Вещи

Жакеты-питоны, аутдор-плащи и bleach-рубашки: модный дайджест

Шерстяные пальто-пончо My812, микровельветовые жакеты и питоновые брюки Autentiments, куртки-выручалочки (зовем на помощь в дождь, ветер и холод!) и теннисные юбки «Самокат» — собрали главные фэшн-релизы недели в материале Собака.ru.

My812

Пальто My812, 65 000 руб.

Пальто My812, 65 000 руб.

Пальто My812, 55 000 руб.

Пальто My812, 55 000 руб.

Чтобы легче пережить наступление coat season, кутаемся только в самые красивые пальто. Наши фавориты — новинки петербургских фэшн-романтиков My812. Первое, напоминающее по крою пончо, выполнено из будто винтажной коричневой шерсти и дополнено завязками на рукавах и капюшоном (представляем в тандеме с резиновыми сапогами где-нибудь в парках Сестрорецка!). Второе — более классический вариант в бежевом оттенке, но со стейтмент-деталью в виде палантина (забираем в повседневные и офискорные луки в сочетании с высокими сапогами-трубами и маскулинными лоферами!). 

Autentiments

Рубашка Autentiments, 29 900 руб.

Рубашка Autentiments, 29 900 руб.

Брюки Autentiments, 39 900 руб.

Брюки Autentiments, 39 900 руб.

Жакет Autentiments, 39 900 руб.

Жакет Autentiments, 39 900 руб.

Рассматриваем вторую часть осенне-зимней коллекции Autentiments, в которой дизайнеры сделали ставку на работу с фактурой. Костюмы с фирменными приталенными жакетами и О-образными брюками выполнены из легкого микровельвета. Из него же отшили плотные рубашки в трендовую клетку с контрастным bleach-эффектом, а двойку Serpent — из зернистой эко-кожи со змеиным принтом. Плюс: увидели трогательные блузы с бантом из шелковистого тенселя и джемперы-поло из ребристого трикотажа. 

SHU

Оверсайз-бомбер SHU, 18 990 руб.

Оверсайз-бомбер SHU, 18 990 руб.

Рипстоп-куртка SHU, 16 990 руб.

Рипстоп-куртка SHU, 16 990 руб.

Профи аутдор-кэжуала Shu выпустили дроп верхней одежды (каждая модель — для определенной погоды!). Уже сейчас можно носить утепленную рубашку из мягкой мембраны в качестве второго слоя со свитером или зипкой. В случае дождя зовем на помощь удлиненный плащ с утеплителем, для прохладной погоды до нуля присматриваем рипстоп-куртку с трендовой кулиской на талии, а при -10 °C смело выгуливаем оверсайз-бомбер из практичного нейлона. Вся верхняя одежда утеплена экологичным и гипоаллергенным наполнителем DuPont™ Sorona® (отлично сохраняет форму и быстро восстанавливается после сжатия!). 

Самокат

Спортивная коллекция «Самокат»

Спортивная коллекция «Самокат»

Спортивная коллекция «Самокат»

Спортивная коллекция «Самокат»

Онлайн-ритейлер расширяет зону влияния и шагает на фэшн-территорию. «Самокат» выпустил спортивный дроп, вдохновленный теннисным ретро-стилем. В него вошли вишневые толстовки, лонгсливы с надписями, оверсайз-футболки и теннисные юбки. Коллекция представлена в рамках проекта 15 Minutes Sport Club и доступна пользователям «Самоката» в Петербурге и Москве.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокат»

Спорт и активный образ жизни — это не обязательно про интенсивные тренировки. Это, прежде всего, про лёгкость, удовольствие от движения и время в компании друзей. Такой взгляд на спорт вдохновил нас на создание коллекции одежды, в которой можно и поиграть в бадминтон на природе, и отправиться на встречу в городе. С помощью проекта мы стремимся вдохновлять пользователей проводить больше времени с близкими за любимыми активностями — будь то долгие прогулки или игры на свежем воздухе, знакомые с детства.

Falconeri

Falconeri

Falconeri

Falconeri

Falconeri

Falconeri представили новый кампейн сезона FW'25 «Две стороны осени». Съемка прошла на утесах Seven Sisters в национальном парке Саут-Даунс в Англии. На фоне северного ландшафта модели примерили знаковые для бренда модели верхней одежды — двусторонние пальто и куртки из кашемира. Для кэжуал-сочетаний миксуем легкие пальто с трикотажными костюмами или встраиваемся в трендовый countryside-core с помощью кашемировых жилетов с косами в комбо с клетчатыми рубашками, брюками из вельвета и резиновыми сапогами. 

Geox

Панама Geox

Панама Geox

Капор Geox

Капор Geox

Гипертрофированным панамам-грибам Louis Vuitton отвечаем лаконичными вариантами с опущенными полями из новой коллекции Geox — планируем выгуливать с плечистыми макси-пальто, уютными стеганками и меховыми жилетами (снова in!). А в условиях беспощадных -20 кутаемся в плотные вязаные шапки и утепленные капоры из нейлона. 

