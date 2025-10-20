Лакированная кожа — обувной хит осени! Вот 30 пар-доказательств

Заодно с Миуччей Прада в сторону лоферов кивнули в Gucci и Bottega Veneta: за самыми модными (читай: в лакированной коже!) отправляемся в ДЛТ (там нашлась пара с крэш-эффектом Dries Van Noten!), Oskelly (в наличии коллекционный айтем Chanel с мехом внутри!) и в duet.by.me (сочинили модель анатомической формы!). Плоская подошва в Петербурге — не фэшн-деталь, а погодная необходимость (гололед скоро на всех улицах города!). По этому поводу говорим «да» лакирванным ботфортам Santoni и полусапожкам-носкам на почти невидимой подошве Graciana (важный тренд сезона!).