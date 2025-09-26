Ремень — главный аксессуар сезона! Вот 35 самых модных

Затянуть потуже пояса советует не только рецессирующая экономика, но и фэшн-индустрия. Главные трендсеттеры — от Altuzarra до Valentino и Diesel — увеличили количество ремней на подиумах почти на 200% (как сообщает Tagwalk!). Рассказываем о самых модных и где их искать прямо сейчас в материале Собака.ru.
Celine, Isabel Marant, Vaquera и Patou единодушно сделали широкие ремни из нулевых great again. По этому поводу пополняем коллекцию бордовыми вариантами с дутой пряжкой Saint Laurent, кремовыми Imakebags, жаккардовыми с гранд-розами Meowshka, айтемами в цвете корицы 1811 и носим их с мини-юбками, утягиваем с их помощью жакеты и наслаиваем поверх трикотажных платьев.
Следом за Беллой Хадид примеряем ремни с массивной пряжкой в стиле 70-х (сочетает с трендовыми джинсами-буткатами, кожаными брюками и мини-юбками из денима): подиумный Blumarine с пряжкой-цветком нашелся в ДЛТ, а из темно-синей замши есть в новой коллекции Ulyana Sergeenko. Ныряем в твидоманию с коллекционным лотом Chanel (дожидается на Oskelly!), и отрабатываем вернувшийся в 2010-х тренд на заклепки с вау-находками Dries Van Noten и Alaia.
Стайлинг-трюк с показов Schiaparelli, Jil Sander, Issey Miyake и Dolce & Gabbana — микс сразу нескольких ремней. Профи из Askent и Ekonika упростили вам задачу и придумали уже готовые айтемы, которым под силу дополнить классические костюмные брюки или ультрамодную юбку-карандаш. С одобрения новоиспеченного худрука Gucci Демны вспоминаем о некогда культовых ремнях с GG-пряжкой и смело возвращаем их в гардеробы при поддержке baggy-джинсов и расклешенных ретро-юбок. За ремнями с кидкор-обвесом Doublet выстраиваемся в очередь к KM20, аксессуар с неожиданной застежкой-фермуаром сочинили в Fidan Novruzova, а лакшери-находка из страусиной кожи (готова сдвинуть с пьедестала питона, крокодила и ящерицу!) Hermes отыскали в кладовых TSUM Collect.
Комментарии (0)