Как носить прозрачное в городе? Собрали 5 отличных фэшн-лайфхаков

Прозрачные айтемы не сдают позиций уже несколько сезонов подряд: капроновая коллекция Saint Laurent сезона FW'24 запустила волну, выкинувшую на берег полностью просвечивающие ретро-ночнушки Chloe, лебединые сеты Ferragamo из легкого шифона, псевдосвитеры из органзы Diesel и полуневидимые шаровары Kenzo. Но если косплей Бьянки Цензори не ваш стиль, вот полезные стайлинг-приемы с подиумов, которые помогут приспособить тренд к повседневной жизни.
Прозрачный верхний слой
Запоминаем стайлинг-лайфхак для сурового петербургского апреля (+5 и дождь!): носим шифон и органзу в качестве дополнительного слоя. Миучча Прада утеплила прозрачное миди-платье хромакейным кэтсютом, а худрук Del Core Даниэль Дель Коре выдал офискорную базу — замиксовал рубашку-ромпер с призрачным футляром. Усложняем кэжуал-комбо джинсов и рубашки по примеру Гленна Мартенса из Diesel: дублируем первый слой сетчатыми айтемами, например, псевдовязаным сетом с косами. Забираем тренд в выпускные образы: по мотивам шоу Jacques Wei женим сложносочиненное платье из прозрачного шелка с базовой белой майкой, а при желании повторяем трюк с показа Burc Akyol и поверх классического prom dress надеваем приталенное миди из сетки.
Практикуем многослойность с помощью космических юбок J.Kim и совсем голых Choux — носим миди с леггинсами, трендовыми капри (да, они еще с нами!) и джинсами. Отрабатываем будуаркор с ажурными платьями Namelazz (носим в тандеме с юбкой-карандашом и бра) и блузой с воротом Asya Semyonova (пригодятся для вечерних комбо с кружевными боди). Идеальная фэшн-пара для экстремальной жары detected: сентиментальное платье Cloche плюс мини-комбинация.А для невест отыскали прозрачное платье с рукавами-буфами Muus — для сочетаний с кроп-топами и шелковыми юбками.
Прозрачная многослойность
Раскрываем фэшн-тайну: если наложить один слой прозрачной ткани на другой, материал становится более плотным, а значит — менее просвечивающим. Трюком воспользовались на показах No.21 (замиксовали удлиненную блузу с юбкой-карандашом), Ann Demeulemeester (надели под шифоновую макси полупрозрачные блумерсы) и Alberta Ferretti (сочинили костюм-четверку из шортов, топа, блузы и брюк). Если усложнять жизнь драпировками и всевозможными слоями не хочется, берите пример с Ferragamo и Del Core — выгуливайте сет из юбки и удлиненного верха (можно заправить или оставить навыпуск).
Сверкаем по поводу и без в пайетках Namelazz, а за образцовым witch-кором отправляемся в гости к Gapanovich. Готовимся к сезону пикников и запасаемся ажурными сетами Luda Nikishina и вискозными айтемами Lyna+ (по примеру минимал-дивы Оксаны Рим игнорируем костюмы и экспериментируем с вещами разных оттенков). А прямо сейчас выгуливаем шоколадную двойку Autentiments из жатого хлопка при поддержке лоферов и кожаного бомбера.
Прозрачный низ + закрытый верх
Комбо прозрачного низа и оверсайз-верха впервые засекли на фэшн-радарах после показа Saint Laurent FW'24 — Энтони Ваккарелло дополнил почти невидимые юбки-карандаши из тонкого трикотажа объемными шубами в оттенке черничного йогурта и плечистыми пальто в стиле power dressing. В этом году прием подхватили Altuzarra и Hodakova, которые предложили миксовать шифоновые юбки с массивной верхней одеждой — архитектурным пальто с пелериной или клошарским полутренчем. Жак Вей в бренде имени себя сделал ставку на кружево — надел лиловую миди в тандеме с кожаной рубашкой с питоновым принтом. А в Kenzo и Fendi отшили ультрамодные шаровары и прикрыли стратегически важные места с помощью маскулинных смокингов и удлиненных лонгсливов.
Шаровары — главные брюки лета. За вариантом в пыльно-фиолетовом оттенке с завязками на манжетах выстраиваемся в очередь к Say No More. При желании меняем их на небесно-голубые палаццо Ulyana Sergeenko или белоснежные велосипедки J.Kim. Повторяем тот самый подиумный образ Saint Laurent с юбкой Sorelle Era. За flowercore-миди идем к Ushatava, а за бельевым гипюром — к Annuko (соблюдаем фэшн-баланс и миксуем с панковской футболкой или папиной ретро-олимпийкой!)
Прозрачные вставки
Если к total transparent вы пока не готовы, прощупайте почву с помощью вещей с прозрачными деталями: платьям с просвечивающим подолом, как показах Jil Sander и Coperni, нарядным шелковым макси с фигурными вставками с шоу Nina Ricci и Victoria Beckham. Или по совету Coach примерьте платье в стиле 20-х с асимметричной прозрачной деталью в тандеме с широкими бэгги-джинсами и инфантильными тапками-медвежатами.
Хором говорим «да» доминатрикс-кору от хэдлайнера Недель моды Dilara Findikoglu и забираем в коллекцию алое корсетное мини. За феминную классику отвечает Ульяна Сергеенко, а за полный boom boom — финалист конкурса Собака.ru «Новые имена в моде» — 2025 Кирилл Раневский в бренде имени себя. Корсеты снова с нами (вернулись вместе с исторической эстетикой castlecore!): по этому поводу примеряем шоколадные Say No More и варианты с поясами и цветочной вышивкой The Rozie.
Прозрачный верх + стейтмент-бра
Бюстгальтеры и бра, ваш выход! Ретро-модели с конусообразными чашечками Toga, шелковые бандо Burc Akyol или микро-треугольники из нулевых Vaillant Studio — смело демонстрируем нарядное нижнее белье при поддержке прозрачных топов и блуз.
Приспосабливаем прозрачное кружево 12Storeez к офисному дресс-коду (с умеренным уровнем строгости!) с помощью шелкового бра в тон. А ажурное поло Love Republic пригодится для отпускных комбо с ярким купальником и льняными бермудами. Этим летом люверсы повсюду — от сапог Blumarine до сетчатых футболок SAMB (на контрасте с гранж-декором носим с бельем из гипюра!).
Комментарии (0)