С люверсами, кружевом и русалками: нашли 50 отличных шорт на лето

Одновременно с брюками (привет, алладины!) раздуваются и шорты. Баллоны в духе ретро-панталонов с показа Chloe теперь есть у нас дома: в Ulyana Sergeenko отшили вариант из фактурного лимонного хлопка с петушками, у Level44 нашлись из полупрозрачного шелкового батиста, Rudy | Eye (их клетчатые шаровары обожает фитнес-икона Настя Миронова!) планируют переодеть нас в классические белые, а в17sensea (делали блумерсы до того, как это стало мейнстримом!) идем за шортами в сложном винном оттенке.

Их главный конкурент — бельевые (или только ими претворяющиеся) шорты из шелка с кружевом. По примеру шоу Kenzo выгуливаем будуаркорные айтемы Ann Demeulemeester и Daniil Antsiferov с приталенными кардиганами в стиле нулевых, куцыми жилетами (как у Сloche!) и даже кроп-дафлкотами. Плюс: в условиях петербургского лета наслаиваем поверх шелка трусы из мохеровой пряжи.