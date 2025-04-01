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Вещи

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Твид — хит 2025 года! Как модная индустрия вновь полюбила культовые шерстяные жакеты?

Новый худрук Chanel Матье Блази проработал в модном доме только первый день, но уже совершил фэшн-революцию — в ожидании его гранд-дебюта индустрия (от иксеров до альфачей!) с восторгом надела фирменный шанелевский твид (больше не нафталиновый олдскул!).

Chanel FW'25
Архивы пресс-служб

Chanel FW'25

Diesel FW'25
Архивы пресс-служб

Diesel FW'25

Willy Chavarria FW'25
Архивы пресс-служб

Willy Chavarria FW'25

Simone Rocha FW'25
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'25

Collina Strada SS'25
Архивы пресс-служб

Collina Strada SS'25

Erdem FW'25
Архивы пресс-служб

Erdem FW'25

Courreges FW'25
Архивы пресс-служб

Courreges FW'25

Khaite SS'25
Архивы пресс-служб

Khaite SS'25

Louis Vuitton SS'25
Архивы пресс-служб

Louis Vuitton SS'25

Roberto Cavalli SS'25
Архивы пресс-служб

Roberto Cavalli SS'25

За создание твида говорим спасибо шотландским фермерам и охотникам (водоотталкивающая ткань отлично защищала от нордических ветров), а за название (по одной из версий!) — лондонскому купцу, ошибочно прочитавшего слово tweel (саржевое переплетение нитей) как Tweed (река на границе Англии и Шотландии). С XIX века твид охотно носила аристократия и королевская семья (спортшик-жакеты для гольфа и верховой езды!) — в том числе Хью Гровенор, герцог Вестминстерский, у которого твид подглядела Габриэль Шанель, наделив it-статусом.

Помимо Габриэль Шанель, материал уважал Александр Маккуин (в коллекции Alexander McQueen FW'96 показал панк-вариацию!) и Джон Гальяно (до сих пор охотимся за иконичными тулупчиками John Galliano FW'00!). Однако с подачи Виржини Виар в Chanel твидовые жакеты стали синонимом заурядного нафталинкора. Впрочем, индустрия верит в фэшн-мощь Матье Блази (дебютная коллекция уже осенью!) и готовится носить твид 24/7 — в виде ретро-мини (как у Courregès), бруталистских mob-пиджаков (как у Willy Chavarria) и авангардистских кроп-пальто (как у Collina Strada). 

Chanel, TSUM Collect, 816 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, TSUM Collect, 816 000 руб.

Chanel, Vintage Voyage, 299 000 руб.
Архивы пресс-служб

Chanel, Vintage Voyage, 299 000 руб.

Erdem, День и Ночь, 214 500 руб.
Архивы пресс-служб

Erdem, День и Ночь, 214 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.
Архивы пресс-служб

Ulyana Sergeenko, 160 000 руб.

Elie Saab, ДЛТ, 87 550 руб.
Архивы пресс-служб

Elie Saab, ДЛТ, 87 550 руб.

Meowshka Vintage, 86 800 руб.
Архивы пресс-служб

Meowshka Vintage, 86 800 руб.

Vatnique, 67 000 руб.
Архивы пресс-служб

Vatnique, 67 000 руб.

Coperni, Golden Line, 66 100 руб.
Архивы пресс-служб

Coperni, Golden Line, 66 100 руб.

Off-White, ДЛТ, 59 450 руб.
Архивы пресс-служб

Off-White, ДЛТ, 59 450 руб.

Kalmanovich, 58 625 руб.
Архивы пресс-служб

Kalmanovich, 58 625 руб.

Ushatava, 48 700 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 48 700 руб.

Masterpeace, 46 000 руб.
Архивы пресс-служб

Masterpeace, 46 000 руб.

Balenciaga, Pif Paf Supershop, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Balenciaga, Pif Paf Supershop, 45 000 руб.

Roseville, 42 000 руб.
Архивы пресс-служб

Roseville, 42 000 руб.

Вслед за Гленном Мартенсом мэтчим твид с денимом и примеряем юбку-франкенштейна Les Archives вместе с винтажным жакетом Chanel (из коллекции FW'91!), украшенном акцентными джинсовыми вставками. Раздаем шинуазри-вайбы в ципао Kalmanovich, плюс остромодный polka dot топ найден у Elie Saab, а клеткокорные ватники — у Vatnique. 

Annuko, 41 900 руб.
Архивы пресс-служб

Annuko, 41 900 руб.

Sol, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sol, 36 000 руб.

RxBshoes, 32 500 руб.
Архивы пресс-служб

RxBshoes, 32 500 руб.

Les Archives, 32 000 руб.
Архивы пресс-служб

Les Archives, 32 000 руб.

Dan Maralex, Кенгуру, 28 999 руб.
Архивы пресс-служб

Dan Maralex, Кенгуру, 28 999 руб.

I am studio, 26 990 руб.
Архивы пресс-служб

I am studio, 26 990 руб.

Botrois, 25 900 руб.
Архивы пресс-служб

Botrois, 25 900 руб.

Gucci, Pif Paf Supershop, 25 500 руб.
Архивы пресс-служб

Gucci, Pif Paf Supershop, 25 500 руб.

Aline, 24 250 руб.
Архивы пресс-служб

Aline, 24 250 руб.

Present & Simple, 22 990 руб.
Архивы пресс-служб

Present & Simple, 22 990 руб.

Selfmade, 18 900 руб.
Архивы пресс-служб

Selfmade, 18 900 руб.

Lime, 10 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 10 999 руб.

Charuel, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

Charuel, 5 990 руб.

Befree, 4 999 руб.
Архивы пресс-служб

Befree, 4 999 руб.

IDOL, 4 990 руб.
Архивы пресс-служб

IDOL, 4 990 руб.

Миксуем алый оверсайз-жакет Masterpeace с баленсиаговскими киттен хилз (пис юник из Pif Paf Supershop) — в таком луке смело идем в театр Ленсовета на премьеру «Театрального романа» (маствизит!) с Ильей Делем, Лаурой Пицхелаурой и Михаилом Боярским (12 и 13 апреля!). А плечистый карго-жакет Ushatava как будто создан для совриск-вылазки на выставку Саши Кокачевой в Anna Nova (с черным вигвамом и бисквитными мадленками!). 

Анна Делло Руссо носит пастельный твид в БДСМ-ботфортами

Анна Делло Руссо носит пастельный твид в БДСМ-ботфортами

Белоснежный твидовый жакет Chanel + черная макси-юбка — нарядное комбо от Тильды Суинтон с красной дорожки «Золотого глобуса»

Белоснежный твидовый жакет Chanel + черная макси-юбка — нарядное комбо от Тильды Суинтон с красной дорожки «Золотого глобуса»

Главред Собака.ru Яна Милорадовская сочетает карго-жакет Ushatava с перламутровой юбкой в пайетках (сверкающее вау!)

Главред Собака.ru Яна Милорадовская сочетает карго-жакет Ushatava с перламутровой юбкой в пайетках (сверкающее вау!) 

Леандра Медин носит твид вместе с белоснежным тэнктопом, бермудами и лосинами (тренд весны!)

Леандра Медин носит твид вместе с белоснежным тэнктопом, бермудами и лосинами (тренд весны!) 

Кэжуал-шик в исполнении Анук Ив: твидовый жакет + сафари-брюки + шанелевские слингбэки

Кэжуал-шик в исполнении Анук Ив: твидовый жакет + сафари-брюки + шанелевские слингбэки

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