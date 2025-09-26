Жакеты-питоны, аутдор-плащи и bleach-рубашки: модный дайджест

Спорт и активный образ жизни — это не обязательно про интенсивные тренировки. Это, прежде всего, про лёгкость, удовольствие от движения и время в компании друзей. Такой взгляд на спорт вдохновил нас на создание коллекции одежды, в которой можно и поиграть в бадминтон на природе, и отправиться на встречу в городе. С помощью проекта мы стремимся вдохновлять пользователей проводить больше времени с близкими за любимыми активностями — будь то долгие прогулки или игры на свежем воздухе, знакомые с детства.