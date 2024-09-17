Бордовый vs красный! Как бургунди занял место классического алого?

Наблюдаем фэшн-противостояние: пока Miu Miu и Jacquemus хором голосуют за красный как главный цвет осени, а Saint Laurent и Khaite выбирают глубокий бургунди. Судя по последним показам, вишневый с нами как минимум до следующей осени. Рассказываем о главных стайл-приемах с подиумов и показываем, где искать классные вещи в трендовом винном.
В насыщенный бургунди открасили все — от сетов из прозрачного шифона (и капроновых тюрбанов) до кожаных курток. Бордовая кожа — отдельный мастхэв сезона. Чемена Камали в Chloe миксует лаковые кейпы с персиковой блузой с воланами, темно-синими леггинсами и ботфортами. А Стефано Галличи в Ann Demeulemeester предлагает носить кожаные жакеты с меховым воротом в сочетании с будуарным шелковым комплектом с кружевом и маскулинными сапогами.
Забираем бургунди в следующий год (при поддержке Nensi Dojaka и Jason Wu) — весной и летом выгуливаем комбинации из полупрозрачного трикотажа (мэтчим с розовым бельем из коллаборации с Calvin Klein) и деконструированные льняные двойки. А стайлинг-трюк с показа Tibi SS'25 повторяем уже сейчас — женим бургунди-свитшот с фисташковой юбкой и золотой цепью-поясом.
Отрабатываем сразу два тренда с бордовой сумкой-косметичкой Chanel (бьюти-кейсы появились на показах Gucci и Altuzzara) и винными лоферами The Row (балетки— out, маскулинная обувь — in!). Повторяем подиумный образ Saint Laurent с юбкой бренда (прямиком с показа). При желании меняем капрон на кожу — сочиняем total look из юбки Lesyanebo, тренча Bats и ботильонов Ekonika x 2Mood. А зимой переодеваемся в плечистые пальто Choux (эталонный power dressing!) и куртки J.Kim (вставки с традиционными принтами сделаны в Узбекистане).
Сумки в трендовом бургунди уже успели отшить локалы Imakebags (носим с фирменным обвесом) и Arny Praht. Готовимся к праздникам (вас уже спрашивали, какие планы на Новый Год?) — запасаемся болеро из перьев Meowshka, и платьями с драпировками Say No More. Возвращаемся из будущего в настоящее — успеваем отхватить билеты на «Бахчисарайский фонтан» (смотрим в Мариинке 26 сентября) и забронировать столик в новорожденном ресторане примы Ирмы Ниорадзе — Dora — для обоих случаев пригодится жаккардовое кимоно Petra и атласные мюли от петербургских обувных артизанов rxbshoes.
Фанни Экстранд выбирает винное облегающее фигуру платье с декоративным узлом и драпировками — сочетает с гладким пучком и лаконичным макияжем
Сандра Генрих Соседа голосует за бордовый total look майкой и брюками в тон и дополняет их серым джемпером и мегасумкой
Лора Моро миксует вишневую сумку Chanel с мини-юбкой в оттенке сливочного масла (записываем цветовое сочетание!) и грубым черным бомбером из кожи
Валерия Sobalera выгуливает маскулинную вельветовую двойку с белоснежной рубашкой, остроносыми дерби и акцентной кислотной сумкой
Перниль Тейсбек мэтчит бордовый кардиган с Birkin в тон (и повязывает на ручку шоколадную бандану)
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