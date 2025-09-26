Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Ремень — главный аксессуар сезона! Вот 35 самых модных

Затянуть потуже пояса советует не только рецессирующая экономика, но и фэшн-индустрия. Главные трендсеттеры — от Altuzarra до Valentino и Diesel — увеличили количество ремней на подиумах почти на 200% (как сообщает Tagwalk!). Рассказываем о самых модных и где их искать прямо сейчас в материале Собака.ru. 

Chanel, Oskelly, 355 952 руб.

The Row, Oskelly, 269 500 руб.

Hermes, TSUM Collect, 235 000 руб.

Blumarine, ДЛТ, 156 000 руб.

Saint Laurent, Oskelly, 140 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 105 000 руб.

Fidan Novruzova, KM20, 98 600 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 86 700 руб.

Balmain, Bronka Fashion, 67 680 руб.

Doublet, KM20, 62 600 руб.

Celine, Isabel Marant, Vaquera и Patou единодушно сделали широкие ремни из нулевых great again. По этому поводу пополняем коллекцию бордовыми вариантами с дутой пряжкой Saint Laurent, кремовыми Imakebags, жаккардовыми с гранд-розами Meowshka, айтемами в цвете корицы 1811 и носим их с мини-юбками, утягиваем с их помощью жакеты и наслаиваем поверх трикотажных платьев.

Valentino, ДЛТ, 62 050 руб.

Peserico, «Кашемир и Шелк», 32 661 руб.

Gucci, The Cultt, 30 000 руб.

Alaia, Oskelly, 29 900 руб.

Diesel, KM20, 27 500 руб.

Doucal's, ДТЛ, 24 700 руб.

Ola Ola, 24 000 руб.

Meowshka, 20 625 руб.

Aspesi, Nuself, 20 370 руб.

Reptile’s House, No One, 18 490 руб.

Yuliawave, 16 000 руб.

Следом за Беллой Хадид примеряем ремни с массивной пряжкой в стиле 70-х (сочетает с трендовыми джинсами-буткатами, кожаными брюками и мини-юбками из денима): подиумный Blumarine с пряжкой-цветком нашелся в ДЛТ, а из темно-синей замши есть в новой коллекции Ulyana Sergeenko. Ныряем в твидоманию с коллекционным лотом Chanel (дожидается на Oskelly!), и отрабатываем вернувшийся в 2010-х тренд на заклепки с вау-находками Dries Van Noten и Alaia. 

Imakebags, 15 000 руб.

Ushatava, 10 900 руб.

1811, 8 990 руб.

12Storeez, 8 800 руб.

Askent, 6 900 руб.

Highcraft, 5 900 руб.

Yellow, Subbota, 5 000 руб.

Ekonika, 4 990 руб.

Lime, 3 999 руб.

Ekonika, 3 990 руб.

Lime, 3 599 руб.

Love Republic, 1 999 руб.

Стайлинг-трюк с показов Schiaparelli, Jil Sander, Issey Miyake и Dolce & Gabbana — микс сразу нескольких ремней. Профи из Askent и Ekonika упростили вам задачу и придумали уже готовые айтемы, которым под силу дополнить классические костюмные брюки или ультрамодную юбку-карандаш. С одобрения новоиспеченного худрука Gucci Демны вспоминаем о некогда культовых ремнях с GG-пряжкой и смело возвращаем их в гардеробы при поддержке baggy-джинсов и расклешенных ретро-юбок. За ремнями с кидкор-обвесом Doublet выстраиваемся в очередь к KM20, аксессуар с неожиданной застежкой-фермуаром сочинили в Fidan Novruzova, а лакшери-находка из страусиной кожи (готова сдвинуть с пьедестала питона, крокодила и ящерицу!) Hermes отыскали в кладовых TSUM Collect.

