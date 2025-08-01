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Дюреровские кольца-руки, обувные тату и подвески-амуры: модный дайджест

Татуированные хомисы Homies x Abizyaeva, магические раухтопазы в ангельской серебряной оправе Youforia, поп-арт-амуры Qari Qris и образцовый гардероб офисного клерка Lime: рассказываем о лучших фэшн-релизах недели. 

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

Stenosis

У петербургских фэшн-панков Stenosis стартовал Big Sale — только 1 августа! На протяжении всего дня отдают макабрические лонги и псевдопоношенные джинсы со скидкой 45% по промокодам. Всего пять кодов: STENOCODE1, STENOCODE2, STENOCODE3, STENOCODE4, STENOCODE5.

Важно: количество активаций ограничено — как только один код исчерпан, используйте следующий.

Homies x Abizyaeva

Тапки Homies x Abizyaeva, 38 000 руб.

Тапки Homies x Abizyaeva, 38 000 руб.

Тапки Homies x Abizyaeva, 38 000 руб.

Тапки Homies x Abizyaeva, 38 000 руб.

Арт+фэшн коллаборация недели: фаундер Homies Виталий Поляков объединился с тату-артистом Ульяной Абизяевой. Результат: каноничные хомисы с алыми стельками и рисунками на подошве. Обитатели подошвы (встретились как-то леопард, дракон и два шута!) созданы в фирменном стиле и по эскизам Ульяны. Модель уже доступна к предзаказу на сайте Homies до 10 августа. 

Ульяна Абизяева, тату-артист

Тату — это такой же способ самовыражения, как одежда. Поэтому мысль о коллаборации с большим и классным фэшн-брендом уже некоторое время была у меня в планах. С Виталиком и хомисами я знакома давно — мне очень близки проекты, которые в первую очередь основываются на идее и на качестве, но точно не на коммерции. Поэтому, когда Виталик предложил мне сделать что-то вместе, я сразу согласилась. За основу мы взяли самую классическую модель хомисов Heel Socks Iconic, подошву которых забили по моим эскизам. Рисунки объединили тонкий и воздушный стиль моих работ (татуировки, которые я делаю, даже заживают легче!) со строгим минимализмом обуви Homies. Так, например, появилось обвитое проволокой сердце как символ мягкой силы.

Youforia

Кольцо Youforia, 13 700 руб.

Кольцо Youforia, 13 700 руб.

Кольцо Youforia, 13 600 руб.

Кольцо Youforia, 13 600 руб.

Божественный дроп Youforia: новая коллекция My little angel исследует внутренний свет и служит напоминанием о том, что нечто чистое и прекрасное есть в каждом из нас. На пути к свету избавляемся от навязанных убеждений и ненужных привязанностей с помощью магического кольца с раухтопазом. Не обременяем себя лишним и носим невесомое кольцо с насыщенно-голубым топазом Above (blue) ring. И не забываем, что существует нечто большее, что вовремя поймает и защитит нас, как большое облако — в напоминание в Youforia отлили массивное кольцо мягкой формы Bigger Than Us. 

Qari Qris

Подвеска Qari Qris, 9 900 руб.

Подвеска Qari Qris, 9 900 руб.

Главные герои новой коллекции Qari Qris — пухлые амуры, вдохновленные не помпезными фресками, а ироничной графикой Энди Уорхола и очаровательной непосредственностью дочери фаундера Анастасии Давыдовой — Амели. Внутри дропа — три модели подвесок в двух размерах. Миниатюрный S можно носить даже самым маленьким или использовать в качестве подвески к серьге-хупу, а вариант М будет отлично смотреться в виде кулона на взрослых. 

Darkrain

Кольцо Darkrain, 23 200 руб.

Кольцо Darkrain, 23 200 руб.

Кольцо Darkrain, 23 200 руб.

Кольцо Darkrain, 23 200 руб.

Первая глава серии украшений REN., посвященной искусству Ренессансу — кольцо с фрагментом картины Альбрехт Дюрер «Христос среди учителей». Перед презентацией аксессуаров команда Darkrain пообщалась со Светланой Мурашкиной — сотрудником Эрмитажа и хранителем коллекции немецкой гравюры — и подготовили часовую лекцию, которая будет доступна для всех подписчиков email-рассылки бренда. Кольцо A.D. выполнено в серебре в двух вариантах покрытия – родиевом и золотом.

Lime

Lime

Lime

Образ Lime

Образ Lime

В осенний офискор-забег врывается Lime c новой мужской коллекции. В дропе всё по классике: двойки всех мастей, полосатые рубашки, лаконичные плащи и пальто, которые наслаиваем поверх трио рубашки, кардигана и пиджака (многослойность уже близко!). Плюс: забираем в образцовый гардероб клерка преппи-жилеты и трикотажные поло для комбо с приталенными жакетами и зауженными брюками в духе Prada и Acne Studios.

Solid Water

Графин Solid Water, 2 000 руб.

Графин Solid Water, 2 000 руб.

Блюдо Solid Water, 18 000 руб.

Блюдо Solid Water, 18 000 руб.

Авторы самых фотогеничных тарелок-бутонов Flora и арт-ложек Stone — бренд Solid Water — открыл двери своего первого офлайн-магазина в Квартале Брусницын. Выстраиваемся в очередь за гранеными пиалами, лунообразными тарелками и мыльницами, напоминающими шоколадные плитки, и другими вау-объектами из стекла (и не только!). Еще один важный повод прийти в гости — Seconds Sale, или Распродажа «неидеальной» посуды, которая продлится до 3 августа. 

Анастасия Михайленко, сооснователь бренда Solid Water

Бренд существует 11 лет, но только сейчас мы нашли правильное пространство для посуды Solid Water. Место в Квартале Брусницын, как это обычно бывает, мы нашли совершенно случайно. Но, увидев его, почувствовали, что оно идеально подходит нам энергетически — бренд называется Solid Water, что в переводе «Твердая вода», и наш шоурум находится именно у воды. Дизайн-проект мы придумывали сами — он гармонично вытек из уже сложившегося за больше, чем десять лет, визуального кода бренда. 

Au Pont Rouge

Универмаг Au Pont Rouge

Универмаг Au Pont Rouge

Легендарный универмаг «У Красного моста» празднует юбилей — 10 лет с момента масштабного ребрендинга и реконструкции. В честь праздника в Au Pont Rouge стартует масштабная распродажа — разбираем футбольные джерси Martine Rose, остроносые туфли из денима Diesel и не только со скидками до 50%.

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