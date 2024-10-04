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Вещи

Апсайкл-корсеты, панк-ювелирка и ladylike-футер: главные фэшн-находки октября

Архитектурные жакеты Autentiments, муму-тоуты Eleganzza, стрипшик-балетки Jeffrey Campbell — и другие модные хайлайты месяца. 

Autentiments

Autentiments, 48 900 руб.

Autentiments, 48 900 руб.

Autentiments, 36 900 руб.

Autentiments, 36 900 руб.

Петербургский фэшн-дуэт Анны Кранк и Анны Бернштейн влюбил в свои ультрафеминные жакеты и кэтсьюты Марию Абашову и Ренату Литвинову, а в новом сезоне приготовил для нас пиджаки с покатыми плечами и подчеркнутой талией (Khaite и Fendi дома!). Будем миксовать с невесомыми полупрозрачными лонгсливами и строгими монохромными брюками. На премьеру балета «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана в Александринке идем в пластичной костюмной двойке из жатой ткани (оммаж текстуре камня из «Левитирующей массы» титана лэнд-арта Майкла Хейзера!).

Meowshka

Комбинезон Meowshka, 55 800 руб.

Комбинезон Meowshka, 55 800 руб.

Кожаная куртка Meowshka, 185 000 руб.

Кожаная куртка Meowshka, 185 000 руб.

Не представляем осень без мягкого футера (на волне новой эры спортшика!) и кожи. Вместо обычных толстовок и треников голосуем за комбинезон из мягкого хлопка и отказываемся от косух в пользу укороченной ретро-кожанки с отложными лацканами — все из осенней коллекции петербургских фей деми-кутюра Meowshka. 

Gosha Kartsev

Чокер Gosha Kartsev, Poison Drop, 180 000 руб.

Чокер Gosha Kartsev, Poison Drop, 180 000 руб.

Экс-стилист Собака.ru и евангелист фэшн-YouTube Гоша Карцев раскрывает субличности ювелира и рок-гика — вместе с ювелирными гигантами Poison Drop запустил бренд украшений Gosha Kartsev с моносерьгами-булавками, печатками с клепками и шипованными чокерами (в референсах — луки фанатов Linkin Park и Evanescence).

Rishi

Корсет Rishi, 15 000 руб.

Корсет Rishi, 15 000 руб.

Сумка Rishi, 8 500 руб.

Сумка Rishi, 8 500 руб.

Платьям из лифчиков и футболок Balenciaga петербургские апсайкл-виртуозы Rishi отвечают тренчами и юбками-карандашами из джинсов и сумками из галстуков. Миксуем деним-корсеты с пэчворк-джинсами — выгуливаем в новом баре Midl, где музыка не только в ушах, а еще и в стаканах (вам Livin’ La Vida Loca с джином и кокосом или аперитивный Shape Of My Heart?). 

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Manicure Vampire x Volchok

Петербургские профи-кастома Manicure Vampire объединились с стритвир-брендом Volchok и сочинили образцовый панк-шик-дроп (каждая вещь создана в ручную и только в единственном экземпляре). Забираем в виш-лист кепку-дракона (или ирокез?) со значками в виде пивных крышек и укороченный бомбер в паре с футболкой Франкенштейна. Рейвим (на танцполе и в жизни) в макабрических плетеных тишотках и мутанте из лонгсливов и рубашек (получилось платье). 

Lime 

Пиджак Lime, 14 999 руб.

Пиджак Lime, 14 999 руб.

Кардиган Lime, 12 999 руб.

Кардиган Lime, 12 999 руб.

Бомбер Lime, 35 999 руб.

Бомбер Lime, 35 999 руб.

Бэдбои — уже не модно — намекает Lime новой мужской коллекцией. Переодеваемся из мотокурток и гранжевых худи в благовоспитанные двойки. Мимикрируем под хороших мальчиков (а заодно и отрабатываем тренды) в ворсистом пальто (с пухом альпака), мшистом бомбере из замши, granpacore-кардигане и хайкинговых ботинках. 

Free Age

Джемпер Free Age, 94 000 руб.

Джемпер Free Age, 94 000 руб. 

Симон Роша учит носить утепленные поло даже осенью, наш выбор — кашемировый джемпер на зипке от петербургских трикотажных артизанов Free Age (вяжут на ультрасовременных японских машинах Shima Seiki!): примеряем в комбо с мини-юбкой и трендовыми маскулинными дерби.

Кенгуру

Кенгуру

Кенгуру

Кенгуру

Кенгуру

Кенгуру

Кенгуру

Через объектив Маши Поповой (в прошлом — экс-главред Vogue.ru, а сейчас — фэшн-фотограф) наблюдаем за iconic family в новом кампейне «Кенгуру». Для семейных выходных в Репино пригодятся теплые дубленки с меховой отделкой, трикотажные костюмы и очаровательные свитера (с лео-пятнышками или коттеджкорными косичками). А для второй премьеры балета-явления «Коппелия» откладываем белоснежные двойки и платья с пышной юбкой, кудрявые розовые шубы и мини-костюмы в оттенке сладкой ваты. 

Jeffrey Campbell

Jeffrey Campbell, Golden Line, 26 500 руб.

Jeffrey Campbell, Golden Line, 26 500 руб.

