Всё в шоколаде! Собрали 45 вещей во всех оттенках коричневого — от кофейного до орехового и каштанового

На вопрос о том, какой главный оттенок года, бренды — от Saint Laurent до The Row — уже несколько сезонов подряд отвечают тренчами в оттенке mocha mousse, какао-тоутами и горько-шоколадными макси-платьями с кринолинами. По этому поводу выбрали 45 вещей в неувядающей коричневой палитре.
Готовимся к холодам заранее и запасаемся верхней одеждой в главном оттенке наступающего сезона: кожанкой с пелериной Saint Laurent, замшевым плащом Ulyana Sergeenko и ветровкой с ультрамодным воротником-стойкой Hiss. Укомплектовываем офисный гардероб жакетом в азиатском стиле Maison (виртуозы шелковых пижам расширяют фэшн-влияние и вторгаются в сферу кэжуала!), тактильным жилетом Lesyanebo и гибридом рубашки и бомбера Kolesman.
Отрабатываем несколько трендов одновременно за счет шоколадных it-айтемов: твидовая сумка Chanel нашлась на просторах TSUM Collect, за рубашкой с коричнево-бежевым тартаном выстраиваемся в очередь к Aline, ботильоны на ультрамодной танкетке выпустили в первой обувной коллекции Level44, а ретро-платье в горошек — в осенне-зимней коллекции Love Republic.
Не забываем про круглогодичные аксессуары: для правильного акцента и защиты от сглаза (спасибо оберегу из бусин «козмунчок»!) забираем сумку-мешок J.Kim, а для театрального выхода — японскую омияги Nobrow. Если нет дел, выкладываем всё лишнее и гуляем с замшевой малышкой Jenek, а если нет секретов — с прозрачной хобо Lyna+.
