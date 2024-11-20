Ульяна Сергеенко поженила остромодный бохо-шик и taverncore c вайбом Старого Юга, ковбойской эстетикой и фирменными фэшн-кодами собственного модного дома — результат запечатлели на ранчо в парижском пригороде (в роли реквизита — ретромобили из коллекции Дины Верни!) и в старинном ресторане Lapérouse. Помимо фотозвезды Vogue и Vanity Fair Эллен фон Унверт, над кампейном работала ее дочь Ребекка Фурто, плюс за стилизацию жакетов из кордового кружева и замшевых рубашек взялась худрук Alabama Muse Аличе Джентилуччи, а за создание ретро-мейкапа — Стивен Канаван и Константин Кочегов.