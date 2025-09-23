Клетчатые тоуты, неоновые ридикюли и замшевые саквояжи: 30 лучших сумок для офиса (и не только!)

В борьбе с забитым ежедневником и горящими дедлайнами пригодится верный фэшн-союзник. Обновляем офисно-сумочный гардероб и отказываемся от тоскливых рабочих лошадок в пользу самых лучших (читай: красивых, функциональных и надежных!) вариантов.
С одобрения Chloe, Toteme и Fendi не спешим вычеркивать из списка трендов сумки с декоративными (и не только!) ремешками. Культовая Hermes Birkin Shoulder в ультрамодную клетку нашлась в винтажных кладовых The Cultt. Подиумный гранд-тоут Ferragamo привезли в Ultima Yandex Market. А лакированная ретро-модель из коллаборации Ekonika x Yuliawave пригодится, если сразу после офиса в планах одна из самых ожидаемых премьер сезона — опера «Золотой петушок» в постановке режиссера Анны Шишкиной в Мариинке (save the date: 28 октября!).
Чередуем их с самыми модными сумками, по версии Миуччи Прада и сестер Олсен — докторскими саквояжами (или Boston bags). В замше необычного дубового оттенка отшили в 12Storeez, за вариантом из белоснежной замши выстраиваемся в очередь к сумочным профи из Кирова Highcraft, а базовая из черной гладкой кожи уже есть в Lime.
Отрабатываем главные цвета сезона с помощью лаконичных ladylike-сумок: за неоново-оранжевой Celine Clasp идем на Oskelly, а вечный алый (тренд одобрили худрук Ferragamo Максимилиан Дэвис и Дилара Финдикоглу в бренде имени себя!) отметился в коллекциях новорожденной российской марки The и старожилов — от CNS до Love Republic. Плюс: пополняем фэшн-зверинец ворсистыми коровками Drop the bag, крокодилами N21 питонами Aprell Shop.
Фанаты взять с собой всё (от ноутбука до сменного лука!), эти фэшн-гиганты для вас: следом за шоу The Row, Hermes, Louis Vuitton и Victoria Beckham говорим «да» супервместительным сумкам Jil Sander, ироничным тоутам Doublet (с пушистым брелоком!) и плетеным великанам в сложном темно-оливковом оттенке от локалов Misa Bags.
