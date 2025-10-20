Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Лакированная кожа — обувной хит осени! Вот 30 пар-доказательств

Глянцевая кожа, в которую прошлой осенью Miu Miu, Jil Sander и Courreges предлагали кутаться с ног до головы, в этом году не сдает позиций. Вместо лакированных плащей, юбок и брюк — теперь сабо Fendi, лоферы peep-toe Prada и гиперботфорты Stella McСartney. Собрали 30 лучших обувных пар из переливающейся кожи — от шнурованных бдсм-сапог August Barron до гипно-туфель Christian Louboutin и dollcore-мэриджейнов Valentino. 

Chanel, Oskelly, 236 000 руб.

Chanel, Oskelly, 236 000 руб.

August Barron (ex. All-In), KM20, 164 600 руб.

August Barron (ex. All-In), KM20, 164 600 руб.

Le Silla, ДЛТ, 131 000 руб.

Le Silla, ДЛТ, 131 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 129 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 129 500 руб.

Prada, ДЛТ, 128 000 руб.

Prada, ДЛТ, 128 000 руб.

Santoni, Bronka Fashion, 117 100 руб.

Santoni, Bronka Fashion, 117 100 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 99 500 руб.

3Juin, No One, 69 990 руб.

3Juin, No One, 69 990 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 60 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 60 000 руб.

Заодно с Миуччей Прада в сторону лоферов кивнули в Gucci и Bottega Veneta: за самыми модными (читай: в лакированной коже!) отправляемся в ДЛТ (там нашлась пара с крэш-эффектом Dries Van Noten!), Oskelly (в наличии коллекционный айтем Chanel с мехом внутри!) и в duet.by.me (сочинили модель анатомической формы!). Плоская подошва в Петербурге — не фэшн-деталь, а погодная необходимость (гололед скоро на всех улицах города!). По этому поводу говорим «да» лакирванным ботфортам Santoni и полусапожкам-носкам на почти невидимой подошве Graciana (важный тренд сезона!). 

duet.by.me, 42 400 руб.

duet.by.me, 42 400 руб.

Weddy Vichi, 39 900 руб.

Weddy Vichi, 39 900 руб.

duet.by.me, 35 000 руб.

duet.by.me, 35 000 руб.

Högl, Lamoda, 29 990 руб.

Högl, Lamoda, 29 990 руб.

Alienmadeshoes, 27 000 руб.

Alienmadeshoes, 27 000 руб.

Elisabetta Franchi, «Кенгуру», 25 999 руб.

Elisabetta Franchi, «Кенгуру», 25 999 руб.

Christian Louboutin, Oskelly, 25 000 руб.

Christian Louboutin, Oskelly, 25 000 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Lalou, 14 850 руб.

Lalou, 14 850 руб.

Главный каблук года — танкетка: с одобрения Alaia, Chloe и Saint Laurent примеряем остроносые ботильоны из лакированной кожи Wysh в сочетании с ультрамодными джинсами-буткатами, в офисе переобуваемся в бургунди-балетки Povod, а для предновогоднего фэшн-марафона забираем полосатые вау-туфли Christian Louboutin и слингбэки с прозрачной танкеткой Lime.

Lime, 13 999 руб.

Lime, 13 999 руб.

Lime, 13 999 руб.

Lime, 13 999 руб.

La Giostra, Lamoda, 13 491 руб.

La Giostra, Lamoda, 13 491 руб.

Ekonika, 12 990 руб.

Ekonika, 12 990 руб.

Graciana, Lamoda, 12 675 руб.

Graciana, Lamoda, 12 675 руб.

Wysh, 9 990 руб.

Wysh, 9 990 руб.

Povod, 9 594 руб.

Povod, 9 594 руб.

Valley, 9 209 руб.

Valley, 9 209 руб.

Tendance, Rendez-Vous, 7 590 руб.

Tendance, Rendez-Vous, 7 590 руб.

По случаю гастроперфоманса в азиатском ресторане Koi (save the date: 23 октября!) миксуем красные сапоги с трендовым широким голенищем August Barron (ex. All-In) с атласными платьем-ципао. Отправляемся на спектакль «Мой друг Лапшин» (хайлайт сезона от режиссера Елены Павловой) на Новую сцену Александринского театра в ladylike-двойке с юбкой-карандашом и ретроботильонах со шнуровкой Christian Dior. А для концерта Георгия Аверина (31 октября читает стихи футуристов под аккомпанемент препарированного пианино в кабаке «Вчера и навсегда»!) надеваем маскулинный брючный костюм в тандеме с ультрамодной меховой горжеткой и вишневыми лоферами Ekonika на небольшом каблуке. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: