Клетчатые тоуты, неоновые ридикюли и замшевые саквояжи: 30 лучших сумок для офиса (и не только!)

В борьбе с забитым ежедневником и горящими дедлайнами пригодится верный фэшн-союзник. Обновляем офисно-сумочный гардероб и отказываемся от тоскливых рабочих лошадок в пользу самых лучших (читай: красивых, функциональных и надежных!) вариантов.

Hermes, The Cultt, 4 450 000 руб.

Ferragamo, Ultima Yandex Market, 525 949 руб.

Jil Sander, ДЛТ, 435 500 руб.

Saint Laurent, Bronka Fashion, 423 240 руб.

Alaia, Ultima Yandex Market, 302 959 руб.

Doublet, KM20, 166 800 руб.

Celine, Oskelly, 160 000 руб.

N21, ДЛТ, 121 500 руб.

Zanellato, «Кашемир и Шелк», 114 920 руб.

Coperni, Golden Line, 93 900 руб.

С одобрения Chloe, Toteme и Fendi не спешим вычеркивать из списка трендов сумки с декоративными (и не только!) ремешками. Культовая Hermes Birkin Shoulder в ультрамодную клетку нашлась в винтажных кладовых The Cultt. Подиумный гранд-тоут Ferragamo привезли в Ultima Yandex Market. А лакированная ретро-модель из коллаборации Ekonika x Yuliawave пригодится, если сразу после офиса в планах одна из самых ожидаемых премьер сезона — опера «Золотой петушок» в постановке режиссера Анны Шишкиной в Мариинке (save the date: 28 октября!). 

Чередуем их с самыми модными сумками, по версии Миуччи Прада и сестер Олсен — докторскими саквояжами (или Boston bags). В замше необычного дубового оттенка отшили в 12Storeez, за вариантом из белоснежной замши выстраиваемся в очередь к сумочным профи из Кирова Highcraft, а базовая из черной гладкой кожи уже есть в Lime.

The, 60 000 руб.

12Storeez, 59 000 руб.

Misa Bags, 55 000 руб.

Jenek, 54 000 руб.

Moveli, 44 890 руб.

Madame Chatelet, 43 990 руб.

Sonota, 35 000 руб.

Askent, 34 900 руб.

Ekonika, 32 990 руб.

Ruel, 28 500 руб.

Drop the bag, 27 900 руб.

Отрабатываем главные цвета сезона с помощью лаконичных ladylike-сумок: за неоново-оранжевой Celine Clasp идем на Oskelly, а вечный алый (тренд одобрили худрук Ferragamo Максимилиан Дэвис и Дилара Финдикоглу в бренде имени себя!) отметился в коллекциях новорожденной российской марки The и старожилов — от CNS до Love Republic. Плюс: пополняем фэшн-зверинец ворсистыми коровками Drop the bag, крокодилами N21 питонами Aprell Shop. 

Фанаты взять с собой всё (от ноутбука до сменного лука!), эти фэшн-гиганты для вас: следом за шоу The Row, Hermes, Louis Vuitton и Victoria Beckham говорим «да» супервместительным сумкам Jil Sander, ироничным тоутам Doublet (с пушистым брелоком!) и плетеным великанам в сложном темно-оливковом оттенке от локалов Misa Bags. 

CNS, 26 500 руб.

Highcraft, 26 000 руб.

Ekonika x Yuliawave, 25 990 руб.

SMB Studios, 24 500 руб.

Afina, 22 090 руб.

Love Republic, 16 999 руб.

Lime, 15 999 руб.

Aprell Shop, 15 900 руб.

Arny Praht, 11 500 руб.

Befree, 2 299 руб.

