В Эрмитаже завершается выставка «Упакованные грезы. Мода эпохи ар-деко» с fashion-артефактами из частного собрания Назима Мустафаева

14 сентября в Манеже Малого Эрмитажа завершает работу масштабная выставка «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». Проект приурочен к столетию Международной выставки декоративных искусств в Париже (1925 года) и показывает ар-деко как последний большой стиль XX века — многоликий и противоречивый, рожденный в эпоху между двумя мировыми войнами, где богатство и гедонизм шли рука об руку с послевоенной разрухой. Куратором выступил Назим Мустафаев.

В центре выставки — частное собрание историка моды и основателя виртуального музея Shoe Icons Назима Мустафаева. Обувью коллекционер занимается уже более 20 лет, а в собрании можно встретить и то, чего нет и в Метрополитен-музей, и Музее Виктории и Альберта.