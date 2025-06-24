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С люверсами, кружевом и русалками: нашли 50 отличных шорт на лето

Главное желание этого лета — оголить ноги без риска обморожения. Если вы, так же как и мы, не теряете надежду или как минимум собираетесь в отпуск, вот 50 классных вариантов шорт — от приличных бермудов до ретро-блумерсов и гранжевых карго с заклепками.

Miu Miu, Oskelly, 155 300 руб.

Miu Miu, Oskelly, 155 300 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 113 500 руб.

Prada, TSUM Collect, 113 500 руб.

Meowshka, 63 500 руб.

Meowshka, 63 500 руб.

Daniil Antsiferov, 60 000 руб.

Daniil Antsiferov, 60 000 руб.

No.21, Golden Line, 54 600 руб.

No.21, Golden Line, 54 600 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 52 750 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 52 750 руб.

Celine, Oskelly, 50 800 руб.

Celine, Oskelly, 50 800 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 47 012 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 47 012 руб.

Laura Andraschko, KM20, 46 800 руб.

Laura Andraschko, KM20, 46 800 руб.

Kalmanovich, 44 100 руб.

Kalmanovich, 44 100 руб.

Vivetta, «Кенгуру», 38 500 руб.

Vivetta, «Кенгуру», 38 500 руб.

Lesyanebo, 36 000 руб.

Lesyanebo, 36 000 руб.

Pervert, 35 000 руб.

Pervert, 35 000 руб.

J.Kim, 30 000 руб.

J.Kim, 30 000 руб.

Одновременно с брюками (привет, алладины!) раздуваются и шорты. Баллоны в духе ретро-панталонов с показа Chloe теперь есть у нас дома: в Ulyana Sergeenko отшили вариант из фактурного лимонного хлопка с петушками, у Level44 нашлись из полупрозрачного шелкового батиста, Rudy | Eye (их клетчатые шаровары обожает фитнес-икона Настя Миронова!) планируют переодеть нас в классические белые, а в17sensea (делали блумерсы до того, как это стало мейнстримом!) идем за шортами в сложном винном оттенке. 

Их главный конкурент — бельевые (или только ими претворяющиеся) шорты из шелка с кружевом. По примеру шоу Kenzo выгуливаем будуаркорные айтемы Ann Demeulemeester и Daniil Antsiferov с приталенными кардиганами в стиле нулевых, куцыми жилетами (как у Сloche!) и даже кроп-дафлкотами. Плюс: в условиях петербургского лета наслаиваем поверх шелка трусы из мохеровой пряжи. 

Level44, 26 900 руб.

Level44, 26 900 руб.

Tara Jarmon, 26 320 руб.

Tara Jarmon, 26 320 руб.

Posse, Nuself, 23 400 руб.

Posse, Nuself, 23 400 руб.

Lyna+, 21 000 руб.

Lyna+, 21 000 руб.

Sorelle Era, 19 800 руб.

Sorelle Era, 19 800 руб.

Anfi, 16 900 руб.

Anfi, 16 900 руб.

Sanchy, 16 000 руб.

Sanchy, 16 000 руб.

Rudy | Eye, 15 000 руб.

Rudy | Eye, 15 000 руб.

Samb, Selected., 15 000 руб.

Samb, Selected., 15 000 руб.

Choux, 12 980 руб.

Choux, 12 980 руб.

Praying, KM20, 12 600 руб.

Praying, KM20, 12 600 руб.

Luda Nikishina, 12 000 руб.

Luda Nikishina, 12 000 руб.

Annuko, 11 900 руб.

Annuko, 11 900 руб.

Ferragamo, Versace и Isabel Marant — неполный список ответственных за возвращение микро-шорт на подиумы: за кружевными Laura Andraschko отправляемся в KM20, Kalmanovich приготовили модель с объемными розовыми бутонами, а в Say No More есть вариант в ультрамодную гусиную лапку (для фестивальных бохо-комбо с казаками, кожаными бомберами и массивными ремнями в духе 70-х!).

Отрабатываем тренды с помощью заклепок карго-шорт Celine, люверсов Samb, клетки виши Miu Miu, горошка Posse и оттенка сливочного масла (да, он все еще с нами!) 1811. А в порыве фэшн-экспериментов не забываем о классике: классные костюмные бермуды (летняя альтернатива офискорным брюкам!) нашлись у No.21, Fabiana Filippi и Lesyanebo. 

Say No More, 11 450 руб.

Say No More, 11 450 руб.

ZNWR, 10 900 руб.

ZNWR, 10 900 руб.

Mellow, 9 000 руб.

Mellow, 9 000 руб.

Mankova, 8 990 руб.

Mankova, 8 990 руб.

17sensea, 8 900 руб.

17sensea, 8 900 руб.

12Storeez, 7 800 руб.

12Storeez, 7 800 руб.

Marem, 7 500 руб.

Marem, 7 500 руб.

1811, 6 990 руб.

1811, 6 990 руб.

Asya Semyonova, 5 590 руб.

Asya Semyonova, 5 590 руб.

Love Republic, 5 599 руб.

Love Republic, 5 599 руб.

Lime, 4 999 руб.

Lime, 4 999 руб.

Svoyasvoya, 4 000 руб.

Svoyasvoya, 4 000 руб.

12Storeez, 3 300 руб.

12Storeez, 3 300 руб.

Xsai, 2 990 руб.

Xsai, 2 990 руб.

В мире мужских шорт фиксируем главенство классических бермудов в духе мальчик-с-пальчиковых House of Leo, «приличных» (официальное название!) Сhernim Cherno и моряцких Sono (не шнурок, а почти что швартовый канат!). Во время экспедиции по Линдуловской роще пригодятся карго-шорты с вместительными карманами .Solutions и Urbantiger, а для преодоления гастро + фэшн маршрутов (от «Пробки» до Cruise by Kuznyahouse и «Сержа» — и обратно!) забираем гибриды шорт и килта Сharles Jeffrey Loverboy и голографические бермуды из денима Camperlab. 

Balenciaga, ДЛТ, 122 000 руб.

Balenciaga, ДЛТ, 122 000 руб.

Sono, Peak, 58 950 руб.

Sono, Peak, 58 950 руб.

Сharles Jeffrey Loverboy, KM20, 23 200 руб.

Сharles Jeffrey Loverboy, KM20, 23 200 руб.

Camperlab, Studio Slow, 36 890 руб.

Camperlab, Studio Slow, 36 890 руб.

House of Leo, 30 000 руб.

House of Leo, 30 000 руб.

Сhernim Cherno, 9 900 руб.

Сhernim Cherno, 9 900 руб.

.Solutions, 8 500 руб.

.Solutions, 8 500 руб.

Urbantiger, 4 800 руб.

Urbantiger, 4 800 руб.

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