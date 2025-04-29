Как носить прозрачное в городе? Собрали 5 отличных фэшн-лайфхаков

Комбо прозрачного низа и оверсайз-верха впервые засекли на фэшн-радарах после показа Saint Laurent FW'24 — Энтони Ваккарелло дополнил почти невидимые юбки-карандаши из тонкого трикотажа объемными шубами в оттенке черничного йогурта и плечистыми пальто в стиле power dressing. В этом году прием подхватили Altuzarra и Hodakova, которые предложили миксовать шифоновые юбки с массивной верхней одеждой — архитектурным пальто с пелериной или клошарским полутренчем. Жак Вей в бренде имени себя сделал ставку на кружево — надел лиловую миди в тандеме с кожаной рубашкой с питоновым принтом. А в Kenzo и Fendi отшили ультрамодные шаровары и прикрыли стратегически важные места с помощью маскулинных смокингов и удлиненных лонгсливов.