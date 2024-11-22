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Вещи

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Платья-цикламены, юбки-мишура и стеганки-перевертыши: модный дайджест

Спасаемся от ноябрьской унылости и патологической нехватки солнца как можем — наряжаемся в сверкающие парки из парчи Choux (теперь есть у нас дома!), золотистые мини Sorelle Era и кутаемся в 6-метровые фукси-шарфы Victoria Andreyanova. 

Rockabi

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Флагманский бутик Rockabi в Петербурге, наб. р. Мойки, 24

Фаундер Наталья Сухотерина, создавшая бренд верхней одежды (и не только!) на века и жакет-бестселлер Suede (носят Саша Буримова и Асмат Чкотуа), открыла долгожданный флагман в Петербурге. В первую очередь бежим (глазеть на «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи!) примерять пушистые шубы из овечьего меха и объемные дубленки в духе 90-х и не забываем про классную базу — трикотажа и денима много не бывает. На сладкое (читай: до весны) оставляем кожаные ретро-бомберы и стеганки-перевертыши. 

JENЁK

Сумка JENЁK, 36 000 руб.

Сумка JENЁK, 36 000 руб.

Сумка JENЁK, 39 000 руб.

Сумка JENЁK, 39 000 руб.

Обвес-зеркальце JENЁK, 12 000 руб.

Обвес-зеркальце JENЁK, 12 000 руб.

Сумочные артизаны JENËK во главе с лауреатом «ТОП-50» Евгенией Петровой во всю готовятся к праздничному сезону: в новогоднем дропе расширили собственную цветовую палитру, добавив «женьков» в розовом (как зимний румянец!), темно-велюровом и золотистом (в цвет ёлочных игрушек!) исполнении.

Choux

Юбка Choux, 49 980 руб.

Юбка Choux, 49 980 руб.

Шуба Choux, 139 980 руб.

Шуба Choux, 139 980 руб.

Пальто Choux, 49 980 руб.

Пальто Choux, 49 980 руб.

Идеальный декабрьский гардероб, по мнению Вики Молдавской, выглядит так: пайетки, перья, стразы, кристаллы, бантики, оборки и море золота. Причем не важно, какие у вас планы — вступить (и выиграть!) в схватку с предновогодними дедлайнами или успеть на все вечеринки — сверкающая металлик-парка, dollcore-пальто из пудрово-розового атласа и юбка-дождик никогда не повредят. 

Victoria Andreyanova

Платье Victoria Andreyanova

Платье Victoria Andreyanova

Худи Victoria Andreyanova, 22 500 руб.

Худи Victoria Andreyanova, 22 500 руб.

Жакет Victoria Andreyanova

Жакет Victoria Andreyanova

Виктория Андреянова под руку с Сананом Гасановым врываются в предновогоднюю фэшн-гонку. В главных ролях дропа — лазурное кукольное мини со съемным мега-бантом в тон (в два счета трансформируется в 6-метровый палантин) и барбикорное макси в насыщенной фуксии с эффектом как минимум трех сеансов цветотерапии. При желании меняем гротескные платья на лаконично-нарядные юбки с асимметричным бантом и кремовые двойки из рогожки — после ночи X трансформируем айтемы из вечерних в повседневные с помощью ворсистых худи (такие в коллекции тоже есть), пуховиков и ультрамодных сапог-труб. 

Sorelle Era

Платье Sorelle Era, 34 000 руб.

Платье Sorelle Era, 34 000 руб.

Платье Sorelle Era, 32 000 руб.

Платье Sorelle Era, 32 000 руб.

Платье Sorelle Era, 30 000 руб.

Платье Sorelle Era, 30 000 руб.

Пропагандисты dark feminine — с гастролями в Петербурге до 28 ноября. Sorelle Era объединились с локальным концепт-стором Subbota и организовали недельный pop-up с осенним дропом и новой зимней коллекцией. Готовимся к вечеринкам и корпоративам заранее — запасаемся золотистыми мини с деталями в виде сосков (предсказываем мгновенный sold out!), прозрачные трикотажные миди с объемными воланами на подоле и архитектурными корсетами в паре с шоколадными атласными юбками. 

Boggi Milano

Пальто Boggi Milano, 80 400 руб.

Пальто Boggi Milano, 80 400 руб.

Пальто Boggi Milano, 102 300 руб.

Пальто Boggi Milano, 102 300 руб.

Пока каждый второй в фэшн-мире уже по макушку в пайетках и перьях, солидный Boggi Milano не забывает о базе. В ожидании декабря утепляемся пальто из новой осенне-зимней коллекции: минималистичные черные на пятерку отработают в кэжуал-образах с oversize-джинсами, плечистые хаки забираем в пару к преппи-жилетам, а графитовому халату под силу сбить лишнюю спесь с офискорных двоек. 

Doucal's

Рюкзак Doucal's

Рюкзак Doucal's

Рюкзак Doucal's

Рюкзак Doucal's

Рюкзак Doucal's

Рюкзак Doucal's

Вслед за Coach, Louis Vuitton и Valentino меняем сумки на вместительные рюкзаки из кожи — как раз такие выпустили Doucal's. Кроме базовых черных, коричневых и хаки присматриваемся к вариантам из замши (тренд сезона!) в карамельном и горчичном оттенках. Повторяем подиумный стайлинг-трюк и не спешим надевать рюкзак на плечи — носим его в руке, а при желании — спереди, как сделали на показе Balenciaga (теперь не только необходимость в метро, а еще и edgy fashion trick!).

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