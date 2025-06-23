55 вещей, которые пригодятся на пляже этим летом: махровые тоуты, формочки для песка и панамы из дерева

Стартер-пак любого заядлого пляжника (от песков Ласкового до кипрской гальки и черногорского гравия!) — вместительная сумка с мягким пледом (вам зигзаги Missoni или аистов Sample?), бутылкой для воды, динамиком, колодой карт, парой ракеток для пляжного тенниса и даже водяным бластером. Плюс: не забываем про головные уборы (от косынок до вязаных панамок), вьетнамки на трендовой танкетке в стиле нулевых и санскрины. А подборка лучших купальников и солнцезащитных очков уже ждет вас на сайте Собака.ru.