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Как носить прозрачное в городе? Собрали 5 отличных фэшн-лайфхаков

Прозрачные айтемы не сдают позиций уже несколько сезонов подряд: капроновая коллекция Saint Laurent сезона FW'24 запустила волну, выкинувшую на берег полностью просвечивающие ретро-ночнушки Chloe, лебединые сеты Ferragamo из легкого шифона, псевдосвитеры из органзы Diesel и полуневидимые шаровары Kenzo. Но если косплей Бьянки Цензори не ваш стиль, вот полезные стайлинг-приемы с подиумов, которые помогут приспособить тренд к повседневной жизни. 

Прозрачный верхний слой

Prada SS'25

Prada SS'25

Del Core SS'25

Del Core SS'25

Jacques Wei SS'25

Jacques Wei SS'25

Diesel FW'25

Diesel FW'25

Burc Akyol SS'25

Burc Akyol SS'25

Chanel FW'25

Chanel FW'25

Запоминаем стайлинг-лайфхак для сурового петербургского апреля (+5 и дождь!): носим шифон и органзу в качестве дополнительного слоя. Миучча Прада утеплила прозрачное миди-платье хромакейным кэтсютом, а худрук Del Core Даниэль Дель Коре выдал офискорную базу — замиксовал рубашку-ромпер с призрачным футляром. Усложняем кэжуал-комбо джинсов и рубашки по примеру Гленна Мартенса из Diesel: дублируем первый слой сетчатыми айтемами, например, псевдовязаным сетом с косами. Забираем тренд в выпускные образы: по мотивам шоу Jacques Wei женим сложносочиненное платье из прозрачного шелка с базовой белой майкой, а при желании повторяем трюк с показа Burc Akyol и поверх классического prom dress надеваем приталенное миди из сетки. 

Платье Muus, 40 000 руб.

Платье Muus, 40 000 руб.

Платье Cloche, 35 000 руб.

Платье Cloche, 35 000 руб.

Юбка J.Kim, 32 000 руб.

Юбка J.Kim, 32 000 руб.

Платье Namelazz, 24 900 руб.

Платье Namelazz, 24 900 руб.

Юбка Choux, 17 980 руб.

Юбка Choux, 17 980 руб.

Блуза Asya Semyonova, 11 590 руб.

Блуза Asya Semyonova, 11 590 руб.

Практикуем многослойность с помощью космических юбок J.Kim и совсем голых Choux — носим миди с леггинсами, трендовыми капри (да, они еще с нами!) и джинсами. Отрабатываем будуаркор с ажурными платьями Namelazz (носим в тандеме с юбкой-карандашом и бра) и блузой с воротом Asya Semyonova (пригодятся для вечерних комбо с кружевными боди). Идеальная фэшн-пара для экстремальной жары detected: сентиментальное платье Cloche плюс мини-комбинация.А для невест отыскали прозрачное платье с рукавами-буфами Muus — для сочетаний с кроп-топами и шелковыми юбками. 

Прозрачная многослойность

No.21 FW'25

No.21 FW'25

Ferragamo FW'25

Ferragamo FW'25

Del Core SS'25

Del Core SS'25

Ann Demeulemeester SS'25

Ann Demeulemeester SS'25

Alberta Ferretti FW'25

Alberta Ferretti FW'25

Раскрываем фэшн-тайну: если наложить один слой прозрачной ткани на другой, материал становится более плотным, а значит — менее просвечивающим. Трюком воспользовались на показах No.21 (замиксовали удлиненную блузу с юбкой-карандашом), Ann Demeulemeester (надели под шифоновую макси полупрозрачные блумерсы) и Alberta Ferretti (сочинили костюм-четверку из шортов, топа, блузы и брюк). Если усложнять жизнь драпировками и всевозможными слоями не хочется, берите пример с Ferragamo и Del Core — выгуливайте сет из юбки и удлиненного верха (можно заправить или оставить навыпуск). 

Костюм Level44, 39 700 руб.

