Жакеты-питоны, аутдор-плащи и bleach-рубашки: модный дайджест

Шерстяные пальто-пончо My812, микровельветовые жакеты и питоновые брюки Autentiments, куртки-выручалочки (зовем на помощь в дождь, ветер и холод!) и теннисные юбки «Самокат» — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.
My812
Чтобы легче пережить наступление coat season, кутаемся только в самые красивые пальто. Наши фавориты — новинки петербургских фэшн-романтиков My812. Первое, напоминающее по крою пончо, выполнено из будто винтажной коричневой шерсти и дополнено завязками на рукавах и капюшоном (представляем в тандеме с резиновыми сапогами где-нибудь в парках Сестрорецка!). Второе — более классический вариант в бежевом оттенке, но со стейтмент-деталью в виде палантина (забираем в повседневные и офискорные луки в сочетании с высокими сапогами-трубами и маскулинными лоферами!).
Autentiments
Рассматриваем вторую часть осенне-зимней коллекции Autentiments, в которой дизайнеры сделали ставку на работу с фактурой. Костюмы с фирменными приталенными жакетами и О-образными брюками выполнены из легкого микровельвета. Из него же отшили плотные рубашки в трендовую клетку с контрастным bleach-эффектом, а двойку Serpent — из зернистой эко-кожи со змеиным принтом. Плюс: увидели трогательные блузы с бантом из шелковистого тенселя и джемперы-поло из ребристого трикотажа.
SHU
Профи аутдор-кэжуала Shu выпустили дроп верхней одежды (каждая модель — для определенной погоды!). Уже сейчас можно носить утепленную рубашку из мягкой мембраны в качестве второго слоя со свитером или зипкой. В случае дождя зовем на помощь удлиненный плащ с утеплителем, для прохладной погоды до нуля присматриваем рипстоп-куртку с трендовой кулиской на талии, а при -10 °C смело выгуливаем оверсайз-бомбер из практичного нейлона. Вся верхняя одежда утеплена экологичным и гипоаллергенным наполнителем DuPont™ Sorona® (отлично сохраняет форму и быстро восстанавливается после сжатия!).
Самокат
Онлайн-ритейлер расширяет зону влияния и шагает на фэшн-территорию. «Самокат» выпустил спортивный дроп, вдохновленный теннисным ретро-стилем. В него вошли вишневые толстовки, лонгсливы с надписями, оверсайз-футболки и теннисные юбки. Коллекция представлена в рамках проекта 15 Minutes Sport Club и доступна пользователям «Самоката» в Петербурге и Москве.
Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокат»
Спорт и активный образ жизни — это не обязательно про интенсивные тренировки. Это, прежде всего, про лёгкость, удовольствие от движения и время в компании друзей. Такой взгляд на спорт вдохновил нас на создание коллекции одежды, в которой можно и поиграть в бадминтон на природе, и отправиться на встречу в городе. С помощью проекта мы стремимся вдохновлять пользователей проводить больше времени с близкими за любимыми активностями — будь то долгие прогулки или игры на свежем воздухе, знакомые с детства.
Falconeri
Falconeri представили новый кампейн сезона FW'25 «Две стороны осени». Съемка прошла на утесах Seven Sisters в национальном парке Саут-Даунс в Англии. На фоне северного ландшафта модели примерили знаковые для бренда модели верхней одежды — двусторонние пальто и куртки из кашемира. Для кэжуал-сочетаний миксуем легкие пальто с трикотажными костюмами или встраиваемся в трендовый countryside-core с помощью кашемировых жилетов с косами в комбо с клетчатыми рубашками, брюками из вельвета и резиновыми сапогами.
Geox
Гипертрофированным панамам-грибам Louis Vuitton отвечаем лаконичными вариантами с опущенными полями из новой коллекции Geox — планируем выгуливать с плечистыми макси-пальто, уютными стеганками и меховыми жилетами (снова in!). А в условиях беспощадных -20 кутаемся в плотные вязаные шапки и утепленные капоры из нейлона.
