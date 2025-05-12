Ремни, плетения и бахрома: главные тренды сумок прямо сейчас

В этом сезоне рафия не одинока: дизайнеры Bottega Veneta сочинили мешок Франкенштейна из соломы и ротанга, а в Hermes вплели соломинки в кожаный каркас. Привычные сумки из рафии тоже с нами — Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя показал ее в виде классического тоута структурированной формы с контрастными деталями из кожи (приспособится даже к офисному дресс-коду в тандеме с двойками и шелковыми рубашками!), а сестры Олсен в The Row расширяют фэшн-диапазон пляжного изумрудного баула, миксуя его с черно-белым сетом изо льна.