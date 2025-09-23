Клетчатые тоуты, неоновые ридикюли и замшевые саквояжи: 30 лучших сумок для офиса (и не только!)

С одобрения Chloe, Toteme и Fendi не спешим вычеркивать из списка трендов сумки с декоративными (и не только!) ремешками. Культовая Hermes Birkin Shoulder в ультрамодную клетку нашлась в винтажных кладовых The Cultt. Подиумный гранд-тоут Ferragamo привезли в Ultima Yandex Market. А лакированная ретро-модель из коллаборации Ekonika x Yuliawave пригодится, если сразу после офиса в планах одна из самых ожидаемых премьер сезона — опера «Золотой петушок» в постановке режиссера Анны Шишкиной в Мариинке (save the date: 28 октября!).

Чередуем их с самыми модными сумками, по версии Миуччи Прада и сестер Олсен — докторскими саквояжами (или Boston bags). В замше необычного дубового оттенка отшили в 12Storeez, за вариантом из белоснежной замши выстраиваемся в очередь к сумочным профи из Кирова Highcraft, а базовая из черной гладкой кожи уже есть в Lime.