Лео-хобо, пуховики-коконы и дарк-кружево: модные мастхэвы месяца

Готический ноябрь в Петербурге украшаем шляпой-мантией из перьев Atelier Biser Ксении Подвальной, фэшн-аутдором из ДЛТ Mordecai, будуаркор-платьем бренда Ренаты Харьковой Cestrx и панк-свитером с трэш-хоррор-уточкой Maison Mihara Yasuhiro из концепт-бутика DayNight.
Atelier Biser
Atelier Biser
Наш ответ перышкам Loewe — арт-боа Atelier Biser! Кутюрье-феномен Ксения Подвальная отшивает хайповый white tie для лучших выходов Сиары, Карди Би, Кристины Агилеры в тихом ателье на Таврической улице. Сейчас ее бренд Atelier Biser вовсю готовится к голливудскому сезону кинонаград: в новой коллекции припасли гротескные кринолины, боди-коконы, пушистые шляпы-мантии и перьевые боа — уже представляем их на Бейонсе (ши ноуз!), а пока с восторгом разглядываем на супермодели Анне Селезневой (стилизована Катей Табаковой в объективе Абдуллы Артуева!).
Cestrx
Стилист (в анамнезе — фэшн-директор русского Tatler) Рената Харькова приручила будуаркор в бренде собственного сочинения Cestrx: из нового дропа (лукбук снимал Игорь Павлов — автор обложки Собака.ru с Софьей Эрнст!) забираем кружевную комбинацию и миксуем с остромодными ботфортами и пушистой гигашубой.
Mordecai
Морозостойкий фэшн-аутдор Mordecai уже в ДЛТ. Важный зимний конкурент приталенных ladylike-пальто — гигакуртки из матового нейлона и кучерявые дубленки из овчины с трендовыми покатыми плечами. Такие уже есть у нас дома: в ДЛТ завезли итальянских аутдор-профи Mordecai во главе с экс-дизайнером Moncler Genius Людовико Бруно. Будем кутаться в пуховики (предварительно освоив фирменный многослойный стайлинг!) хоть во время прогулок по Линейному парку на Васильевском острове, хоть на капустном гастроретрите в новгородских Боровичах (новое Репино!).
ODOR
Рубашка ODOR
Виртуоз бельевого кутюра ODOR (а еще дизайнер круизных коллекций Ulyana Sergeenko!) Никита Калмыков приручил винтажные кружева ришелье вековой давности, вручную окрасив черными пигментами, — так появились готические рубашки, украшенные стеклянными антикварными пуговицами (уже видим их на принцессе тру-крайма Саше Сулим!).
Maison Mihara Yasuhiro
Свитер Maison Mihara Yasuhiro
Для фэшн-панков байеры культового концепт-стора DayNight завезли хиты японских гранж-авангардистов Maison Mihara Yasuhiro (в числе фанатов — готические дивы Salavat Kypere и Екатерина Графт). Наш выбор — мрачный свитер с потертостями, украшенный вязаной трэш-хоррор-уточкой.
Furla
Обвес из брелоков — out, сумочные наклейки — in! Так что украшаем стейтмент-стикерами фигурный тоут Erica из гладкой кожи в остромодном алом оттенке от тосканских ремесленников Furla.
Geox
По совету Рафа Симонса носим поверх коктейльного платья в пайетках теплую и функциональную парку — например, Geox из водоотталкивающего нейлона (как у братьев Галлахеров!).
Diego M
Анорак DIEGO M
Без стеганой куртки в этом ноябре никуда (проверено Марией Грацией Кьюри). Наш фаворит — утепленный анорак Diego M в жизнеутверждающем оттенке фуксии: пригодится для арт-экспедиции в нордические Апатиты (евангелист совриска Андрей Малахов проводит выставку гуру докфото Анастасии Цайдер!).
Bootwood
Вместе с марантами и скинни-джинсами из 2010-х к нам возвращаются тимберленды (спасибо стритстайл-выходам Рианны и рэпера Дрейка) — по примеру Наоми Кэмпбелл носим культовые ботинки из мультибренда Bootwood в комбо с рабочими куртками и рубашками.
NO ONE
Что за тигр этот лев! Образцовые лео-подкрадули обнаружены у NO ONE. Леопардовый принт — важный хит сезона от Питера Мюлье, Демны Гвасалии, Гленна Мартенса и львиной доли итальянских брендов. Анималистичные хиты последних заботливо собрал для нас мультибрендовый бутик No One (Ринашенте северной закалки!): будем миксовать хищные кеды Premiata c ворквир-парками, пятнистые ботильоны Principe di Bologna — с доллкор-шубами, а ворсистое хобо Pollini — с красно-коралловым плащом из кожи (дикий тренд!).
Geox
Практикуем фэшн-хайкинг в утепленных сникерах Geox. Без спортивных ботинок-вездеходов в этом ноябре никуда! Тезис Fendi и Louis Vuitton поддержали мастеровитые сапожники Geox, выпустившие в осенней коллекции демисезонные аутдор-кроссовки — как полагается, в ультрапопулярном коричневом оттенке (цвет осени по мнению Энтони Ваккарелло, Сильвии Вентурини и института Pantone!). От гололеда защитит нескользящий протектор Plus Grip (за счет инновационной резины из рельефных плюсов!), а от непогоды во время хайкинга по Сестрорецкому разливу — мембрана Amphibiox (удерживает тепло и не пропускает воду).
Lise Charmel
Cпешим за группой комбинаций в бутик Lise Charmel. Шелк — важный материал сезона, из которого Джонатан Андерсон отшивает платья-обманки с эффектом trompe-l'œil (притворяются вязаными кардиганами и худи на зипке!), а Bottega Veneta делает псевдополиэтиленовые пакеты. Наш выход — ажурные ромперы со сложной многонитевой вышивкой и ультратонким гипюром с лионских станков: пригодятся в сочетании как с домашними тапочками-свиферами, так и с функциональной паркой для вылазки в новорожденный виниловый бар на втором этаже траттории Marso Polo Антонио Фреза.
Boggi Milano
Итальянские мастера кэжуал-тейлоринга Boggi Milano знают, как защитить нас от лютых ветров Петровского острова: в осенней коллекции сочинили плечистые стейтмент-пальто (на зависть гротескным кожанкам Acne Studios!), которые на ура сохраняют тепло за счет кашемира и переработанной шерсти.
Eljacket
По совету Миуччи Прады в Miu Miu и Джонатана Андерсона в Loewe переодеваемся из длинных пальто в укороченные бушлаты — как у петербургских профи ультрафеминного гардероба Eljacket во главе с Еленой Барановой. Смело надеваем их кроп-тулупчик с высокими кожаными сапогами (а то и с пушистыми свиферами!).
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