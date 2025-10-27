Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Алекс Консани, Хантер Шафер: как прошло шоу Vogue World на студии Paramount?

Журнал Vogue выводит синтез кино и моды (тренд от Джонатана Андерсона и Энтони Ваккарелло!) на новый уровень: на один вечер собрал всех звезд А-листа на студии Paramount, переодев в театрализованный кутюр, архивные арт-писы и сценические костюмы из фондохранилищ Дени Вильнева, База Лурмана, Софии Копполы, Тима Бертона и даже Чарльза Видора.
Николь Кидман в Chanel - оммаж Рите Хейворт из "Гильды" Чарльза Видора
Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж"
Фэшн-шоустоппер вечера - Хантер Шафер в образе Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер
Джулия Гарнер в образе Марии Антуанетты из фильма Софии Копполы
Алекс Консани в Valentino - тоже отсылка к луку Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер
Бетси Гейган в образе Энни Холл - трибьют Дайан Китон
Оммаж Элизабет Тейлор в образе Клеопатры из фильма Джозефа Манкевича
"Блондинка в законе" на базе
Кайл Маклахен в Tom Ford
Doja Cat в образе Тины Тернер - художник по костюмам Михаэль Шмидт повторил костюм, в котором Тернер исполняла песню "Gorgeous"
Оммаж Марго Тененбаум из фильма Уэса Андерсона
Джессика Рэббит ин
В центре фэшн-повествования шоу Vogue World - 7 пропорциональных глав, щедро украшенных кутюром, гальяновскими архивами, селебрити-выходами и кино-отсылками!
Раз - ар-деко. Главный кино-референс - "Великий Гэтсби" База Лурмана (Адут Акеч вышла в оригинальном платье Дейзи), также увидели на подиуме Элизабет Дебики, Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж" и Кайла Маклахена в жиробаринском халате Tom Ford. Плюс на подиуме засветились архивное платье John Galliano FW'05 и FW'98, а также новинки Chanel (примерила Айо Эдебири), Gucci, Prada и Valentino.
Два - дарк-готика. Оммажи Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона (в исполнении Анок Яй и Alexander McQueen!), плюс оригинальные костюмы из "Алисы в стране чудес". Архивы Dolce & Gabbana SS'08 и Rodarte FW'08, а также свежие поставки Rick Owens, Dilara Findikolgu, Undercover и Ferragamo.
Квантовый двойник Шерон Тейт из "Однажды в Голливуде" Тарантино
Valentino
Воронакор Undercover
Адут Акеч в украшениях Tiffany & Co и оригинальном костюме Дейзи из "Великого Гэтсби" База Лурмана
Prada
Ида Хейнер в Valentino Couture
Коди Смит-Макфи в образе Безумного Шляпника из "Алисы в стране чудес"
Лоли Бахия в оригинальном костюме "Дюны" Дени Вильнева
Принцесса Лея из "Звездных войн"
Айо Эдебири в Chanel
Миа Армстронг в Gucci
Грета Ли в Dior
Анок Яй в Alexander McQueen - оммаж Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона
Три - рококо-шик (привет, Мария Антуанетта, которую закосплеила Джулия Гарнер!). Плюс рады увидеть на подиуме российскую модель Сандру Мюррей в небесно-голубом платье Dior (любимый лук Ани Тейлор-Джой!), а также архивы John Galliano и кинокостюмы Маризы Беренсон. Четыре - бохо-шик (повторили образ Марго Робби aka Шэрон Тейт из "Однажды в Голливуде"!), а на финал припасли три футуристичных сета (от (4) стимпанка с Алекс Консани в кутюре Valentino до (5) афрофутуризма и (6) дюнкора Дени Вильнева!).
Анджелина Кендалл в Maison Margiela
Палома Эльсессер в платье Schiaparelli и копытцах Alexander McQueen
Vaquera
Российская модель Майя Вождаева в образе от художницы по костюмам "Великого Гэтсби" Кэтрин Мартин и Miu Miu
Джил Кортлев в Burberry
Элизабет Дебики в кастоме Miu Miu
Российская модель Сандра Мюррей в Dior
Джефф Голдблюм в Gucci
Лила Мосс в накидке Valentino, архивных вещах Warner Bros и украшениях Chrome Hearts
Новый Gucci Демны
Chloe
Привет, Нео
Помимо дорогих непо-бейбисов (привет, Лила Мосс в Valentino!), разглядели на подиуме Vogue World плакатный пул плюс-сайз моделей (вероятно, таким образом Vogue решил дистанцироваться от инклюзивного скандала с фэшн-вика). В плюс-сайз авангарде - Палома Эльсессер и Джил Кортлев. Вдобавок рады (не опять, а снова!) разглядеть на подиуме топовые новинки сезона - от платья Gucci Flora в исполнении Демны (ждем, когда в нем выйдет Ким Кардашьян) до кутюра Гленна Мартенса в Maison Margiela и шубы в перышках с дебютного шоу Луиз Троттер в Bottega Veneta (шик!).
