Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Николь Кидман, Кендалл Дженнер, Алекс Консани, Хантер Шафер: как прошло шоу Vogue World на студии Paramount?

Журнал Vogue выводит синтез кино и моды (тренд от Джонатана Андерсона и Энтони Ваккарелло!) на новый уровень: на один вечер собрал всех звезд А-листа на студии Paramount, переодев в театрализованный кутюр, архивные арт-писы и сценические костюмы из фондохранилищ Дени Вильнева, База Лурмана, Софии Копполы, Тима Бертона и даже Чарльза Видора. 

Николь Кидман в Chanel - оммаж Рите Хейворт из "Гильды" Чарльза Видора
Архивы пресс-служб

Николь Кидман в Chanel - оммаж Рите Хейворт из "Гильды" Чарльза Видора

Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж"
Архивы пресс-служб

Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж"

Фэшн-шоустоппер вечера - Хантер Шафер в образе Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер
Архивы пресс-служб

Фэшн-шоустоппер вечера - Хантер Шафер в образе Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер

Джулия Гарнер в образе Марии Антуанетты из фильма Софии Копполы
Архивы пресс-служб

Джулия Гарнер в образе Марии Антуанетты из фильма Софии Копполы 

Алекс Консани в Valentino - тоже отсылка к луку Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер
Архивы пресс-служб

Алекс Консани в Valentino - тоже отсылка к луку Тильды Суинтон из "Орландо" Салли Портер

Бетси Гейган в образе Энни Холл - трибьют Дайан Китон
Архивы пресс-служб

Бетси Гейган в образе Энни Холл - трибьют Дайан Китон

Оммаж Элизабет Тейлор в образе Клеопатры из фильма Джозефа Манкевича
Архивы пресс-служб

Оммаж Элизабет Тейлор в образе Клеопатры из фильма Джозефа Манкевича

"Блондинка в законе" на базе
Архивы пресс-служб

"Блондинка в законе" на базе

Кайл Маклахен в Tom Ford
Архивы пресс-служб

Кайл Маклахен в Tom Ford

Doja Cat в образе Тины Тернер - художник по костюмам Михаэль Шмидт повторил костюм, в котором Тернер исполняла песню "Gorgeous"
Архивы пресс-служб

Doja Cat в образе Тины Тернер - художник по костюмам Михаэль Шмидт повторил костюм, в котором Тернер исполняла песню "Gorgeous"

Оммаж Марго Тененбаум из фильма Уэса Андерсона
Архивы пресс-служб

Оммаж Марго Тененбаум из фильма Уэса Андерсона

Джессика Рэббит ин
Архивы пресс-служб

Джессика Рэббит ин

В центре фэшн-повествования шоу Vogue World - 7 пропорциональных глав, щедро украшенных кутюром, гальяновскими архивами, селебрити-выходами и кино-отсылками!

Раз - ар-деко. Главный кино-референс - "Великий Гэтсби" База Лурмана (Адут Акеч вышла в оригинальном платье Дейзи), также увидели на подиуме Элизабет Дебики, Кендалл Дженнер в образе Сатин из "Мулен Руж" и Кайла Маклахена в жиробаринском халате Tom Ford. Плюс на подиуме засветились архивное платье John Galliano FW'05 и FW'98, а также новинки Chanel (примерила Айо Эдебири), Gucci, Prada и Valentino.

Два - дарк-готика. Оммажи Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона (в исполнении Анок Яй и Alexander McQueen!), плюс оригинальные костюмы из "Алисы в стране чудес". Архивы Dolce & Gabbana SS'08 и Rodarte FW'08, а также свежие поставки Rick Owens, Dilara Findikolgu, Undercover и Ferragamo.

Квантовый двойник Шерон Тейт из "Однажды в Голливуде" Тарантино
Архивы пресс-служб

Квантовый двойник Шерон Тейт из "Однажды в Голливуде" Тарантино

Valentino
Архивы пресс-служб

Valentino

Воронакор Undercover
Архивы пресс-служб

Воронакор Undercover

Адут Акеч в украшениях Tiffany & Co и оригинальном костюме Дейзи из "Великого Гэтсби" База Лурмана
Архивы пресс-служб

Адут Акеч в украшениях Tiffany & Co и оригинальном костюме Дейзи из "Великого Гэтсби" База Лурмана

Prada
Архивы пресс-служб

Prada

Ида Хейнер в Valentino Couture
Архивы пресс-служб

Ида Хейнер в Valentino Couture

Коди Смит-Макфи в образе Безумного Шляпника из "Алисы в стране чудес"
Архивы пресс-служб

Коди Смит-Макфи в образе Безумного Шляпника из "Алисы в стране чудес"

