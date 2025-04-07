Плетеные, твидовые и лакированные: выбрали 40 выдающихся тоутов на весну (и навсегда!)

Фиксируем раздвоение фэшн-личности: крокодиловые гранд-тоуты Bottega Veneta и лохматые баулы Gucci бросают вызов миниатюрным сумкам-жемчужинам Сhanel, клатчам-флягам Calvin Klein и кисетам-кошелькам с фермуаром Сhloe. Сохраняем нейтралитет и запасаемся сразу всеми вариантами — двигаемся по иерархии (от большого к маленькому) и присматриваемся к вместительным сумкам-выручалкам (поместится все и даже больше!).
Рубрика «нам это надо» (но мама сказала, однушка на Академке нужнее!): редкая Hermes Birkin Cargo (или тайная фэшн-любовь Вассермана). Сбиваем с громкороскошной сумки лишнюю спесь и носим, как завещала сама Джейн, а после — закрепили сестрички Олсен: цепляем обвесы (вам брелоки-колготки Radvga, фаллические амулеты Predubezhdai или самодельные куры-коровы Yallo?), клеим наклейки, льем вино и пачкаем любимой красной помадой (не дефекты, а отпечатки жизни!). А бережные к кошельку альтернативы Birkin нашлись у Henry Beguelin (уже с обвесом!) и The (уважают Ольга Шуранова и кофаундер Mellow Мария Теблоева!).
Врываемся в твид-безумие (тренд заверен Diesel, Simone Rocha и Courreges!) в обнимку с шерстяными тоутами Chanel, а для лакированных тотал-луков в духе Jil Sander и Schiaparelli носим глянцевые N°21 и Pastorale. Подселяем в фэшн-террариум ультрамодных рептилий Sonota и SMB Bag, приручаем пятнистую лео-сумку Secret Garden и выгуливаем (по карельским лугам и петербургским барам!) мохнатую коровку (hot-принт сезона!) Drop The Bag.
Расширяем стайлинг-диапазон плетеных тоутов: по примеру фэшн-редактора Леандры Медин приспосабливаем соломинки St.Art к городским будням и сочетаем их с жокейскими сапогами, микро-шортами и рубашкой. Хотите фото, как топового инфлюенсера — возьмите замшевую сумку Ruskala под мышку (стилисты Acne Studios согласны!), а при желании идите еще дальше (по пятам за Питером Мюлье из Alaia!) и перекиньте оливковую Askent через плечо на спину (кроссбоди 2.0!).
Наш ответ боттеговскому intrecciato — хитросплетения Moveli и кожаные корзинки Aprell shop. За не просто корзинкой, а корзинкой с букетом идем к J.Kim (узбекистанский бренд с фан-базой в лице певицы Розалии и фэшн-мамы поколения Ольги Карпуть!), за лаконичным бохо-шиком — в гости к Byroco (выросли из рязанской обувной фабрики с 25-летней историей!), а за смарт-классикой в духе old Сeline — к кировчанам Highcraft.
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