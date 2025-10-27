Платья-сорочки, алладины и восхитительные кидкор-костюмы: мастхэвы пижамного супербренда Memories and Whiskers

Тихая роскошь — аут, ленивый шик — ин! Меняем точеные жакеты и архитектурные платья на вайбовые пижамы, кукольные туники и оверсайз-рубашки (в ярких ASMR-принтах!) с рейлов петербургского новорожденного бренда Memories and Whiskers. Фаундер (а еще художница и энерготерапевт!) Кристина Шкляр одной из первых приручила фэшн-тренд (замиксовав с кидкором и петкором!).
В центре дизайн-внимания Memories and Whiskers — детские туники Sleeping Dress (растут вместе с ребенком!), украшенные примитивистскими наивкор-рисунками песелей, незабудок и ракушек: платья пригодятся в роли как домашней сорочки, так и праздничного it-наряда. «Из-за взросления детей родители вынуждены постоянно покупать все новые и новые вещи. И если движение one size наращивает тенденцию в одежде для взрослых, то почему бы не применить его и для детей, подумали мы. Наш результат — от 123 до 145 см», — рассказывает Кристина Шкляр.
Устойчивый артизанальный подход — суперсила M&W: бренд отрицает сезонный фэшн-подход и выпускает айтемы (ручной работы!) компактными (и мегафункциональными!) капсулами 1-2 раза в год. Помимо Sleeping Dress, в дебютные дропы бренда вошли живописные брюки-алладины, шорты, футболки и сумки, а также свечи и блокноты.
Кристина Шкляр
Основательница бренда Memories and Whiskers
Пижамы и рубашки Memories and Whiskers созданы для детей и для взрослых, которые любят и ценят своего внутреннего ребенка. В основе M&W лежит не сезонный, а капсульный подход: мы фокусируемся на качественном пошиве небольшого количества изделий и показываем, как одна и та же вещь может жить в десятках контекстов, становясь частью разных историй наших клиентов. Это наша философия осознанного потребления и замедления. Название бренда и наши dog-принты прямо говорят, что мы относимся к вещам, как к питомцам. В эпоху fast fashion, отучившую нас ухаживать за одеждой, мы хотим максимально продлить жизнь изделий M&W. Мы бережем вещи, которые берегут нас.
Наш фэшн-фаворит Memories and Whiskers (и идеальная инвестиция на зиму!) — дутая тишотка Puffered, которая запросто заменит колючий свитер или олдскульный растянутый кардиган. «Футболка была создана мной для меня. Я отношусь к людям, которым невыносимо кутаться в одежду зимой. Возможно, это последствия школьной жизни, когда родителям в силу времени и обстоятельств важно было хотя бы одеть ребенка, а еще лучше —одеть его тепло! Для меня тепло тоже важно, но еще важнее легкость, свобода движения и ощущений, — рассказывает Кристина Шкляр. — Когда отшили первый образец, я сразу надела его и вышла на улицу. Была середина декабря в Петербурге и первый день, хоть как-то напоминающий зиму: мороз, ветер и -13 градусов. Я вышла из парадной. На мне футболка, куртка, джинсы и кроссовки. Дует ветер и пронизывает меня насквозь, я чувствую его прикосновения, но — это поразительно! — я не чувствую холода».
Вдобавок для тотального укутывания присматриваемся к багету из плащовой ткани MONCLER на утеплителе Isosoft (для комфорта нового оранжевого айфона!). В потайном кармане сумочки спрятан твердый парфюм «308» (aka шарм или энерго-барьер!), придуманный Кристиной Шкляр во время подготовки выставки патриарха русского лэнд-арта Франциско Инфанте-Арана для школы №308 в центральном районе Санкт-Петербурга. «Именно тогда во мне зародилось желание делать что-то для детей».
Примерить мастхэвы Memories and Whiskers можно во флагманском пространстве бренда в галерее бутиков Apriori на 4 этаже (вещи M&W соседствуют с совриск-артписами и хитами коллекционного дизайна!).