Костюм Level44, 39 700 руб.

Рубашка Lyna+, 37 000 руб.

Рубашка Lyna+, 37 000 руб.

Юбка Gapanovich, 32 000 руб.

Юбка Gapanovich, 32 000 руб.

Юбка Namelazz, 28 900 руб.

Юбка Namelazz, 28 900 руб.

Блуза 1811, 27 990 руб.

Блуза 1811, 27 990 руб.

Юбка 12Storeez, 18 000 руб.

Юбка 12Storeez, 18 000 руб.

Лонгслив Autentiments, 17 900 руб.

Лонгслив Autentiments, 17 900 руб.

Юбка Luda Nikishina, 14 500 руб.

Юбка Luda Nikishina, 14 500 руб.

Блуза 12Storeez, 11 000 руб.

Блуза 12Storeez, 11 000 руб.

Сверкаем по поводу и без в пайетках Namelazz, а за образцовым witch-кором отправляемся в гости к Gapanovich. Готовимся к сезону пикников и запасаемся ажурными сетами Luda Nikishina и вискозными айтемами Lyna+ (по примеру минимал-дивы Оксаны Рим игнорируем костюмы и экспериментируем с вещами разных оттенков). А прямо сейчас выгуливаем шоколадную двойку Autentiments из жатого хлопка при поддержке лоферов и кожаного бомбера. 

Прозрачный низ + закрытый верх

Kenzo FW'25

Kenzo FW'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

No.21, FW'25

No.21, FW'25

Jacques Wei SS'25

Jacques Wei SS'25

Hodakova FW'25

Hodakova FW'25

Fendi SS'25

Fendi SS'25

Комбо прозрачного низа и оверсайз-верха впервые засекли на фэшн-радарах после показа Saint Laurent FW'24 — Энтони Ваккарелло дополнил почти невидимые юбки-карандаши из тонкого трикотажа объемными шубами в оттенке черничного йогурта и плечистыми пальто в стиле power dressing. В этом году прием подхватили Altuzarra и Hodakova, которые предложили миксовать шифоновые юбки с массивной верхней одеждой — архитектурным пальто с пелериной или клошарским полутренчем. Жак Вей в бренде имени себя сделал ставку на кружево — надел лиловую миди в тандеме с кожаной рубашкой с питоновым принтом. А в Kenzo и Fendi отшили ультрамодные шаровары и прикрыли стратегически важные места с помощью маскулинных смокингов и удлиненных лонгсливов. 

Юбка Dolce & Gabbana, ДЛТ, 296 000 руб.

Юбка Dolce & Gabbana, ДЛТ, 296 000 руб.

Юбка Izeta, 175 000 руб.

Юбка Izeta, 175 000 руб.

Брюки Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Брюки Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Юбка Level44, 34 900 руб.

Юбка Level44, 34 900 руб.

Брюки Say No More, 23 000 руб.

Брюки Say No More, 23 000 руб.

Юбка Annuko, 16 900 руб.

Юбка Annuko, 16 900 руб.

Юбка Ushatava, 15 900 руб.

Юбка Ushatava, 15 900 руб.

Юбка Muus, 15 000 руб.

Юбка Muus, 15 000 руб.

Велосипедки J.Kim, 12 000 руб.

Велосипедки J.Kim, 12 000 руб.

Юбка Sorelle Era, 10 000 руб.

Юбка Sorelle Era, 10 000 руб.

Шаровары — главные брюки лета. За вариантом в пыльно-фиолетовом оттенке с завязками на манжетах выстраиваемся в очередь к Say No More. При желании меняем их на небесно-голубые палаццо Ulyana Sergeenko или белоснежные велосипедки J.Kim. Повторяем тот самый подиумный образ Saint Laurent с юбкой Sorelle Era. За flowercore-миди идем к Ushatava, а за бельевым гипюром — к Annuko (соблюдаем фэшн-баланс и миксуем с панковской футболкой или папиной ретро-олимпийкой!)

