Как носить прозрачное в городе? Собрали 5 отличных фэшн-лайфхаков

Хором говорим «да» доминатрикс-кору от хэдлайнера Недель моды Dilara Findikoglu и забираем в коллекцию алое корсетное мини. За феминную классику отвечает Ульяна Сергеенко, а за полный boom boom — финалист конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в бренде имени себя. Корсеты снова с нами (вернулись вместе с исторической эстетикой castlecore!): по этому поводу примеряем шоколадные Say No More и варианты с поясами и цветочной вышивкой The Rozie.