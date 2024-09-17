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Вещи

Бордовый vs красный! Как бургунди занял место классического алого?

Наблюдаем фэшн-противостояние: пока Miu Miu и Jacquemus хором голосуют за красный как главный цвет осени, а Saint Laurent и Khaite выбирают глубокий бургунди. Судя по последним показам, вишневый с нами как минимум до следующей осени. Рассказываем о главных стайл-приемах с подиумов и показываем, где искать классные вещи в трендовом винном. 

Saint Laurent FW'24

Saint Laurent FW'24

Khaite FW'24

Khaite FW'24

Chloe FW'24

Chloe FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Ann Demeulemeester FW'24

Mugler FW'24

Mugler FW'24

Nensi Dojaka SS'25

Nensi Dojaka SS'25

Jason Wu SS'25

Jason Wu SS'25

Tibi SS'25

Tibi SS'25

В насыщенный бургунди открасили все — от сетов из прозрачного шифона (и капроновых тюрбанов) до кожаных курток. Бордовая кожа — отдельный мастхэв сезона. Чемена Камали в Chloe миксует лаковые кейпы с персиковой блузой с воланами, темно-синими леггинсами и ботфортами. А Стефано Галличи в Ann Demeulemeester предлагает носить кожаные жакеты с меховым воротом в сочетании с будуарным шелковым комплектом с кружевом и маскулинными сапогами.

Забираем бургунди в следующий год (при поддержке Nensi Dojaka и Jason Wu) — весной и летом выгуливаем комбинации из полупрозрачного трикотажа (мэтчим с розовым бельем из коллаборации с Calvin Klein) и деконструированные льняные двойки. А стайлинг-трюк с показа Tibi SS'25 повторяем уже сейчас — женим бургунди-свитшот с фисташковой юбкой и золотой цепью-поясом. 

Сумка Chanel, TSUM Collect, 962 000 руб.

Сумка Chanel, TSUM Collect, 962 000 руб.

Болеро Meowshka, 287 500 руб.

Болеро Meowshka, 287 500 руб.

Лоферы The Row, TSUM Collect, 250 500 руб.

Лоферы The Row, TSUM Collect, 250 500 руб.

Тренч Bats, 173 000 руб.

Тренч Bats, 173 000 руб.

Юбка Lesyanebo, 114 000 руб.

Юбка Lesyanebo, 114 000 руб.

Куртка J.Kim, 111 000 руб.

Куртка J.Kim, 111 000 руб.

Юбка Saint Laurent, Oskelly, 108 050 руб.

Юбка Saint Laurent, Oskelly, 108 050 руб.

Рубашка Agreeg, 90 000 руб.

Рубашка Agreeg, 90 000 руб.

Пальто Choux, 69 980 руб.

Пальто Choux, 69 980 руб.

Свитер Botter, ДЛТ, 63 250 руб.

Свитер Botter, ДЛТ, 63 250 руб.

Платье My812, 54 000 руб.

Платье My812, 54 000 руб.

Кимоно Petra, 47 500 руб.

Кимоно Petra, 47 500 руб.

Haight, ДЛТ, 45 750 руб.

Haight, ДЛТ, 45 750 руб.

Сумка Imakebags, 38 900 руб.

Сумка Imakebags, 38 900 руб.

Платье Say No More, 38 500 руб.

Платье Say No More, 38 500 руб.

Пальто Pompa, 30 900 руб.

Пальто Pompa, 30 900 руб.

Палантин 12Storeez, 29 000 руб.

Палантин 12Storeez, 29 000 руб.

Отрабатываем сразу два тренда с бордовой сумкой-косметичкой Chanel (бьюти-кейсы появились на показах Gucci и Altuzzara) и винными лоферами The Row (балетки— out, маскулинная обувь — in!). Повторяем подиумный образ Saint Laurent с юбкой бренда (прямиком с показа). При желании меняем капрон на кожу — сочиняем total look из юбки Lesyanebo, тренча Bats и ботильонов Ekonika x 2Mood. А зимой переодеваемся в плечистые пальто Choux (эталонный power dressing!) и куртки J.Kim (вставки с традиционными принтами сделаны в Узбекистане). 

Жакет Just Cavalli, Strogo Vintage, 28 500 руб.

Жакет Just Cavalli, Strogo Vintage, 28 500 руб.

Свитер Gapanovich, 25 000 руб.

Свитер Gapanovich, 25 000 руб.

Ботильоны Ekonika x 2Mood, 23 990 руб.

Ботильоны Ekonika x 2Mood, 23 990 руб.

Пижама Scandale Maniere, 23 590 руб.

Пижама Scandale Maniere, 23 590 руб.

Блуза Namelazz, 19 900 руб.

Блуза Namelazz, 19 900 руб.

Брюки Pitkina, 19 800 руб.

Брюки Pitkina, 19 800 руб.

Мюли rxbshoes, 17 500 руб.

Мюли rxbshoes, 17 500 руб.

Кардиган Annuko, 15 900 руб.

Кардиган Annuko, 15 900 руб.

Утепленная рубашка Vantique, 15 000 руб.

Утепленная рубашка Vantique, 15 000 руб.

Лиф «Аутло», 13 500 руб.

Лиф «Аутло», 13 500 руб.

Топ Ola Ola, 9 100 руб.

Топ Ola Ola, 9 100 руб.

Лонгслив Corporelle, 9 000 руб.

Лонгслив Corporelle, 9 000 руб.

Платье Lime, 8 999 руб.

Платье Lime, 8 999 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Сумка Arny Praht, 8 500 руб.

Лиф Blizhe, 4 600 руб.

Лиф Blizhe, 4 600 руб.

Шапка Ushatava, 3 100 руб.

Шапка Ushatava, 3 100 руб.

Колготки Radvga, 1 900 руб.

Колготки Radvga, 1 900 руб.

Сумки в трендовом бургунди уже успели отшить локалы Imakebags (носим с фирменным обвесом) и Arny Praht. Готовимся к праздникам (вас уже спрашивали, какие планы на Новый Год?) — запасаемся болеро из перьев Meowshka, и платьями с драпировками Say No More. Возвращаемся из будущего в настоящее — успеваем отхватить билеты на «Бахчисарайский фонтан» (смотрим в Мариинке 26 сентября) и забронировать столик в новорожденном ресторане примы Ирмы Ниорадзе — Dora — для обоих случаев пригодится жаккардовое кимоно Petra и атласные мюли от петербургских обувных артизанов rxbshoes.

Фанни Экстранд выбирает винное облегающее фигуру платье с декоративным узлом и драпировками — сочетает с гладким пучком и лаконичным макияжем

Фанни Экстранд выбирает винное облегающее фигуру платье с декоративным узлом и драпировками — сочетает с гладким пучком и лаконичным макияжем

Сандра Генрих Соседа голосует за бордовый total look майкой и брюками в тон и дополняет их серым джемпером и мегасумкой

Сандра Генрих Соседа голосует за бордовый total look майкой и брюками в тон и дополняет их серым джемпером и мегасумкой

Лора Моро миксует вишневую сумку Chanel с мини-юбкой в оттенке сливочного масла (записываем цветовое сочетание!) и грубым черным бомбером из кожи

Лора Моро миксует вишневую сумку Chanel с мини-юбкой в оттенке сливочного масла (записываем цветовое сочетание!) и грубым черным бомбером из кожи 

Валерия Sobalera выгуливает маскулинную вельветовую двойку с белоснежной рубашкой, остроносыми дерби и акцентной кислотной сумкой

Валерия Sobalera выгуливает маскулинную вельветовую двойку с белоснежной рубашкой, остроносыми дерби и акцентной кислотной сумкой 

Перниль Тейсбек мэтчит бордовый кардиган с Birkin в тон (и повязывает на ручку шоколадную бандану)

Перниль Тейсбек мэтчит бордовый кардиган с Birkin в тон (и повязывает на ручку шоколадную бандану)

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