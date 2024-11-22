Платья-цикламены, юбки-мишура и стеганки-перевертыши: модный дайджест

Спасаемся от ноябрьской унылости и патологической нехватки солнца как можем — наряжаемся в сверкающие парки из парчи Choux (теперь есть у нас дома!), золотистые мини Sorelle Era и кутаемся в 6-метровые фукси-шарфы Victoria Andreyanova.
Rockabi
Фаундер Наталья Сухотерина, создавшая бренд верхней одежды (и не только!) на века и жакет-бестселлер Suede (носят Саша Буримова и Асмат Чкотуа), открыла долгожданный флагман в Петербурге. В первую очередь бежим (глазеть на «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи!) примерять пушистые шубы из овечьего меха и объемные дубленки в духе 90-х и не забываем про классную базу — трикотажа и денима много не бывает. На сладкое (читай: до весны) оставляем кожаные ретро-бомберы и стеганки-перевертыши.
JENЁK
Сумочные артизаны JENËK во главе с лауреатом «ТОП-50» Евгенией Петровой во всю готовятся к праздничному сезону: в новогоднем дропе расширили собственную цветовую палитру, добавив «женьков» в розовом (как зимний румянец!), темно-велюровом и золотистом (в цвет ёлочных игрушек!) исполнении.
Choux
Идеальный декабрьский гардероб, по мнению Вики Молдавской, выглядит так: пайетки, перья, стразы, кристаллы, бантики, оборки и море золота. Причем не важно, какие у вас планы — вступить (и выиграть!) в схватку с предновогодними дедлайнами или успеть на все вечеринки — сверкающая металлик-парка, dollcore-пальто из пудрово-розового атласа и юбка-дождик никогда не повредят.
Victoria Andreyanova
Виктория Андреянова под руку с Сананом Гасановым врываются в предновогоднюю фэшн-гонку. В главных ролях дропа — лазурное кукольное мини со съемным мега-бантом в тон (в два счета трансформируется в 6-метровый палантин) и барбикорное макси в насыщенной фуксии с эффектом как минимум трех сеансов цветотерапии. При желании меняем гротескные платья на лаконично-нарядные юбки с асимметричным бантом и кремовые двойки из рогожки — после ночи X трансформируем айтемы из вечерних в повседневные с помощью ворсистых худи (такие в коллекции тоже есть), пуховиков и ультрамодных сапог-труб.
Sorelle Era
Пропагандисты dark feminine — с гастролями в Петербурге до 28 ноября. Sorelle Era объединились с локальным концепт-стором Subbota и организовали недельный pop-up с осенним дропом и новой зимней коллекцией. Готовимся к вечеринкам и корпоративам заранее — запасаемся золотистыми мини с деталями в виде сосков (предсказываем мгновенный sold out!), прозрачные трикотажные миди с объемными воланами на подоле и архитектурными корсетами в паре с шоколадными атласными юбками.
Boggi Milano
Пока каждый второй в фэшн-мире уже по макушку в пайетках и перьях, солидный Boggi Milano не забывает о базе. В ожидании декабря утепляемся пальто из новой осенне-зимней коллекции: минималистичные черные на пятерку отработают в кэжуал-образах с oversize-джинсами, плечистые хаки забираем в пару к преппи-жилетам, а графитовому халату под силу сбить лишнюю спесь с офискорных двоек.
Doucal's
Вслед за Coach, Louis Vuitton и Valentino меняем сумки на вместительные рюкзаки из кожи — как раз такие выпустили Doucal's. Кроме базовых черных, коричневых и хаки присматриваемся к вариантам из замши (тренд сезона!) в карамельном и горчичном оттенках. Повторяем подиумный стайлинг-трюк и не спешим надевать рюкзак на плечи — носим его в руке, а при желании — спереди, как сделали на показе Balenciaga (теперь не только необходимость в метро, а еще и edgy fashion trick!).
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