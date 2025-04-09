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Нашли 35 самых модных солнцезащитных очков — от масок до стрекоз и ромашек

В петербургских реалиях очки пригодятся для защиты глаз не только от ультрафиолета, но и от апрельского града. А еще — отработают как стейтемент-аксессуар в паре с маскулинными двойками Saint Laurent, кружевными блумерсами Chloe и диким ретро-футуризмом Prada.

Balenciaga, TSUM Collect, 107 000 руб.

Balenciaga, TSUM Collect, 107 000 руб.

Kuboraum, Refaced, 81 300 руб.

Kuboraum, Refaced, 81 300 руб.

Prada, ДЛТ, 75 200 руб.

Prada, ДЛТ, 75 200 руб.

Chanel, Oskelly, 65 000 руб.

Chanel, Oskelly, 65 000 руб.

Christian Dior, Linia Market, 65 000 руб.

Christian Dior, Linia Market, 65 000 руб.

Rick Owens, Daynight, 60 720 руб.

Rick Owens, Daynight, 60 720 руб.

Chloe, Optics Gallery, 58 100 руб.

Chloe, Optics Gallery, 58 100 руб.

Saint Laurent, Optics Gallery, 53 100 руб.

Saint Laurent, Optics Gallery, 53 100 руб.

Ulyana Sergeenko, 50 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 50 000 руб.

Port Tanger, KM20, 46 800 руб.

Port Tanger, KM20, 46 800 руб.

District Vision, Peak, 45 950 руб.

District Vision, Peak, 45 950 руб.

Отказываемся от мейнстримных Miu Miu Regard в пользу вернувшихся на подиумы (с подачи Луиз Троттер из Carven!) ретро-оправ cat eye: за черной классикой выстраиваемся в очередь к Saint Laurent, а за полупрозрачными в оттенке полыни Carven идем на Oskelly. Главные конкуренты феминных кошачьих очков — массивные окуляры в стиле 70-х: вслед за Chloe тренд на псевдновинтажные квадратные оправы подхватили берлинские виртуозы Kuboraum и петербургские мастера Cultura. 

Marni, «Ultima Яндекс Маркет», 45 402 руб.

Marni, «Ultima Яндекс Маркет», 45 402 руб.

Shelter, Gluten Free Optics, 45 350 руб.

Shelter, Gluten Free Optics, 45 350 руб.

Ottolinger, KM20, 44 600 руб.

Ottolinger, KM20, 44 600 руб.

Chloe, Optics Gallery, 39 040 руб.

Chloe, Optics Gallery, 39 040 руб.

Loewe, Oskelly, 26 000 руб.

Loewe, Oskelly, 26 000 руб.

Carven, Oskelly, 24 930 руб.

Carven, Oskelly, 24 930 руб.

TOL Eyewear, Nuself, 24 000 руб.

TOL Eyewear, Nuself, 24 000 руб.

Ferragamo, The Cultt, 20 000 руб.

Ferragamo, The Cultt, 20 000 руб.

Asia st 71, 20 000 руб.

Asia st 71, 20 000 руб.

A Better Feeling, Studio Slow, 19 990 руб.

A Better Feeling, Studio Slow, 19 990 руб.

P.Y.E X Fakoshima, 18 500 руб.

P.Y.E X Fakoshima, 18 500 руб.

Миучча Прада для вдохновения отправилась на фэшн-декаду раньше — в 1960-е – и выкрутила на максимум ретро-футуристичные оправы из гардеробных Брижит Бардо и Твигги: получились гротескные аксессуары в форме бабочек, защитных космических линз и кирпичей Фальконье. За очками с вау-эффектом отправляемся в KM20 (там дожидаются фантасмагоричные оправы японцев Port Tanger), Nuself (успеваем забрать сливочные окуляры TOL Eyewear) и The Cultt (нашлись круглые Ferragamo — точь-в-точь как любимая оправа Джекки Кеннеди-Онассис!). Дофаминовый flowercore раздают Ulyana Sergeenko и Loewe, тренд на спортшик отрабатывают Том Дейли и Макс Валлот из District Vision, твидовые (самый модный материал года!) очки придумали (сюрпрайз-сюрпрайз!) Chanel.

Bonnie Clyde, Studio Slow, 17 990 руб.

Bonnie Clyde, Studio Slow, 17 990 руб.

Avgvst x P.Y.E, 16 000 руб.

Avgvst x P.Y.E, 16 000 руб.

Belle Frog, 15 900 руб.

Belle Frog, 15 900 руб.

Brevno, 15 000 руб.

Brevno, 15 000 руб.

Cultura, 13 499 руб.

Cultura, 13 499 руб.

P.Y.E, 12 300 руб.

P.Y.E, 12 300 руб.

Acne Studios, The Cultt, 12 000 руб.

Acne Studios, The Cultt, 12 000 руб.

Cultura, 11 499 руб.

Cultura, 11 499 руб.

Gate31, 8 290 руб.

Gate31, 8 290 руб.

Love Republic, 2 999 руб.

Love Republic, 2 999 руб.

Lime, 2 599 руб.

Lime, 2 599 руб.

Громоздкие очки-маски все еще с нами (заверено худроком Courreges Николя Ди Феличе!): по этому поводу примеряем подиумные Balenciaga, белоснежные Prada и винтажные, мимикрирующие под глаза мух, Christian Dior в тандеме с объемными бомберами и строгими атласными пиджаками-пальто. С одобрения Coperni и Diesel говорим «да» космическим металлик-оправам A Better Feeling и Bonnie Clyde. Поддерживаем моральный дух и смотрим на унылый петербургский апрель сквозь оливковые линзы Acne Studios и небесно-голубые Cultura. 

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