В центре фэшн-внимания — нет, не нордические куртки-аляски, а образец школьной формы по ГОСТу от Минпросвещения, который уже успели сравнить с костюмом Людмилы Прокофьевны, жабо Остина Пауэрса и лапсердаком Шапокляк. Редакция Собака.ru решила разобраться, какой именно должна быть идеальная единая школьная форма — и нужна ли она.
Новая школьная форма по ГОСТу
Что случилось?
Минпросвещения анонсировало введение ГОСТа на школьную форму — он разработан Роскачеством и вступит в силу с 3 сентября. Документ ужесточает требования к свойствам тканей (должны быть воздухопроницаемыми и гипоаллергенными), крою (не должен сковывать движения) и безопасности фурнитуры (никаких острых элементов). Представитель ведомства Александр Реут уточнил, что введение ГОСТа позволит стереть границы между детьми из семей с разным финансовым положением. «Школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — пояснил он.
Хотя впоследствии Минпросвещения обратило внимание, что демонстрационный вариант формы носит лишь рекомендательный характер — речи о введении единой школьной формы на базе ГОСТа нет (устанавливаются только общие технические требования для производителей), мем-машину соцсетей уже было невозможно остановить: пользователи сравнивали луки с деловыми костюмами Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа», рюшами Старухи Шапокляк и даже с нарядами героев «Великолепного века» (что? да!). Особенно болезенно новость восприняла фэшн-индустрия: суперстилист Ксюша Смо отреагировала, что «невооруженным глазом видно, что это ужасная по качеству и составу ткань», а готическая pregnancy-дива Вика Салават написала, что «мой ребенок не будет носить это г***о».
Ксюша Смо
Если надо ввести школьную форму, почему бы не сделать классную для детей: чтобы были варианты и все сочеталось друг с другом. А потом запускать какие-нибудь коллабы (например, к 1 сентября сделать пины с «Союзмультфильмом» на тему школы). И эти же луки запустить в TikTok, стилизуя классных блогеров, чтобы детям эту форму носить было МОДНО.
Что думают учителя?
В петербургских школах форма есть, но каждая ообразовательная организация выбирает ее самостоятельно. Например, ученики Президентского физико-математического лицея № 239 носят темно-синие галстуки или платки — в аналогичной когтеврановской расцветке должны быть исполнены пиджаки, жакеты и рубашки (также допустимы светлые и серые блузы).
Максим Пратусевич
Директор Президентского физико-математического лицея №239, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Сразу хочется оговориться, что нашумело (по крайней мере в профессиональных кругах) не конкретное исполнение школьной формы, а ГОСТ на ее пошив. Что же касается конкретного воплощения, которое мы увидели, ну это можно назвать примером. Внешний вид у примера, который мы увидели, — ничего, вполне себе элегантно. Однако надо понимать, что школьная форма должна подходить и в пир, и в мир, и в добрые люди. Она должна выдерживать не только сидение за партой, но и, скажем, идею парней поиграть в ней в футбол. Этот вариант, мне кажется, не очень этому свойству удовлетворяет.
Умеестнее поговорить об идее единой школьной формы. В нашем лицее она есть, но к единому образцу для всех школ страны, как в годы моей учебы, я отношусь отрицательно. Смысла в этом не вижу. Сторонники уверяют, что единая форма снизит социальное напряжение и скроет разницу в достатке семей, но, на мой взгляд, это не сработает: одну и ту же модель можно сшить из эксклюзивных тканей или купить в масс-маркете — разница все равно будет заметна.
В целом, в школах есть куча проблем, кроме фасона формы. Например, образование.
Старуха Шапокляк, «Союзмультфильм», 1966 год
Что думают детские фэшн-бренды?
Удобство, качественные материалы и темно-синие оттенки — базовый минимум для школьной формы с точки зрения производителей одежды. Ну а роскошный максмум — пушистые Лабубу на ранце.
Мультибрендовый бутик «Кенгуру»
На основе живые отзывов клиентов «Кенгуру» выяснили вневременные хиты для школы: синие (от Lyons Blue до королевского синего) и темные оттенки, а также клетчатые принты: не только классические тартаны к красно-зеленом сочетании, но и серо-красная клетка, плюс твидовые тотал-луки в «гусиную лапку». Лучшие варианты — у Emporio Armani, Eirene, Dolce & Gabbana и Dan Maralex.
Школьная форма должна быть удобной. В новых ГОСТах, кстати, так и прописано: «крой одежды должен обеспечивать комфорт как в сидячем, так и в подвижном состоянии», также «ткани должны быть воздухопроницаемыми и гипоаллергенными». Важно заметить, что современные ткани, из которых шьют школьную форму, могут состоять не только из натуральной шерсти или 100% хлопка. Сочетание вискозы с полиэстером и небольшим процентом спандекса тоже полностью соответствуют таким стандартам.
Простые стайлинг-приемы для школы: плотная рубашка под вязаный жилет, твидовый пиджак с шелковой блузкой, хлопковая футболка с шерстяными брюками. И аксессуары, которые особенно важный в условиях единой формы: яркие ранцы, портфели и рюкзаки с принтами, пеналы и сумки для сменки, стильная канцелярия, пушистые Лабубу и коллекции обвесов.
Также одна из ключевых модносоциальных тенденций последних лет со стороны детей и родителей — все большее внимание уделяется экологичности и этичности пошива.
Детский фэшн-бренд Totti
Всё большее внимание уделяется устойчивым и экологически чистым материалам, так как родителям и школьникам важна не только эстетика, но и влияние на окружающую среду. Предпочтение отдается свободным силуэтам, не стесняющим движений, и тканям, которые легко стираются и не требуют сложного ухода.
Текст: Константин Крылов, Полина Шевцова
