Ювелирные спички, готик-dollcore и робы жрецов: модный дайджест

Огонь, иди со мной! Cпички с показа Bottega Veneta есть у нас дома — в виде латунных подвесок с серебряным покрытием от бренда идеального денима At Ease (в восторге от их джинсов с крючками для каноничной посадки на талии!).

Фаундер Анна Прахт выгравировала на кулоне старинную китайскую пословицу Better to light a candle than to curse the darkness («Лучше зажечь свечу, чем проклинать темноту»)— так что этой осенью будем носить украшение вместе с алыми пламенными тренчами и рабочими перчатками-крагами (как у печника!).