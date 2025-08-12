Всё в шоколаде! Собрали 45 вещей во всех оттенках коричневого — от кофейного до орехового и каштанового

Не забываем про круглогодичные аксессуары: для правильного акцента и защиты от сглаза (спасибо оберегу из бусин «козмунчок»!) забираем сумку-мешок J.Kim, а для театрального выхода — японскую омияги Nobrow. Если нет дел, выкладываем всё лишнее и гуляем с замшевой малышкой Jenek, а если нет секретов — с прозрачной хобо Lyna+.