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Ремни, плетения и бахрома: главные тренды сумок прямо сейчас

Расширяем сумочный гардероб к новому сезону: меняем невзрачные кросс-боди и надоедливые таксы на самые горячие айтемы (прямиком с подиумов!). Собрали шоппинг-гид по главным bag-трендам и отыскали 40 отличных вариантов — от ретро-боулеров до саквояжей Айболита и подпоясанных ведерок (что? да!). 

Плетеные

The Row SS'25

The Row SS'25

Bottega Veneta SS'25

Bottega Veneta SS'25

Hermes SS'25

Hermes SS'25

Jacquemus SS'25

Jacquemus SS'25

В этом сезоне рафия не одинока: дизайнеры Bottega Veneta сочинили мешок Франкенштейна из соломы и ротанга, а в Hermes вплели соломинки в кожаный каркас. Привычные сумки из рафии тоже с нами — Симон Порт Жакмюс в бренде имени себя показал ее в виде классического тоута структурированной формы с контрастными деталями из кожи (приспособится даже к офисному дресс-коду в тандеме с двойками и шелковыми рубашками!), а сестры Олсен в The Row расширяют фэшн-диапазон пляжного изумрудного баула, миксуя его с черно-белым сетом изо льна. 

Chloe, ДЛТ, 263 500 руб.

Chloe, ДЛТ, 263 500 руб.

Jacquemus, ДЛТ, 124 000 руб.

Jacquemus, ДЛТ, 124 000 руб.

Dragon Diffusion, ДЛТ, 59 950 руб.

Dragon Diffusion, ДЛТ, 59 950 руб.

Moveli, 33 890 руб.

Moveli, 33 890 руб.

CNS, 23 900 руб.

CNS, 23 900 руб.

Saint Art, 20 600 руб.

Saint Art, 20 600 руб.

12Storeez, 15 000 руб.

12Storeez, 15 000 руб.

Lime, 14 999 руб.

Lime, 14 999 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Ekonika, 14 990 руб.

Клетка — главный принт лета (заверено показами Miu Miu, Schiaparelli и Dries Van Noten!). За дофаминовой мадрас-сумкой идем к гуру плетений Dragon Diffusion, а точно такая же, но черном цвете, есть у локальных сумочных профи Moveli. По примеру The Row носим вместительные соломенки Saint Art и 12Storeez в кэжуал-комбо, а миниатюрная сумочка Chloe в лазурном оттенке и клатч-ланчбокс Jacquemus пригодятся для отпускных (когда там уже?) ужинов в тандеме с полупрозрачными шароварами, топами-бандо и вьетнамками. 

Докторский саквояж

Prada SS'25

Prada SS'25

Loro Piana SS'25

Loro Piana SS'25

Louis Vuitton SS'25

Louis Vuitton SS'25

Hermes SS'25

Hermes SS'25

Пополняем коллекцию гранд-сумок (вслед за мегатоутами!) аксессуарами в стиле медицинских ретро-саквояжей. Миучча Прада хором с Рафом Симонсом голосуют за псевдовинтажные top-handle жесткой формы из лакированной кожи (Айболит-кор!), а в Hermes показали стерильно-белый айтем для тихороскошных сочетаний с шелковыми костюмами и клогами. Фэшн-грамоту за лучшую работу с первоисточником вручаем Louis Vuitton и Loro Piana — показали максимально приближенные к оригиналу саквояжи мягкой формы с крышками. 

12Storeez, 59 000 руб.

12Storeez, 59 000 руб.

Jenek, 38 000 руб.

Jenek, 38 000 руб.

CNS, 29 000 руб.

CNS, 29 000 руб.

Aprell shop, 26 900 руб.

Aprell shop, 26 900 руб.

CNS, 26 500 руб.

CNS, 26 500 руб.

Highcraft, 26 000 руб.

Highcraft, 26 000 руб.

Отрабатываем главный оттенок года по версии Pantone — mocha mousse — с вместительным саквояжем 12Storeez и врываемся в безудержное лето с кислотной brat-сумкой Jenek. Продолжаем носить замшу и летом (одобрено ворсистыми айтемами Chloe и Miu Miu!) — присматриваемся к графитовому аксессуару CNS. Судя про образам с прошедшего Met Gala 2025, белый претендует на звание главного цвета лета — для total white образов в духе Зендаи или Льюиса Хэмилтона пригодится лаконичный тоут CNS. 

Bowling bag

Miu Miu SS'25

Miu Miu SS'25

Hermes SS'25

Hermes SS'25

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Prada Men SS'25

Prada Men SS'25

Дизайнеры продолжают препарировать нулевые: в этом сезоне вывели на подиум боулеры (в честь спортивных сумок, в которых носят шары для боулинга), которые в начале 2000-х обожала Пэрис Хилтон и показывали все — от Louis Vuitton до Christian Dior. Пока в Jil Sander снижают спорт-вайб сумки до минимума (за счет трендового оттенка сливочного масла и удлиненной тонкой ручки), Миучча Прада в Miu Miu возвращает боулеру спортивный вид с помощью контрастного канта. 

Miu Miu, TSUM Collect, 299 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 299 500 руб.

12Storeez, 59 000 руб.

12Storeez, 59 000 руб.

Moveli, 54 890 руб.

Moveli, 54 890 руб.

Madame Chatelet, 43 990 руб.

Madame Chatelet, 43 990 руб.

Askent, 29 000 руб.

Askent, 29 000 руб.

Arny Praht, 8 500 руб.

Arny Praht, 8 500 руб.

