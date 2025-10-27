Платья-сорочки, алладины и восхитительные кидкор-костюмы: мастхэвы пижамного супербренда Memories and Whiskers

Наш фэшн-фаворит Memories and Whiskers (и идеальная инвестиция на зиму!) — дутая тишотка Puffered, которая запросто заменит колючий свитер или олдскульный растянутый кардиган. «Футболка была создана мной для меня. Я отношусь к людям, которым невыносимо кутаться в одежду зимой. Возможно, это последствия школьной жизни, когда родителям в силу времени и обстоятельств важно было хотя бы одеть ребенка, а еще лучше —одеть его тепло! Для меня тепло тоже важно, но еще важнее легкость, свобода движения и ощущений, — рассказывает Кристина Шкляр. — Когда отшили первый образец, я сразу надела его и вышла на улицу. Была середина декабря в Петербурге и первый день, хоть как-то напоминающий зиму: мороз, ветер и -13 градусов. Я вышла из парадной. На мне футболка, куртка, джинсы и кроссовки. Дует ветер и пронизывает меня насквозь, я чувствую его прикосновения, но — это поразительно! — я не чувствую холода».

Вдобавок для тотального укутывания присматриваемся к багету из плащовой ткани MONCLER на утеплителе Isosoft (для комфорта нового оранжевого айфона!). В потайном кармане сумочки спрятан твердый парфюм «308» (aka шарм или энерго-барьер!), придуманный Кристиной Шкляр во время подготовки выставки патриарха русского лэнд-арта Франциско Инфанте-Арана для школы №308 в центральном районе Санкт-Петербурга. «Именно тогда во мне зародилось желание делать что-то для детей».