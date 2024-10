Апсайкл-корсеты, панк-ювелирка и ladylike-футер: главные фэшн-находки октября

Монструозный оверсайз — out, феминные силуэты — in! Переобуваемся из массивных баленсиаговских кроссовок в остроносые туфли Casadei с акцентной пряжкой, замшевые сапоги Principe di Bologna и авангардные ботильоны Vic Matie на архитектурном каблуке из мультибренда No One (Ринашенте северной закалки!). Для вылазки на танцпол долгожданного барного кластера D.O.M. от Cava Disco надеваем вместе с приталенными жакетами, остромодными жемчужными чокерами и капри (камбэк года!).