тысяч рублей. Покупатели смогут приобрести в Ozon Селект не только мужскую, женскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, но и косметику, электронику для бьюти-процедур (стайлеры, фены), товары для дома.

Особое внимание Ozon Селект уделит товарному виду и качеству упаковки: по желанию продавцов покупки будут доставлять в фирменных боксах Селект, а некоторые вещи — пломбировать, возвраты станут бережно переупаковывать. Селект сохраняет привычные сервисы платформы, например, удобную доставку в 78 тысяч пунктов выдачи по всей стране и возможность оплаты после примерки.

Приложение уже доступно для скачивания во всех основных магазинах приложений.