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Вещи

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Сюр-перчатки, юбки-мишура и кольца-волны: модный дайджест

Фиксируем в декабрьском to-buy-list: мохнатые перчатки с объемными розами M_U_R, нарядные шинуазри-жакеты (с серьгами-бантиками в придачу!) Meowshka и подвеска-оберег Imakebags (активирует защиту от red flags на год вперед!).

Landscape

Пальто Landscape, 72 000 руб.

Пальто Landscape, 72 000 руб.

Жилет Landscape, 56 000 руб.

Жилет Landscape, 56 000 руб.

Водолазка Landscape, 35 000 руб.

Водолазка Landscape, 35 000 руб.

Вчера у мастеров софт-кэжуала Landscape (влюблены в их пастельный тейлоринг имени Amiri и Carven!) открылся флагманский бутик в районе Староневского проспекта, где первыми побывали Ирина Оганова и Полина Сидихина. Основательница бренда Лена Лес провела дебютное фэшн-шоу (срежиссировано Галиной Головановой-Дворянкиной, а за стайлинг отвечала Эльмира Тулебаева!), а заодно презентовала новый дроп трикотажа, созданного на итальянском производстве, где отшивается кутюр Valentino. В феврале обещают открыть еще один магазин, но уже в «Пассаже»!

Alvaar

Серьги Alvaar, 12 000 руб.

Серьги Alvaar, 12 000 руб.

Кольцо Alvaar, 6 000 руб.

Кольцо Alvaar, 6 000 руб. 

Поздравляем jewelry-садовников Alvaar с первым юбилеем (отпраздновали с размахом 19 декабря)! Кроме цветочной инсталляции от флориста-виртуоза Ксении Тихоненко и булочек от «Футуры» (со съедобным декором-четырехлистником!) на празднике заметили новый дроп Neverending — пятилетие команда отметила серией из восьми украшений, каждое из которых создано одной непрерывающейся линией. Волнообразные кольца и серьги, выполненные из латуни и покрытые золотом или белым родием, вдохновлены бесконечностью (чего Alvaar и желаем!).

Imakebags

Набор Burn Book: ежедневник, съемная обложка из натуральной кожи, стикерпак, ручка, термонаклейка для футболки с надписью A Little Bit Dramatic; 12

Набор Burn Book: ежедневник, съемная обложка из натуральной кожи, стикерпак, ручка, термонаклейка для футболки с надписью A Little Bit Dramatic; 12 900 руб.

Подвеска-стикер Imakebags, 6 300 руб.

Подвеска-стикер Imakebags, 6 300 руб.

Вслед за фаундером Imakebags Ксенией Лапшовой добавляем в предновогодний список must rewatch нетленку из нулевых — «Дрянных девчонок» и «Секс в большом городе». А в список мастхэвов (и подарков той самой mean girl!) — иконичный Burn Book Реджины Джонс (не просто пишем гадости, а практикуем journaling) и прощальную подвеску-стикер Джека Бергера (гарантированный оберег от тюбиков!).  

M_U_R

Топ M_U_R, 24 000 руб.

Топ M_U_R, 24 000 руб.

Перчатки M_U_R, 18 000 руб.

Перчатки M_U_R, 18 000 руб.

Балаклава M_U_R, 15 000 руб.

Балаклава M_U_R, 15 000 руб.

Петербургская топ-модель Аглая Ивановна — героиня кампейна M_U_R! В новой коллекции мастер цветочных ситцевых принтов и пушистых текстур Анна Дружинина приготовила полупрозрачные платья-фартуки, алые топы на завязках, сумки-розочки, цирковые блумерсы и ворсистые перчатки, украшенные акцентными ноготочками.

Meowshka

Блуза Meowshka, 76 500 руб.

Блуза Meowshka, 76 500 руб.

Платье Meowshka, 204 000 руб.

Платье Meowshka, 204 000 руб. 

Петербургская фея ретро-кутюра Meowshka врывается в предновогоднюю фэшн-гонку. Этот праздничный марафон Лидия Метельская предлагает провести в приталенных миди из бархата, укороченных шинуазри-жакетах и дутых кроп-кимоно с кристаллами Swarovski. Не забываем о statement-акессуарах: расставляем правильные акценты с помощью кокеткорных серег-бантиков и кружевных перчаток. 

Steno515

Steno515

Steno515

Steno515

Steno515

Пока Нан Голдин снимает Дебби Харри для Gucci, панк-визионер Шуля украсил портретом рок-звезды мрачные лонгсливы Steno515 из декабрьского дропа (в продаже с 21 декабря!), который застилизовала готическая дива нашего сердца Salavat Kypere.

Walk of Shame

Юбка Walk of Shame, 29 500 руб.

Юбка Walk of Shame, 29 500 руб.

Блуза Walk of Shame, 52 000 руб.

Блуза Walk of Shame, 52 000 руб.

Платье Walk of Shame, 49 000 руб.

Платье Walk of Shame, 49 000 руб.

Шуршим мишурой, сверкаем солнечными зайчиками и переливаемся пайетками в новогодней коллекции Walk of Shame. Фаундер Андрей Артемов решил далеко не уходить от праздничных фэшн-канонов и для ночи Х приготовил прозрачные макси в микро-зеркалах, асимметричные топы из лазурного атласа, юбки-дождики и целое море пайеточных айтемов — от комбинаций и сложносочиненных mermaid-платьев до металлик-двоек (уже успела примерить Рената Литвинова!). 

«Нате, носите»

Худи «Нате, носите», 7 200 руб.

Худи «Нате, носите», 7 200 руб.

Свитшот «Нате, носите», 7 200 руб.

Свитшот «Нате, носите», 7 200 руб.

Худи «Нате, носите», 7 200 руб.

Худи «Нате, носите», 7 200 руб.

Мастера остросоциальных надписей «Нате, носите» (их футболки полюбились Ксении Раппопорт настолько, что она выпустила с ними коллаборацию) выпустили дроп теплых (и утешающих) толстовок-мантр. Choose your fighter: «Не оглядывайся, впереди только хорошее», «Адекватность», «Мы из будущего, там получше», «Кто кого». Важно: 20% с продаж идут в поддержку фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

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