Лоли Бахия в оригинальном костюме "Дюны" Дени Вильнева
Архивы пресс-служб

 Лоли Бахия в оригинальном костюме "Дюны" Дени Вильнева

Принцесса Лея из "Звездных войн"
Архивы пресс-служб

Принцесса Лея из "Звездных войн"

Айо Эдебири в Chanel
Архивы пресс-служб

Айо Эдебири в Chanel

Миа Армстронг в Gucci
Архивы пресс-служб

Миа Армстронг в Gucci 

Грета Ли в Dior
Архивы пресс-служб

Грета Ли в Dior

Анок Яй в Alexander McQueen - оммаж Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона
Архивы пресс-служб

Анок Яй в Alexander McQueen - оммаж Джонни Деппу из фильма "Эдвард Руки-ножницы" Тима Бертона

Три - рококо-шик (привет, Мария Антуанетта, которую закосплеила Джулия Гарнер!). Плюс рады увидеть на подиуме российскую модель Сандру Мюррей в небесно-голубом платье Dior (любимый лук Ани Тейлор-Джой!), а также архивы John Galliano и кинокостюмы Маризы Беренсон. Четыре - бохо-шик (повторили образ Марго Робби aka Шэрон Тейт из "Однажды в Голливуде"!), а на финал припасли три футуристичных сета (от (4) стимпанка с Алекс Консани в кутюре Valentino до (5) афрофутуризма и (6) дюнкора Дени Вильнева!).

Анджелина Кендалл в Maison Margiela
Архивы пресс-служб

Анджелина Кендалл в Maison Margiela

Палома Эльсессер в платье Schiaparelli и копытцах Alexander McQueen
Архивы пресс-служб

Палома Эльсессер в платье Schiaparelli и копытцах Alexander McQueen

Vaquera
Архивы пресс-служб

Vaquera

Российская модель Майя Вождаева в образе от художницы по костюмам "Великого Гэтсби" Кэтрин Мартин и Miu Miu
Архивы пресс-служб

Российская модель Майя Вождаева в образе от художницы по костюмам "Великого Гэтсби" Кэтрин Мартин и Miu Miu

Джил Кортлев в Burberry
Архивы пресс-служб

Джил Кортлев в Burberry

Элизабет Дебики в кастоме Miu Miu
Архивы пресс-служб

Элизабет Дебики в кастоме Miu Miu

Российская модель Сандра Мюррей в Dior
Архивы пресс-служб

Российская модель Сандра Мюррей в Dior

Джефф Голдблюм в Gucci
Архивы пресс-служб

Джефф Голдблюм в Gucci 

Лила Мосс в накидке Valentino, архивных вещах Warner Bros и украшениях Chrome Hearts
Архивы пресс-служб

Лила Мосс в накидке Valentino, архивных вещах Warner Bros и украшениях Chrome Hearts

Новый Gucci Демны
Архивы пресс-служб

Новый Gucci Демны

Chloe
Архивы пресс-служб

Chloe

Привет, Нео
Архивы пресс-служб

Привет, Нео

Помимо дорогих непо-бейбисов (привет, Лила Мосс в Valentino!), разглядели на подиуме Vogue World плакатный пул плюс-сайз моделей (вероятно, таким образом Vogue решил дистанцироваться от инклюзивного скандала с фэшн-вика). В плюс-сайз авангарде - Палома Эльсессер и Джил Кортлев. Вдобавок рады (не опять, а снова!) разглядеть на подиуме топовые новинки сезона - от платья Gucci Flora в исполнении Демны (ждем, когда в нем выйдет Ким Кардашьян) до кутюра Гленна Мартенса в Maison Margiela и шубы в перышках с дебютного шоу Луиз Троттер в Bottega Veneta (шик!).

Новый Gucci Демны
Архивы пресс-служб

Новый Gucci Демны

Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Saint Laurent

Bottega Veneta (та самая великая шуба-артпис!)
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta (та самая великая шуба-артпис!)

Грейс Элизабет в Balenciaga (сразу представляем в платье Ренату Литвинову)
Архивы пресс-служб

Грейс Элизабет в Balenciaga (сразу представляем в платье Ренату Литвинову)

Maison Margiela
Архивы пресс-служб

Maison Margiela

Каролин Трентини в Saint Laurent
Архивы пресс-служб

Каролин Трентини в Saint Laurent

Габриетт в Schiaparelli
Архивы пресс-служб

Габриетт в Schiaparelli

Ар-деко шик Fendi на Лоре Харриер
Архивы пресс-служб

Ар-деко шик Fendi на Лоре Харриер

Alaia
Архивы пресс-служб

Alaia

Alaia
Архивы пресс-служб

Alaia

Dior
Архивы пресс-служб

Dior

Hodakova
Архивы пресс-служб

Hodakova

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: