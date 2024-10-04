Апсайкл-корсеты, панк-ювелирка и ladylike-футер: главные фэшн-находки октября

Архитектурные жакеты Autentiments, муму-тоуты Eleganzza, стрипшик-балетки Jeffrey Campbell — и другие модные хайлайты месяца.
Autentiments
Петербургский фэшн-дуэт Анны Кранк и Анны Бернштейн влюбил в свои ультрафеминные жакеты и кэтсьюты Марию Абашову и Ренату Литвинову, а в новом сезоне приготовил для нас пиджаки с покатыми плечами и подчеркнутой талией (Khaite и Fendi дома!). Будем миксовать с невесомыми полупрозрачными лонгсливами и строгими монохромными брюками. На премьеру балета «Преступление и наказание» Бориса Эйфмана в Александринке идем в пластичной костюмной двойке из жатой ткани (оммаж текстуре камня из «Левитирующей массы» титана лэнд-арта Майкла Хейзера!).
Meowshka
Не представляем осень без мягкого футера (на волне новой эры спортшика!) и кожи. Вместо обычных толстовок и треников голосуем за комбинезон из мягкого хлопка и отказываемся от косух в пользу укороченной ретро-кожанки с отложными лацканами — все из осенней коллекции петербургских фей деми-кутюра Meowshka.
Gosha Kartsev
Экс-стилист Собака.ru и евангелист фэшн-YouTube Гоша Карцев раскрывает субличности ювелира и рок-гика — вместе с ювелирными гигантами Poison Drop запустил бренд украшений Gosha Kartsev с моносерьгами-булавками, печатками с клепками и шипованными чокерами (в референсах — луки фанатов Linkin Park и Evanescence).
Rishi
Платьям из лифчиков и футболок Balenciaga петербургские апсайкл-виртуозы Rishi отвечают тренчами и юбками-карандашами из джинсов и сумками из галстуков. Миксуем деним-корсеты с пэчворк-джинсами — выгуливаем в новом баре Midl, где музыка не только в ушах, а еще и в стаканах (вам Livin’ La Vida Loca с джином и кокосом или аперитивный Shape Of My Heart?).
Manicure Vampire x Volchok
Петербургские профи-кастома Manicure Vampire объединились с стритвир-брендом Volchok и сочинили образцовый панк-шик-дроп (каждая вещь создана в ручную и только в единственном экземпляре). Забираем в виш-лист кепку-дракона (или ирокез?) со значками в виде пивных крышек и укороченный бомбер в паре с футболкой Франкенштейна. Рейвим (на танцполе и в жизни) в макабрических плетеных тишотках и мутанте из лонгсливов и рубашек (получилось платье).
Lime
Бэдбои — уже не модно — намекает Lime новой мужской коллекцией. Переодеваемся из мотокурток и гранжевых худи в благовоспитанные двойки. Мимикрируем под хороших мальчиков (а заодно и отрабатываем тренды) в ворсистом пальто (с пухом альпака), мшистом бомбере из замши, granpacore-кардигане и хайкинговых ботинках.
Free Age
Симон Роша учит носить утепленные поло даже осенью, наш выбор — кашемировый джемпер на зипке от петербургских трикотажных артизанов Free Age (вяжут на ультрасовременных японских машинах Shima Seiki!): примеряем в комбо с мини-юбкой и трендовыми маскулинными дерби.
Кенгуру
Через объектив Маши Поповой (в прошлом — экс-главред Vogue.ru, а сейчас — фэшн-фотограф) наблюдаем за iconic family в новом кампейне «Кенгуру». Для семейных выходных в Репино пригодятся теплые дубленки с меховой отделкой, трикотажные костюмы и очаровательные свитера (с лео-пятнышками или коттеджкорными косичками). А для второй премьеры балета-явления «Коппелия» откладываем белоснежные двойки и платья с пышной юбкой, кудрявые розовые шубы и мини-костюмы в оттенке сладкой ваты.
Jeffrey Campbell
Лос-анджелесские обувщики Jeffrey Campbell поженили балеткор со стрипшиком — получились ультрафеминные босоножки с акцентным бантиком и ремешком-пряжкой (уже видим на сверхновой фэшн-диве Алле Брулетовой!).
Geox
Куртка Geox
Вельвет — главная текстура сезона (проверено Undercover и Kiko Kostadinov), так что смело запасаемся утепленными куртками Geox Loisia с ветрозащитным клапаном и съемным капюшоном из непродуваемого нейл она для суровых прогулок по кронштадтским фортам.
Diego M
Экошуба Diego M
Массивная ворсистая шуба — важный тренд сезона, заверенный на парижских показах Энтони Ваккарелло, Николя Жескьером и Питером Мюлье. Будем противостоять пасмурной петербургской хтони и тлену в пушистом пальто Diego M (на зависть Селин Дион в коконе Alaïa с обложки Vogue!) от семейного дизайн-дуэта Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли. Выгуливаеv экокаракуль как на ужин в новорожденный ресторан Dora, так и во время карельского ретрита (в комбо с инопланетными мунбутами).
Boggi Milano
Итальянские кэжуал-профи протестировали аутдорные хиты осенней коллекции в суровых нордических условиях Исландии. По итогам модного краш-теста смело запасаемся непромокаемыми куртками-рубашками Link для вдумчивых прогулок по Канонерке и карабкаемся по скалам парка Монрепо в сверхудобных кроссовках Willow с водоотталкивающей пропиткой (технологичная альтернатива финским пьексам!).
No One
Монструозный оверсайз — out, феминные силуэты — in! Переобуваемся из массивных баленсиаговских кроссовок в остроносые туфли Casadei с акцентной пряжкой, замшевые сапоги Principe di Bologna и авангардные ботильоны Vic Matie на архитектурном каблуке из мультибренда No One (Ринашенте северной закалки!). Для вылазки на танцпол долгожданного барного кластера D.O.M. от Cava Disco надеваем вместе с приталенными жакетами, остромодными жемчужными чокерами и капри (камбэк года!).
Furla
Сумка Furla
Без it-bag этой осенью никуда — с тезисом Джонатана Андерсона и сестер Олсен согласны тосканские ремесленники Furla, выпустившие хобо из матовой наппы в светло-коричневом оттенке (цвет сезона по версии худрука Chloe Чемены Кама- ли!). По примеру инфлюенсера Перниль Тейсбек используем в роли обвеса плетеный кожаный брелок, а также лихо мэтчим текстуры — выгуливаем сумку в комбо с вельветовыми брюками и замшевыми сапогами.
Eleganzza
Анималистичные принты — мастхэв сезона от Alaïa и Alexander McQueen, так что смело врываемся в октябрь с муму-тоутом от аксессуарных профи Eleganzza, украшенным звонким брелоком-колокольчиком.
White Lily
Следуем совету инфлюенсера Эмили Синдлев и меняем мощные оверсайз-пиджаки на приталенные силуэты. Наш выбор — кроп-жакеты от петербургских мастеров вечернего гардероба White Lily во главе с Дариной Козловой: для юбилейного показа «Маскарада» в Александринке миксуем с драпированными юбками и корсетными топами.
Blancha
Ladylike-ответ батякорным кожанкам и бандитским пальто — кудрявая дубленка от итальянских кожевенников Blancha с остромодными покатыми плечами и накладными карманами (поместятся все каштаны).
Doucal’s
Дерби Doucal’s
Октябрьская альтернатива палубным туфлям — шнурованные дерби от итальянских обувщиков Doucal’s, снабженные нескользящей подошвой Vibram (фэшн-лайфхак для первых осенних заморозков).
A17
Красный — цвет сезона, заверенный Miu Miu и JW Anderson. Будем носить как коралловые тренчи и худи, так и алые сатиновые боксеры от петербургских профи мужского белья A17.
Amazing Red
Спортивная олимпийка — мастхэв гардероба Гарри Стайлза, а также музыканта Feduk и фэшн-дивы Диляры Минрахмановой, голосующих за тотал-лук Puma из спортшик-мультибренда Amazing Red (в комбо с олдскульными кроссовками!).
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