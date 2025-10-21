Шубомания — не просто локальный русский фэшн-нарратив (и петербургская зимняя необходимость), но и мировой тренд. Вынуждены признать: то ли дело в правоконсервативном фэшн-развороте, то ли в запоздалой рефлексии креативных директоров на тему климатического кризиса, но мех стал главным хэдлайнером модного подиума не только в сезоне осень-зима 2025, но и даже весны-лета 2026. Сильвия Вентурини (напоследок!) и Дэниел Розберри упражнялись в мегапушистых пальто, Демна в своей дебютной коллекции для Gucci провозгласил принтованный лео-мех ключевым мастхэвом всех модных ля бомб (как Алекс Консани!). Ну а синьора Прада и вовсе вывела ворсистые воротнички-манишки в авангард сезонных трендбуков.