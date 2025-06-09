Жемчуг — хит лета 2025 года! Вот 30 ювелирных доказательств

Жемчужины всех мастей — неизменный спутник лета (даже такого, как в Петербурге!). В доказательство фэшн-титаны (от Chanel до Valentino) и новоиспеченные трендсеттеры (привет, Дилара Финдикоглу!) показали натуральные и культивированные jewelry-айтемы, которые украсят дождливые будни в городе и точно пригодятся во время жарких каникул за его пределами.
Благовоспитанные жемчужные нити — out, экстравагантные grandmacore-ожерелья — in! Тяжеловесные boom boom колье в стиле 80-х одобрил главный по эклектик-шику — Алессандро Микеле в Valentino — дополнив и без того заметное украшение оправой со стразами и ироничными серьгами в форме Эйфелевой башни. В сторону гранд-жемчужин кивнули худрук Schiaparelli Дэниел Розберри и дизайн-команда Chanel — первый показал сет из колье и массивных серег в ретро-стиле, а вторые увеличили сотуар (любимое украшение Коко Шанель!) до внушительных размеров и превратили его в сумку кросс-боди. Хайлайт лондонской Недели моды Dilara Findikoglu отрабатывает mermaidcore с помощью комбо многослойных нитей, колье с лого-подвеской (логомания — микротренд в мире аксессуаров, одобренный Chloe и Moschino!) и серег с барочными жемчужинами. Их же использует Миучча Прада в качестве броши поверх трикотажного топа, в то время как в Vivetta выбирают идеально подобранные одна к другой жемчужины и собирают из них псевдовинтажный пояс.
Вслед за Алессандро Микеле и Дэниелом Роззбери говорим «да» роскошным (на грани разорения!) жемчужным чокерам с редким розовым морганитом Parure Atelier и кольцам Liza Borzaya. За boom boom айтемами отправляемся на Poison Drop — там нашлось стейтмент-колье с голубым топазом и лунным камнем Boheme и вау-браслет Moschino. Приручаем трендовые гранд-жемчужины с колье Dzhanelli Jewellery (фаундер и геммолог Диана Джанелли самостоятельно отбирает камни в Африке, на Шри-Ланке и по всему миру!) и витиеватыми кольцами «Бронницкий ювелир».
Пояса-украшения — важный тренд сезона (заверено Miu Miu, Chloe и Vivetta!). По этому поводу запасаемся jewelry-айтемами Blue Jay (создаются вручную в московской мастерской и продаются в ДЛТ!) для комбо с лакированными плащами (самое то для лета в Петербурге!) или мини-юбками кроше (на светлое будущее!). Моносерьги — все еще с нами, а особенно жемчужные, как на показах Moschino и Rokh. Ищем (и находим!) свою жемчужину — отличные есть у Epic, Lera Treyger и Darkrain.
Выворачиваем jewelry-максимализм на полную: украшаем прическу серебряными киндзаси Lhasa, шпильками Detali и накосниками Black Form, а при желании выгуливаем жемчужную бини Roseville на гедонистических (и самых модных!) вечеринках в «Серже».
Ladylike в исполнении модели Эльзы Хоск: феминная двойка с приталенным жакетом и жемчужная брошь Chanel
Сбиваем с многослойного жемчужного колье лишнюю спесь по примеру Леандры Медин — миксуем тяжеловесное украшение с майкой и рваными джинсами
Мари Гагеш выгуливает total look Chloe SS'25 — сет из топа и будуаркорных панталонов и жемчужные бохо-серьги
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