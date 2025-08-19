Сезон отпусков — почти всё! Уверено шагаем в офискор-сентябрь в лучших лоферах сезона (составят пару маскулинной двойке, гранж-дениму и хлопковой ретро-ночнушке!). Вот 35 отличных пар — от крокодиловых до соломенных и мохнатых.
На замену вьетнамкам-феномену с алой подошвой (и мощным ценником — £670 за пару!) The Row присматриваем лоферы из красной замши (нашлись на просторах TSUM Collect). На волне популярности обувных гибридов говорим «да» симбиозу лоферов и носков (с бантиками!) Chanel. Найден идеальный союзник для борьбы с петербургскими лужами — лоферы с гранд-платформой Gucci, а для будущих холодов запасаемся пушистиками Santoni и Hereu (и помним: мех — важный тренд наступающего сезона!).
Квадратный мыс с показов Miu Miu, Loewe и Michael Kors строго подвинул остроносых и закругленных собратьев: за геометричными лоферами выстраиваемся в очередь к Jacquemus и Lalou, а подолог-гикам пригодится анатомичная пара duet.by.me. Пополняем красную фэшн-книгу редкими обувными айтемами: крокодилами Camperlab и Nikiheels, коровками Ekonika (первой примерила модель Эльза Хоск!), пони Grate и леопардами Valley.
Не обходимся без эффектных стейтмент-лоферов: за электрик-потертости отвечают южно-корейские гуру стритвира Adererror, в The Cultt нашлись таби-лоферы Maison Margiela (легким движением пятки превращаются в мюли!), Gucci развеселили классическую модель кидкорными принтами-яблочками, а Wysh снабдили пару ультрамодными заклепками.
