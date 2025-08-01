Дюреровские кольца-руки, обувные тату и подвески-амуры: модный дайджест

У петербургских фэшн-панков Stenosis стартовал Big Sale — только 1 августа! На протяжении всего дня отдают макабрические лонги и псевдопоношенные джинсы со скидкой 45% по промокодам. Всего пять кодов: STENOCODE1, STENOCODE2, STENOCODE3, STENOCODE4, STENOCODE5.

Важно: количество активаций ограничено — как только один код исчерпан, используйте следующий.