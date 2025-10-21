Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Пушистое все — главный тренд наступающей зимы! Собрали 25 отличных furry-вещей

Страшилка «санкции отбросят Россию на 15 лет назад» оказалась трушной: все люто ностальгируют по нулевым, дополняя низкопосадочный деним и атласные шинуазри-кроптопы мехом и перьями всех мастей — от высокоранговых кутюрных шуб до пушистых воротничков и манишек, которые в этом осенне-зимнем сезоне отшил (почти!) каждый уважающий себя фэшн-бренд. 

Bottega Veneta SS’26
Архивы пресс-служб

Bottega Veneta SS’26

Fendi SS’26
Архивы пресс-служб

Fendi SS’26

Gucci SS’26
Архивы пресс-служб

Gucci SS’26

Mugler SS’26
Архивы пресс-служб

Mugler SS’26

Alaïa FW’25
Архивы пресс-служб

Alaïa FW’25

Ferrari FW’25
Архивы пресс-служб

Ferrari FW’25

Prada FW’25
Архивы пресс-служб

Prada FW’25

Schiaparelli FW’25
Архивы пресс-служб

Schiaparelli FW’25

Campillo SS’26
Архивы пресс-служб

Campillo SS’26

Шубомания — не просто локальный русский фэшн-нарратив (и петербургская зимняя необходимость), но и мировой тренд. Вынуждены признать: то ли дело в правоконсервативном фэшн-развороте, то ли в запоздалой рефлексии креативных директоров на тему климатического кризиса, но мех стал главным хэдлайнером модного подиума не только в сезоне осень-зима 2025, но и даже весны-лета 2026. Сильвия Вентурини (напоследок!) и Дэниел Розберри упражнялись в мегапушистых пальто, Демна в своей дебютной коллекции для Gucci провозгласил принтованный лео-мех ключевым мастхэвом всех модных ля бомб (как Алекс Консани!). Ну а синьора Прада и вовсе вывела ворсистые воротнички-манишки в авангард сезонных трендбуков. 

Atelier Biser, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Atelier Biser, цена по запросу

Prada, ДЛТ, 2 750 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 2 750 000 руб.

Yana, 1 180 000 руб.
Архивы пресс-служб

Yana, 1 180 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 550 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 550 000 руб.

Walter Van Beirendonck, Ultima Яндекс Маркет, 547 243 руб.
Архивы пресс-служб

Walter Van Beirendonck, Ultima Яндекс Маркет, 547 243 руб.

Lyna plus, 270 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lyna plus, 270 000 руб.

Nereja
Архивы пресс-служб

Nereja

Rockabi, 185 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rockabi, 185 000 руб.

keke, 169 000 руб.
Архивы пресс-служб

keke, 169 000 руб.

Furnari, 165 000 руб.
Архивы пресс-служб

Furnari, 165 000 руб.

Fidan Novruzova, KM20, 128 600 руб.
Архивы пресс-служб

Fidan Novruzova, KM20, 128 600 руб.

MM6, ДЛТ, 89 950 руб.
Архивы пресс-служб

MM6, ДЛТ, 89 950 руб.

Thug Club, KM20, 84 600 руб.
Архивы пресс-служб

Thug Club, KM20, 84 600 руб.

Martine Rose, День и Ночь, 72 600 руб.
Архивы пресс-служб

Martine Rose, День и Ночь, 72 600 руб.

Dima Monkey, Lumpen Shop, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dima Monkey, Lumpen Shop, 48 000 руб.

Важное отличие русской фэшн-ностальгии по нулевым от реальных нулевых: раньше — «все меха на ВДНХ», теперь — в кутюрных лукбуках Atelier Biser (фаундер Ксения Подвальная уже выгуляла белоснежную мантию на красной дорожке Business of Fashion!) и балеткорных коллекциях Ulyana Sergeenko. А еще присматриваемся к пернатым туфлям Fidan Novrusova и пушисто-транспарентным юбкам Neegoosh, в которых идем на ар-деко танцперформанс «Поворот времён» экс-этуаль Мариинки Дарьи Павленко и балетного кутюрье Леонида Алексеева (25 октября, будет красиво!). 

Cocoshnick, 35 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 35 000 руб.

Casadei, NO ONE, 34 990 руб.
Архивы пресс-служб

Casadei, NO ONE, 34 990 руб.

Neegoosh, цена по запросу
Архивы пресс-служб

Neegoosh, цена по запросу

Age of Innocence, 34 700 руб.
Архивы пресс-служб

Age of Innocence, 34 700 руб.

RxBshoes, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 25 000 руб.

Preset & Simple, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Preset & Simple, 22 990 руб.

Marem, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Marem, 19 500 руб.

WinWin Lare, VipAvenue, 18 000 руб.
Архивы пресс-служб

WinWin Lare, VipAvenue, 18 000 руб.

Ola Ola, 16 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ola Ola, 16 000 руб.

Only Me, 12 980 руб.
Архивы пресс-служб

Only Me, 12 980 руб.

Asya Semyonova, 9 990 руб.
Архивы пресс-служб

Asya Semyonova, 9 990 руб.

2mood, 5 980 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 5 980 руб.

Lime, 3 599 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 599 руб.

Воротнички Only me и горжетки WinWin Lare — хорошо, а лучше — собрать вместе с ними в гардеробе меховое комбо при помощи взъерошенных кандибоберов Cocoshnick, теплых ушанок Furnari и кавайных варежек Lime. Ворсистые юбки (как на показе Ferrari) — тоже вариант, безупречно исполненный в дизан-мастерских Asya Semyonova и Marem. А пушистая панамка Ola Ola в сверкающем стеклярусе — идеальный фэшн-тотем для новогодних вечеринок (готовимся заранее!). 

And Just Like That кутюрье-феномен Ксения Подвальная затизерила на красной дорожке Business of Fashion белоснежную накидку из новой коллекции Atelier

And Just Like That кутюрье-феномен Ксения Подвальная затизерила на красной дорожке Business of Fashion белоснежную накидку из новой коллекции Atelier Biser (спойлер: с Крис Гикайте в главной роли!) 

Учимся внедрять мех в кэжуал-луки по канонам профессионального дрессера (и фэшн-редактора нашего сердца!) Леандры Медин — обвязываем кучерявым шарфом

Учимся внедрять мех в кэжуал-луки по канонам профессионального дрессера (и фэшн-редактора нашего сердца!) Леандры Медин — обвязываем кучерявым шарфом нормисный пиджак и дополняем дикими тигриными лоферами

Ювелирное вау-комбо от третьего админа «Аниглянца» Наталии Архангельской: кокон из белых перышек + тиара Letters ad Stones в виде голливудской волны

Ювелирное вау-комбо от третьего админа «Аниглянца» Наталии Архангельской: кокон из белых перышек + тиара Letters ad Stones в виде голливудской волны

На благотворительном деньрожденском балу Гоши Карцева фэшн-инфлюэнсер Полина Подплетенная затизерила платье из новой коллекции Sashaverse Александра

На благотворительном деньрожденском балу Гоши Карцева фэшн-инфлюэнсер Полина Подплетенная затизерила платье из новой коллекции Sashaverse Александра Терехова (показ 10 ноября!), выполненное из апсайкл-меха норки

Идеальный фэшн-бобролук от инфлюэсера Алины Шкарупы: меховой топ-кокон дополнен белоснежными брюками и акцентным крокобагетом

Идеальный фэшн-бобролук от инфлюэсера Алины Шкарупы: меховой топ-кокон дополнен белоснежными брюками и акцентным крокобагетом

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: