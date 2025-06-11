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Плащи-невидимки, клипсы-бутоны и лирические подвески: модный дайджест

Не новинки, а произведения искусства — пополняем арт-коллекцию жизнерадостными мюлями RxbShoes с рисунками Сергя Кретенчука, хрустальные слезы в серебряных колечках Avgvst х «Полторы комнаты» и шелковые платки musicAeterna (юбилейный мерч!) с принтами художницы и лауреатом «ТОП50» Александры Гарт. Еще больше фэшн-хайлайтов первой недели лета — в нашем дайджесте. 

Gate31

Тренч Gate31, 35 990 руб.

Тренч Gate31, 35 990 руб.

Вуаль Gate31, 4 990 руб.

Вуаль Gate31, 4 990 руб.

Топ Gate31, 12 990 руб.

Топ Gate31, 12 990 руб.

Тренд на фэшн-транспарентность (вспоминаем капроновое все Saint Laurent, просвечивающие ретро-ночнушки Chloe и даже псевдосвитеры из органзы Diesel!) поддержали спецы по урбан-минимализму Gate31. Полностью прозрачная капсула Transparence (есть всё — от жакетов и брюк до шоперов и фаты!) стала первой главой новой линейки бренда Priority. Чтобы случайно не закосплеить Бьянку Цензори, миксуйте несколько прозрачных айтемов сразу: сочиняем многослойный образ с помощью топа «Кейт», брюк «Аврил» и полуневидимого тренча «Анже». А при желании надеваем топ «Луиза» в тандеме с акцентным бра. О других способах (скромно!) носить прозрачное в городе рассказали в материале Собака.ru.

RxbShoes x Сергей Кретенчук 

Бабуши RxbShoes x Сергей Кретенчук

Бабуши RxbShoes x Сергей Кретенчук

Мюли RxbShoes x Сергей Кретенчук, 18 500 руб.

Мюли RxbShoes x Сергей Кретенчук, 18 500 руб.

Мюли RxbShoes x Сергей Кретенчук, 19 900 руб.

Мюли RxbShoes x Сергей Кретенчук, 19 900 руб.

В придачу к ультрамодным алладинам забираем восточные бабуши — и не простые, а художественные. Как раз такие сделали RxbShoes в коллаборации с Сергеем Кретенчуком (работал над сценографией в Александринском, Театре им. Ленсовета и Театре на Таганке!): мультяшные рисунки художника (вам бабочку-корову, жирафа-единорога или тучку-котенка?) расположились на бархатных мюлях, фуксиевых лоферах и остроносых бабушах. 

Мила Разгуляева-Благонравова, фаундер бренда RxBshoes

Мне нравится, что у Сергея сюжет зарождается на одной половине пары, и развивается на другой: например, тюбик с краской, который рисует солнце. Благодаря солнцу земля напитывается энергией, и из нее вырастает цветок: очень жизнеутверждающий сюжет. Ценность этой коллаборации для меня именно в ее настроении – жизнерадостном, жизнеутверждающем, оптимистичном.

musicAeterna

Футболка musicAeterna, «Яндекс Маркет», 2 856 руб.

Футболка musicAeterna, «Яндекс Маркет», 2 856 руб.

Платок musicAeterna, «Янекс Маркет», 10 044 руб.

Платок musicAeterna, «Янекс Маркет», 10 044 руб.

Сумка для партитур musicAeterna, «Яндекс Маркет», 16 074 руб.

Сумка для партитур musicAeterna, «Яндекс Маркет», 16 074 руб.

Вместе с Теодором Курентзисом задуваем 20 деньрожденных свечей в честь юбилея musicAeterna. По этому поводу коллектив выпусти свой первый официальный мерч совместно с Яндекс Афишей и Плюс Студией. К работе над коллаборацией привлекли пермского дизайнера Данилу Шистерова и петербургскую художницу Александру Гарт (художница года по версии Cosmoscow и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!): первый создал для musicAeterna лимитированную серию авторских сумок для партитур и унисекс-футболок, а вторая — серию графических работ (прямо во время репетиций оркестра и хора!), которые превратились в принт на шелковом платке. Помимо фэшн-айтемов в юбилейный дроп вошли нотные тетради и блокноты в стиле концертных буклетов, брендированные карандаши, свеча и дрип-кофе. 

ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ

ДЛТ стал партнером режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева (основана в рамках программы «Год молодой режиссуры» Александринского театра!). Объясняем: молодые режиссеры, участвующие в лаборатории, создают спектакли вне привычных театральных пространств, в число которых (помимо Русского музея, «Астории» и Левашовского хлебозавода) вошел и ДЛТ. Экспертный совет уже отобрал четыре проекта, которые будут представлена на площадках-партнерах. Среди них — экспериментальная постановка  «Veche Battle. Grozny vs Kurbsky» Максима Максимова. Произведение по пьесе Настасьи Фёдоровой, основаной на переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского, будет представлено в форме рэп-баттла в ДЛТ 25 сентября (save the date!).

Razumno x Alvaar

Клипса на обувь Razumno x Alvaar, 4 500 руб.

Клипса на обувь Razumno x Alvaar, 4 500 руб.

Подвеска на шнурки Razumno x Alvaar, 2 500 руб.

Подвеска на шнурки Razumno x Alvaar, 2 500 руб.

Коллаборация недели: обувщики Razumno объединились с jewelry-садовниками Alvaar и придумали украшения для наших любимых балеток, топсайдеров, лоферов и оксфордов (нам это надо!). Запасаемся металлик-клипсами на обувь и подвесками на шнурки в виде знаменитых четырехлистников и наряжаем черевички по поводу и без. 

Avgvst х «Полторы комнаты»

Подвеска с бирюзой Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска с бирюзой Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска с горным хрусталем Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска с горным хрусталем Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска с жемчугом Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска с жемчугом Avgvst х «Полторы комнаты», 34 800 руб.

В честь 85-летия Иосифа Бродского ювелиры Avgvst и музей «Полторы комнаты» выпустили совместный лимитированный дроп украшений по мотивам стихотворения «Песенка» («Пролитую слезу
из будущего привезу, вставлю ее в колечко»). В коллекцию вошли три подвески-цитаты: вместо слез использовали капельки из хрусталя, бирюзы и жемчуга, вставленные в серебрянные колечки. Подвески можно носить в качестве кулона на длинной цепи, украсить ей серьгу-хуп или браслет. 

Lime

Образ Lime

Образ Lime 

Образ Lime

Образ Lime 

Образ Lime

Образ Lime

Команда Lime собрала идеальный отпускной чемодан для детей. Не представляем тропические каникулы без легких муслиновых сетов из топа и шорт, футболок с яркими принтами и махровых (читай: полотенчиковых!) костюмов. Плюс: внедряем в kid-гардероб немного «взрослых» трендов — присматриваемся к ультрамодным аквашузам (защитят ноги от камней и подводных кораллов!) в тандеме с купальником в спортивном стиле. 

«Кенгуру»

Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 65 000 руб.

Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 65 000 руб.

Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 62 000 руб.

Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 62 000 руб.

Плетеные тоуты Dragon Diffusion (своим успели обзавестись все — от инфлюенсера-миллионницы Насти Буримовой и фэшн-журналиста Насти Полетаевой до актрисы Дакоты Джонсон!) теперь в «Кенгуру». Бренд из Брюсселя черпал вдохновение для своего знаменитого плетения из сумок племенных народов южнотихоокеанских островов и Новой Зеландии, японских бамбуковых корзинок и самодельных мешков из Франции и Великобритании. С момента создания в 1985 году сумки Dragon Diffusion производится индийскими мастерами из города Ченнаи, а еще — внутри каждого изделия вшита медаль Святого Христофора, покровителя путешественников.

«Простые вещи»

Футболка «Простые вещи», 2 500 руб.

Футболка «Простые вещи», 2 500 руб.

Шоппер «Простые вещи», 770 руб.

Шоппер «Простые вещи», 770 руб.

Носки «Простые вещи», 380 руб.

Носки «Простые вещи», 380 руб.

Инклюзивная мастерская «Простые вещи» выпустила коллекцию с вайбом петербургского лета. Футболки с лохматыми львами, значки с разводными мостами, открытки с надписью «А где собор?» и носки с вышивкой «Всё успеть» созданы на основе рисунков мастеров с ментальными особенностями. Все средства продажи коллекции пойдут на развитие мастерских «Простые вещи». 

Anna Rachele

Мюли Anna Rachele, No One, 19 990 руб.

Мюли Anna Rachele, No One, 19 990 руб.

Балетки Anna Rachele, No One, 11 990 руб.

Балетки Anna Rachele, No One, 11 990 руб.

Балетки Anna Rachele, No One, 16 440 руб.

Балетки Anna Rachele, No One, 16 440 руб.

На мудборде для весенне-летнего кампейна итальянских обувщиков Anna Rachele — кадры из нашумевшего корпоративного триллера «Разделение». Стерильно-белые стены стали фоном для новой коллекции бренда, которая объединила главные тренды последних лет — от гламура до коттеджкора и grandpacore. Отсюда — ретро-футуристичные металлик-босоножки, вязаные балетки-макраме, плетеные сандалии на массивной подошве, туфли на ультрамодной танкетке и псевдодедулины тапки.

Mie

Mie

Mie

Отрабатываем тренд на жемчуг (вслед за Valentino, Prada и Schiaparelli!) с многослойными колье, акцентными серьгами, браслетами и кольцами из новой коллекции Mie. В центре внимания — натуральный барочный жемчуг, в поддержку к которому добавили разноцветные камни в красном, желтом и белом оттенках. 

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