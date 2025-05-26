Микро-бикини, ретро-плавки и кружевные бра: нашли 40 отличных купальников на лето

Flowercore всех сортов — бессменный попутчик во время летних каникул (или как минимум вылазок к открытому бассейну «Скандинавии»!). Цветы советуют упаковать в чемодан Чемена Камали из Chloe и Майкл Корс в бренде имени себя: слушаемся и запасаемся наивными розочками Coperni, четырехлистиками J.Kim и пестрыми клумбами Lavarice.

Заодно с флорой говорим «да» фауне. Выгуливаем овечек Ulyana Sergeenko (тренд на ретро-купальники все еще с нами!), приручаем зебру Tom Ford и, по правилам Дюрана Лантинка (подружил всех четвероногих на шоу Duran Lantink!), миксуем черно-белые полоски с лео-пятнышками Dolce&Gabbana.