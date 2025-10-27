Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Алекс Консани, Хантер Шафер: как прошло шоу Vogue World на студии Paramount?

В центре фэшн-повествования шоу Vogue World - 7 пропорциональных глав, щедро украшенных кутюром, гальяновскими архивами, селебрити-выходами и кино-отсылками!

Раз - ар-деко. Главный кино-референс - "Великий Гэтсби" База Лурмана (Адут Акеч вышла в оригинальном платье Дейзи), также увидели на подиуме Элизабет Дебики, Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж" и Кайла Маклахена в жиробаринском халате Tom Ford. Плюс на подиуме засветились архивное платье John Galliano FW'05 и FW'98, а также новинки Chanel (примерила Айо Эдебири), Gucci, Prada и Valentino.

Два - дарк-готика. Оммажи Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона (в исполнении Анок Яй и Alexander McQueen!), плюс оригинальные костюмы из "Алисы в стране чудес". Архивы Dolce & Gabbana SS'08 и Rodarte FW'08, а также свежие поставки Rick Owens, Dilara Findikolgu, Undercover и Ferragamo.