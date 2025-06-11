Плащи-невидимки, клипсы-бутоны и лирические подвески: модный дайджест

Не новинки, а произведения искусства — пополняем арт-коллекцию жизнерадостными мюлями RxbShoes с рисунками Сергя Кретенчука, хрустальные слезы в серебряных колечках Avgvst х «Полторы комнаты» и шелковые платки musicAeterna (юбилейный мерч!) с принтами художницы и лауреатом «ТОП50» Александры Гарт. Еще больше фэшн-хайлайтов первой недели лета — в нашем дайджесте.
Gate31
Тренд на фэшн-транспарентность (вспоминаем капроновое все Saint Laurent, просвечивающие ретро-ночнушки Chloe и даже псевдосвитеры из органзы Diesel!) поддержали спецы по урбан-минимализму Gate31. Полностью прозрачная капсула Transparence (есть всё — от жакетов и брюк до шоперов и фаты!) стала первой главой новой линейки бренда Priority. Чтобы случайно не закосплеить Бьянку Цензори, миксуйте несколько прозрачных айтемов сразу: сочиняем многослойный образ с помощью топа «Кейт», брюк «Аврил» и полуневидимого тренча «Анже». А при желании надеваем топ «Луиза» в тандеме с акцентным бра. О других способах (скромно!) носить прозрачное в городе рассказали в материале Собака.ru.
RxbShoes x Сергей Кретенчук
Бабуши RxbShoes x Сергей Кретенчук
В придачу к ультрамодным алладинам забираем восточные бабуши — и не простые, а художественные. Как раз такие сделали RxbShoes в коллаборации с Сергеем Кретенчуком (работал над сценографией в Александринском, Театре им. Ленсовета и Театре на Таганке!): мультяшные рисунки художника (вам бабочку-корову, жирафа-единорога или тучку-котенка?) расположились на бархатных мюлях, фуксиевых лоферах и остроносых бабушах.
Мила Разгуляева-Благонравова, фаундер бренда RxBshoes
Мне нравится, что у Сергея сюжет зарождается на одной половине пары, и развивается на другой: например, тюбик с краской, который рисует солнце. Благодаря солнцу земля напитывается энергией, и из нее вырастает цветок: очень жизнеутверждающий сюжет. Ценность этой коллаборации для меня именно в ее настроении – жизнерадостном, жизнеутверждающем, оптимистичном.
musicAeterna
Вместе с Теодором Курентзисом задуваем 20 деньрожденных свечей в честь юбилея musicAeterna. По этому поводу коллектив выпусти свой первый официальный мерч совместно с Яндекс Афишей и Плюс Студией. К работе над коллаборацией привлекли пермского дизайнера Данилу Шистерова и петербургскую художницу Александру Гарт (художница года по версии Cosmoscow и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!): первый создал для musicAeterna лимитированную серию авторских сумок для партитур и унисекс-футболок, а вторая — серию графических работ (прямо во время репетиций оркестра и хора!), которые превратились в принт на шелковом платке. Помимо фэшн-айтемов в юбилейный дроп вошли нотные тетради и блокноты в стиле концертных буклетов, брендированные карандаши, свеча и дрип-кофе.
ДЛТ
ДЛТ
ДЛТ стал партнером режиссерской лаборатории «Театр вне театра» под кураторством Никиты Кобелева (основана в рамках программы «Год молодой режиссуры» Александринского театра!). Объясняем: молодые режиссеры, участвующие в лаборатории, создают спектакли вне привычных театральных пространств, в число которых (помимо Русского музея, «Астории» и Левашовского хлебозавода) вошел и ДЛТ. Экспертный совет уже отобрал четыре проекта, которые будут представлена на площадках-партнерах. Среди них — экспериментальная постановка «Veche Battle. Grozny vs Kurbsky» Максима Максимова. Произведение по пьесе Настасьи Фёдоровой, основаной на переписке Ивана Грозного и Андрея Курбского, будет представлено в форме рэп-баттла в ДЛТ 25 сентября (save the date!).
Razumno x Alvaar
Коллаборация недели: обувщики Razumno объединились с jewelry-садовниками Alvaar и придумали украшения для наших любимых балеток, топсайдеров, лоферов и оксфордов (нам это надо!). Запасаемся металлик-клипсами на обувь и подвесками на шнурки в виде знаменитых четырехлистников и наряжаем черевички по поводу и без.
Avgvst х «Полторы комнаты»
В честь 85-летия Иосифа Бродского ювелиры Avgvst и музей «Полторы комнаты» выпустили совместный лимитированный дроп украшений по мотивам стихотворения «Песенка» («Пролитую слезу
из будущего привезу, вставлю ее в колечко»). В коллекцию вошли три подвески-цитаты: вместо слез использовали капельки из хрусталя, бирюзы и жемчуга, вставленные в серебрянные колечки. Подвески можно носить в качестве кулона на длинной цепи, украсить ей серьгу-хуп или браслет.
Lime
Команда Lime собрала идеальный отпускной чемодан для детей. Не представляем тропические каникулы без легких муслиновых сетов из топа и шорт, футболок с яркими принтами и махровых (читай: полотенчиковых!) костюмов. Плюс: внедряем в kid-гардероб немного «взрослых» трендов — присматриваемся к ультрамодным аквашузам (защитят ноги от камней и подводных кораллов!) в тандеме с купальником в спортивном стиле.
«Кенгуру»
Плетеные тоуты Dragon Diffusion (своим успели обзавестись все — от инфлюенсера-миллионницы Насти Буримовой и фэшн-журналиста Насти Полетаевой до актрисы Дакоты Джонсон!) теперь в «Кенгуру». Бренд из Брюсселя черпал вдохновение для своего знаменитого плетения из сумок племенных народов южнотихоокеанских островов и Новой Зеландии, японских бамбуковых корзинок и самодельных мешков из Франции и Великобритании. С момента создания в 1985 году сумки Dragon Diffusion производится индийскими мастерами из города Ченнаи, а еще — внутри каждого изделия вшита медаль Святого Христофора, покровителя путешественников.
«Простые вещи»
Инклюзивная мастерская «Простые вещи» выпустила коллекцию с вайбом петербургского лета. Футболки с лохматыми львами, значки с разводными мостами, открытки с надписью «А где собор?» и носки с вышивкой «Всё успеть» созданы на основе рисунков мастеров с ментальными особенностями. Все средства продажи коллекции пойдут на развитие мастерских «Простые вещи».
Anna Rachele
На мудборде для весенне-летнего кампейна итальянских обувщиков Anna Rachele — кадры из нашумевшего корпоративного триллера «Разделение». Стерильно-белые стены стали фоном для новой коллекции бренда, которая объединила главные тренды последних лет — от гламура до коттеджкора и grandpacore. Отсюда — ретро-футуристичные металлик-босоножки, вязаные балетки-макраме, плетеные сандалии на массивной подошве, туфли на ультрамодной танкетке и псевдодедулины тапки.
Mie
Mie
Отрабатываем тренд на жемчуг (вслед за Valentino, Prada и Schiaparelli!) с многослойными колье, акцентными серьгами, браслетами и кольцами из новой коллекции Mie. В центре внимания — натуральный барочный жемчуг, в поддержку к которому добавили разноцветные камни в красном, желтом и белом оттенках.
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