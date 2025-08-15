Номадшик-рубахи, аутдор-тренчи и сумки-масленки: модный дайджест

Вам timeless-кожанку Rockabi, ажурный четырехлистник Alvaar, непромокаемый аутдор-плащ 2Mood или сен-лорановский жакет (с драгоценными пуговицами!) Les Archives? О главных сейлах и дебютных осенних релизах рассказываем в нашем дайджесте.
Rockabi
Наталья Сухотерина (фаундер Rockabi и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025!) расширяет зону фэшн-влияния: в осенне-зимней коллекции помимо уже культовых кожаных парок и бомберов показала лаконичные плащи, псевдовинтажные двойки, ультрамодные твидовые жакеты и феминные топы из полупрозрачного шелка. Новинки вошли в капсулу под названием Timeless, вдохновленную модой 90-х, скандинавским минимализмом и концепцией интеллектуального гардероба, в котором все вещи существуют неслучайно и сочетаются между собой. Плюс: Rockabi впервые запускают и мужскую капсулу (ждем образцовый маскулинный кэжуал и обилие кожаных айтемов на века!).
«RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова
Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным петербургофилом!) Татьяной Поляковой воссоздали фантазийные чугунные узоры петербургских мостов и набережных в серебре и превратили их в высокоранговые подстаканники (для разработки эскизов и их воплощение команде потребовалось два года!). В коллекцию вошли подстаканники в виде набережной Фонтанки, Верхнего Лебяжьего, Певческого и Львиного мостов.
Alvaar
Hot news: у jewelry-садовников Alvaar стартовала летняя распродажа архивных изделий. Выстраиваемся в очередь за фирменными подвесками-четырехлистниками из зеленого стекла, стейтмент-печатками, медальонами и другими культовыми айтемами (отдают всё со скидками до 40%!).
Les Archives
В рамках своего второго бренда Les Archives Даниил Анциферов (в именном Daniil Atsiferov проповедует ультрафеминную деконструкцию и готическую сексуальность!) исследует коды французского стиля. В новой коллекции дизайнер сделал ставку на безупречную классику — от идеально сидящих маскулинных двоек в стиле Ива Сен-Лорана до прозрачных шелковых блуз, которые обожает Шарлотта Генсбур. Плюс: присматриваемся к пижамкорным двойкам из переливающегося атласа (носим с трендовым широким ремнем в стиле 70-х!), плечистым кроп-жакетам (укороченные айтмы снова с нами!) и ультракоротким шортам (для комбо с капроновыми колготками и сапогами-трубами).
2Mood
Команда 2Mood мотивирует на покорение новых вершин осенней аутдор-капсулой, вдохновленной туристической эстетикой 1980-х годов. Спортивные костюмы из плотного футера, толстовки по мотивам винтажных олимпиек, водонепроницаемые тренчи, нейлоновые леггинсы и теплые стеганки первой примерила Алина Пекова — первый человек в России, который совершил восхождение на все 14 восьмитысячников планеты. Помимо одежды в коллекцию вошли специально разработанные модели обуви: хайкерские ботинки и кроссовки из текстиля и натуральной кожи.
Istoki
Пополняем коллекцию уникальных арт+фэшн айтемов на архивной распродаже Istoki: почти даром отдают коллекционные лоты, участвовавшие в показах, съемках кампейнов и клипов селебрити. Среди наших фаворитов: сложносочиненные брюки Duh, которые фиксируются на талии при помощи шнуровки, номадкорная юбка-трансформер (легким движением руки превращается в платье или накидку) и очаровательная сумка Maslenka.
4FORMS
В центре внимания осенней капсулы 4forms — образцовые пальто: экстраобъемные мягкой формы, структурированные с акцентными плечами и уютные халаты в ультрамодную клетку. Коллекцию верхней одежды дополнил баклажановый тренч из псевдокрокодиловой кожи, который запросто отыграет в качестве платья в тандеме с замшевыми лоферами или остроносыми сапогами-трубами. В сезон офсикора не обходимся и без двоек с мини-юбками (на манер Miu Miu миксуем с капроновыми гольфами!), костюмных палаццо, кардиганов с художественными пуговицами и лаконичных серых свитеров с глубоким V-образным вырезом.
