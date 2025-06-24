С люверсами, кружевом и русалками: нашли 50 отличных шорт на лето

Главное желание этого лета — оголить ноги без риска обморожения. Если вы, так же как и мы, не теряете надежду или как минимум собираетесь в отпуск, вот 50 классных вариантов шорт — от приличных бермудов до ретро-блумерсов и гранжевых карго с заклепками.
Одновременно с брюками (привет, алладины!) раздуваются и шорты. Баллоны в духе ретро-панталонов с показа Chloe теперь есть у нас дома: в Ulyana Sergeenko отшили вариант из фактурного лимонного хлопка с петушками, у Level44 нашлись из полупрозрачного шелкового батиста, Rudy | Eye (их клетчатые шаровары обожает фитнес-икона Настя Миронова!) планируют переодеть нас в классические белые, а в17sensea (делали блумерсы до того, как это стало мейнстримом!) идем за шортами в сложном винном оттенке.
Их главный конкурент — бельевые (или только ими претворяющиеся) шорты из шелка с кружевом. По примеру шоу Kenzo выгуливаем будуаркорные айтемы Ann Demeulemeester и Daniil Antsiferov с приталенными кардиганами в стиле нулевых, куцыми жилетами (как у Сloche!) и даже кроп-дафлкотами. Плюс: в условиях петербургского лета наслаиваем поверх шелка трусы из мохеровой пряжи.
Ferragamo, Versace и Isabel Marant — неполный список ответственных за возвращение микро-шорт на подиумы: за кружевными Laura Andraschko отправляемся в KM20, Kalmanovich приготовили модель с объемными розовыми бутонами, а в Say No More есть вариант в ультрамодную гусиную лапку (для фестивальных бохо-комбо с казаками, кожаными бомберами и массивными ремнями в духе 70-х!).
Отрабатываем тренды с помощью заклепок карго-шорт Celine, люверсов Samb, клетки виши Miu Miu, горошка Posse и оттенка сливочного масла (да, он все еще с нами!) 1811. А в порыве фэшн-экспериментов не забываем о классике: классные костюмные бермуды (летняя альтернатива офискорным брюкам!) нашлись у No.21, Fabiana Filippi и Lesyanebo.
В мире мужских шорт фиксируем главенство классических бермудов в духе мальчик-с-пальчиковых House of Leo, «приличных» (официальное название!) Сhernim Cherno и моряцких Sono (не шнурок, а почти что швартовый канат!). Во время экспедиции по Линдуловской роще пригодятся карго-шорты с вместительными карманами .Solutions и Urbantiger, а для преодоления гастро + фэшн маршрутов (от «Пробки» до Cruise by Kuznyahouse и «Сержа» — и обратно!) забираем гибриды шорт и килта Сharles Jeffrey Loverboy и голографические бермуды из денима Camperlab.
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