Всё в шоколаде! Собрали 45 вещей во всех оттенках коричневого — от кофейного до орехового и каштанового

На вопрос о том, какой главный оттенок года, бренды — от Saint Laurent до The Row — уже несколько сезонов подряд отвечают тренчами в оттенке mocha mousse, какао-тоутами и горько-шоколадными макси-платьями с кринолинами. По этому поводу выбрали 45 вещей в неувядающей коричневой палитре.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 699 500 руб.

Куртка Saint Laurent, ДТЛ, 645 500 руб.

Плащ Ulyana Sergeenko, 555 000 руб.

Юбка Ludovic de Saint Sernin, КМ20, 188 600 руб.

Жакет Rockabi, 129 000 руб.

Балетки Marsell, No One, 80 490 руб.

Комбинезон Walk of Shame, 72 000 руб.

Шорты Meowshka, 67 600 руб.

Юбка Jacques Wei, Golden Line, 64 600 руб.

Жакет Maison, 63 800 руб.

Босоножки Dries Van Noten, Daynight, 59 598 руб.

Жилет Rudy | Eye, 57 400 руб.

Юбка White Lily, 55 000 руб.

Сумка J.Kim, 47 000 руб.

Сумка Coccinelle, BNS Club, 42 800 руб.

Готовимся к холодам заранее и запасаемся верхней одеждой в главном оттенке наступающего сезона: кожанкой с пелериной Saint Laurent, замшевым плащом Ulyana Sergeenko и ветровкой с ультрамодным воротником-стойкой Hiss. Укомплектовываем офисный гардероб жакетом в азиатском стиле Maison (виртуозы шелковых пижам расширяют фэшн-влияние и вторгаются в сферу кэжуала!), тактильным жилетом Lesyanebo и гибридом рубашки и бомбера Kolesman. 

Рубашка Aline, «Кенгуру», 36 000 руб.

Ветровка Hiss, 34 900 руб.

Блуза Flashin, ДЛТ, 32 000 руб.

Костюм M_U_R, 30 000 руб.

Сумка Jenek, 29 400 руб.

Ботильоны Level44, 28 400 руб.

Кофта Say No More, 27 800 руб.

Платье Namelazz, 26 900 руб.

Толстовка Praying, КМ20, 26 400 руб.

Мюли 12Storeez, 24 000 руб.

Жилет Lesyanebo, 19 600 руб.

Слипоны RxBshoes, 18 500 руб.

Толстовка Mainless, 18 000 руб.

Лонгслив Autentiments, 17 900 руб.

Отрабатываем несколько трендов одновременно за счет шоколадных it-айтемов: твидовая сумка Chanel нашлась на просторах TSUM Collect, за рубашкой с коричнево-бежевым тартаном выстраиваемся в очередь к Aline, ботильоны на ультрамодной танкетке выпустили в первой обувной коллекции Level44, а ретро-платье в горошек — в осенне-зимней коллекции Love Republic. 

Сумка Vereja, 17 000 руб.

Рубашка Ushatava, 16 900 руб.

Рубашка Kolesman, 16 700 руб.

Шорты Botrois, 15 920 руб.

Худи Yuzefi, Nuself, 15 100 руб.

Поло Choux, 10 980 руб.

Юбка Annuko, 10 900 руб.

Платье Love Republic, 9 999 руб.

Бермуды Daisyknit, 9 890 руб.

Сумка Askent, 9 000 руб.

Корсет The Rozie, 9 000 руб.

Лонгслив Asya Semyonova, 7 990 руб.

Панама Present&Simple, 6 990 руб.

Сумка Lyna+, 5 000 руб.

Сумка Nobrow Inc., 4 500 руб.

Не забываем про круглогодичные аксессуары: для правильного акцента и защиты от сглаза (спасибо оберегу из бусин «козмунчок»!) забираем сумку-мешок J.Kim, а для театрального выхода — японскую омияги Nobrow. Если нет дел, выкладываем всё лишнее и гуляем с замшевой малышкой Jenek, а если нет секретов — с прозрачной хобо Lyna+. 

