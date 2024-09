Бордовый vs красный! Как бургунди занял место классического алого?

Отрабатываем сразу два тренда с бордовой сумкой-косметичкой Chanel (бьюти-кейсы появились на показах Gucci и Altuzzara) и винными лоферами The Row (балетки— out, маскулинная обувь — in!). Повторяем подиумный образ Saint Laurent с юбкой бренда (прямиком с показа). При желании меняем капрон на кожу — сочиняем total look из юбки Lesyanebo, тренча Bats и ботильонов Ekonika x 2Mood. А зимой переодеваемся в плечистые пальто Choux (эталонный power dressing!) и куртки J.Kim (вставки с традиционными принтами сделаны в Узбекистане).