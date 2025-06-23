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Вещи

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55 вещей, которые пригодятся на пляже этим летом: махровые тоуты, формочки для песка и панамы из дерева

Стартер-пак любого заядлого пляжника (от песков Ласкового до кипрской гальки и черногорского гравия!) — вместительная сумка с мягким пледом (вам зигзаги Missoni или аистов Sample?), бутылкой для воды, динамиком, колодой карт, парой ракеток для пляжного тенниса и даже водяным бластером. Плюс: не забываем про головные уборы (от косынок до вязаных панамок), вьетнамки на трендовой танкетке в стиле нулевых и санскрины. А подборка лучших купальников и солнцезащитных очков уже ждет вас на сайте Собака.ru.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 320 000 руб.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 320 000 руб.

Набор для пляжного тенниса Avora, Galerie46, 24 400 руб.

Набор для пляжного тенниса Avora, Galerie46, 24 400 руб.

Чехол для очков Askent, 4 870 руб.

Чехол для очков Askent, 4 870 руб.

Парео Prada, Oskelly, 55 147 руб.

Парео Prada, Oskelly, 55 147 руб.

Маска для плавания MadWave, Lamoda, 3 790 руб.

Маска для плавания MadWave, Lamoda, 3 790 руб.

Панама Lime, 2 599 руб.

Панама Lime, 2 599 руб.

Книга «Книжные магазины», Ким Онхо, «Подписные издания», 3 443 руб.

Книга «Книжные магазины», Ким Онхо, «Подписные издания», 3 443 руб.

Полотенце Missoni, Galerie46, 27 800 руб.

Полотенце Missoni, Galerie46, 27 800 руб.

Портативный динамик MOB Paris, Galerie46, 9 700 руб.

Портативный динамик MOB Paris, Galerie46, 9 700 руб.

Кепка Planta Rosa, 8 500 руб.

Кепка Planta Rosa, 8 500 руб.

Ланчбокс Prada, ДЛТ, 160 000 руб.

Ланчбокс Prada, ДЛТ, 160 000 руб.

Крабик Solar Eclipse, The Dar Store, 3 600 руб.

Крабик Solar Eclipse, The Dar Store, 3 600 руб.

Косметичка Moveli, 4 690 руб.

Косметичка Moveli, 4 690 руб.

Сумка для корма для собак Flo, Nuself, 5 990 руб.

Сумка для корма для собак Flo, Nuself, 5 990 руб.

Книга «Москва майская», Эдуард Лимонов, «Подписные издания», 949 руб.

Книга «Москва майская», Эдуард Лимонов, «Подписные издания», 949 руб.

Плед Sample x Женя Власова, Sample, 16 000 руб.

Плед Sample x Женя Власова, Sample, 16 000 руб.

Резинка Silk Lovers, 500 руб.

Резинка Silk Lovers, 500 руб.

Рюкзак Gate31, 9 093 руб.

Рюкзак Gate31, 9 093 руб.

Канотье Cocoshnick, 28 500 руб.

Канотье Cocoshnick, 28 500 руб.

Сумка St.Art, 20 600 руб.

Сумка St.Art, 20 600 руб.

Платок Irnby, 4 990 руб.

Платок Irnby, 4 990 руб.

Накидка Petra, 39 600 руб.

Накидка Petra, 39 600 руб.

Ведерко Recoulage, 16 000 руб.

Ведерко Recoulage, 16 000 руб.

Плед Morpheus, 14 500 руб.

Плед Morpheus, 14 500 руб.

 

Косынка Kalmanovich, 25 200 руб.

Косынка Kalmanovich, 25 200 руб.

Пауч The Dar Store x Mashu Pouch, The Dar Store, 12 550 руб.

Пауч The Dar Store x Mashu Pouch, The Dar Store, 12 550 руб.

Солнцезащитное масло для волос Comfort Zone, 2 750 руб.

Солнцезащитное масло для волос Comfort Zone, 2 750 руб.

Игра-беседа Avgvst, 4 800 руб.

Игра-беседа Avgvst, 4 800 руб.

Мешок Ola Ola, 5 000 руб.

Мешок Ola Ola, 5 000 руб.

Полотенце Telo x Pasha, The Dar Store, 9 350 руб.

Полотенце Telo x Pasha, The Dar Store, 9 350 руб.

Сумка Lemon Jelly, Nuself, 12 100 руб.

Сумка Lemon Jelly, Nuself, 12 100 руб.

Книга «Масло», Асако Юзуки, «Подписные издания», 1 368 руб.

Книга «Масло», Асако Юзуки, «Подписные издания», 1 368 руб.

Сухое масло помадного дерева Ligne St Barth, 16 610 руб.

Сухое масло помадного дерева Ligne St Barth, 16 610 руб.

Рюкзак 12Storeez, 17 000 руб.

Рюкзак 12Storeez, 17 000 руб.

Панама Gate31, 6 490 руб.

Панама Gate31, 6 490 руб.

Корзинка Cocoshnick, 15 000 руб.

Корзинка Cocoshnick, 15 000 руб.

Косынка Love Republic, 2 999 руб.

Косынка Love Republic, 2 999 руб.

Поднос-стол Olaff, «Золотое Яблоко», 4 082 руб.

Поднос-стол Olaff, «Золотое Яблоко», 4 082 руб.

Карты Giobagnara, Galerie46, 35 300 руб.

Карты Giobagnara, Galerie46, 35 300 руб.

Сумка Madame Chatelet, 39 990 руб.

Сумка Madame Chatelet, 39 990 руб.

Юбка Lyna+, 15 000 руб.

Юбка Lyna+, 15 000 руб.

Полотенце Morpheus, 4 400 руб.

Полотенце Morpheus, 4 400 руб.

Водяной бластер Supreme, Ultima Яндекс Маркет, 111 062 руб.

Водяной бластер Supreme, Ultima Яндекс Маркет, 111 062 руб.

Формочки для песка «Остров имени тебя», 4 000 руб.

Формочки для песка «Остров имени тебя», 4 000 руб.

Солнцезащитный крем Icon Skin, «Золотое Яблоко», 1 999 руб.

Солнцезащитный крем Icon Skin, «Золотое Яблоко», 1 999 руб.

Вьетнамки belle you, 3 999 руб.

Вьетнамки belle you, 3 999 руб.

Книга «Камень безумия», Бенхамин Лабатут, Ad Marginem, 460 руб.

Книга «Камень безумия», Бенхамин Лабатут, Ad Marginem, 460 руб.

Заколка Lera Treyger, 6 500 руб.

Заколка Lera Treyger, 6 500 руб.

Бутылка для воды Collina Strada, Peak, 9 270 руб.

Бутылка для воды Collina Strada, Peak, 9 270 руб.

Вьетнамки Coperni, KM20, 46 800 руб.

Вьетнамки Coperni, KM20, 46 800 руб.

Панама Cordera, Nuself, 25 000 руб.

Панама Cordera, Nuself, 25 000 руб.

Сумка-холодильник And Wander, Peak, 26 370 руб.

Сумка-холодильник And Wander, Peak, 26 370 руб.

Чалма Nude Story, 6 450 руб.

Чалма Nude Story, 6 450 руб.

Мюли Lusso Cloud, Studio Slow, 8 490 руб.

Мюли Lusso Cloud, Studio Slow, 8 490 руб.

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