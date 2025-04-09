Нашли 35 самых модных солнцезащитных очков — от масок до стрекоз и ромашек

В петербургских реалиях очки пригодятся для защиты глаз не только от ультрафиолета, но и от апрельского града. А еще — отработают как стейтемент-аксессуар в паре с маскулинными двойками Saint Laurent, кружевными блумерсами Chloe и диким ретро-футуризмом Prada.
Отказываемся от мейнстримных Miu Miu Regard в пользу вернувшихся на подиумы (с подачи Луиз Троттер из Carven!) ретро-оправ cat eye: за черной классикой выстраиваемся в очередь к Saint Laurent, а за полупрозрачными в оттенке полыни Carven идем на Oskelly. Главные конкуренты феминных кошачьих очков — массивные окуляры в стиле 70-х: вслед за Chloe тренд на псевдновинтажные квадратные оправы подхватили берлинские виртуозы Kuboraum и петербургские мастера Cultura.
Миучча Прада для вдохновения отправилась на фэшн-декаду раньше — в 1960-е – и выкрутила на максимум ретро-футуристичные оправы из гардеробных Брижит Бардо и Твигги: получились гротескные аксессуары в форме бабочек, защитных космических линз и кирпичей Фальконье. За очками с вау-эффектом отправляемся в KM20 (там дожидаются фантасмагоричные оправы японцев Port Tanger), Nuself (успеваем забрать сливочные окуляры TOL Eyewear) и The Cultt (нашлись круглые Ferragamo — точь-в-точь как любимая оправа Джекки Кеннеди-Онассис!). Дофаминовый flowercore раздают Ulyana Sergeenko и Loewe, тренд на спортшик отрабатывают Том Дейли и Макс Валлот из District Vision, твидовые (самый модный материал года!) очки придумали (сюрпрайз-сюрпрайз!) Chanel.
Громоздкие очки-маски все еще с нами (заверено худроком Courreges Николя Ди Феличе!): по этому поводу примеряем подиумные Balenciaga, белоснежные Prada и винтажные, мимикрирующие под глаза мух, Christian Dior в тандеме с объемными бомберами и строгими атласными пиджаками-пальто. С одобрения Coperni и Diesel говорим «да» космическим металлик-оправам A Better Feeling и Bonnie Clyde. Поддерживаем моральный дух и смотрим на унылый петербургский апрель сквозь оливковые линзы Acne Studios и небесно-голубые Cultura.
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