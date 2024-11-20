Знакомьтесь, худрук Viva La Vika и Choux Виктория Молдавская! Она переодевает нас в перья и создает самый хайповый контент для соцсетей, а теперь открывает бутик на Петроградке

Два в одном! Главное фэшн-открытие ноября в Петербурге — объединенный бутик украшений Viva La Vika и одежды Choux на Петроградке (с огромными пузырями баблгама!), чьи яркие очуксительные куртки и шубы из страусиных перьев уважают модель Елена Перминова, легенда русского глянца Рената Харькова, фэшн-дива Виктория Одинцова. Фаундер Виктория Молдавская (петербурженка в анамнезе!) одной рукой переодевает модную индустрию в стразы и создает вирусный контент (бабочки Viva La Vika и золотой боб Choux — звезды соцсетей!), другой — приручает нейросети, пробивает баннерную слепоту и ведет тг-рубрику «осознанный микрофон» о честном предпринимательстве (про надоевшие зумы и экстренную ночную шпаклевку). Выяснили, как прокачать собственную фэшн-чуксанутость и собрать корпус архивных Chanel, а заодно узнали, почему Петербургу к лицу розовый (и даже желтый).
Вы (впервые!) решили объединить Viva La Vika и Choux в одном месте — в чем суперсила проекта?
Сначала мы планировали открывать в Петербурге только Viva La Vika: нашли очень классное помещение в доходном доме Урвича. Это редкая удача — прямоугольное пространство с большими окнами на улице с хорошим трафиком и рядом с приятными соседями. Но оно оказалось слишком большим для бренда украшений — мы не хотели отказываться, поэтому решили совместить два концепта. Заодно узнаем, как Choux и Viva La Vika будут дополнять друга — если проект окажется удачным (а я в этом уверена), повторим опыт в других городах.
За дизайн бутика взялась Лена Локастова, вписавшая в интерьер московского флагмана Choux золотой боб, — почему в Петербурге решили пойти по пути баблгама?
Лена сделала нам уже два проекта: розовый магазин Viva La Vika на Патриарших прудах и флагман Choux с большой золотой капсулой. У нас идеальный тандем: она генерит креатив, а мы с моим мужем и партнером по бизнесу Денисом стараемся реализовать ее проект — мы те самые упоротые заказчики, которым надо сделать все ровно так, как нарисовано. Как показывает практика, таких людей мало — все стараются идти более простыми путями.
В Петербурге у Лены была задача со звездочкой — интегрировать в одно пространство два визуальных фэшн-кода. От Viva La Vika мы взяли розовый цвет (на мой взгляд, Петербургу не хватает ярких красок, так что мы решили разбавить хтонь), от Choux — его фирменные большие арт-объекты. Из такого совмещения возник концепт баблгама, и в итоге большие пузыри надутой жвачки заполонили все пространство.
Будут еще специальные петербургские коллаборации?
К открытию магазина мы рассылали для петербургских инфлюэнсеров огромные пышки, сделанные пекарней «Зое». Создали мерч с «Подписными изданиями», планируем организовать там книжный клуб для наших чуксинок. Для бренда, который заходит в новый город, важно подстраиваться под местное комьюнити и сотрудничать с ним, так что у нас большие планы.
Бутик Choux в Москве с золотым бобом
Ждать ли нам совместную капсулу Choux с фаундером Cestrx Ренатой Харьковой, которая вас стилизует?
Мы обсуждали с Ренатой коллаборацию Choux и Cestrx (производство бренда находится в Петербурге — Прим.ред.), но все же это два разных по вайбу бренда со слишком разными героинями и визуальными кодами. А вот с самой Ренатой как со стилистом, скорее всего, придумаем небольшую совместную капсулу. Я очень ценю ее видение (полгода работы с ней привели меня ко френч секси-стайлу), и я благодарна ей за радикальное упрощение моей фэшн-жизни: теперь я могу идеально собирать луки не только в отпуске или во время прилива стайлинг-вдохновения .
Открытие магазина на Петроградке совпадает с выходом новогодней коллекции Choux — релиз запланирован на 21 ноября, за съемки кампейна отвечала наш фэшн-директор Таня Миска Молока (героиня рейтинга стилистов «Кто есть кто» Собака.ru — Прим.ред.). И еще одну вау-коллаборацию покажем 1 декабря.
За какими стейтмент-вещами из новогодней коллекции нужно срочно ехать на Петроградку?
В новогодней коллекции у чуксинки появляется сексинка: раньше нам были не свойственны короткие платья, но в этот раз мы не стали себя ограничивать. Мы перевыпустили шубы из страусиных перьев — считаю, что в жизни каждой женщины должен настать день, когда она захочет нарядиться в страусиную шубу, надеть какую-нибудь диадему и пойти решать свои самые сложные задачи.
