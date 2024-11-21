Лео-хобо, пуховики-коконы и дарк-кружево: модные мастхэвы месяца

Морозостойкий фэшн-аутдор Mordecai уже в ДЛТ. Важный зимний конкурент приталенных ladylike-пальто — гигакуртки из матового нейлона и кучерявые дубленки из овчины с трендовыми покатыми плечами. Такие уже есть у нас дома: в ДЛТ завезли итальянских аутдор-профи Mordecai во главе с экс-дизайнером Moncler Genius Людовико Бруно. Будем кутаться в пуховики (предварительно освоив фирменный многослойный стайлинг!) хоть во время прогулок по Линейному парку на Васильевском острове, хоть на капустном гастроретрите в новгородских Боровичах (новое Репино!).