Номадшик-рубахи, аутдор-тренчи и сумки-масленки: модный дайджест

В рамках своего второго бренда Les Archives Даниил Анциферов (в именном Daniil Atsiferov проповедует ультрафеминную деконструкцию и готическую сексуальность!) исследует коды французского стиля. В новой коллекции дизайнер сделал ставку на безупречную классику — от идеально сидящих маскулинных двоек в стиле Ива Сен-Лорана до прозрачных шелковых блуз, которые обожает Шарлотта Генсбур. Плюс: присматриваемся к пижамкорным двойкам из переливающегося атласа (носим с трендовым широким ремнем в стиле 70-х!), плечистым кроп-жакетам (укороченные айтмы снова с нами!) и ультракоротким шортам (для комбо с капроновыми колготками и сапогами-трубами).