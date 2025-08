Дюреровские кольца-руки, обувные тату и подвески-амуры: модный дайджест

Божественный дроп Youforia: новая коллекция My little angel исследует внутренний свет и служит напоминанием о том, что нечто чистое и прекрасное есть в каждом из нас. На пути к свету избавляемся от навязанных убеждений и ненужных привязанностей с помощью магического кольца с раухтопазом. Не обременяем себя лишним и носим невесомое кольцо с насыщенно-голубым топазом Above (blue) ring. И не забываем, что существует нечто большее, что вовремя поймает и защитит нас, как большое облако — в напоминание в Youforia отлили массивное кольцо мягкой формы Bigger Than Us.