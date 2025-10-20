Лакированная кожа — обувной хит осени! Вот 30 пар-доказательств

Глянцевая кожа, в которую прошлой осенью Miu Miu, Jil Sander и Courreges предлагали кутаться с ног до головы, в этом году не сдает позиций. Вместо лакированных плащей, юбок и брюк — теперь сабо Fendi, лоферы peep-toe Prada и гиперботфорты Stella McСartney. Собрали 30 лучших обувных пар из переливающейся кожи — от шнурованных бдсм-сапог August Barron до гипно-туфель Christian Louboutin и dollcore-мэриджейнов Valentino.
Заодно с Миуччей Прада в сторону лоферов кивнули в Gucci и Bottega Veneta: за самыми модными (читай: в лакированной коже!) отправляемся в ДЛТ (там нашлась пара с крэш-эффектом Dries Van Noten!), Oskelly (в наличии коллекционный айтем Chanel с мехом внутри!) и в duet.by.me (сочинили модель анатомической формы!). Плоская подошва в Петербурге — не фэшн-деталь, а погодная необходимость (гололед скоро на всех улицах города!). По этому поводу говорим «да» лакирванным ботфортам Santoni и полусапожкам-носкам на почти невидимой подошве Graciana (важный тренд сезона!).
Главный каблук года — танкетка: с одобрения Alaia, Chloe и Saint Laurent примеряем остроносые ботильоны из лакированной кожи Wysh в сочетании с ультрамодными джинсами-буткатами, в офисе переобуваемся в бургунди-балетки Povod, а для предновогоднего фэшн-марафона забираем полосатые вау-туфли Christian Louboutin и слингбэки с прозрачной танкеткой Lime.
По случаю гастроперфоманса в азиатском ресторане Koi (save the date: 23 октября!) миксуем красные сапоги с трендовым широким голенищем August Barron (ex. All-In) с атласными платьем-ципао. Отправляемся на спектакль «Мой друг Лапшин» (хайлайт сезона от режиссера Елены Павловой) на Новую сцену Александринского театра в ladylike-двойке с юбкой-карандашом и ретроботильонах со шнуровкой Christian Dior. А для концерта Георгия Аверина (31 октября читает стихи футуристов под аккомпанемент препарированного пианино в кабаке «Вчера и навсегда»!) надеваем маскулинный брючный костюм в тандеме с ультрамодной меховой горжеткой и вишневыми лоферами Ekonika на небольшом каблуке.
