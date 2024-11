Лео-хобо, пуховики-коконы и дарк-кружево: модные мастхэвы месяца

Что за тигр этот лев! Образцовые лео-подкрадули обнаружены у NO ONE. Леопардовый принт — важный хит сезона от Питера Мюлье, Демны Гвасалии, Гленна Мартенса и львиной доли итальянских брендов. Анималистичные хиты последних заботливо собрал для нас мультибрендовый бутик No One (Ринашенте северной закалки!): будем миксовать хищные кеды Premiata c ворквир-парками, пятнистые ботильоны Principe di Bologna — с доллкор-шубами, а ворсистое хобо Pollini — с красно-коралловым плащом из кожи (дикий тренд!).