За создание твида говорим спасибо шотландским фермерам и охотникам (водоотталкивающая ткань отлично защищала от нордических ветров), а за название (по одной из версий!) — лондонскому купцу, ошибочно прочитавшего слово tweel (саржевое переплетение нитей) как Tweed (река на границе Англии и Шотландии). С XIX века твид охотно носила аристократия и королевская семья (спортшик-жакеты для гольфа и верховой езды!) — в том числе Хью Гровенор, герцог Вестминстерский, у которого твид подглядела Габриэль Шанель, наделив it-статусом.

Помимо Габриэль Шанель, материал уважал Александр Маккуин (в коллекции Alexander McQueen FW'96 показал панк-вариацию!) и Джон Гальяно (до сих пор охотимся за иконичными тулупчиками John Galliano FW'00!). Однако с подачи Виржини Виар в Chanel твидовые жакеты стали синонимом заурядного нафталинкора. Впрочем, индустрия верит в фэшн-мощь Матье Блази (дебютная коллекция уже осенью!) и готовится носить твид 24/7 — в виде ретро-мини (как у Courregès), бруталистских mob-пиджаков (как у Willy Chavarria) и авангардистских кроп-пальто (как у Collina Strada).