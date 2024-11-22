Платья-цикламены, юбки-мишура и стеганки-перевертыши: модный дайджест

Вслед за Coach, Louis Vuitton и Valentino меняем сумки на вместительные рюкзаки из кожи — как раз такие выпустили Doucal's. Кроме базовых черных, коричневых и хаки присматриваемся к вариантам из замши (тренд сезона!) в карамельном и горчичном оттенках. Повторяем подиумный стайлинг-трюк и не спешим надевать рюкзак на плечи — носим его в руке, а при желании — спереди, как сделали на показе Balenciaga (теперь не только необходимость в метро, а еще и edgy fashion trick!).