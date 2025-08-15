Директор Президентского физико-математического лицея №239, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Сразу хочется оговориться, что нашумело (по крайней мере в профессиональных кругах) не конкретное исполнение школьной формы, а ГОСТ на ее пошив. Что же касается конкретного воплощения, которое мы увидели, ну это можно назвать примером. Внешний вид у примера, который мы увидели, — ничего, вполне себе элегантно. Однако надо понимать, что школьная форма должна подходить и в пир, и в мир, и в добрые люди. Она должна выдерживать не только сидение за партой, но и, скажем, идею парней поиграть в ней в футбол. Этот вариант, мне кажется, не очень этому свойству удовлетворяет.

Умеестнее поговорить об идее единой школьной формы. В нашем лицее она есть, но к единому образцу для всех школ страны, как в годы моей учебы, я отношусь отрицательно. Смысла в этом не вижу. Сторонники уверяют, что единая форма снизит социальное напряжение и скроет разницу в достатке семей, но, на мой взгляд, это не сработает: одну и ту же модель можно сшить из эксклюзивных тканей или купить в масс-маркете — разница все равно будет заметна.

В целом, в школах есть куча проблем, кроме фасона формы. Например, образование.