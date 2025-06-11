Плащи-невидимки, клипсы-бутоны и лирические подвески: модный дайджест

Вместе с Теодором Курентзисом задуваем 20 деньрожденных свечей в честь юбилея musicAeterna. По этому поводу коллектив выпусти свой первый официальный мерч совместно с Яндекс Афишей и Плюс Студией. К работе над коллаборацией привлекли пермского дизайнера Данилу Шистерова и петербургскую художницу Александру Гарт (художница года по версии Cosmoscow и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!): первый создал для musicAeterna лимитированную серию авторских сумок для партитур и унисекс-футболок, а вторая — серию графических работ (прямо во время репетиций оркестра и хора!), которые превратились в принт на шелковом платке. Помимо фэшн-айтемов в юбилейный дроп вошли нотные тетради и блокноты в стиле концертных буклетов, брендированные карандаши, свеча и дрип-кофе.