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Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко — героини нового родео-круиза Ulyana Sergeenko

Бохо-дубленки, ковбойские сапоги, михалковская шляпа-стетсон (оммаж вестерну «Свой среди чужих, чужой среди своих»!) и замшевые брюки-псевдочапсы — ключевые ингредиенты круизной коллекции Ulyana Sergeenko, героинями которой стали Наталья Водянова и Катя Лецкая, а также сама Ульяна Сергеенко вместе с дочерью Василисой. Рассказываем главное о родео-кампейне,  снятом фэшн-легендой Эллен фон Унверт, и (эксклюзив!) показываем бэкстейдж со съемки.

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ульяна Сергеенко поженила остромодный бохо-шик и taverncore c вайбом Старого Юга, ковбойской эстетикой и фирменными фэшн-кодами собственного модного дома — результат запечатлели на ранчо в парижском пригороде (в роли реквизита — ретромобили из коллекции Дины Верни!) и в старинном ресторане Lapérouse. Помимо фотозвезды Vogue и Vanity Fair Эллен фон Унверт, над кампейном работала ее дочь Ребекка Фурто, плюс за стилизацию жакетов из кордового кружева и замшевых рубашек взялась худрук Alabama Muse Аличе Джентилуччи, а за создание ретро-мейкапа — Стивен Канаван и Константин Кочегов.

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage
Julia Matei

Ulyana Sergeenko Resort Campaign Backstage

Круизная коллекция — не исключение из кутюрных дизайн-правил Ulyana Sergeenko: например, цветочные вышивки дополнены кружевной тесьмой на кокетках, а плащевки — многослойной аппликацией, застроченной плотным декоративным швом. Вдобавок прорезные карманы рубашек, украшенные на концах кожаными треугольниками, отсылают к каноничным швейным техникам, яркий колорблок — к лоскутному ремесленничеству южноамериканских народов.

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

Ulyana Sergeenko Resort Campaign
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Resort Campaign

В линейке аксессуаров зашифрованы ключевые культурные коды мира Дикого Запада: культовую брошь-воланчик украсили перьями фазана, брошь-сферу обтянули коричневой замшей с синей вишивкой (как у винтажных теннисных мячей!), а из позолоченного серебра отлили дротик (из ковбойской драмы!), дополненный гильошированной эмалью и инкрустированный полудрагоценными камнями.

Жакет Ulyana Sergeenko, 600 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Жакет Ulyana Sergeenko, 600 000 руб.

Брюки Ulyana Sergeenko, 225 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Брюки Ulyana Sergeenko, 225 000 руб.

Брошь Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Брошь Ulyana Sergeenko, 215 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 385 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Жакет Ulyana Sergeenko, 385 000 руб.

Юбка Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Юбка Ulyana Sergeenko, 250 000 руб.

Рубашка Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Рубашка Ulyana Sergeenko, 210 000 руб.

Платье Ulyana Sergeenko, 395 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Платье Ulyana Sergeenko, 395 000 руб.

Куртка Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.
Пресс-служба Ulyana Sergeenko

Куртка Ulyana Sergeenko, 450 000 руб.

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Люди:
Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко

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