Ремни, плетения и бахрома: главные тренды сумок прямо сейчас

Расширяем сумочный гардероб к новому сезону: меняем невзрачные кросс-боди и надоедливые таксы на самые горячие айтемы (прямиком с подиумов!). Собрали шоппинг-гид по главным bag-трендам и отыскали 40 отличных вариантов — от ретро-боулеров до саквояжей Айболита и подпоясанных ведерок (что? да!).
Плетеные
В этом сезоне рафия не одинока: дизайнеры Bottega Veneta сочинили мешок Франкенштейна из соломы и ротанга, а в Hermes вплели соломинки в кожаный каркас. Привычные сумки из рафии тоже с нами — Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя показал ее в виде классического тоута структурированной формы с контрастными деталями из кожи (приспособится даже к офисному дресс-коду в тандеме с двойками и шелковыми рубашками!), а сестры Олсен в The Row расширяют фэшн-диапазон пляжного изумрудного баула, миксуя его с черно-белым сетом изо льна.
Клетка — главный принт лета (заверено показами Miu Miu, Schiaparelli и Dries Van Noten!). За дофаминовой мадрас-сумкой идем к гуру плетений Dragon Diffusion, а точно такая же, но черном цвете, есть у локальных сумочных профи Moveli. По примеру The Row носим вместительные соломенки Saint Art и 12Storeez в кэжуал-комбо, а миниатюрная сумочка Chloe в лазурном оттенке и клатч-ланчбокс Jacquemus пригодятся для отпускных (когда там уже?) ужинов в тандеме с полупрозрачными шароварами, топами-бандо и вьетнамками.
Докторский саквояж
Пополняем коллекцию гранд-сумок (вслед за мегатоутами!) аксессуарами в стиле медицинских ретро-саквояжей. Миучча Прада хором с Рафом Симонсом голосуют за псевдовинтажные top-handle жесткой формы из лакированной кожи (Айболит-кор!), а в Hermes показали стерильно-белый айтем для тихороскошных сочетаний с шелковыми костюмами и клогами. Фэшн-грамоту за лучшую работу с первоисточником вручаем Louis Vuitton и Loro Piana — показали максимально приближенные к оригиналу саквояжи мягкой формы с крышками.
Отрабатываем главный оттенок года по версии Pantone — mocha mousse — с вместительным саквояжем 12Storeez и врываемся в безудержное лето с кислотной brat-сумкой Jenek. Продолжаем носить замшу и летом (одобрено ворсистыми айтемами Chloe и Miu Miu!) — присматриваемся к графитовому аксессуару CNS. Судя про образам с прошедшего Met Gala 2025, белый претендует на звание главного цвета лета — для total white образов в духе Зендаи или Льюиса Хэмилтона пригодится лаконичный тоут CNS.
Bowling bag
Дизайнеры продолжают препарировать нулевые: в этом сезоне вывели на подиум боулеры (в честь спортивных сумок, в которых носят шары для боулинга), которые в начале 2000-х обожала Пэрис Хилтон и показывали все — от Louis Vuitton до Christian Dior. Пока в Jil Sander снижают спорт-вайб сумки до минимума (за счет трендового оттенка сливочного масла и удлиненной тонкой ручки), Миучча Прада в Miu Miu возвращает боулеру спортивный вид с помощью контрастного канта.
За подиумной Miu Miu отправляемся в кладовые TSUM Collect. Но если относитесь к трендам скептически, для начала подружитесь с более бюджетными версиями Askent и Arny Praht. Расставляем правильные цветовые акценты с помощью бургунди боулеров Madame Chatelet и ультрамариновых Moveli. А для тех, кто в поиске идеальной базы на лето, советуем присмотреться к вариантам в бежевом оттенке, например, замшевой 12Storeez.
Ремни
Канонично расстегнутые ремешки Hermes перекочевали на минималистичные шоперы Toteme и Proenza Schouler, украсили балеткорные баулы Ferragamo и увеличились до размеров реальных ремней с заклепками и люверсами (два тренда в одном!) на хобо Prada.
Отыскали сразу три сумки с подиума — гранжевая Prada дожидается на Ultima Yandex Market, ее младшая сестричка Miu Miu — в TSUM Collect, а замшевая в тауп оттенке Ferragamo ищет хорошие руки на просторах ДЛТ. Победитель в рубрике «коллекционный лот» (и «вещь по цене однушки в Купчино»!) — клетчатая Birkin Shoulder. А бережный к кошельку аналог нашелся в коллаборации Ekonika x Yuliawave.
Змеиный принт
Змеиный принт — новая Римская империя дизайнеров — от Алессандро Микеле до Кэтрин Гольштейн, пришедшая на замену леопарду. Снейк-безумие перекинулось с питоновых юбок Bottega Veneta и рубашек Jacques Wei на рептильные аксессуары Dries Van Noten и Jil Sander. Чтобы успокоить дикий принт, миксуйте его с total black (как сделали на показе Khaite), а если фэшн-покой не для вас, то берите пример с Valentino — сочетайте рептилию с пайеточным шинуазри-жакетом, массивными ретро-украшениями и юбкой с воланами.
Ручная кладь мечты, или идеальная повседневная сумка человека с девизом «успеть всё» — внушительный саквояж Khaite, с которым готовы посоревноваться гиганты Prada и Dries Van Noten. Выпускаем серпентарий на летние коктейли и вечеринки — миксуем клатч Moveli и кросс-боди Befree с полупрозрачными юбками из кружева, лакированными сабо на танкетке и лео-плащами.
Бахрома
Бохо-шик набирает силу (главная эстетика лета!) и шелестит бисерной бахромой Etro и шелковой Tory Burch (на шинуазри-мешочке с вышитыми карпами кои!). В Valentino и Isabel Marant отрабатывают сразу два тренда — украшают хобо не только бахромой, но и гранд-заклепками. А Джозеф Альтузарра превращает хиппи-аксессуар в вечерний айтем при помощи атласного макси глубокого баклажанового оттенка.
Для эклектично-декадентских комбо в духе Valentino женим сумку бренда с ажурным ретро-кардиганом, прямыми джинсами и кружевными перчатками. В инфантильном порыве примеряем плюшевого пушистика Bottega Veneta и добавляем иронии с помощью айтема Moschino с бахромой-ремнями. Упражняемся в образцовых бохо сочетаниях по методичке Chloe: выгуливаем замшевый аксессуар Madame Chatelet или Highcraft с шифоновыми макси-юбками, шелковыми ночнушками и клешами из денима.
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