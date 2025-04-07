Плетеные, твидовые и лакированные: выбрали 40 выдающихся тоутов на весну (и навсегда!)

Расширяем стайлинг-диапазон плетеных тоутов: по примеру фэшн-редактора Леандры Медин приспосабливаем соломинки St.Art к городским будням и сочетаем их с жокейскими сапогами, микро-шортами и рубашкой. Хотите фото, как топового инфлюенсера — возьмите замшевую сумку Ruskala под мышку (стилисты Acne Studios согласны!), а при желании идите еще дальше (по пятам за Питером Мюлье из Alaia!) и перекиньте оливковую Askent через плечо на спину (кроссбоди 2.0!).

Наш ответ боттеговскому intrecciato — хитросплетения Moveli и кожаные корзинки Aprell shop. За не просто корзинкой, а корзинкой с букетом идем к J.Kim (узбекистанский бренд с фан-базой в лице певицы Розалии и фэшн-мамы поколения Ольги Карпуть!), за лаконичным бохо-шиком — в гости к Byroco (выросли из рязанской обувной фабрики с 25-летней историей!), а за смарт-классикой в духе old Сeline — к кировчанам Highcraft.