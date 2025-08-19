На замену вьетнамкам-феномену с алой подошвой (и мощным ценником — £670 за пару!) The Row присматриваем лоферы из красной замши (нашлись на просторах TSUM Collect). На волне популярности обувных гибридов говорим «да» симбиозу лоферов и носков (с бантиками!) Chanel. Найден идеальный союзник для борьбы с петербургскими лужами — лоферы с гранд-платформой Gucci, а для будущих холодов запасаемся пушистиками Santoni и Hereu (и помним: мех — важный тренд наступающего сезона!).