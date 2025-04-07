18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Плетеные, твидовые и лакированные: выбрали 40 выдающихся тоутов на весну (и навсегда!)

Фиксируем раздвоение фэшн-личности: крокодиловые гранд-тоуты Bottega Veneta и лохматые баулы Gucci бросают вызов миниатюрным сумкам-жемчужинам Сhanel, клатчам-флягам Calvin Klein и кисетам-кошелькам с фермуаром Сhloe. Сохраняем нейтралитет и запасаемся сразу всеми вариантами — двигаемся по иерархии (от большого к маленькому) и присматриваемся к вместительным сумкам-выручалкам (поместится все и даже больше!).

Hermes, TSUM Collect, 5 800 000 руб.

Hermes, TSUM Collect, 5 800 000 руб.

Prada, «Яндекс Маркет», 709 530 руб.

Prada, «Яндекс Маркет», 709 530 руб.

Chanel, Oskelly, 633 870 руб.

Chanel, Oskelly, 633 870 руб.

Readymade, Daynight, 565 800 руб.

Readymade, Daynight, 565 800 руб.

Bottega Veneta, The Cultt, 450 000 руб.

Bottega Veneta, The Cultt, 450 000 руб.

Valentino, TSUM Collect, 265 500 руб.

Valentino, TSUM Collect, 265 500 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 164 000 руб.

Maison Margiela, ДЛТ, 164 000 руб.

Henry Beguelin, «Кашемир и Шелк», 158 561 руб.

Henry Beguelin, «Кашемир и Шелк», 158 561 руб.

Reptile’s House, No One, 76 990 руб.

Reptile’s House, No One, 76 990 руб.

Yuzefi, Nuself, 76 200 руб.

Yuzefi, Nuself, 76 200 руб. 

N°21, Golden Line, 73 500 руб.

N°21, Golden Line, 73 500 руб.

Dragon Diffusion, ДЛТ, 63 400 руб.

Dragon Diffusion, ДЛТ, 63 400 руб.

Furla, ДЛТ, 60 000 руб.

Furla, ДЛТ, 60 000 руб.

J.Kim, 56 000 руб.

J.Kim, 56 000 руб.

Рубрика «нам это надо» (но мама сказала, однушка на Академке нужнее!): редкая Hermes Birkin Cargo (или тайная фэшн-любовь Вассермана). Сбиваем с громкороскошной сумки лишнюю спесь и носим, как завещала сама Джейн, а после — закрепили сестрички Олсен: цепляем обвесы (вам брелоки-колготки Radvga, фаллические амулеты Predubezhdai или самодельные куры-коровы Yallo?), клеим наклейки, льем вино и пачкаем любимой красной помадой (не дефекты, а отпечатки жизни!). А бережные к кошельку альтернативы Birkin нашлись у Henry Beguelin (уже с обвесом!) и The (уважают Ольга Шуранова и кофаундер Mellow Мария Теблоева!). 

Madame Chatelet, 52 990 руб.

Madame Chatelet, 52 990 руб.

The, 52 000 руб.

The, 52 000 руб.

Sonota, 50 000 руб.

Sonota, 50 000 руб.

Pastorale, 49 900 руб.

Pastorale, 49 900 руб.

Fetiche, 48 900 руб.

Fetiche, 48 900 руб.

Misa Bags, 44 500 руб.

Misa Bags, 44 500 руб.

Moveli, 39 890 руб.

Moveli, 39 890 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Ushatava, 39 000 руб.

Ruskala, 37 000 руб.

Ruskala, 37 000 руб.

MSGM, «Кенгуру», 34 000 руб.

MSGM, «Кенгуру», 34 000 руб.

Ruel, 33 500 руб.

Ruel, 33 500 руб.

Askent, 31 000 руб.

Askent, 31 000 руб.

Врываемся в твид-безумие (тренд заверен Diesel, Simone Rocha и Courreges!) в обнимку с шерстяными тоутами Chanel, а для лакированных тотал-луков в духе Jil Sander и Schiaparelli носим глянцевые N°21 и Pastorale. Подселяем в фэшн-террариум ультрамодных рептилий Sonota и SMB Bag, приручаем пятнистую лео-сумку Secret Garden и выгуливаем (по карельским лугам и петербургским барам!) мохнатую коровку (hot-принт сезона!) Drop The Bag. 

SMB Bag, 29 000 руб.

SMB Bag, 29 000 руб.

12Storeez, 27 000 руб.

12Storeez, 27 000 руб.

Nina Ricci, КМ20, 26 600 руб.

Nina Ricci, КМ20, 26 600 руб.

Drop The Bag, 26 900 руб.

Drop The Bag, 26 900 руб.

CNS, 26 000 руб.

CNS, 26 000 руб.

Highcraft, 24 500 руб.

Highcraft, 24 500 руб.

ST.ART, 20 600 руб.

ST.ART, 20 600 руб.

Aprell shop, 17 900 руб.

Aprell shop, 17 900 руб.

Lime, 16 999 руб.

Lime, 16 999 руб.

Byroco, 15 000 руб.

Byroco, 15 000 руб.

Secret Garden, 13 100 руб.

Secret Garden, 13 100 руб.

Arny Praht, 12 900 руб.

Arny Praht, 12 900 руб.

Pepfer, 10 000 руб.

Pepfer, 10 000 руб.

Расширяем стайлинг-диапазон плетеных тоутов: по примеру фэшн-редактора Леандры Медин приспосабливаем соломинки St.Art к городским будням и сочетаем их с жокейскими сапогами, микро-шортами и рубашкой. Хотите фото, как топового инфлюенсера — возьмите замшевую сумку Ruskala под мышку (стилисты Acne Studios согласны!), а при желании идите еще дальше (по пятам за Питером Мюлье из Alaia!) и перекиньте оливковую Askent через плечо на спину (кроссбоди 2.0!). 

Наш ответ боттеговскому intrecciato — хитросплетения Moveli и кожаные корзинки Aprell shop. За не просто корзинкой, а корзинкой с букетом идем к J.Kim (узбекистанский бренд с фан-базой в лице певицы Розалии и фэшн-мамы поколения Ольги Карпуть!), за лаконичным бохо-шиком — в гости к Byroco (выросли из рязанской обувной фабрики с 25-летней историей!), а за смарт-классикой в духе old Сeline — к кировчанам Highcraft. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: