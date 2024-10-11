Ювелирные спички, готик-dollcore и робы жрецов: модный дайджест

Вуайеристические зонтики Solutions., косметички-монстры Золотое Яблоко x Befree (награда за самый быстрый soldout!), колпаки Нефертити с показа номад-кутюрье Яниса Чамалиди — и другие фэшн-хайлайты этой недели.
Solutions.
К сезону дождей в Петербурге (кого мы обманываем — он тут всегда) Глеб Костин анонсировал дроп зонтов. С внешней стороны все аскетично — прохожие увидят только контрастные лого-пятна Solutions. А с внутренней — натуралистичная (и слегка первертная) графика: вам мега глаз или upskirt? Ждем дроп сегодня в 19:00 (записываемся в waiting list и ставим напоминание!).
Gate31
У профи базового гардероба GATE31 проходит межсезонный сейл до 30% — идеальный фэшн-шанс утеплить гардероб (самое время!) за счет водоотталкивающей ворквир-куртки, хлопкового макси-тренча на стеганой подкладке и мрачных стейтмент-плащей из черной эко-кожи (мы все-таки в бандитском Петербурге!).
At Ease
Огонь, иди со мной! Cпички с показа Bottega Veneta есть у нас дома — в виде латунных подвесок с серебряным покрытием от бренда идеального денима At Ease (в восторге от их джинсов с крючками для каноничной посадки на талии!).
Фаундер Анна Прахт выгравировала на кулоне старинную китайскую пословицу Better to light a candle than to curse the darkness («Лучше зажечь свечу, чем проклинать темноту»)— так что этой осенью будем носить украшение вместе с алыми пламенными тренчами и рабочими перчатками-крагами (как у печника!).
Ianis Chamalidy
Петербургский амбассадор номад-кутюра Яниса Чамалиди (русский Йоджи Ямамото!) показал осенне-зимнюю коллекцию Ianis Chamalidy в московском Манеже. Увидели на моделях Lumpen фирменные колпаки Нефертити (уже прижились в гардеробах готик-дивы Salavat Kypere и визажиста-феномена Фаризы Родригез), пальто-перевертыши, плиссированные чепчики, притворяющиеся париками, а также клатчи-сферы, жреческие робы, и много клетки (тренд!), которую дизайнер советует миксовать с мрачными кожанками и пушистыми фукси-варежками (что? да!).
Imakebags
Продолжаем носить функциональные it-кулоны и вслед за подвесками-гребнями или подвесками в виде чехлов для зажигалок запасаемся подвесками-зеркальцами. Фаундер Imakebags Ксения Лапшова объединилась с цветочной студией Kraft Flowers — вместе они сочинили красочный flowercore-обвес из натуральной кожи. Диапазон использования — от statement-подвески до сумочного аксессуара, который можно повязать на ручку любимой Seva.
Arngoldt
Главный камбэк сезона — модный дом Arngoldt вернулся на подиум. С 2021 года (тогда ушли из жизни креативный директор Александр Арнгольдт и его правая рука Мария Лаврова) бренд оставался без хозяина и, казалось, исчезнет с фэшн-радаров навсегда. Но в начале октября появилась новость о том, что место дизайнера займет дочь Марии — Александра, которая буквально росла среди разбросанных повсюду выкройках, тканях и фурнитуре (сначала в Доме Мод на Петроградке, где работала ее мама, а после — в ателье Arngoldt). Новый дизайнер представила свою дебютную коллекцию на Московской Неделе моды — увидели уже знакомую кутюрную работу с дорогими тканями (от полупрозрачного шелка до парчи), сложенные из десятков шифоновых лоскутков блузы и юбки (точно такие же когда-то делал сам Арнгольдт) и множество платьев: прямых в духе 20-х, будуарных на запах в стиле 70-х и платьев-рубашек. «Надеюсь, среди них обнаружится еще один знакомый элемент марки: маленький золотой диск, пришитый в самых неожиданных местах. Я очень рад, что его золото снова сияет», — поделился после показа фэшн-эксперт и близкий друг дома Arngoldt Александр Рымкевич.
Золотое Яблоко x Befree
Бьюти-мекка и пристанище для всех бьютиголиков «Золотое Яблоко» анонсировало первую коллаборацию с фэшн-брендом — вместе с Befree они выпустили beauty box. В очаровательной сумке-монстре (есть даже микрогребень для brat-green-шерстки!) поместилось 42 продукта — от уходовых хитов (например, бальзам-маска для губ Belif и крем для рук FOR ME by Gold Apple) до аксессуаров. К сожалению (тех, кто не успел), боксы раскупили за 49 минут — остается только ждать повторного сотрудничества гигантов (на бис!).
Barbino Maison
В список тех, кто этой осенью голосует за dollcore (в придачу к Simone Rocha и Marc Jacobs), приписываем фэшн-театралов Barbino Maison, который представил вторую кутюрную коллекцию в рамках Московской Неделе моды. Но вместо нарядных Барби на подиум вышли готические принцессы в драматичных кейпах, многослойных юбках из тюля и платьях-тучах с гремящим стеклярусом и бисером. Не обошлось без бантов — их мегаверсии появились на oversize-худи и мини-юбках, а небольшие бантики украсили подолы платьев, рукава жакетов и воротники блуз. Личный фаворит — бархатный сет из макси-юбки и накидки, а вместо бра — многослойные нити жемчуга (мечтаем отправиться так на новогодний корпоратив!).
Charmstore
Пополняем коллекцию в самом трендовом оттенке сезона бургунди-новинками Charmstore. Не обходимся без макси-платьев с драпировкой в разгар театрального сезона — выгуливаем на премьере «Мейерхольд. Чужой театр» на Новой сцене Александринки. А в офисы забираем вишневую (не девятку) двойку с прямым однобортным пиджаком и классическими брюками. При желании оставляем бордовый в качестве акцента — носим винные колготки в паре с серым dollcore-сетом из укороченного жакета и юбки-баллона.
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