Страшилка «санкции отбросят Россию на 15 лет назад» оказалась трушной: все люто ностальгируют по нулевым, дополняя низкопосадочный деним и атласные шинуазри-кроптопы мехом и перьями всех мастей — от высокоранговых кутюрных шуб до пушистых воротничков и манишек, которые в этом осенне-зимнем сезоне отшил (почти!) каждый уважающий себя фэшн-бренд.
Шубомания — не просто локальный русский фэшн-нарратив (и петербургская зимняя необходимость), но и мировой тренд. Вынуждены признать: то ли дело в правоконсервативном фэшн-развороте, то ли в запоздалой рефлексии креативных директоров на тему климатического кризиса, но мех стал главным хэдлайнером модного подиума не только в сезоне осень-зима 2025, но и даже весны-лета 2026. Сильвия Вентурини (напоследок!) и Дэниел Розберри упражнялись в мегапушистых пальто, Демна в своей дебютной коллекции для Gucci провозгласил принтованный лео-мех ключевым мастхэвом всех модных ля бомб (как Алекс Консани!). Ну а синьора Прада и вовсе вывела ворсистые воротнички-манишки в авангард сезонных трендбуков.
Atelier Biser, цена по запросу
Nereja
Важное отличие русской фэшн-ностальгии по нулевым от реальных нулевых: раньше — «все меха на ВДНХ», теперь — в кутюрных лукбуках Atelier Biser (фаундер Ксения Подвальная уже выгуляла белоснежную мантию на красной дорожке Business of Fashion!) и балеткорных коллекциях Ulyana Sergeenko. А еще присматриваемся к пернатым туфлям Fidan Novrusova и пушисто-транспарентным юбкам Neegoosh, в которых идем на ар-деко танцперформанс «Поворот времён» экс-этуаль Мариинки Дарьи Павленко и балетного кутюрье Леонида Алексеева (25 октября, будет красиво!).
Neegoosh, цена по запросу
Воротнички Only me и горжетки WinWin Lare — хорошо, а лучше — собрать вместе с ними в гардеробе меховое комбо при помощи взъерошенных кандибоберов Cocoshnick, теплых ушанок Furnari и кавайных варежек Lime. Ворсистые юбки (как на показе Ferrari) — тоже вариант, безупречно исполненный в дизан-мастерских Asya Semyonova и Marem. А пушистая панамка Ola Ola в сверкающем стеклярусе — идеальный фэшн-тотем для новогодних вечеринок (готовимся заранее!).
And Just Like That кутюрье-феномен Ксения Подвальная затизерила на красной дорожке Business of Fashion белоснежную накидку из новой коллекции Atelier Biser (спойлер: с Крис Гикайте в главной роли!)
Учимся внедрять мех в кэжуал-луки по канонам профессионального дрессера (и фэшн-редактора нашего сердца!) Леандры Медин — обвязываем кучерявым шарфом нормисный пиджак и дополняем дикими тигриными лоферами
Ювелирное вау-комбо от третьего админа «Аниглянца» Наталии Архангельской: кокон из белых перышек + тиара Letters ad Stones в виде голливудской волны
На благотворительном деньрожденском балу Гоши Карцева фэшн-инфлюэнсер Полина Подплетенная затизерила платье из новой коллекции Sashaverse Александра Терехова (показ 10 ноября!), выполненное из апсайкл-меха норки
Идеальный фэшн-бобролук от инфлюэсера Алины Шкарупы: меховой топ-кокон дополнен белоснежными брюками и акцентным крокобагетом
