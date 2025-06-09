Жемчуг — хит лета 2025 года! Вот 30 ювелирных доказательств

Пояса-украшения — важный тренд сезона (заверено Miu Miu, Chloe и Vivetta!). По этому поводу запасаемся jewelry-айтемами Blue Jay (создаются вручную в московской мастерской и продаются в ДЛТ!) для комбо с лакированными плащами (самое то для лета в Петербурге!) или мини-юбками кроше (на светлое будущее!). Моносерьги — все еще с нами, а особенно жемчужные, как на показах Moschino и Rokh. Ищем (и находим!) свою жемчужину — отличные есть у Epic, Lera Treyger и Darkrain.

Выворачиваем jewelry-максимализм на полную: украшаем прическу серебряными киндзаси Lhasa, шпильками Detali и накосниками Black Form, а при желании выгуливаем жемчужную бини Roseville на гедонистических (и самых модных!) вечеринках в «Серже».