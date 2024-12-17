В Русском музее открывается выставка-посвящение Сергею Курехину

Проект к 70-летию со дня рождения музыканта позволит «проникнуть внутрь "механизма" "Поп-механики", движущей силой которого была сама жизнь Капитана и его соратников»
Выставка «Поп-механика Сергея Курехина» открывается 20 октября в Мраморном дворце Русского музея. Она расскажет о творческом пути одной из ключевых фигур ленинградской и петербургской андеграундной культуры второй половины XX века и про историю создания культового коллектива. Курехинская «Поп-механика» — это синтетическое искусство, в котором музыка, слово и перформанс сливались в неповторимый коллаж. Как говорил сам музыкант, «Поп-механика — это не группа, а способ мышления».
Можно будет ощутить атмосферу выступлений Курехина, посмотреть телевизионные интервью композитора, оказаться рядом с ним на съемочной площадке, увидеть его личные вещи и музыкальные инструменты, а также работы художников, которые участвовали в концертах «Поп-механики».
В рамках выставки также пройдут хореографический перформанс и концерт, на котором прозвучит музыка Сергея Курехина, еще раз напоминая о бескомпромиссной яркости его творчества.
Выставка открыта с 20 декабря 2024 года по 13 января 2025 года в в Мраморном дворце Русского музея на Миллионной улице, 5/1.
16+
Комментарии (0)