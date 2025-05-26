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Микро-бикини, ретро-плавки и кружевные бра: нашли 40 отличных купальников на лето

Пока в Петербурге конец мая притворяется началом октября, пополняем летний вишлист классными купальниками (на зло погоде!), которые пригодятся и на жарких пляжах от Батуми до Пхукета, и на песках похолоднее, например, у Финского залива (в тандеме с трендовыми полупрозрачными шароварами и платьями-кроше!). А слитные представляем даже в городских комбо с льняными палаццо и шифоновыми бохо-юбками где-нибудь на газонах «Новой Голландии» или Таврического. 

Tom Ford, ДЛТ, 82 800 руб.

Tom Ford, ДЛТ, 82 800 руб.

Dolce&Gabbana, Golden Line, 78 600 руб.

Dolce&Gabbana, Golden Line, 78 600 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 65 000 руб.

Missoni, ДЛТ, 63 000 руб.

Missoni, ДЛТ, 63 000 руб.

Топ Magda Butrym, ДЛТ, 58 450 руб. Плавки Magda Butrym, ДЛТ, 31 950 руб.

Топ Magda Butrym, ДЛТ, 58 450 руб. Плавки Magda Butrym, ДЛТ, 31 950 руб.

Nensi Dojaka, ДЛТ, 51 550 руб.

 

Nensi Dojaka, ДЛТ, 51 550 руб.

Kalmanovich, 47 650 руб.

Kalmanovich, 47 650 руб.

Jean Paul Gaultier, КМ20, 36 400 руб.

Jean Paul Gaultier, КМ20, 36 400 руб.

Dilara Findikoglu, KM20, 32 700 руб.

Dilara Findikoglu, KM20, 32 700 руб.

Coperni, DayNight, 32 010 руб.

Coperni, DayNight, 32 010 руб.

J.Kim, 22 960 руб.

J.Kim, 22 960 руб.

Innare, Leform, 22 890 руб.

Innare, Leform, 22 890 руб.

Tyurin, 21 900 руб.

Tyurin, 21 900 руб.

Yuliawave, 19 000 руб.

Yuliawave, 19 000 руб.

Flowercore всех сортов — бессменный попутчик во время летних каникул (или как минимум вылазок к открытому бассейну «Скандинавии»!). Цветы советуют упаковать в чемодан Чемена Камали из Chloe и Майкл Корс в бренде имени себя: слушаемся и запасаемся наивными розочками Coperni, четырехлистиками J.Kim и пестрыми клумбами Lavarice. 

Заодно с флорой говорим «да» фауне. Выгуливаем овечек Ulyana Sergeenko (тренд на ретро-купальники все еще с нами!), приручаем зебру Tom Ford и, по правилам Дюрана Лантинка (подружил всех четвероногих на шоу Duran Lantink!), миксуем черно-белые полоски с лео-пятнышками Dolce&Gabbana. 

SAMB, Selected., 19 000 руб.

SAMB, Selected., 19 000 руб.

Nue Nue, 17 900 руб.

Nue Nue, 17 900 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.

Korobeynikov, 16 900 руб.

Marmi, 15 300 руб.

Marmi, 15 300 руб.

Hyein Seo, KM20, 15 000 руб.

Hyein Seo, KM20, 15 000 руб.

Emilie Musee, 14 200 руб.

Emilie Musee, 14 200 руб.

Mesh-n-flesh, 13 500 руб.

Mesh-n-flesh, 13 500 руб.

Лиф Diesel, «Кенгуру», 11 999 руб., Плавки Diesel, «Кенгуру», 11 999 руб.

Лиф Diesel, «Кенгуру», 11 999 руб., Плавки Diesel, «Кенгуру», 11 999 руб.

Namelazz, 10 900 руб.

Namelazz, 10 900 руб.

Any Wowzers, 10 500 руб.

Any Wowzers, 10 500 руб.

Chois, 9 990 руб.

Chois, 9 990 руб.

Belle you, 8 999 руб.

Belle you, 8 999 руб.

12Storeez, 8 800 руб.

12Storeez, 8 800 руб.

За ультрамодными люверсами выстраиваемся в очередь в Samb, а за вечной оптической иллюзией-мариньеркой Jean Paul Gaultier — в КМ20. Купальники-хитросплетения нашлись у Magda Butrym, Nensi Dojaka и Hyein Seo, а за звенящий swimsuit-обвес отвечают цепи Dilara Findikoglu. 

Отрабатываем главные оттенки года с помощью лазурного купальника Belle you, пурпурного сета (с крокусами томазини!) Kalmanovich и оливкового комплекта Pride Swim. Псевдоспортивные с контрастным кантом (как у Chanel и Toteme) есть у My Nymph и O'stin, а переливающиеся металлик-айтемы в духе ретро-футуризма — у Diesel и Svyataya.

Топ Blizhe, 7 990 руб., Слипы Blizhe, 3 290 руб.

Топ Blizhe, 7 990 руб., Слипы Blizhe, 3 290 руб.

Irnby, 7 990 руб.

Irnby, 7 990 руб.

Лиф Marmi, 7 980 руб.

Лиф Marmi, 7 980 руб.

Паче, 7 900 руб.

Паче, 7 900 руб.

Loutique Lingerie, 7 000 руб.

Loutique Lingerie, 7 000 руб.

Топ My Nymph, 6 990 руб.

Топ My Nymph, 6 990 руб.

Топ Pride Swim, 6 400 руб. Плавки Pride Swim, 5 500 руб.

Топ Pride Swim, 6 400 руб. Плавки Pride Swim, 5 500 руб.

Lavarice, 5 500 руб.

Lavarice, 5 500 руб.

Svyataya, 4 490 руб.

Svyataya, 4 490 руб.

Топ Lavarice, 4 200 руб.

Топ Lavarice, 4 200 руб.

Shu, 3 090 руб.

Shu, 3 090 руб.

O'stin, 2 999 руб.

O'stin, 2 999 руб.

Лиф ZNWR, 1 140 руб.

Лиф ZNWR, 1 140 руб.

Пока Аня Баркова из Any Wowzers переносит на купальники акварельные принты, Настя Миронова из Irnby сочиняет фото-бикини с многолюдными пляжными пейзажами. В отпускном фэшн-отрыве не забываем оставить место для базы: лучшая отшивается у 12Storeez, Yuliawave, Marmi и Shu. 

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