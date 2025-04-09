Нашли 35 самых модных солнцезащитных очков — от масок до стрекоз и ромашек

Миучча Прада для вдохновения отправилась на фэшн-декаду раньше — в 1960-е – и выкрутила на максимум ретро-футуристичные оправы из гардеробных Брижит Бардо и Твигги: получились гротескные аксессуары в форме бабочек, защитных космических линз и кирпичей Фальконье. За очками с вау-эффектом отправляемся в KM20 (там дожидаются фантасмагоричные оправы японцев Port Tanger), Nuself (успеваем забрать сливочные окуляры TOL Eyewear) и The Cultt (нашлись круглые Ferragamo — точь-в-точь как любимая оправа Джекки Кеннеди-Онассис!). Дофаминовый flowercore раздают Ulyana Sergeenko и Loewe, тренд на спортшик отрабатывают Том Дейли и Макс Валлот из District Vision, твидовые (самый модный материал года!) очки придумали (сюрпрайз-сюрпрайз!) Chanel.