Лос-анджелесские обувщики Jeffrey Campbell поженили балеткор со стрипшиком — получились ультрафеминные босоножки с акцентным бантиком и ремешком-пряжкой (уже видим на сверхновой фэшн-диве Алле Брулетовой!).

Geox

Куртка Geox

Куртка Geox

Вельвет — главная текстура сезона (проверено Undercover и Kiko Kostadinov), так что смело запасаемся утепленными куртками Geox Loisia с ветрозащитным клапаном и съемным капюшоном из непродуваемого нейл она для суровых прогулок по кронштадтским фортам.

Diego M

Экошуба Diego M

Экошуба Diego M

Массивная ворсистая шуба — важный тренд сезона, заверенный на парижских показах Энтони Ваккарелло, Николя Жескьером и Питером Мюлье. Будем противостоять пасмурной петербургской хтони и тлену в пушистом пальто Diego M (на зависть Селин Дион в коконе Alaïa с обложки Vogue!) от семейного дизайн-дуэта Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли. Выгуливаеv экокаракуль как на ужин в новорожденный ресторан Dora, так и во время карельского ретрита (в комбо с инопланетными мунбутами).

Boggi Milano

Куртка-рубашка Boggi Milano, 87 700 руб.

Куртка-рубашка Boggi Milano, 87 700 руб.

Итальянские кэжуал-профи протестировали аутдорные хиты осенней коллекции в суровых нордических условиях Исландии. По итогам модного краш-теста смело запасаемся непромокаемыми куртками-рубашками Link для вдумчивых прогулок по Канонерке и карабкаемся по скалам парка Монрепо в сверхудобных кроссовках Willow с водоотталкивающей пропиткой (технологичная альтернатива финским пьексам!).

No One

Туфли Casadei, No One, 100 490 руб.

Туфли Casadei, No One, 100 490 руб.

Ботильоны Vic Matie, No One

Ботильоны Vic Matie, No One

Монструозный оверсайз — out, феминные силуэты — in! Переобуваемся из массивных баленсиаговских кроссовок в остроносые туфли Casadei с акцентной пряжкой, замшевые сапоги Principe di Bologna и авангардные ботильоны Vic Matie на архитектурном каблуке из мультибренда No One (Ринашенте северной закалки!). Для вылазки на танцпол долгожданного барного кластера D.O.M. от Cava Disco надеваем вместе с приталенными жакетами, остромодными жемчужными чокерами и капри (камбэк года!).

Furla

Сумка Furla

Сумка Furla

Без it-bag этой осенью никуда — с тезисом Джонатана Андерсона и сестер Олсен согласны тосканские ремесленники Furla, выпустившие хобо из матовой наппы в светло-коричневом оттенке (цвет сезона по версии худрука Chloe Чемены Кама- ли!). По примеру инфлюенсера Перниль Тейсбек используем в роли обвеса плетеный кожаный брелок, а также лихо мэтчим текстуры — выгуливаем сумку в комбо с вельветовыми брюками и замшевыми сапогами.

Eleganzza

Сумка Eleganzza, 45 900 руб.

Сумка Eleganzza, 45 900 руб.

Анималистичные принты — мастхэв сезона от Alaïa и Alexander McQueen, так что смело врываемся в октябрь с муму-тоутом от аксессуарных профи Eleganzza, украшенным звонким брелоком-колокольчиком.

White Lily

Жакет White Lily, 75 000 руб.

Жакет White Lily, 75 000 руб.

Следуем совету инфлюенсера Эмили Синдлев и меняем мощные оверсайз-пиджаки на приталенные силуэты. Наш выбор — кроп-жакеты от петербургских мастеров вечернего гардероба White Lily во главе с Дариной Козловой: для юбилейного показа «Маскарада» в Александринке миксуем с драпированными юбками и корсетными топами.

Blancha

Дубленка Blancha, ДЛТ, 399 500 руб.

Дубленка Blancha, ДЛТ, 399 500 руб.

Ladylike-ответ батякорным кожанкам и бандитским пальто — кудрявая дубленка от итальянских кожевенников Blancha с остромодными покатыми плечами и накладными карманами (поместятся все каштаны).

Doucal’s

Дерби Doucal’s

Дерби Doucal’s

Октябрьская альтернатива палубным туфлям — шнурованные дерби от итальянских обувщиков Doucal’s, снабженные нескользящей подошвой Vibram (фэшн-лайфхак для первых осенних заморозков).

A17

Боксеры А17, 7 500 руб.

Боксеры А17, 7 500 руб.

Красный — цвет сезона, заверенный Miu Miu и JW Anderson. Будем носить как коралловые тренчи и худи, так и алые сатиновые боксеры от петербургских профи мужского белья A17.

Amazing Red

Олимпийка Puma, Amazing Red, 8 990 руб.

Олимпийка Puma, Amazing Red, 8 990 руб.

Олимпийка Puma, Amazing Red, 9 490 руб.

Олимпийка Puma, Amazing Red, 9 490 руб.

Спортивная олимпийка — мастхэв гардероба Гарри Стайлза, а также музыканта Feduk и фэшн-дивы Диляры Минрахмановой, голосующих за тотал-лук Puma из спортшик-мультибренда Amazing Red (в комбо с олдскульными кроссовками!).

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