В Эрмитаже завершается выставка «Упакованные грезы. Мода эпохи ар-деко» с fashion-артефактами из частного собрания Назима Мустафаева

В экспозиции — 400 экспонатов: произведения декоративно прикладного искусства и уникальные объекты из частных коллекций: расшитые бисером, стеклярусом и пайетками платья, туфли и аксессуары.
14 сентября в Манеже Малого Эрмитажа завершает работу масштабная выставка «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева». Проект приурочен к столетию Международной выставки декоративных искусств в Париже (1925 года) и показывает ар-деко как последний большой стиль XX века — многоликий и противоречивый, рожденный в эпоху между двумя мировыми войнами, где богатство и гедонизм шли рука об руку с послевоенной разрухой. Куратором выступил Назим Мустафаев.
В центре выставки — частное собрание историка моды и основателя виртуального музея Shoe Icons Назима Мустафаева. Обувью коллекционер занимается уже более 20 лет, а в собрании можно встретить и то, чего нет и в Метрополитен-музей, и Музее Виктории и Альберта.
«Упакованные грезы. Мода эпохи ар-деко» стоит увидеть еще и ради нескольких жемчужин: вечернего платья Lanvin Robe de Style с пышной юбкой и других модных домов, работы Поля Пуаре, Фортуни, Люсьена Лелонга. Рядом с ними соседствуют бисерные платья — «бабочки-однодневки», расшитые вручную бисером и стеклярусом. Они весят около трех-четырех килограммов и могли сиять на светских раутах не больше одного-двух вечеров. А туфли-лодочки — от изящных моделей мастерской Андре Перуджиа до шелковых туфель от Пьетро Янторни — рассказывают о ручной работе и вниманию к деталям. Неочевидным объектом притяжения могут стать и экстравагантные сумочки-куклы — тряпичные «подружки», которые превращались в модные аксессуары в руках гламурных модниц прошлого века.
На выставке также можно увидеть оригинальный автомобиль Buick 44 1929 года выпуска — символ прогресса и роскоши, а также единственный в России открытый спортивный родстер из Музея техники Вадима Задорожного.
После завершения в Эрмитаже обновленным проект предстанет в сентябре в галерее Doc Art на Уральской, 2.
Выставка «Упакованные грёзы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева» открыта с 30 апреля по 14 сентября в Манеже Малого Эрмитажа на Дворцовой набережной, 36.
6+
Комментарии (0)