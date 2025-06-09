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Украшения

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Жемчуг — хит лета 2025 года! Вот 30 ювелирных доказательств

Жемчужины всех мастей — неизменный спутник лета (даже такого, как в Петербурге!). В доказательство фэшн-титаны (от Chanel до Valentino) и новоиспеченные трендсеттеры (привет, Дилара Финдикоглу!) показали натуральные и культивированные jewelry-айтемы, которые украсят дождливые будни в городе и точно пригодятся во время жарких каникул за его пределами. 

Valentino Pre-Fall'25

Valentino Pre-Fall'25

Dilara Findikoglu FW'25

Dilara Findikoglu FW'25

Prada FW'25

Prada FW'25

Chloe SS'25

Chloe SS'25

Schiaparelli Couture SS'25

Schiaparelli Couture SS'25

Chanel FW'25

Chanel FW'25

Moschino SS'25

Moschino SS'25

Vivetta SS'25

Vivetta SS'25

Благовоспитанные жемчужные нити — out, экстравагантные grandmacore-ожерелья — in! Тяжеловесные boom boom колье в стиле 80-х одобрил главный по эклектик-шику — Алессандро Микеле в Valentino — дополнив и без того заметное украшение оправой со стразами и ироничными серьгами в форме Эйфелевой башни. В сторону гранд-жемчужин кивнули худрук Schiaparelli Дэниел Розберри и дизайн-команда Chanel — первый показал сет из колье и массивных серег в ретро-стиле, а вторые увеличили сотуар (любимое украшение Коко Шанель!) до внушительных размеров и превратили его в сумку кросс-боди. Хайлайт лондонской Недели моды Dilara Findikoglu отрабатывает mermaidcore с помощью комбо многослойных нитей, колье с лого-подвеской (логомания — микротренд в мире аксессуаров, одобренный Chloe и Moschino!) и серег с барочными жемчужинами. Их же использует Миучча Прада в качестве броши поверх трикотажного топа, в то время как в Vivetta выбирают идеально подобранные одна к другой жемчужины и собирают из них псевдовинтажный пояс. 

Брошь Utopia, Mercury, 1 625 000 руб.

Брошь Utopia, Mercury, 1 625 000 руб.

Колье Parure Atelier, цена по запросу

Колье Parure Atelier, цена по запросу

Кольцо Liza Borzaya, 455 000 руб.

Кольцо Liza Borzaya, 455 000 руб.

Колье Chanel, Oskelly, 202 381 руб.

Колье Chanel, Oskelly, 202 381 руб.

Моносерьга Epic, цена по запросу

Моносерьга Epic, цена по запросу 

Колье Dzhanelli Jewellery, Poison Drop, 180 000 руб.

Колье Dzhanelli Jewellery, Poison Drop, 180 000 руб.

Киндзаси Lhasa, 92 000 руб.

Киндзаси Lhasa, 92 000 руб.

Колье Boheme, Poison Drop, 88 500 руб.

Колье Boheme, Poison Drop, 88 500 руб.

Браслет Secrets, 59 700 руб.

Браслет Secrets, 59 700 руб.

Браслет Dries Van Noten, ДЛТ, 52 750 руб.

Браслет Dries Van Noten, ДЛТ, 52 750 руб.

Браслет Moschino, Poison Drop, 45 050 руб.

Браслет Moschino, Poison Drop, 45 050 руб.

Серьги Ottolinger, KM20, 44 600 руб.

Серьги Ottolinger, KM20, 44 600 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 43 134 руб.

Кольцо «Бронницкий ювелир», 43 134 руб.

Пояс Bluejay, ДЛТ, 39 380 руб.

Пояс Bluejay, ДЛТ, 39 380 руб.

Вслед за Алессандро Микеле и Дэниелом Роззбери говорим «да» роскошным (на грани разорения!) жемчужным чокерам с редким розовым морганитом Parure Atelier и кольцам Liza Borzaya. За boom boom айтемами отправляемся на Poison Drop — там нашлось стейтмент-колье с голубым топазом и лунным камнем Boheme и вау-браслет Moschino. Приручаем трендовые гранд-жемчужины с колье Dzhanelli Jewellery (фаундер и геммолог Диана Джанелли самостоятельно отбирает камни в Африке, на Шри-Ланке и по всему миру!) и витиеватыми кольцами «Бронницкий ювелир».

Подвеска Avgvst x «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Подвеска Avgvst x «Полторы комнаты», 34 800 руб.

Шпилька Detali, 31 000 руб.

Шпилька Detali, 31 000 руб.

Моносерьга Lera Treyger, 26 000 руб.

Моносерьга Lera Treyger, 26 000 руб.

Браслет Caviar Jewellery x Rockabi, 22 800 руб.

Браслет Caviar Jewellery x Rockabi, 22 800 руб.

Колье Ama, 18 800 руб.

Колье Ama, 18 800 руб.

Накосник Black Form, 17 000 руб.

Накосник Black Form, 17 000 руб.

Колье Qari Qris, 15 000 руб.

Колье Qari Qris, 15 000 руб.

Колье Kotlo Studio, 10 200 руб.

Колье Kotlo Studio, 10 200 руб.

Шапочка Roseville, 9 000 руб.

Шапочка Roseville, 9 000 руб.

Браслет Linia Market, 8 500 руб.

Браслет Linia Market, 8 500 руб.

Браслет Rushev, 7 500 руб.

Браслет Rushev, 7 500 руб.

Кольцо Fjord, 7 260 руб.

Кольцо Fjord, 7 260 руб.

Кафф Mineral Weather, 5 500 руб.

Кафф Mineral Weather, 5 500 руб.

Моносерьга Darkrain, 4 900 руб.

Моносерьга Darkrain, 4 900 руб.

Пояса-украшения — важный тренд сезона (заверено Miu Miu, Chloe и Vivetta!). По этому поводу запасаемся jewelry-айтемами Blue Jay (создаются вручную в московской мастерской и продаются в ДЛТ!) для комбо с лакированными плащами (самое то для лета в Петербурге!) или мини-юбками кроше (на светлое будущее!). Моносерьги — все еще с нами, а особенно жемчужные, как на показах Moschino и Rokh. Ищем (и находим!) свою жемчужину — отличные есть у Epic, Lera Treyger и Darkrain. 

Выворачиваем jewelry-максимализм на полную: украшаем прическу серебряными киндзаси Lhasa, шпильками Detali и накосниками Black Form, а при желании выгуливаем жемчужную бини Roseville на гедонистических (и самых модных!) вечеринках в «Серже». 

Ladylike в исполнении модели Эльзы Хоск: феминная двойка с приталенным жакетом и жемчужная брошь Chanel

Ladylike в исполнении модели Эльзы Хоск: феминная двойка с приталенным жакетом и жемчужная брошь Chanel

Сбиваем с многослойного жемчужного колье лишнюю спесь по примеру Леандры Медин — миксуем тяжеловесное украшение с майкой и рваными джинсами

Сбиваем с многослойного жемчужного колье лишнюю спесь по примеру Леандры Медин — миксуем тяжеловесное украшение с майкой и рваными джинсами 

Мари Гагеш выгуливает total look Chloe SS'25 — сет из топа и будуаркорных панталонов и жемчужные бохо-серьги

Мари Гагеш выгуливает total look Chloe SS'25 — сет из топа и будуаркорных панталонов и жемчужные бохо-серьги 

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