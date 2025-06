С люверсами, кружевом и русалками: нашли 50 отличных шорт на лето

Ferragamo, Versace и Isabel Marant — неполный список ответственных за возвращение микро-шорт на подиумы: за кружевными Laura Andraschko отправляемся в KM20, Kalmanovich приготовили модель с объемными розовыми бутонами, а в Say No More есть вариант в ультрамодную гусиную лапку (для фестивальных бохо-комбо с казаками, кожаными бомберами и массивными ремнями в духе 70-х!).

Отрабатываем тренды с помощью заклепок карго-шорт Celine, люверсов Samb, клетки виши Miu Miu, горошка Posse и оттенка сливочного масла (да, он все еще с нами!) 1811. А в порыве фэшн-экспериментов не забываем о классике: классные костюмные бермуды (летняя альтернатива офискорным брюкам!) нашлись у No.21, Fabiana Filippi и Lesyanebo.