За подиумной Miu Miu отправляемся в кладовые TSUM Collect. Но если относитесь к трендам скептически, для начала подружитесь с более бюджетными версиями Askent и Arny Praht. Расставляем правильные цветовые акценты с помощью бургунди боулеров Madame Chatelet и ультрамариновых Moveli. А для тех, кто в поиске идеальной базы на лето, советуем присмотреться к вариантам в бежевом оттенке, например, замшевой 12Storeez.

Ремни

Prada SS'25

Prada SS'25

Ferragamo SS'25

Ferragamo SS'25

Toteme SS'25

Toteme SS'25

Hermes SS'25

Hermes SS'25

Proenza Schouler SS'25

Proenza Schouler SS'25

Канонично расстегнутые ремешки Hermes перекочевали на минималистичные шоперы Toteme и Proenza Schouler, украсили балеткорные баулы Ferragamo и увеличились до размеров реальных ремней с заклепками и люверсами (два тренда в одном!) на хобо Prada. 

Hermes, TSUM Collect, 6 950 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 6 950 000 руб.

Prada, Ultima Yandex Market, 782 983 руб.

Prada, Ultima Yandex Market, 782 983 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 471 500 руб.

Miu Miu, TSUM Collect, 471 500 руб.

Ferragamo, ДЛТ, 343 000 руб.

 

Ferragamo, ДЛТ, 343 000 руб.

SMB bag, 56 000 руб.

SMB bag, 56 000 руб.

Ekonika x Yuliawave, 44 990 руб.

Ekonika x Yuliawave, 44 990 руб.

Askent, 35 000 руб.

Askent, 35 000 руб.

Lime, 12 999 руб.

Lime, 12 999 руб.

Arny Praht, 10 500 руб.

Arny Praht, 10 500 руб.

Отыскали сразу три сумки с подиума — гранжевая Prada дожидается на Ultima Yandex Market, ее младшая сестричка Miu Miu — в TSUM Collect, а замшевая в тауп оттенке Ferragamo ищет хорошие руки на просторах ДЛТ. Победитель в рубрике «коллекционный лот» (и «вещь по цене однушки в Купчино»!) — клетчатая Birkin Shoulder. А бережный к кошельку аналог нашелся в коллаборации  Ekonika x Yuliawave. 

Змеиный принт

Dries Van Noten SS'25

Dries Van Noten SS'25

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Ferragamo SS'25

Ferragamo SS'25

Jil Sander SS'25

Jil Sander SS'25

Khaite SS'25

Khaite SS'25

Змеиный принт — новая Римская империя дизайнеров — от Алессандро Микеле до Кэтрин Гольштейн, пришедшая на замену леопарду. Снейк-безумие перекинулось с питоновых юбок Bottega Veneta и рубашек Jacques Wei на рептильные аксессуары Dries Van Noten и Jil Sander. Чтобы успокоить дикий принт, миксуйте его с total black (как сделали на показе Khaite), а если фэшн-покой не для вас, то берите пример с Valentino — сочетайте рептилию с пайеточным шинуазри-жакетом, массивными ретро-украшениями и юбкой с воланами. 

Khaite, Ultima Yandex Market, 628 482 руб.

Khaite, Ultima Yandex Market, 628 482 руб.

Prada, TSUM Collect, 108 000 руб.

Prada, TSUM Collect, 108 000 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 63 000 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 63 000 руб.

Ekonika, 21 990 руб.

Ekonika, 21 990 руб.

Moveli, 11 340 руб.

Moveli, 11 340 руб.

Befree, 1 799 руб.

Befree, 1 799 руб.

Ручная кладь мечты, или идеальная повседневная сумка человека с девизом «успеть всё» — внушительный саквояж Khaite, с которым готовы посоревноваться гиганты Prada и Dries Van Noten. Выпускаем серпентарий на летние коктейли и вечеринки — миксуем клатч Moveli и кросс-боди Befree с полупрозрачными юбками из кружева, лакированными сабо на танкетке и лео-плащами. 

Бахрома

Valentino SS'25

Valentino SS'25

Isabel Marant SS'25

Isabel Marant SS'25

Etro SS'25

Etro SS'25

Altuzarra FW'25

Altuzarra FW'25

Tory Burch SS'25

Tory Burch SS'25

Бохо-шик набирает силу (главная эстетика лета!) и шелестит бисерной бахромой Etro и шелковой Tory Burch (на шинуазри-мешочке с вышитыми карпами кои!). В Valentino и Isabel Marant отрабатывают сразу два тренда — украшают хобо не только бахромой, но и гранд-заклепками. А Джозеф Альтузарра превращает хиппи-аксессуар в вечерний айтем при помощи атласного макси глубокого баклажанового оттенка. 

Valentino, Ultima Yandex Market, 282 738 руб.

Valentino, Ultima Yandex Market, 282 738 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 108 800 руб.

Bottega Veneta, TSUM Collect, 108 800 руб.

Moschino, Ultima Yandex Market, 157 104 руб.

Moschino, Ultima Yandex Market, 157 104 руб.

Madame Chatelet, 39 990 руб.

Madame Chatelet, 39 990 руб.

Highcraft, 25 000 руб.

Highcraft, 25 000 руб.

Для эклектично-декадентских комбо в духе Valentino женим сумку бренда с ажурным ретро-кардиганом, прямыми джинсами и кружевными перчатками. В инфантильном порыве примеряем плюшевого пушистика Bottega Veneta и добавляем иронии с помощью айтема Moschino с бахромой-ремнями. Упражняемся в образцовых бохо сочетаниях по методичке Chloe: выгуливаем замшевый аксессуар Madame Chatelet или Highcraft с шифоновыми макси-юбками, шелковыми ночнушками и клешами из денима. 

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