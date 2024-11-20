Бохо-дубленки, ковбойские сапоги, михалковская шляпа-стетсон (оммаж вестерну «Свой среди чужих, чужой среди своих»!) и замшевые брюки-псевдочапсы — ключевые ингредиенты круизной коллекции Ulyana Sergeenko, героинями которой стали Наталья Водянова и Катя Лецкая, а также сама Ульяна Сергеенко вместе с дочерью Василисой. Рассказываем главное о родео-кампейне, снятом фэшн-легендой Эллен фон Унверт, и (эксклюзив!) показываем бэкстейдж со съемки.
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ульяна Сергеенко поженила остромодный бохо-шик и taverncore c вайбом Старого Юга, ковбойской эстетикой и фирменными фэшн-кодами собственного модного дома — результат запечатлели на ранчо в парижском пригороде (в роли реквизита — ретромобили из коллекции Дины Верни!) и в старинном ресторане Lapérouse. Помимо фотозвезды Vogue и Vanity Fair Эллен фон Унверт, над кампейном работала ее дочь Ребекка Фурто, плюс за стилизацию жакетов из кордового кружева и замшевых рубашек взялась худрук Alabama Muse Аличе Джентилуччи, а за создание ретро-мейкапа — Стивен Канаван и Константин Кочегов.
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Круизная коллекция — не исключение из кутюрных дизайн-правил Ulyana Sergeenko: например, цветочные вышивки дополнены кружевной тесьмой на кокетках, а плащевки — многослойной аппликацией, застроченной плотным декоративным швом. Вдобавок прорезные карманы рубашек, украшенные на концах кожаными треугольниками, отсылают к каноничным швейным техникам, яркий колорблок — к лоскутному ремесленничеству южноамериканских народов.
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Ulyana Sergeenko Resort Campaign
В линейке аксессуаров зашифрованы ключевые культурные коды мира Дикого Запада: культовую брошь-воланчик украсили перьями фазана, брошь-сферу обтянули коричневой замшей с синей вишивкой (как у винтажных теннисных мячей!), а из позолоченного серебра отлили дротик (из ковбойской драмы!), дополненный гильошированной эмалью и инкрустированный полудрагоценными камнями.
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