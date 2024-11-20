Знакомьтесь, худрук Viva La Vika и Choux Виктория Молдавская! Она переодевает нас в перья и создает самый хайповый контент для соцсетей, а теперь открывает бутик на Петроградке

За дизайн бутика взялась Лена Локастова, вписавшая в интерьер московского флагмана Choux золотой боб, — почему в Петербурге решили пойти по пути баблгама?

Лена сделала нам уже два проекта: розовый магазин Viva La Vika на Патриарших прудах и флагман Choux с большой золотой капсулой. У нас идеальный тандем: она генерит креатив, а мы с моим мужем и партнером по бизнесу Денисом стараемся реализовать ее проект — мы те самые упоротые заказчики, которым надо сделать все ровно так, как нарисовано. Как показывает практика, таких людей мало — все стараются идти более простыми путями.

В Петербурге у Лены была задача со звездочкой — интегрировать в одно пространство два визуальных фэшн-кода. От Viva La Vika мы взяли розовый цвет (на мой взгляд, Петербургу не хватает ярких красок, так что мы решили разбавить хтонь), от Choux — его фирменные большие арт-объекты. Из такого совмещения возник концепт баблгама, и в итоге большие пузыри надутой жвачки заполонили все пространство.

Будут еще специальные петербургские коллаборации?

К открытию магазина мы рассылали для петербургских инфлюэнсеров огромные пышки, сделанные пекарней «Зое». Создали мерч с «Подписными изданиями», планируем организовать там книжный клуб для наших чуксинок. Для бренда, который заходит в новый город, важно подстраиваться под местное комьюнити и сотрудничать с ним, так что у нас большие планы.