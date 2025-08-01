Дюреровские кольца-руки, обувные тату и подвески-амуры: модный дайджест

Татуированные хомисы Homies x Abizyaeva, магические раухтопазы в ангельской серебряной оправе Youforia, поп-арт-амуры Qari Qris и образцовый гардероб офисного клерка Lime: рассказываем о лучших фэшн-релизах недели.
Stenosis
У петербургских фэшн-панков Stenosis стартовал Big Sale — только 1 августа! На протяжении всего дня отдают макабрические лонги и псевдопоношенные джинсы со скидкой 45% по промокодам. Всего пять кодов: STENOCODE1, STENOCODE2, STENOCODE3, STENOCODE4, STENOCODE5.
Важно: количество активаций ограничено — как только один код исчерпан, используйте следующий.
Homies x Abizyaeva
Арт+фэшн коллаборация недели: фаундер Homies Виталий Поляков объединился с тату-артистом Ульяной Абизяевой. Результат: каноничные хомисы с алыми стельками и рисунками на подошве. Обитатели подошвы (встретились как-то леопард, дракон и два шута!) созданы в фирменном стиле и по эскизам Ульяны. Модель уже доступна к предзаказу на сайте Homies до 10 августа.
Ульяна Абизяева, тату-артист
Тату — это такой же способ самовыражения, как одежда. Поэтому мысль о коллаборации с большим и классным фэшн-брендом уже некоторое время была у меня в планах. С Виталиком и хомисами я знакома давно — мне очень близки проекты, которые в первую очередь основываются на идее и на качестве, но точно не на коммерции. Поэтому, когда Виталик предложил мне сделать что-то вместе, я сразу согласилась. За основу мы взяли самую классическую модель хомисов Heel Socks Iconic, подошву которых забили по моим эскизам. Рисунки объединили тонкий и воздушный стиль моих работ (татуировки, которые я делаю, даже заживают легче!) со строгим минимализмом обуви Homies. Так, например, появилось обвитое проволокой сердце как символ мягкой силы.
Youforia
Божественный дроп Youforia: новая коллекция My little angel исследует внутренний свет и служит напоминанием о том, что нечто чистое и прекрасное есть в каждом из нас. На пути к свету избавляемся от навязанных убеждений и ненужных привязанностей с помощью магического кольца с раухтопазом. Не обременяем себя лишним и носим невесомое кольцо с насыщенно-голубым топазом Above (blue) ring. И не забываем, что существует нечто большее, что вовремя поймает и защитит нас, как большое облако — в напоминание в Youforia отлили массивное кольцо мягкой формы Bigger Than Us.
Qari Qris
Главные герои новой коллекции Qari Qris — пухлые амуры, вдохновленные не помпезными фресками, а ироничной графикой Энди Уорхола и очаровательной непосредственностью дочери фаундера Анастасии Давыдовой — Амели. Внутри дропа — три модели подвесок в двух размерах. Миниатюрный S можно носить даже самым маленьким или использовать в качестве подвески к серьге-хупу, а вариант М будет отлично смотреться в виде кулона на взрослых.
Darkrain
Первая глава серии украшений REN., посвященной искусству Ренессансу — кольцо с фрагментом картины Альбрехт Дюрер «Христос среди учителей». Перед презентацией аксессуаров команда Darkrain пообщалась со Светланой Мурашкиной — сотрудником Эрмитажа и хранителем коллекции немецкой гравюры — и подготовили часовую лекцию, которая будет доступна для всех подписчиков email-рассылки бренда. Кольцо A.D. выполнено в серебре в двух вариантах покрытия – родиевом и золотом.
Lime
В осенний офискор-забег врывается Lime c новой мужской коллекции. В дропе всё по классике: двойки всех мастей, полосатые рубашки, лаконичные плащи и пальто, которые наслаиваем поверх трио рубашки, кардигана и пиджака (многослойность уже близко!). Плюс: забираем в образцовый гардероб клерка преппи-жилеты и трикотажные поло для комбо с приталенными жакетами и зауженными брюками в духе Prada и Acne Studios.
Solid Water
Авторы самых фотогеничных тарелок-бутонов Flora и арт-ложек Stone — бренд Solid Water — открыл двери своего первого офлайн-магазина в Квартале Брусницын. Выстраиваемся в очередь за гранеными пиалами, лунообразными тарелками и мыльницами, напоминающими шоколадные плитки, и другими вау-объектами из стекла (и не только!). Еще один важный повод прийти в гости — Seconds Sale, или Распродажа «неидеальной» посуды, которая продлится до 3 августа.
Анастасия Михайленко, сооснователь бренда Solid Water
Бренд существует 11 лет, но только сейчас мы нашли правильное пространство для посуды Solid Water. Место в Квартале Брусницын, как это обычно бывает, мы нашли совершенно случайно. Но, увидев его, почувствовали, что оно идеально подходит нам энергетически — бренд называется Solid Water, что в переводе «Твердая вода», и наш шоурум находится именно у воды. Дизайн-проект мы придумывали сами — он гармонично вытек из уже сложившегося за больше, чем десять лет, визуального кода бренда.
Au Pont Rouge
Универмаг Au Pont Rouge
Легендарный универмаг «У Красного моста» празднует юбилей — 10 лет с момента масштабного ребрендинга и реконструкции. В честь праздника в Au Pont Rouge стартует масштабная распродажа — разбираем футбольные джерси Martine Rose, остроносые туфли из денима Diesel и не только со скидками до 50%.
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