Номадшик-рубахи, аутдор-тренчи и сумки-масленки: модный дайджест

Вам timeless-кожанку Rockabi, ажурный четырехлистник Alvaar, непромокаемый аутдор-плащ 2Mood или сен-лорановский жакет (с драгоценными пуговицами!) Les Archives? О главных сейлах и дебютных осенних релизах рассказываем в нашем дайджесте.

Rockabi

Бомбер Rockabi, 139 000 руб.

Бомбер Rockabi, 139 000 руб.

Плащ Rockabi, 45 000 руб.

Плащ Rockabi, 45 000 руб.

Брюки Rockabi, 18 000 руб.

Брюки Rockabi, 18 000 руб.

Наталья Сухотерина (фаундер Rockabi и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025!) расширяет зону фэшн-влияния: в осенне-зимней коллекции помимо уже культовых кожаных парок и бомберов показала лаконичные плащи, псевдовинтажные двойки, ультрамодные твидовые жакеты и феминные топы из полупрозрачного шелка. Новинки вошли в капсулу под названием Timeless, вдохновленную модой 90-х, скандинавским минимализмом и концепцией интеллектуального гардероба, в котором все вещи существуют неслучайно и сочетаются между собой. Плюс: Rockabi впервые запускают и мужскую капсулу (ждем образцовый маскулинный кэжуал и обилие кожаных айтемов на века!). 

«RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова

Подстаканник «Львиный мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 170 000 руб.

Подстаканник «Львиный мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 170 000 руб.

Подстаканник «Верхний Лебяжий мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 190 000 руб.

Подстаканник «Верхний Лебяжий мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 190 000 руб.

Подстаканник «Певческий мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 200 000 руб.

Подстаканник «Певческий мост» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 200 000 руб.

Подстаканник «Набережная Фонтанки» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 150 000 руб.

Подстаканник «Набережная Фонтанки» «RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова, 150 000 руб.

Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным петербургофилом!) Татьяной Поляковой воссоздали фантазийные чугунные узоры петербургских мостов и набережных в серебре и превратили их в высокоранговые подстаканники (для разработки эскизов и их воплощение команде потребовалось два года!). В коллекцию вошли подстаканники в виде набережной Фонтанки, Верхнего Лебяжьего, Певческого и Львиного мостов. 

Alvaar

Кольцо Alvaar, 4 000 руб. 3 000 руб.

Кольцо Alvaar, 4 000 руб. 3 000 руб.

Подвеска Alvaar, 6 500 руб. 5 500 руб.

Подвеска Alvaar, 6 500 руб. 5 500 руб.

Hot news: у jewelry-садовников Alvaar стартовала летняя распродажа архивных изделий. Выстраиваемся в очередь за фирменными подвесками-четырехлистниками из зеленого стекла, стейтмент-печатками, медальонами и другими культовыми айтемами (отдают всё со скидками до 40%!).

Les Archives

Блуза-боди Les Archives, 32 000 руб.

Блуза-боди Les Archives, 32 000 руб.

Жакет Les Archives, 32 000 руб.

Жакет Les Archives, 32 000 руб.

В рамках своего второго бренда Les Archives Даниил Анциферов (в именном Daniil Atsiferov проповедует ультрафеминную деконструкцию и готическую сексуальность!) исследует коды французского стиля. В новой коллекции дизайнер сделал ставку на безупречную классику — от идеально сидящих маскулинных двоек в стиле Ива Сен-Лорана до прозрачных шелковых блуз, которые обожает Шарлотта Генсбур. Плюс: присматриваемся к пижамкорным двойкам из переливающегося атласа (носим с трендовым широким ремнем в стиле 70-х!), плечистым кроп-жакетам (укороченные айтмы снова с нами!) и ультракоротким шортам (для комбо с капроновыми колготками и сапогами-трубами). 

2Mood

Плащ 2Mood, 27 980 руб.

Плащ 2Mood, 27 980 руб.

Футболка 2Mood, 9 980 руб.

Футболка 2Mood, 9 980 руб.

Команда 2Mood мотивирует на покорение новых вершин осенней аутдор-капсулой, вдохновленной туристической эстетикой 1980-х годов. Спортивные костюмы из плотного футера, толстовки по мотивам винтажных олимпиек, водонепроницаемые тренчи, нейлоновые леггинсы и теплые стеганки первой примерила Алина Пекова — первый человек в России, который совершил восхождение на все 14 восьмитысячников планеты. Помимо одежды в коллекцию вошли специально разработанные модели обуви: хайкерские ботинки и кроссовки из текстиля и натуральной кожи.

Istoki

Рубаха Istoki, 24 000 руб. 9 000 руб.

Рубаха Istoki, 24 000 руб. 9 000 руб.

Брюки Istoki, 34 000 руб. 14 000 руб.

Брюки Istoki, 34 000 руб. 14 000 руб.

Юбка-трансформер Istoki, 22 000 руб. 8 000 руб.

Юбка-трансформер Istoki, 22 000 руб. 8 000 руб.

Сумка Istoki, 89 000 руб. 14 000 руб.

Сумка Istoki, 89 000 руб. 14 000 руб.

Пополняем коллекцию уникальных арт+фэшн айтемов на архивной распродаже Istoki: почти даром отдают коллекционные лоты, участвовавшие в показах, съемках кампейнов и клипов селебрити. Среди наших фаворитов: сложносочиненные брюки Duh, которые фиксируются на талии при помощи шнуровки, номадкорная юбка-трансформер (легким движением руки превращается в платье или накидку) и очаровательная сумка Maslenka. 

4FORMS

Пальто 4FORMS, 26 490 руб.

Пальто 4FORMS, 26 490 руб.

Пальто 4FORMS, 43 490 руб.

Пальто 4FORMS, 43 490 руб.

В центре внимания осенней капсулы 4forms — образцовые пальто: экстраобъемные мягкой формы, структурированные с акцентными плечами и уютные халаты в ультрамодную клетку. Коллекцию верхней одежды дополнил баклажановый тренч из псевдокрокодиловой кожи, который запросто отыграет в качестве платья в тандеме с замшевыми лоферами или остроносыми сапогами-трубами. В сезон офсикора не обходимся и без двоек с мини-юбками (на манер Miu Miu миксуем с капроновыми гольфами!), костюмных палаццо, кардиганов с художественными пуговицами и лаконичных серых свитеров с глубоким V-образным вырезом. 

