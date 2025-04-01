Новый худрук Chanel Матье Блази проработал в модном доме только первый день, но уже совершил фэшн-революцию — в ожидании его гранд-дебюта индустрия (от иксеров до альфачей!) с восторгом надела фирменный шанелевский твид (больше не нафталиновый олдскул!).
За создание твида говорим спасибо шотландским фермерам и охотникам (водоотталкивающая ткань отлично защищала от нордических ветров), а за название (по одной из версий!) — лондонскому купцу, ошибочно прочитавшего слово tweel (саржевое переплетение нитей) как Tweed (река на границе Англии и Шотландии). С XIX века твид охотно носила аристократия и королевская семья (спортшик-жакеты для гольфа и верховой езды!) — в том числе Хью Гровенор, герцог Вестминстерский, у которого твид подглядела Габриэль Шанель, наделив it-статусом.
Помимо Габриэль Шанель, материал уважал Александр Маккуин (в коллекции Alexander McQueen FW'96 показал панк-вариацию!) и Джон Гальяно (до сих пор охотимся за иконичными тулупчиками John Galliano FW'00!). Однако с подачи Виржини Виар в Chanel твидовые жакеты стали синонимом заурядного нафталинкора. Впрочем, индустрия верит в фэшн-мощь Матье Блази (дебютная коллекция уже осенью!) и готовится носить твид 24/7 — в виде ретро-мини (как у Courregès), бруталистских mob-пиджаков (как у Willy Chavarria) и авангардистских кроп-пальто (как у Collina Strada).
Вслед за Гленном Мартенсом мэтчим твид с денимом и примеряем юбку-франкенштейна Les Archives вместе с винтажным жакетом Chanel (из коллекции FW'91!), украшенном акцентными джинсовыми вставками. Раздаем шинуазри-вайбы в ципао Kalmanovich, плюс остромодный polka dot топ найден у Elie Saab, а клеткокорные ватники — у Vatnique.
Миксуем алый оверсайз-жакет Masterpeace с баленсиаговскими киттен хилз (пис юник из Pif Paf Supershop) — в таком луке смело идем в театр Ленсовета на премьеру «Театрального романа» (маствизит!) с Ильей Делем, Лаурой Пицхелаурой и Михаилом Боярским (12 и 13 апреля!). А плечистый карго-жакет Ushatava как будто создан для совриск-вылазки на выставку Саши Кокачевой в Anna Nova (с черным вигвамом и бисквитными мадленками!).
Анна Делло Руссо носит пастельный твид в БДСМ-ботфортами
Белоснежный твидовый жакет Chanel + черная макси-юбка — нарядное комбо от Тильды Суинтон с красной дорожки «Золотого глобуса»
Главред Собака.ru Яна Милорадовская сочетает карго-жакет Ushatava с перламутровой юбкой в пайетках (сверкающее вау!)
Леандра Медин носит твид вместе с белоснежным тэнктопом, бермудами и лосинами (тренд весны!)
Кэжуал-шик в исполнении Анук Ив: твидовый жакет + сафари-брюки + шанелевские слингбэки
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