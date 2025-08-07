Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Кружевные, гобеленовые и прозрачные: выбрали 55 образцовых жакетов и пиджаков

Нарекаем жакеты и пиджаки главными фэшн-универсалами — в умелых (и нежных!) руках запросто заменят кардиганы, ветровки, топы и даже платья. А еще — пригодятся для торжественных black tie входов (доказано кутюрным тейлорингом на показах Schiaparelli, Balenciaga и Christian Dior!). 

MVST, ДЛТ, 1 340 000 руб.

MVST, ДЛТ, 1 340 000 руб. 

Chanel, TSUM Collect, 675 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 675 000 руб.

Valentino, ДЛТ, 441 500 руб.

Valentino, ДЛТ, 441 500 руб.

Ulyana Sergeenko, 385 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 385 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 380 000 руб.

Tatyana Kochnova Atelier, 380 000 руб.

Tom Ford, TSUM Collect, 162 500 руб.

Tom Ford, TSUM Collect, 162 500 руб.

White Lily, 145 000 руб.

White Lily, 145 000 руб.

Celine, TSUM Collect, 133 659 руб.

Celine, TSUM Collect, 133 659 руб.

Ranevsky, 118 000 руб.

Ranevsky, 118 000 руб.

J.Kim, 103 400 руб.

J.Kim, 103 400 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 82 800 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 82 800 руб.

Mainless, 80 000 руб.

Mainless, 80 000 руб.

Erika Cavallini, Golden Line, 74 600 руб.

Erika Cavallini, Golden Line, 74 600 руб.

Ola Ola, 70 000 руб.

Ola Ola, 70 000 руб.

Kalmanovich, 52 500 руб.

Kalmanovich, 52 500 руб.

Новоиспеченный худрук Tom Ford Хайдер Акерманн воскресил не только сам бренд, но и культовые фордовские секси-двойки с приталенными жакетами. В поисках оригинала отправляемся в TSUM Collect (там дожидается архивный айтем в оттенке фуксии), вариант с объемными цветами отшили в мастерской Ola Ola, а у Present&Simple появился жакет в жокейском стиле с застежкой-ремнем и двойными карманами. 

Rockabi, 49 000 руб.

Rockabi, 49 000 руб.

Aline, «Кенгуру», 48 000 руб.

Aline, «Кенгуру», 48 000 руб.

Masterpeace, 46 000 руб.

Masterpeace, 46 000 руб.

Present&Simple, 44 990 руб.

Present&Simple, 44 990 руб.

Saint Tokyo, 44 800 руб.

Saint Tokyo, 44 800 руб.

Autentiments, 44 500 руб.

Autentiments, 44 500 руб.

Namelazz, 42 900 руб.

Namelazz, 42 900 руб.

Pervert, 42 000 руб.

Pervert, 42 000 руб.

Otocyon, 40 000 руб.

Otocyon, 40 000 руб.

Ushatava, 39 900 руб.

Ushatava, 39 900 руб.

Pitkina, 36 900 руб.

Pitkina, 36 900 руб.

Bitte Ruhe, 36 000 руб.

Bitte Ruhe, 36 000 руб.

Level44, 34 700 руб.

Level44, 34 700 руб.

1811, 33 990 руб.

1811, 33 990 руб.

Lesyanebo, 31 000 руб.

Lesyanebo, 31 000 руб.

Главный конкурент куцого жакета в духе 2010-х — укороченный вариант, вдохновленный 1960-ми, из pre-fall коллекции Valentino. Алессандро Микеле виртуозно жонглирует стилями и эпохами, миксуя аккуратные жакеты с юбками-карандашами, пасторальными шортами из хлопкового шитья, расклешенными джинсами и викторианскими блузами с бантом. Повторяем стайлинг-трюки с помощью гобеленового жакета Celine, изумрудного Sanchy и травянисто-атласного Studio29.

Sanchy, 33 600 руб.

Sanchy, 33 600 руб.

My812, 30 800 руб.

My812, 30 800 руб.

Gate31, 29 990 руб.

Gate31, 29 990 руб.

Choux, 29 980 руб.

Choux, 29 980 руб.

Botrois, 28 720 руб.

Botrois, 28 720 руб.

Annuko, 27 300 руб.

Annuko, 27 300 руб.

Chuba, 23 900 руб.

Chuba, 23 900 руб.

May of May, 23 520 руб.

May of May, 23 520 руб.

Pompa, 23 290 руб.

Pompa, 23 290 руб.

2Mood, 22 980 руб.

2Mood, 22 980 руб.

Your Antihero, 22 400 руб.

Your Antihero, 22 400 руб.

Say No More, 20 000 руб.

Say No More, 20 000 руб.

Daisyknit, 19 890 руб.

Daisyknit, 19 890 руб.

Studio29, 18 990 руб.

Studio29, 18 990 руб.

Kolesman, 18 600 руб.

Kolesman, 18 600 руб.

Love Republic, 11 999 руб.

Love Republic, 11 999 руб.

Поддаемся твид-безумию и забираем в коллекцию каноничный жакет Chanel или кремовый My812, а в порыве кружевной обсессии выгуливаем роскошную ladylike-находку Ulyana Sergeenko. За трендовыми люверсами выстраиваемся в очередь к Choux и играем в фэшн-классики с клетчатыми Valentino, Lesyanebo и Masterpeace (вам виндоупейн, тартан или гусиную лапку?). Для субботней вечеринки Çava Disco (с 23:00 играют главные MTV-хиты!) наряжаемся в сверкающий жакет Pitkina, а для томного вечера в «Серже» предпочитаем белоснежный фрак Pervert или помпезный макси-жакет Namelazz. А для Пикника Афиши (save the date: 9 августа!) примеряем плечистый карго-пиджачище Ushatava в тандеме с ретро-ночнушкой с кружевом. 

Maison Margiela, Oskelly, 260 000 руб.

Maison Margiela, Oskelly, 260 000 руб.

12Storeez, 149 000 руб.

12Storeez, 149 000 руб.

Ushatava, 140 000 руб.

Ushatava, 140 000 руб.

House of Leo, 65 000 руб.

House of Leo, 65 000 руб.

Post Archive Faction, КМ20, 41 500 руб.

Post Archive Faction, КМ20, 41 500 руб.

An Other Date, No One, 39 990 руб.

An Other Date, No One, 39 990 руб.

Chernim Cherno, 35 000 руб.

Chernim Cherno, 35 000 руб.

Gate31, 23 490 руб.

Gate31, 23 490 руб.

Rogov, 17 500 руб.

Rogov, 17 500 руб.

Разбавляем маскулинную классику деконструктивистскими пиджаками Maison Margiela или полупрозрачным Post Archive Faction. Экспериментируем с фактурами и пополняем коллекцию велюровым в оттенке баклажана Rogov и медным из замши 12Storeez. Кожаный пиджак Ushatava в два счета потеснит тренчи и даже пальто при поддержке теплых худи и кашемировых водолазок. За функциональный кэжуал отвечают петербургские спецы по базе Gate31, а за тейлоринг-причуды — гуру фэшн-самоиронии Chernim Cherno.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: