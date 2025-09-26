Ремень — главный аксессуар сезона! Вот 35 самых модных

Стайлинг-трюк с показов Schiaparelli, Jil Sander, Issey Miyake и Dolce & Gabbana — микс сразу нескольких ремней. Профи из Askent и Ekonika упростили вам задачу и придумали уже готовые айтемы, которым под силу дополнить классические костюмные брюки или ультрамодную юбку-карандаш. С одобрения новоиспеченного худрука Gucci Демны вспоминаем о некогда культовых ремнях с GG-пряжкой и смело возвращаем их в гардеробы при поддержке baggy-джинсов и расклешенных ретро-юбок. За ремнями с кидкор-обвесом Doublet выстраиваемся в очередь к KM20, аксессуар с неожиданной застежкой-фермуаром сочинили в Fidan Novruzova, а лакшери-находка из страусиной кожи (готова сдвинуть с пьедестала питона, крокодила и ящерицу!) Hermes отыскали в кладовых TSUM Collect.