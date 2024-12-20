Сюр-перчатки, юбки-мишура и кольца-волны: модный дайджест

Поздравляем jewelry-садовников Alvaar с первым юбилеем (отпраздновали с размахом 19 декабря)! Кроме цветочной инсталляции от флориста-виртуоза Ксении Тихоненко и булочек от «Футуры» (со съедобным декором-четырехлистником!) на празднике заметили новый дроп Neverending — пятилетие команда отметила серией из восьми украшений, каждое из которых создано одной непрерывающейся линией. Волнообразные кольца и серьги, выполненные из латуни и покрытые золотом или белым родием, вдохновлены бесконечностью (чего Alvaar и желаем!).