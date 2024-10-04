Апсайкл-корсеты, панк-ювелирка и ladylike-футер: главные фэшн-находки октября

Петербургский фэшн-дуэт Анны Кранк и Анны Бернштейн влюбил в свои ультрафеминные жакеты и кэтсьюты Марию Абашову и Ренату Литвинову, а в новом сезоне приготовил для нас пиджаки с покатыми плечами и подчеркнутой талией (Khaite и Fendi дома!). Будем миксовать с невесомыми полупрозрачными лонгсливами и строгими монохромными брюками. На премьеру балета «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана в Александринке идем в пластичной костюмной двойке из жатой ткани (оммаж текстуре камня из «Левитирующей массы» титана лэнд-арта Майкла Хейзера!).