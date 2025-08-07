Кружевные, гобеленовые и прозрачные: выбрали 55 образцовых жакетов и пиджаков

Нарекаем жакеты и пиджаки главными фэшн-универсалами — в умелых (и нежных!) руках запросто заменят кардиганы, ветровки, топы и даже платья. А еще — пригодятся для торжественных black tie входов (доказано кутюрным тейлорингом на показах Schiaparelli, Balenciaga и Christian Dior!).
Новоиспеченный худрук Tom Ford Хайдер Акерманн воскресил не только сам бренд, но и культовые фордовские секси-двойки с приталенными жакетами. В поисках оригинала отправляемся в TSUM Collect (там дожидается архивный айтем в оттенке фуксии), вариант с объемными цветами отшили в мастерской Ola Ola, а у Present&Simple появился жакет в жокейском стиле с застежкой-ремнем и двойными карманами.
Главный конкурент куцого жакета в духе 2010-х — укороченный вариант, вдохновленный 1960-ми, из pre-fall коллекции Valentino. Алессандро Микеле виртуозно жонглирует стилями и эпохами, миксуя аккуратные жакеты с юбками-карандашами, пасторальными шортами из хлопкового шитья, расклешенными джинсами и викторианскими блузами с бантом. Повторяем стайлинг-трюки с помощью гобеленового жакета Celine, изумрудного Sanchy и травянисто-атласного Studio29.
Поддаемся твид-безумию и забираем в коллекцию каноничный жакет Chanel или кремовый My812, а в порыве кружевной обсессии выгуливаем роскошную ladylike-находку Ulyana Sergeenko. За трендовыми люверсами выстраиваемся в очередь к Choux и играем в фэшн-классики с клетчатыми Valentino, Lesyanebo и Masterpeace (вам виндоупейн, тартан или гусиную лапку?). Для субботней вечеринки Çava Disco (с 23:00 играют главные MTV-хиты!) наряжаемся в сверкающий жакет Pitkina, а для томного вечера в «Серже» предпочитаем белоснежный фрак Pervert или помпезный макси-жакет Namelazz. А для Пикника Афиши (save the date: 9 августа!) примеряем плечистый карго-пиджачище Ushatava в тандеме с ретро-ночнушкой с кружевом.
Разбавляем маскулинную классику деконструктивистскими пиджаками Maison Margiela или полупрозрачным Post Archive Faction. Экспериментируем с фактурами и пополняем коллекцию велюровым в оттенке баклажана Rogov и медным из замши 12Storeez. Кожаный пиджак Ushatava в два счета потеснит тренчи и даже пальто при поддержке теплых худи и кашемировых водолазок. За функциональный кэжуал отвечают петербургские спецы по базе Gate31, а за тейлоринг-причуды — гуру фэшн-самоиронии Chernim Cherno.
