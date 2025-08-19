Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Нашли 35 самых модных лоферов сезона — от солидных до уютных и смешных

Сезон отпусков — почти всё! Уверено шагаем в офискор-сентябрь в лучших лоферах сезона (составят пару маскулинной двойке, гранж-дениму и хлопковой ретро-ночнушке!). Вот 35 отличных пар — от крокодиловых до соломенных и мохнатых.

The Row, TSUM Collect, 193 800 руб.

Chanel, TSUM Collect, 177 000 руб.

Gucci, TSUM Collect, 141 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 135 000 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 130 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Saint Laurent, ДТЛ, 117 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 99 500 руб.

Santoni, ДЛТ, 96 350 руб.

Armarium, ДЛТ, 87 350 руб.

 

Jacquemus, ДЛТ, 73 200 руб.

 

На замену вьетнамкам-феномену с алой подошвой (и мощным ценником — £670 за пару!) The Row присматриваем лоферы из красной замши (нашлись на просторах TSUM Collect). На волне популярности обувных гибридов говорим «да» симбиозу лоферов и носков (с бантиками!) Chanel. Найден идеальный союзник для борьбы с петербургскими лужами — лоферы с гранд-платформой Gucci, а для будущих холодов запасаемся пушистиками Santoni и Hereu (и помним: мех — важный тренд наступающего сезона!). 

Gucci, The Cultt, 70 000 руб.

Casadei, «Кенгуру», 69 000 руб.

Maison Margiela, The Cultt, 68 000 руб.

Adererror, KM20, 62 800 руб.

Hereu, Nuself, 60 300 руб.

Doucal's, ДЛТ, 58 850 руб.

duet.by.me, 42 400 руб.

Homies, 35 000 руб.

Doucal's, No One, 31 790 руб.

duet.by.me, 29 700 руб.

Razumno, 27 750 руб.

Camperlab, Peak, 27 540 руб.

Квадратный мыс с показов Miu Miu, Loewe и Michael Kors строго подвинул остроносых и закругленных собратьев: за геометричными лоферами выстраиваемся в очередь к Jacquemus и Lalou, а подолог-гикам пригодится анатомичная пара duet.by.me. Пополняем красную фэшн-книгу редкими обувными айтемами: крокодилами Camperlab и Nikiheels, коровками Ekonika (первой примерила модель Эльза Хоск!), пони Grate и леопардами Valley. 

Mark Levillen, 26 000 руб.

12Storeez, 24 000 руб.

Ekonika, 21 990 руб.

Nikiheels, 21 500 руб.

Grate, Lamoda, 17 990 руб.

Lalou, 12 350 руб.

Lime, 11 999 руб.

Lalou, 11 950 руб.

Valley, 11 086 руб.

Wysh, 9 990 руб.

Love Republic, 8 999 руб.

YouStore, 5 400 руб.

Не обходимся без эффектных стейтмент-лоферов: за электрик-потертости отвечают южно-корейские гуру стритвира Adererror, в The Cultt нашлись таби-лоферы Maison Margiela (легким движением пятки превращаются в мюли!), Gucci развеселили классическую модель кидкорными принтами-яблочками, а Wysh снабдили пару ультрамодными заклепками. 

Выберите проект: