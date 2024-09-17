Бордовый vs красный! Как бургунди занял место классического алого?

В насыщенный бургунди открасили все — от сетов из прозрачного шифона (и капроновых тюрбанов) до кожаных курток. Бордовая кожа — отдельный мастхэв сезона. Чемена Камали в Chloe миксует лаковые кейпы с персиковой блузой с воланами, темно-синими леггинсами и ботфортами. А Стефано Галличи в Ann Demeulemeester предлагает носить кожаные жакеты с меховым воротом в сочетании с будуарным шелковым комплектом с кружевом и маскулинными сапогами.

Забираем бургунди в следующий год (при поддержке Nensi Dojaka и Jason Wu) — весной и летом выгуливаем комбинации из полупрозрачного трикотажа (мэтчим с розовым бельем из коллаборации с Calvin Klein) и деконструированные льняные двойки. А стайлинг-трюк с показа Tibi SS'25 повторяем уже сейчас — женим бургунди-свитшот с фисташковой юбкой и золотой цепью-поясом.