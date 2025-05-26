Микро-бикини, ретро-плавки и кружевные бра: нашли 40 отличных купальников на лето

Пока в Петербурге конец мая притворяется началом октября, пополняем летний вишлист классными купальниками (на зло погоде!), которые пригодятся и на жарких пляжах от Батуми до Пхукета, и на песках похолоднее, например, у Финского залива (в тандеме с трендовыми полупрозрачными шароварами и платьями-кроше!). А слитные представляем даже в городских комбо с льняными палаццо и шифоновыми бохо-юбками где-нибудь на газонах «Новой Голландии» или Таврического.
Flowercore всех сортов — бессменный попутчик во время летних каникул (или как минимум вылазок к открытому бассейну «Скандинавии»!). Цветы советуют упаковать в чемодан Чемена Камали из Chloe и Майкл Корс в бренде имени себя: слушаемся и запасаемся наивными розочками Coperni, четырехлистиками J.Kim и пестрыми клумбами Lavarice.
Заодно с флорой говорим «да» фауне. Выгуливаем овечек Ulyana Sergeenko (тренд на ретро-купальники все еще с нами!), приручаем зебру Tom Ford и, по правилам Дюрана Лантинка (подружил всех четвероногих на шоу Duran Lantink!), миксуем черно-белые полоски с лео-пятнышками Dolce&Gabbana.
За ультрамодными люверсами выстраиваемся в очередь в Samb, а за вечной оптической иллюзией-мариньеркой Jean Paul Gaultier — в КМ20. Купальники-хитросплетения нашлись у Magda Butrym, Nensi Dojaka и Hyein Seo, а за звенящий swimsuit-обвес отвечают цепи Dilara Findikoglu.
Отрабатываем главные оттенки года с помощью лазурного купальника Belle you, пурпурного сета (с крокусами томазини!) Kalmanovich и оливкового комплекта Pride Swim. Псевдоспортивные с контрастным кантом (как у Chanel и Toteme) есть у My Nymph и O'stin, а переливающиеся металлик-айтемы в духе ретро-футуризма — у Diesel и Svyataya.
Пока Аня Баркова из Any Wowzers переносит на купальники акварельные принты, Настя Миронова из Irnby сочиняет фото-бикини с многолюдными пляжными пейзажами. В отпускном фэшн-отрыве не забываем оставить место для базы: лучшая отшивается у 12Storeez, Yuliawave, Marmi и Shu.
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