В Русском музее открывается выставка-посвящение Сергею Курехину

Можно будет ощутить атмосферу выступлений Курехина, посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, увидеть его личные вещи и музыкальные инструменты, а также работы художников, которые участвовали в концертах «Поп-механики».

В рамках выставки также пройдут хореографический перформанс и концерт, на котором прозвучит музыка Сергея Курехина, еще раз напоминая о бескомпромиссной яркости его творчества.