Несколько вещей мы отшили из золотой парчи, благодаря чему они рифмуются с украшениями Viva La Vika. Мой мастхэв — золотая ветровка, которая легко выходит за пределы новогодней ночи и интегрируется в повседневный гардероб. Очень хочу быстрее ее заполучить и носить с леггинсами, босоножками и большой кранч-резинкой из капсулы.
А что должно быть у чуксинок из базовой осенне-зимней коллекции Choux?
Мой любимчик — базовое пальто 2.0 на запах: у него классные широкие плечи, оно особенно круто выглядит в подпоясанном виде. Можно зафиксировать как сумкой-бананкой, так и широким ремнем или декоративным элементом — например, я ношу и с леопардовым ремешком, и с жемчужинами, отличный фит. Пальто есть в нескольких оттенках, но я за красный — это цвет сезона и он мне нравится именно в исполнении Choux.
Еще в восторге от наших свитеров в цветочек — очень чуксанутая вещь. Коричневый джемпер отлично смотрится на рыжих девушках (просто фантастика!), бежевый с желтыми цветами — на брюнетках. Я люблю все оттенки желтого — мне кажется, индустрия незаслуженно игнорирует этот цвет. Он очень комплементарен лицу и хорошо влияет на состояние человека (если отбросить символизм Достоевского).
И конечно, я за комфортик, поэтому надеваю костюм «Мягкий характер» — он классно выглядит и летом с голыми ногами, и зимой с колготками (если подобрать их в тон к луку, будет шикарно).
Как вычислить в толпе человека с чуксинкой и прокачать собственную чуксанутость?
Чуксинка (дословно — смесь Choux, перчинки и чудинки!) приручила всех своих тараканов, все про себя понимает и разрешила себе быть самой собой — может надеть с утра и перья, и пайетки.
Мой основной стайл-трик в образе — не переборщить с камнями, перьями, леопардом и цепочками. Для меня лук, который не хочется рассматривать, это не лук — важно залипнуть на детали. Я не люблю бежевую гамму, нюдовые палитры, однотонные вещи и монохромные образы, в том числе total black. При этом любой наряд может спасти сумка — классная it-bag украсит самый простой образ. С такой фэшн-установкой я собрала коллекцию винтажных Chanel, от масштаба которой фрустрируется даже Рената Харькова (смеется).
Планируете масштабную Choux-экспансию — вместе с Viva La Vika или в фэшн-сепарации?
Готовимся к открытию Viva La Vika в московском «Метрополисе» и не планируем останавливаться. У Choux за 2024 год трехкратно увеличились площади, так что хотим замедлить темп и сконцентрироваться на маркетинге — будем дарить праздник без повода, провоцировать дофаминовые выбросы у чуксинок и генерить позитив в противовес инфляции и шести месяцам снегодождя.
А каких изменений стоит ждать на глобальном фэшн-рынке?
Согласно фэшн-исследованию McKinsey (читаю перед сном вместо романа), усилится борьба за внимание клиента — работа в соцсетях изменилась, сложнее работать с охватами и быть узнаваемым. Сегодня стать популярным брендом сильно дороже, чем это было еще 3-4 года назад.
Искусственный интеллект — это база: на каждом сайте должны появиться карманные AI-помощники, которые расскажут о новинках и посоветуют, с чем сочетать конкретный свитер. К концу 2025-2026 годов такой сервис должен стать гигиенической нормой в электронной коммерции.
И да, клиенты активно возвращаются в офлайн — всем нужен экспириенс. Например, я на днях пошла в магазин купить колготки, хотя спокойно могла заказать на сайте. Но для меня этот поход был возможностью выйти из зума на свежий воздух, получить свою порцию витамина D и просто приятно провести время между бесконечными звонками. Так что офлайн — это важно: если у марки нет своего пространства, важно размещаться через дистрибьюторов, чтобы клиент мог прикоснуться (буквально) к бренду.
Вы год жили в Петербурге — куда (не) хотели бы вернуться?
Мы с мужем переехали в Петербург из Москвы в 2016 году и сняли квартиру в строящемся ЖК «Царская столица» — шутим, что это оказалось фатальной ошибкой: пока идешь от метро до своего предпоследнего дома, проклинаешь все на свете, особенно зимой. Тогда ЖК только строился — приходилось шагать по пустырю рядом с огороженной бетонными плитами территорией, пока ветер с моросью летит в лицо. Так себе ситуация.
А вот если бы мы жили в исторической части Петербурга, то точно прижились: я люблю «Подписные издания» и Исаакиевский собор (хочу снова посидеть в «Счастье» с красивым видом). Плюс мне очень нравилось в Gastroli, Duoasia и Harvest, но все же моя личная гастрономическая достопримечательность Петербурга — бычьи хвосты в Duo Gastrobar.
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