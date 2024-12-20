Сюр-перчатки, юбки-мишура и кольца-волны: модный дайджест

Фиксируем в декабрьском to-buy-list: мохнатые перчатки с объемными розами M_U_R, нарядные шинуазри-жакеты (с серьгами-бантиками в придачу!) Meowshka и подвеска-оберег Imakebags (активирует защиту от red flags на год вперед!).
Landscape
Вчера у мастеров софт-кэжуала Landscape (влюблены в их пастельный тейлоринг имени Amiri и Carven!) открылся флагманский бутик в районе Староневского проспекта, где первыми побывали Ирина Оганова и Полина Сидихина. Основательница бренда Лена Лес провела дебютное фэшн-шоу (срежиссировано Галиной Головановой-Дворянкиной, а за стайлинг отвечала Эльмира Тулебаева!), а заодно презентовала новый дроп трикотажа, созданного на итальянском производстве, где отшивается кутюр Valentino. В феврале обещают открыть еще один магазин, но уже в «Пассаже»!
Alvaar
Поздравляем jewelry-садовников Alvaar с первым юбилеем (отпраздновали с размахом 19 декабря)! Кроме цветочной инсталляции от флориста-виртуоза Ксении Тихоненко и булочек от «Футуры» (со съедобным декором-четырехлистником!) на празднике заметили новый дроп Neverending — пятилетие команда отметила серией из восьми украшений, каждое из которых создано одной непрерывающейся линией. Волнообразные кольца и серьги, выполненные из латуни и покрытые золотом или белым родием, вдохновлены бесконечностью (чего Alvaar и желаем!).
Imakebags
Вслед за фаундером Imakebags Ксенией Лапшовой добавляем в предновогодний список must rewatch нетленку из нулевых — «Дрянных девчонок» и «Секс в большом городе». А в список мастхэвов (и подарков той самой mean girl!) — иконичный Burn Book Реджины Джонс (не просто пишем гадости, а практикуем journaling) и прощальную подвеску-стикер Джека Бергера (гарантированный оберег от тюбиков!).
M_U_R
Петербургская топ-модель Аглая Ивановна — героиня кампейна M_U_R! В новой коллекции мастер цветочных ситцевых принтов и пушистых текстур Анна Дружинина приготовила полупрозрачные платья-фартуки, алые топы на завязках, сумки-розочки, цирковые блумерсы и ворсистые перчатки, украшенные акцентными ноготочками.
Meowshka
Петербургская фея ретро-кутюра Meowshka врывается в предновогоднюю фэшн-гонку. Этот праздничный марафон Лидия Метельская предлагает провести в приталенных миди из бархата, укороченных шинуазри-жакетах и дутых кроп-кимоно с кристаллами Swarovski. Не забываем о statement-акессуарах: расставляем правильные акценты с помощью кокеткорных серег-бантиков и кружевных перчаток.
Steno515
Пока Нан Голдин снимает Дебби Харри для Gucci, панк-визионер Шуля украсил портретом рок-звезды мрачные лонгсливы Steno515 из декабрьского дропа (в продаже с 21 декабря!), который застилизовала готическая дива нашего сердца Salavat Kypere.
Walk of Shame
Шуршим мишурой, сверкаем солнечными зайчиками и переливаемся пайетками в новогодней коллекции Walk of Shame. Фаундер Андрей Артемов решил далеко не уходить от праздничных фэшн-канонов и для ночи Х приготовил прозрачные макси в микро-зеркалах, асимметричные топы из лазурного атласа, юбки-дождики и целое море пайеточных айтемов — от комбинаций и сложносочиненных mermaid-платьев до металлик-двоек (уже успела примерить Рената Литвинова!).
«Нате, носите»
Мастера остросоциальных надписей «Нате, носите» (их футболки полюбились Ксении Раппопорт настолько, что она выпустила с ними коллаборацию) выпустили дроп теплых (и утешающих) толстовок-мантр. Choose your fighter: «Не оглядывайся, впереди только хорошее», «Адекватность», «Мы из будущего, там получше», «Кто кого». Важно: 20% с продаж идут в поддержку фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.
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