Прозрачные вставки

Coach FW'25

Coach FW'25

Jil Sander FW'25

Jil Sander FW'25

Nina Ricci FW'25

Nina Ricci FW'25

Victoria Beckham FW'25

Victoria Beckham FW'25

Coperni FW'25

Coperni FW'25

Если к total transparent вы пока не готовы, прощупайте почву с помощью вещей с прозрачными деталями: платьям с просвечивающим подолом, как показах Jil Sander и Coperni, нарядным шелковым макси с фигурными вставками с шоу Nina Ricci и Victoria Beckham. Или по совету Coach примерьте платье в стиле 20-х с асимметричной прозрачной деталью в тандеме с широкими бэгги-джинсами и инфантильными тапками-медвежатами. 

Платье Dilara Findikoglu, КМ20, 244 600 руб.

Платье Dilara Findikoglu, КМ20, 244 600 руб.

Платье The Attico, ДТЛ, 239 500 руб.

Платье The Attico, ДТЛ, 239 500 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 177 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 177 000 руб.

Юбка Ranevsky, 149 000 руб.

Юбка Ranevsky, 149 000 руб.

Юбка Nina Ricci, ДЛТ, 99 500 руб.

Юбка Nina Ricci, ДЛТ, 99 500 руб.

Платье Pervert, 70 000 руб.

Платье Pervert, 70 000 руб.

Джинсы Level44, 37 900 руб.

Джинсы Level44, 37 900 руб.

Корсет Say No More, 29 900 руб.

Корсет Say No More, 29 900 руб.

Топ J.Kim, 23 000 руб.

Топ J.Kim, 23 000 руб.

Корсет The Rozie, 15 000 руб.

Корсет The Rozie, 15 000 руб.

Боди Sorelle Era, 11 000 руб.

Боди Sorelle Era, 11 000 руб.

Хором говорим «да» доминатрикс-кору от хэдлайнера Недель моды Dilara Findikoglu и забираем в коллекцию алое корсетное мини. За феминную классику отвечает Ульяна Сергеенко, а за полный boom boom — финалист конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в бренде имени себя. Корсеты снова с нами (вернулись вместе с исторической эстетикой castlecore!): по этому поводу примеряем шоколадные Say No More и варианты с поясами и цветочной вышивкой The Rozie. 

Прозрачный верх + стейтмент-бра

Christian Dior FW'25

Christian Dior FW'25

Toga SS'25

Toga SS'25

Burc Akyol FW'25

Burc Akyol FW'25

Vaillant Studio SS'25

Vaillant Studio SS'25

Бюстгальтеры и бра, ваш выход! Ретро-модели с конусообразными чашечками Toga, шелковые бандо Burc Akyol или микро-треугольники из нулевых Vaillant Studio — смело демонстрируем нарядное нижнее белье при поддержке прозрачных топов и блуз. 

Топ Chloe, ДЛТ, 93 300 руб.

Топ Chloe, ДЛТ, 93 300 руб.

Топ Kalmanovich, 44 640 руб.

Топ Kalmanovich, 44 640 руб.

Блуза Rockabi, 44 000 руб.

Блуза Rockabi, 44 000 руб.

Блуза 12Storeez, 34 000 руб.

Блуза 12Storeez, 34 000 руб.

Топ Sorelle Era, 22 000 руб.

Топ Sorelle Era, 22 000 руб.

Футболка SAMB, Selected., 18 000 руб.

Футболка SAMB, Selected., 18 000 руб.

Блуза Love Republic, 5 599 руб.

Блуза Love Republic, 5 599 руб.

Приспосабливаем прозрачное кружево 12Storeez к офисному дресс-коду (с умеренным уровнем строгости!) с помощью шелкового бра в тон. А ажурное поло Love Republic пригодится для отпускных комбо с ярким купальником и льняными бермудами. Этим летом люверсы повсюду — от сапог Blumarine до сетчатых футболок SAMB (на контрасте с гранж-декором носим с бельем из гипюра!). 

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