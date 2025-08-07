Кружевные, гобеленовые и прозрачные: выбрали 55 образцовых жакетов и пиджаков

Поддаемся твид-безумию и забираем в коллекцию каноничный жакет Chanel или кремовый My812, а в порыве кружевной обсессии выгуливаем роскошную ladylike-находку Ulyana Sergeenko. За трендовыми люверсами выстраиваемся в очередь к Choux и играем в фэшн-классики с клетчатыми Valentino, Lesyanebo и Masterpeace (вам виндоупейн, тартан или гусиную лапку?). Для субботней вечеринки Çava Disco (с 23:00 играют главные MTV-хиты!) наряжаемся в сверкающий жакет Pitkina, а для томного вечера в «Серже» предпочитаем белоснежный фрак Pervert или помпезный макси-жакет Namelazz. А для Пикника Афиши (save the date: 9 августа!) примеряем плечистый карго-пиджачище Ushatava в тандеме с ретро-ночнушкой с кружевом.